Hören Sie auf, den Irak-Krieg einen “Fehler” zu nennen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix



von Caitlin Johnstone

18. März 2023

Lesung von Tim Foley:

❖

Hören Sie auf, den Irak-Krieg einen “Fehler” zu nennen. Wenn man einen Fehler macht, muss man ihn ändern, um sicherzustellen, dass er sich nicht wiederholt. Niemand, der für diese Invasion verantwortlich war, musste irgendwelche Konsequenzen tragen, es wurden keinerlei politische Änderungen vorgenommen, und die unipolaristische Ideologie, die zu diesem Krieg geführt hat, hat sich mehr denn je verfestigt.

Wenn der Einmarsch in den Irak ein “Fehler” gewesen wäre, säßen westliche Regierungsbeamte in Haag im Gefängnis, zahllose Experten und Journalisten würden jetzt hinter den Kassen von Einzelhandelsgeschäften arbeiten, und die US-Außenpolitik hätte eine massive, dramatische Veränderung erfahren. Stattdessen ist genau das Gegenteil eingetreten – die westlichen Beamten, die den Irakkrieg angezettelt haben, sind angesehene Mitglieder der Elitegesellschaft, die Experten und Journalisten, die ihm zugestimmt haben, stehen an der Spitze ihres Fachs, und die Sicherung der unipolaren Hegemonie der USA mit allen Mitteln ist in der Mainstream-Politik die akzeptierte Norm des Status quo.

Das liegt daran, dass der Irakkrieg kein “Fehler” war. Er war eine kalte, kalkulierte Entscheidung, die genau die Auswirkungen hatte, die sie haben sollte: die Förderung westlicher Energieinteressen, eine größere geostrategische Kontrolle und die Ausweitung der US-Kriegsmaschinerie in geostrategischen Schlüsselregionen. Jemand, der einen “Fehler” macht, bekommt nicht alles, was er schon immer wollte, und hat keinerlei Konsequenzen für den Schaden, den er verursacht hat. Das passiert mit jemandem, der eine bewusste, kalkulierte Handlung in seinem eigenen Interesse vorgenommen hat.

Man kann nur so tun, als sei der Irakkrieg ein “Fehler” gewesen, wenn man die offiziellen Gründe für seinen Beginn akzeptiert: die Massenvernichtungswaffen zu beschaffen, den armen Irakern, die wir lieben, Freiheit und Demokratie zu bringen und den Nahen Osten zu einem sichereren und friedlicheren Ort für alle zu machen. Es ist für Erwachsene im Jahr 2023 nicht in Ordnung zu glauben, dass dies die wahren Absichten hinter der Invasion des Irak waren.

Wenn der Einmarsch in den Irak ein Fehler gewesen wäre, hätte es Änderungen gegeben, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Diese Änderungen wurden nie vorgenommen, weil sie durchaus die Absicht haben, in Zukunft ähnliche Dinge zu tun.

Eine der lustigsten Erzählungen über das Imperium, die wir heute glauben sollen, ist die, dass die USA ihren größten Rivalen China auf der anderen Seite des Planeten militärisch einkesseln, um sich zu verteidigen.

❖

Ich höre Leute sagen: “Ich bin gegen die chinesische REGIERUNG, nicht gegen das chinesische VOLK!”

Oh, cool, also so etwas wie genau das, was buchstäblich jeder kriegstreiberische Neocon über buchstäblich jedes Land gesagt hat, das sie seit der Jahrhundertwende zerstören wollten?

Sie machen keine wichtige oder interessante Unterscheidung, wenn Sie sagen, Sie seien gegen eine ausländische Regierung und nicht gegen ihr Volk, Sie malen einfach das gleiche hübsche Bild über die gleiche hässliche Agenda wie jede Kriegsschlampe seit 9/11. Halten Sie verdammt noch mal die Klappe.

❖

China sollte anfangen, mexikanische Kartelle zu bewaffnen, damit sie sich gegen die kommende US-Invasion verteidigen können. Gemäß dem US-Drehbuch sollte Washington kein Problem damit haben.

Ich habe Leute erlebt, die marxistisch klingende Rhetorik zur Rechtfertigung der NATO-Erweiterung und des Stellvertreterkriegs der USA verwendet haben. Ich habe Leute gesehen, die antiimperialistischen Jargon benutzt haben, um die Einkreisung Chinas zu rechtfertigen. Es ist so, wie die Menschen die Bibel benutzt haben, um Rassismus und andere hässliche Dinge zu rechtfertigen. Ihr Glaube ist unwichtig, wenn Ihr Herz am falschen Fleck sitzt.

Die Lektüre all der richtigen Bücher und das Vorhandensein all der richtigen Konzepte schützt Sie nicht vor Irrtümern; nur eine klare Vision kann Sie auf dem rechten Weg halten. Und das erfordert harte, engagierte, rigoros ehrliche innere Arbeit. Keine Menge an angesammeltem Wissen kann dies ersetzen.

Wir alle kennen Menschen, die das teilen, was wir für edle ideologische Überzeugungen halten, aber in Wirklichkeit Müllmenschen sind, wenn man sie erst einmal kennengelernt hat. Die richtigen Überzeugungen zu haben, macht Sie nicht zu einem besseren Menschen, und es schützt Sie auch nicht davor, diese Überzeugungen auf eine sehr ungesunde Weise anzuwenden.

Die richtigen politischen Ansichten zu haben, ist kein Ersatz dafür, ein guter Mensch zu sein. Das Ankreuzen der richtigen Begriffe ist kein Ersatz für psychische Gesundheit. Das Lesen all der richtigen Bücher ist kein Ersatz für echte innere Arbeit. Konzepte sind ohne innere Klarheit wertlos. Du musst die Arbeit machen. Übersetzt mit Deepl,com

__________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, etwas Geld in mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Zines kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

