https://www.middleeastmonitor.com/20210524-stop-comparing-israel-to-apartheid-south-africa-it-is-worse/



Bild:Pro-Palestinian supporters hold placards reading ‘Boycott Apartheid Israel’ during a protest to condemn the ongoing Israeli air strikes on Gaza, in Durban on May 18, 2021 [RAJESH JANTILAL/AFP via Getty Images]



Hört auf, Israel mit Apartheid-Südafrika zu vergleichen; es ist schlimmer

Von Thembisa Fakude

24. Mai 2021

Es ist in diesen Tagen üblich, den institutionellen Rassismus in Israel und seine Besetzung Palästinas mit der Apartheid in Südafrika zu vergleichen. Bis zu einem gewissen Punkt ist das ein vernünftiger Vergleich. Bis zu einem gewissen Punkt. Trotz all seiner Schrecken und Brutalität hat das Apartheid-Regime in Südafrika niemals Kampfjets und Artillerie eingesetzt, um die unterdrückte Bevölkerung in den Townships zu bombardieren. Israel hat das getan und tut es weiterhin.

In der Tat ist dies inzwischen fast zur Routine geworden, und damit “akzeptabel” für die internationale Gemeinschaft, was Israel erlaubt, ungestraft zu handeln. Die Auswirkungen sind entsetzlich.

Nach Angaben des Ministers für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten in Gaza, Naji Sarhan, wurden bei Israels jüngstem Angriff auf die Zivilbevölkerung in dem blockierten Gebiet 1.800 Wohneinheiten vollständig zerstört, darunter fünf Wohnhochhäuser mitten in Gaza-Stadt, einem dicht besiedelten Gebiet. Fast 17.000 weitere Häuser wurden teilweise beschädigt und mehr als 120.000 Palästinenser wurden so gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben.

Die zivile Infrastruktur wurde von Israel gezielt angegriffen. Etwas mehr als siebzig Regierungsgebäude wurden zerstört, darunter das Polizeipräsidium und andere Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Mindestens 66 Schulen wurden durch das israelische Bombardement beschädigt; drei Moscheen wurden vollständig zerstört; 40 weitere Moscheen und eine Kirche wurden beschädigt.

Die Israelis gaben wenig oder gar keine Warnung, dass Angriffe stattfinden würden, so dass die Kranken und Alten keine Zeit hatten, ihre Häuser zu evakuieren. Die New York Times berichtete, dass bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in Deir Al-Balah am vergangenen Mittwochabend ein Ehepaar und seine zweijährige Tochter getötet und viele andere verletzt wurden. Die getötete Frau war schwanger und ihr Mann war behindert. Wie konnten sie eine Bedrohung für den atomar bewaffneten Staat Israel darstellen?

Diese Zerstörung von Menschenleben und Eigentum geschah in nur 11 Tagen intensiver israelischer Bombardierung von Zivilisten im Gaza-Streifen. Es endete – vorerst – mit einem Waffenstillstand, der am vergangenen Freitag um 2 Uhr morgens in Kraft trat.

Die meisten palästinensischen Aktivisten und Kommentatoren versuchen es zu vermeiden, irgendetwas zu sagen oder zu tun, was zu Vorwürfen des Antisemitismus führen könnte. Rassismus jeglicher Art ist verabscheuungswürdig, daher haben sie Recht, dies zu tun. Allerdings ist es oft schwierig, die richtige Terminologie zu finden, um den palästinensisch-israelischen Konflikt zu beschreiben und zu definieren. Einige der Ergebnisse dieser Suche nach einem geeigneten Lexikon sind jedoch so lächerlich, dass sie am Ende den palästinensischen Kampf zur Beendigung der israelischen Besatzung gefährden könnten.

Ich wurde kürzlich Zeuge einer Debatte darüber, ob es angemessen sei, Israels Regierung als “Regime” zu bezeichnen. Es war überraschend, wie viele Menschen auf der politischen Linken gegen die Verwendung des Begriffs waren. Ein Wörterbuch definiert “Regime” als “eine Regierung, besonders eine autoritäre”. Das, so hätte ich gedacht, ist durchaus auf Israel anwendbar, wo politische und militärische Führer mit ihren Bomben und Raketen auf Frauen, Kinder, Behinderte und ältere Menschen zielen. Nicht einmal; nicht zweimal; sondern wiederholt über 11 Tage und Nächte hinweg, was die letzte von vielen Gelegenheiten war. Israel tarnt sich als demokratischer Staat mit einem herrschenden Regime der brutalsten Art. Es verachtet nicht nur offen das Völkerrecht, sondern besetzt und terrorisiert auch die Palästinenser militärisch.

