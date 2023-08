Hiroshima, Nagasaki, Russian Roulette America’s Pacific War was a racist war of annihilation both before and after Japan’s surrender, Declan Hayes writes. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . America’s 9th/10th March…

Hiroshima, Nagasaki, Russisches Roulette

Von Declan Hayes

6. August 2023

Amerikas Pazifikkrieg war ein rassistischer Vernichtungskrieg, sowohl vor als auch nach der Kapitulation Japans, schreibt Declan Hayes.

Die amerikanische Brandbombe auf Tokio am 9./10. März 1945 war der zerstörerischste Luftangriff der Militärgeschichte, bei dem über 100.000 Menschen getötet und mehr als eine Million obdachlos wurden. Zusammen mit den Teppichbombenangriffen der Amerikaner auf Nordvietnam, Laos und Kambodscha bleibt dies eines der ungeheuerlichsten Kriegsverbrechen der Menschheitsgeschichte, nicht zuletzt, weil das kaiserliche Japan bereits geschlagen war.

Selbst als sich die letzten Kamikaze-Kämpfer in den ersten Augusttagen 1945 darauf vorbereiteten, die Amerikaner vom japanischen Festland zu vertreiben, suchte die japanische Regierung verzweifelt nach einem Ausweg aus dem Morast. Da sie wusste, dass die Rote Armee der Sowjetunion bald in der Mandschurei einmarschieren würde, war ihr klar, dass die Zeit drängte, wenn sie verhindern wollte, dass die Amerikaner noch mehr wehrlose japanische Frauen und Kinder vergewaltigten und abschlachteten, wie sie es zuvor in Guam, Saipan und Okinawa getan hatten.

Obwohl die Japaner nicht verstehen konnten, warum die Amerikaner ihre Kapitulation nicht akzeptieren wollten, kam die Antwort kurz darauf in Form von zwei Atompilzen, einer in Hiroshima und der andere in Nagasaki, dem Zentrum des Katholizismus im Land der aufgehenden Sonne. Diese beiden Kriegsverbrechen wurden von der Roten Armee begleitet, die die Reste der einst mächtigen, aber inzwischen stark dezimierten japanischen Kmantung-Armee zerschlug.

Während McArthur auf der USS Missouri hämisch verkündete, dass Japan besiegt sei, kolonisierten die Amis nicht nur Japan und das Pazifikbecken, sondern auch Südkorea, die Philippinen und Taiwan, bevor sie sich daran machten, Südostasien von den Niederländern und vor allem den Franzosen zu befreien. Die Atombombenabwürfe von Nagasaki und Hiroshima dienten dazu, den Sowjets zu zeigen, dass ganz Asien nun unter der Knute der Yankees stand und dass entgegen dem Vertrag von Jalta und anderen Verträgen nur noch die Yankees dort herrschen würden.

Amerikas Pazifikkrieg war sowohl vor als auch nach der Kapitulation Japans ein rassistischer Vernichtungskrieg. Die amerikanischen und britischen Medien – darunter die Los Angeles Times, die New York Times, der New Yorker, Reader’s Digest, Time und Life – stellten ihre japanischen Feinde als Untermenschen dar, als Affenmenschen, die nur zur Ausrottung taugen. Von dieser Propaganda beflügelt, ging das United States Marine Corps (USMC) auf Affenjagd, wobei es in der Regel keine Gefangenen machte. Selbst Percivals feige Kapitulation in Singapur wurde als das Werk bewaffneter Affen dargestellt und nicht als das eines zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Gegners, der aus ganz pragmatischen Gründen des Selbsterhaltes Respekt verdiente.

