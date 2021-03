https://www.fact-file.com/2021/02/23/here-is-the-true-history-of-israel-palestinian-conflict/?fbclid=IwAR2vRPl0FAAYYn3NNzxK0BWDnPKLPPESKORHExQKHHVydVri_OD-FQyp1yk

Hier ist die wahre Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts

von Wafa Aludaini



4. März 2021



Dieser Artikel skizziert die prähistorischen Vereinbarungen, die Bildung des israelischen Staates, die palästinensische Nakba, die Revolution und die Bildung der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Hier ist die wahre Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts. Der arabisch-zionistische Konflikt begann mit dem Beginn der Schwächung des Osmanischen Reiches. Es beherrschte die arabische Region im späten neunzehnten Jahrhundert. Im Jahr 1897 fand in der Schweiz die Basler Konferenz, der erste Zionistenkongress, statt, auf dem eine Entscheidung getroffen wurde. Es sollte ein Heimatland für die Juden in Palästina gegründet werden.

Mehrere Länder wurden von der zionistischen Bewegung ausgewählt. Die Wahl fiel jedoch am Ende auf Palästina. So war es der Funke, der die zionistische Bewegung auslöste und die Einwanderung nach Palästina förderte. Hier kamen sie als Kaufleute, Geschäftsleute und Investoren an.

1916 gab es ein Abkommen, genannt Sykes-Picot, ein geheimes Abkommen, das während des Ersten Weltkriegs zwischen Großbritannien und Frankreich mit Zustimmung des kaiserlichen Russlands geschlossen wurde. Es war für die Zerstückelung des Osmanischen Reiches. So teilten sie die arabischen Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches in Einflusssphären auf. Großbritannien würde Palästina bekommen.

1917 gaben die Briten vor dem Beginn des britischen Mandats (1920-1947) die Balfour-Erklärung heraus. Es war ein Versprechen, die “Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina” zu unterstützen. Im Wesentlichen ein Versprechen, ein Land zu verschenken, das ihnen nicht gehörte. Das britische Mandat für Palästina lief bis 1948. In diesen Jahren hat Großbritannien durch verschiedene politische Maßnahmen stark zur Stärkung der Zionisten in Palästina beigetragen. Dazu gehören die Bewaffnung der zionistischen Banden sowie der Erlass von Entscheidungen und Gesetzen, die zu ihren Gunsten sind.

Sie halfen ihnen nicht nur, ihre Institutionen und Agenturen in Palästina zu etablieren, sondern ebneten auch den Weg für die Zionisten, die arabischen Besitztümer zu übernehmen. Zu dieser Zeit hinderten sie die Araber daran, Land zu kaufen. Außerdem erleichterten sie den Transport von Land an die zionistischen Agenturen und Unternehmen. Darüber hinaus unterdrückten sie alle palästinensischen Demonstrationen, die sich gegen die Politik der britischen Mandatsbehörde richteten. Danach begannen sie eine neue Phase gegen die palästinensische Existenz in Palästina.

Die zionistischen Milizen führten mehrere brutale Aktionen durch, die darauf abzielten, die einheimische Bevölkerung Palästinas aus ihren Städten und Dörfern zu vertreiben, indem sie sie ethnisch säuberten und sie terrorisierten.

Palästinensische Nakba

Nakba, oder “Katastrophe”, bezieht sich auf die ethnische Säuberung Palästinas und die fast totale Zerstörung der palästinensischen Gesellschaft im Jahr 1948. Tatsächlich war der 14. Mai 1948 das Datum, an dem der Staat Israel gegründet wurde. Die Gründung Israels war ein gewaltsamer Prozess, der die gewaltsame Vertreibung von Hunderttausenden der einheimischen Bevölkerung Palästinas aus ihrer Heimat beinhaltete, um einen Staat mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit zu errichten, wie es die zionistische Bewegung anstrebte.

Zwischen 1947 und 1949 wurden mindestens 750.000 Palästinenser von 1,9 Millionen Einwohnern zu Flüchtlingen jenseits der Grenzen des heutigen Staates Israel. Die zionistischen Streitkräfte hatten mehr als 78 Prozent des historischen Palästinas eingenommen, etwa 530 Dörfer und Städte ethnisch gesäubert und zerstört und etwa 15.000 Palästinenser in einer Reihe von Massengrausamkeiten, darunter mehr als 70 Massaker, ermordet. Besonders in Kafer Qasim und Dair Yaseen, wo die unbewaffnete Bevölkerung, Frauen, Kinder und ältere Menschen abgeschlachtet und in Massengräbern verscharrt wurden. Mehrere Städte und Dörfer wurden zerstört und unbewohnbar gemacht.

