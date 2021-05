Bild: A demonstrator holds a picture of Lebanon’s Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah during a protest to express solidarity with the Palestinians in Beirut suburbs on 17 May 2021 (Reuters)

Hisbollah-Chef Nasrallah sagte, Israels Angriffe auf Jerusalem bedeuten regionalen Krieg

Hassan Nasrallah sprach am 21. Jahrestag des israelischen Rückzugs aus dem Südlibanon

26. Mai 2021

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sagte am Dienstag, dass jede israelische Aggression auf die heiligen Stätten im besetzten Ost-Jerusalem zu einem regionalen Krieg führen würde, in seinen ersten Kommentaren nach einem Waffenstillstand, der Israels 11-tägige Militäroperation in Gaza beendete.

“Wenn heilige Stätten ernsthaft bedroht sind, gibt es keine roten Linien”, sagte Nasrallah in einer im Fernsehen übertragenen Rede zum Jahrestag des israelischen Rückzugs aus dem Südlibanon nach 21 Jahren Besatzung.

“Die [israelische] Besatzung muss verstehen, dass die Verletzung der heiligen Stadt und der al-Aqsa-Moschee und der Heiligtümer nicht vor Gaza Halt machen wird.

“Die Gleichung, die wir erreichen müssen, ist, dass ein Einbruch in Jerusalem einen regionalen Krieg bedeutet.”

Die Säuberungsaktion in Gaza

Israel begann seine Bombenkampagne auf den belagerten Gazastreifen am 10. Mai, nachdem die Hamas-Bewegung als Reaktion auf israelische Angriffe auf die al-Aqsa-Moschee und das gewaltsame Vorgehen gegen Palästinenser, die gegen die bevorstehende Zwangsvertreibung von vier Familien aus ihren Häusern im Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem protestieren, Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert hatte.

Nasrallah sagte, der jüngste Konflikt zwischen der Hamas und Israel habe gezeigt, dass die palästinensische Bewegung ihre Raketenfähigkeiten stark verbessert habe, was er als eine große militärische Leistung bezeichnete.

“Sie hatten die Fähigkeit, 11 Tage lang Raketen abzuschießen, und sie konnten damit fortfahren”, sagte er.

Nach einer verheerenden Eskalation der Gewalt, bei der israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen mindestens 248 Palästinenser, darunter 66 Kinder, töteten und weitreichende Zerstörungen anrichteten, trat am Freitag ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Gazastreifen in Kraft. Aus der Enklave abgefeuerte Raketen töteten auch 12 Menschen in Israel.

Im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem wurden 29 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet.

“[Der israelische Armeechef Generalleutnant Aviv] Kochavi, der [Gaza] mit Bodenoperationen gedroht hatte, war machtlos und besiegt angesichts des belagerten Gaza und der lokal hergestellten Raketen”, sagte Nasrallah und warnte Israel vor jeglichen Fehlkalkulationen im Libanon.

Unterdessen bleiben die Spannungen in Israel, Jerusalem und dem Westjordanland hoch.

Am Dienstag brachen 91 israelische Siedler in den Komplex der al-Aqsa-Moschee ein, flankiert von israelischer Polizei. Einen Tag zuvor startete die israelische Polizei eine Operation mit Massenverhaftungen von Palästinensern, die an Protesten gegen die israelische Siedlungspolitik in Ost-Jerusalem und die Bombardierung des Gazastreifens beteiligt waren. Übersetzt mit Deepl.com