Die Marines, Amerikas größte Generation, verstümmelten wie selbstverständlich japanische Kriegstote als Souvenirs, sie griffen Lazarettschiffe an und versenkten sie, sie erschossen, folterten und exekutierten ihre Gefangenen. Sie sammelten Goldzähne von Lebenden und Toten, sie urinierten sowohl auf ihre Gefangenen als auch auf die Leichen derer, die sie getötet hatten. In ihren müßigen Momenten schnitzten sie aus den Knochen ihrer japanischen Gefangenen kleine Vergissmeinnicht und schickten sie ihren Angehörigen nach Hause. Präsident Roosevelt erhielt einen Brieföffner, der aus den Knochen eines gefangenen japanischen Offiziers gefertigt war, gab ihn aber dem Absender – wenn nicht gar dem rechtmäßigen Besitzer – aus eigenen Gründen zurück.

Rationalität war während des Zweiten Weltkriegs im Pazifik so selten, dass es ironischerweise eines Sprachrohrs bedurfte, nämlich des prominenten Rassisten Colonel Charles A. Lindbergh, Jr. um die Barbareien anzupfeifen, die Amerikas größte Generation routinemäßig beging. Abgestoßen von dem, was er über die Behandlung der Japaner durch die USA im Pazifikraum sah und hörte, meldete sich der Flieger zu Wort. Seine Empfindungen sind in dem folgenden Tagebucheintrag zusammengefasst: „Es wurde freimütig zugegeben, dass einige unserer Soldaten japanische Gefangene folterten und zuweilen ebenso grausam und barbarisch waren wie die Japaner selbst. Unsere Männer denken nicht daran, einen japanischen Gefangenen oder einen Soldaten, der versucht, sich zu ergeben, zu erschießen. Sie behandeln die Japsen mit weniger Respekt, als sie einem Tier entgegenbringen würden, und diese Taten werden von fast allen gebilligt. Wir behaupten, für die Zivilisation zu kämpfen, aber je mehr ich von diesem Krieg im Pazifik sehe, desto weniger glaube ich, dass wir das Recht haben, zu behaupten, zivilisiert zu sein.“ Als Lindbergh den Pazifik verließ und beim Zoll in Hawaii ankam, wurde er gefragt, ob er japanische Knochen in seinem Gepäck habe. Zu diesem Zeitpunkt war dies eine Routinefrage.

Eugene B. Sledge, Autor von With the Old Breed at Peleliu and Okinawa, schrieb über seine Kameraden, die Goldzähne von den feindlichen Toten sammelten. In Okinawa wurde Sledge Zeuge, wie ein Marineoffizier, einer von Amerikas größter Generation von Goodfellas, über einer japanischen Leiche stand und in deren Mund urinierte.

Edgar L. Jones, ein ehemaliger Kriegsberichterstatter im Pazifik, brachte es vielleicht am besten auf den Punkt, als er im Februar 1946 in der Zeitschrift Atlantic Monthly fragte: „Was für einen Krieg, glauben die Zivilisten, haben wir überhaupt geführt? Wir haben Gefangene kaltblütig erschossen, Krankenhäuser ausgelöscht, Rettungsboote beschossen, feindliche Zivilisten getötet oder misshandelt, feindliche Verwundete erledigt, Sterbende mit den Toten in ein Loch geworfen und im Pazifik das Fleisch von feindlichen Schädeln abgekocht, um daraus Tischschmuck für die Liebsten zu machen, oder ihre Knochen zu Brieföffnern geschnitzt.“

Churchill und MacArthur befahlen ihren Truppen, alle japanischen Kämpfer, die versuchten, sich zu ergeben, kurzerhand hinzurichten. Sie verbreiteten Gerüchte über den Ohrenhügel von Kyoto, wo die Japaner nach kannibalischer Manier angeblich 40.000 eingelegte Ohren und Nasen lagerten, die sie nach der japanischen Invasion Koreas 1598 gesammelt hatten. Aus irgendeinem perversen humanitären Wunsch der amerikanischen Regierung, die kaiserliche Kultur Japans zu bewahren, blieb Kyoto von der flächendeckenden Bombardierung Tokios, Nagoyas und Osakas verschont, einschließlich der koreanischen Nasen. Kyoto war, im Gegensatz zu den guten, menschlichen Menschen in Nagasaki und Tokio, von kultureller Bedeutung, und sowohl seine Architektur als auch sein Ohrenhügel mussten daher erhalten werden. In der Zwischenzeit errichteten die Marinesoldaten ihren eigenen unmenschlichen Grabhügel. Sie hackten ihren Gefangenen Ohren und Nasen ab und skalpierten sie in großem Stil. In Okinawa erwies sich Amerikas „Greatest Generation“ auch als die fähigsten Serienvergewaltiger der Welt.