Der Staat vereint in seinem Modus Operandi Faschismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Apartheid und rassistische Vorherrschaft. Ich verstehe die Beweggründe, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen, vollkommen, das tue ich wirklich; es macht für die meisten Menschen vollkommen Sinn, das israelische Regime mit dem schlimmsten zu vergleichen, das je existiert hat.

Allerdings reduziert ein solcher Vergleich tatsächlich die Schwere der Grausamkeit, die Israel den Palästinensern weiterhin zufügt, was beispiellos ist. Vernünftige Menschen auf der ganzen Welt sollten daher nach einer alternativen, aber immer noch treffenden Beschreibung suchen. Dies könnte wichtig sein, wenn die Angelegenheit im UN-Sicherheitsrat debattiert wird, wo die Existenz von Vetos, die von Israels unbestrittenen Unterstützern in Washington, Paris und London ausgeübt werden, bedeutet, dass Argumente und damit Resolutionen des Sicherheitsrates mehr davon abhängen, wer einen unterstützt, als davon, was man beweisen kann. Der Rat hat Israels Rücken.

Es kann also Meinungsverschiedenheiten darüber geben, ob Israel ein Regime ist oder nicht. Die Definition von Apartheid ist für den Besatzungsstaat nicht angemessen, und hier ist der Grund dafür: Apartheid-Südafrika war ein brutales Regime, das seine “nicht-weißen” Bürger diskriminierte; tatsächlich erhielten viele die “Staatsbürgerschaft” von Bantustans, die von Pretoria geschaffen wurden, um “Nicht-Weiße” aus der eigenen Bevölkerung zu entfernen. Dies wurde international verurteilt und es gab Dutzende von kritischen UN-Resolutionen.

Ich bin in Soweto geboren und aufgewachsen, wohl eines der Gebiete in Südafrika, das am meisten von der Apartheid betroffen war. Soweto war ein Labor der Apartheid; es verkörperte die schlimmsten Exzesse des Apartheid-Regimes.

Was wir in den letzten Wochen in Gaza erlebt haben, hat es in Soweto jedoch nie gegeben, nicht einmal auf dem Höhepunkt der Apartheid. Ich war in Gaza, im Westjordanland und in Israel und habe Zeit in palästinensischen Flüchtlingslagern im Nahen Osten verbracht, einschließlich Sabra und Shatila im Libanon. Die Menschenrechtsverletzungen, die unmenschlichen Lebensbedingungen, die militärischen Kontrollpunkte, die reinen Siedlerstraßen und sogar die unterschiedlichen Autoregistrierungen, die es leichter machen, auf Palästinenser zu schießen und sie anderweitig zu schikanieren, wurden im Apartheidstaat Südafrika nie gesehen. Wichtig ist, dass weder Soweto noch irgendein anderes “schwarzes” Township jemals vom Land, aus der Luft und vom Meer aus bombardiert wurde, wie es in Gaza der Fall ist.

Darüber hinaus hat sich trotz der Privilegien, die weiße Südafrikaner genossen, eine beträchtliche Anzahl von ihnen gegen die Apartheid aufgelehnt. Viele weigerten sich, in der Apartheidarmee zu dienen, und entschieden sich stattdessen, das Land zu verlassen und im Ausland zu leben. Obwohl es eine kleine Anzahl von andersdenkenden Israelis gibt, unterstützt die Mehrheit die Besatzung und die Militäroffensiven des Staates gegen die Menschen in Gaza und ist somit mitschuldig an den Gräueltaten und der Unterdrückung. Laut dem Guardian war die Unterstützung unter den israelischen Juden während der israelischen Offensive 2014, die 24 Tage dauerte, überwältigend. Meinungsumfragen zeigten, dass 95 Prozent der Befragten glaubten, der Angriff sei gerechtfertigt.

So schlimm das Regime in meiner Heimat zweifelsohne war, “Apartheid” ist eigentlich kein starker Begriff, um Israel zu beschreiben. Wir sollten aufhören, den Schurkenstaat mit der Apartheid in Südafrika zu vergleichen, denn er ist viel, viel schlimmer. Wir müssen eine andere Bezeichnung finden, und zwar schnell. Übersetzt mit Deepl.com