Dennoch kam Israel mit seinen Verbrechen davon und wird von Tag zu Tag stärker. Es genießt auch großzügige Gelder aus westlichen Ländern, besonders aus den USA. So endete diese Phase mit dem Fall Palästinas unter die israelische Besatzung.

Im Jahr 1967 besetzten die Israelis das, was von Palästina übrig geblieben war, d.h. den Gazastreifen, das besetzte Westjordanland und das sogenannte Ost-Jerusalem, nachdem die israelische Besatzung die Armeen der Araber besiegt hatte. Die beiden Kriege von 1948 und 1967 hinterließen Tausende von palästinensischen Flüchtlingen und Emigranten im besetzten Palästina und in der Diaspora. Sie litten darunter, weit weg von ihrer Heimat zu sein und ihren gesamten Besitz zu verlieren. Sie sind ihrer grundlegendsten Menschenrechte beraubt, die durch internationale Gesetze und humanitäres Recht garantiert sind.

Die Revolution des palästinensischen Volkes

Damit revoltieren die Palästinenser gegen die israelische Besatzung. Im Jahr 1976 markierte der Tag des Landes einen Wendepunkt im palästinensischen Nationalismus und Volkswiderstand, als Palästinenser innerhalb Israels und in den besetzten palästinensischen Gebieten demonstrierten. Die Unruhen hielten monatelang an, wobei schätzungsweise 48 Palästinenser in der ersten Runde der Proteste ermordet wurden.

Im Jahr 1987 brach ein weiterer palästinensischer Aufstand aus. Er begann mit der Ermordung von vier unbewaffneten palästinensischen Arbeitern aus dem Flüchtlingslager Jabalya in Gaza, die von israelischen Soldaten überfahren wurden. Dies war der Beginn der Ersten Intifada (Aufstand), bei der die Palästinenser Demonstrationen abhielten und Steine auf die israelischen Soldaten warfen, die ihre Städte und Dörfer stürmten. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden von 1987 bis 1993 über 1.000 Palästinenser getötet.

Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde

Die Palästinensische Autonomiebehörde “PA” wurde durch die Osloer Verträge von 1993 geschaffen – eine Reihe von Abkommen, die zwischen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und Israel geschlossen wurden. Die PA wurde als Übergangsregierung geschaffen, während Palästinenser und Israelis über eine endgültige Lösung ihres Konflikts verhandelten – was gemäß den Abkommen bis 1999 hätte geschehen sollen. .

Während der jahrelangen Verhandlungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel weigert sich letzteres, Jerusalem als Hauptstadt Palästinas anzuerkennen, und auch das Recht auf Rückkehr und Entschädigung für die Flüchtlinge lehnt es ab. Sie weigert sich auch, palästinensische Gefangene, die in ihren Gefängnissen festgehalten werden, freizulassen, auch solche, die sich in einer schwierigen humanitären und gesundheitlichen Lage befinden.

Sie beraubt die Palästinenser auch ihres Rechts, sich gegen die Besatzung zu wehren, um ihre legitimen Rechte zu erhalten, so wie ihr Recht auf Meinungs- und Wahlfreiheit. Im Ergebnis wurden die Menschen im Gazastreifen dafür bestraft, dass sie bei den Parlamentswahlen 2006 die islamische Widerstandsbewegung Hamas gewählt haben. Israel bestrafte die unschuldigen Palästinenser, indem es vierzehn Jahre lang eine erstickende Belagerung verhängte, während der sich die humanitären Bedingungen verschlimmerten. Und 70% der Bevölkerung des Gazastreifens lebten unter der Armutsgrenze, lebten von humanitärer Hilfe und waren mit verschiedenen humanitären Problemen konfrontiert, wie z.B. stundenlangem Stromausfall, Verschmutzung von 79% des Wassers und Verbot der Bewegungsfreiheit.

In den bisherigen 14 Jahren der israelischen Belagerung des Gazastreifens haben die israelischen Behörden mindestens drei Aggressionen auf das bevölkerungsreichste Gebiet der Welt gestartet. Bei diesen Aggressionen wurden mehr als 4.000 Palästinenser durch die israelischen Luftangriffe kaltblütig ermordet. Übersetzt mit Deepl.com