Obwohl John Pilger in seinen ausgezeichneten Dokumentarfilmen erzählt, wie die 4th Psychological Operations Group und die 101st Airborne (Tiger Force) ihre eigenen Ohrenketten in Vietnam herstellten, wo sie routinemäßig vietnamesische Babys enthaupteten, um den Einheimischen zu zeigen, wer das Sagen hat, ist Pilger seit einem guten halben Jahrhundert ein schlechter Mensch, denn er singt nicht nach dem NATO-Gesangbuch.

Pilger sucht nach Grautönen. Er bezieht in seine Analyse die psychologischen Erkenntnisse von Soziopathen wie Edward Bernays ein, der den Amis beigebracht hat, wie sie ihre selbstsüchtigen Kriege besser verkaufen können, als es Goebbels oder seine blassen japanischen Nachahmer je konnten. Da er auch immer darauf achtet, die Kollateralschäden der Yankee-Kriegsverbrechen an Orten wie Falluja, Vietnam, Nagasaki und Hiroshima zu erwähnen, nicht zuletzt, weil Zivilisten inzwischen weit über 90 % aller amerikanischen Todesopfer ausmachen, und da er die Heuchler in den Medien selten auf die leichte Schulter nimmt, ist er, um es noch einmal zu sagen, ein schlechter Mensch.

Um zu sehen, wie schlimm, lesen Sie einfach diese vom FBI inspirierte EU-Bekanntmachung, in der Russia Today und Sputnik gegeißelt werden, weil sie „Fakten schwerwiegend verzerrt und manipuliert haben und wiederholt und konsequent europäische politische Parteien, insbesondere in Wahlzeiten, sowie die Zivilgesellschaft, Asylbewerber, russische ethnische Minderheiten, geschlechtsspezifische Minderheiten und das Funktionieren der demokratischen Institutionen in der [Europäischen] Union und ihren Mitgliedstaaten ins Visier genommen haben“. Weil solche Kanäle für uns genauso schädlich wären, wie die „Simian“-Japaner oder Vietnamesen als Menschen zu betrachten, als das USMC sie auslöschte, muss unser zerbrechlicher Verstand von den Google-Suchmaschinen des heutigen Edward Bernays geschützt werden, die uns sagen, dass nur nicht gewählte Kriegstreiber wie Ursula von der Leyen oder ihre moralisch herausgeforderten Lakaien die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit aussprechen können.

Da John Pilger inzwischen 80 Jahre alt ist, wird ihm ein Freibrief ausgestellt, solange er sich nicht in das Selensky-Reich oder in das von den Rebellen gehaltene Syrien verirrt, wo er schnell beseitigt werden würde. Aber wehe dem, der wie Gonzalo Lira, Julian Assange, Gary Webb oder Alina Lipp jünger ist und versucht, die Wahrheit über die Verbrechen von Jeffrey Epstein, dem MI6-Agenten Selensky, den Bidens, den Obamas, den Clintons oder einer anderen Familie des organisierten Verbrechens in Amerika herauszufinden, denn wenn sie die russische Propaganda nachplappern, spielen sie Hiroshima, Nagasaki und Russisches Roulette, und das endet, wie unzählige Leichen beweisen, nie gut für die belagerten Wahrheitsverkünder der NATO. Übersetzt mit Deepl.com

