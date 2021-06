Israel ist nach internationalem Recht verpflichtet, für die humanitären Bedürfnisse der unter seiner militärischen Besatzung lebenden Zivilisten zu sorgen, auch in Gaza.

Bild: Wie oft darf Israel noch großflächige Zerstörung in Gaza anrichten? Ramez Haboub APA images

Hört auf, Palästinenser für ihren Widerstand gegen die Unterdrückung zu bestrafen

Von Maureen Clare Murphy



14. Juni 2021

Israels mächtigste Verbündete werden mit ihrem Ziel der palästinensischen Kapitulation niemals Erfolg haben.

Dennoch ermächtigen sie Israel weiterhin und verlängern das palästinensische Leid in ihrer grotesken Behandlung eines antikolonialen Befreiungskampfes als einen Konflikt zwischen zwei gleichberechtigten Parteien, der scheinbar auf ewig geführt werden soll.

Einer der grausamsten Aspekte dieses Ansatzes ist die Aufrechterhaltung der Luft-, Land- und Seeblockade über Gaza, die von Israel mit Hilfe Ägyptens seit 2007 verhängt wurde.

Die Belagerung hat den Gazastreifen am Rande des Zusammenbruchs gehalten und das Leben für die mehr als zwei Millionen Palästinenser elend und prekär gemacht.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte vor mehr als einem Jahrzehnt, dass die Belagerung des Gazastreifens ein Kriegsverbrechen der kollektiven Bestrafung darstellt.

Dennoch gibt es keine ernsthaften internationalen Bemühungen, sie zu beenden. Die Weltmächte scheinen sich damit zufrieden zu geben, dass die Belagerung so dauerhaft wird wie die militärische Besatzung Israels als Ganzes.

Das sogenannte Quartett und die Staaten und Gremien, die es repräsentiert – die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Russland – haben keine Forderung an Israel gestellt, die Belagerung aufzuheben, nachdem ein bedingungsloser Waffenstillstand im letzten Monat elf Tage der Bombardierung und Terrorisierung der Küstenenklave beendete.

Auch der UN-Sicherheitsrat tat dies nicht.

Stattdessen griffen diese Mächte auf die altbekannten Forderungen nach einer bilateralen Zweistaatenlösung zurück, die sie seit Mitte der 1990er Jahre nach der Unterzeichnung der Osloer Abkommen durch Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation bis zum Überdruss wiederholen.

In einer neuartigen Wendung begrüßte Russland mit dem Waffenstillstand Washingtons erneutes Bekenntnis zu einer Zweistaatenlösung, nachdem die Trump-Administration den Plan “Wohlstand für Frieden” ins Lächerliche gezogen hatte.

Dieser Plan – inoffiziell als Deal des Jahrhunderts bekannt – gab keine Anerkennung der palästinensischen Rechte und nationalen Bestrebungen vor.

Kritiker sagten, dass er einen permanenten Zustand der militärischen Besetzung, der Apartheid und des palästinensischen Leids vorsah.

Genau das ist die heutige De-facto-Situation, die durch die vom Quartett betriebene Friedensprozess-Scharade ermöglicht wird.

Diejenigen, die sich am meisten für diese Täuschung einsetzen, halten sich eng an das Drehbuch: “beide Seiten” tragen die gleiche Verantwortung für die Aufrechterhaltung eines Waffenstillstandes und relativer Ruhe, wobei sie die wesentliche Beziehung der Kolonisierung zwischen Israel und dem palästinensischen Volk, dessen Land es begehrt, ignorieren.

Die Hamas ins Abseits stellen

Obwohl Israel eine neue Regierung hat, gibt es absolut keinen Grund zu erwarten, dass sich seine langjährige Politik gegenüber den Palästinensern und insbesondere dem Gazastreifen ändern wird.

Die Manager der Friedensprozess-Scharade haben sich eine Rückkehr zum Status quo vor der Eskalation in Gaza vor und nach dem Waffenstillstand vorgestellt.

Tor Wennesland, der Nahost-Beauftragte des UN-Generalsekretärs, erwähnte die Belagerung bei seinem Briefing vor dem Sicherheitsrat Ende Mai mit keinem Wort.

Er sagte jedoch, dass “die palästinensische nationale Einheit und die Rückkehr einer legitimen palästinensischen Regierung in den Gazastreifen notwendig sind, um nachhaltig voranzukommen.”

Das bedeutet, dass die Hamas, die die inneren Angelegenheiten des Gazastreifens regelt und den bewaffneten Widerstand dort anführt, zugunsten der Palästinensischen Autonomiebehörde, die als Vollstreckungsarm der israelischen Besatzung dient, indem sie den palästinensischen Widerstand dagegen niederschlägt, weiterhin ins Abseits gestellt wird.

Antony Blinken, der US-Außenminister, sagte: “Wenn wir das richtig machen, hat der Wiederaufbau und dann die Hilfe für die Menschen in Gaza – weit davon entfernt, die Hamas zu stärken – das Potential, sie zu untergraben.”

Auch Israel sieht Möglichkeiten, seine Interessen durchzusetzen, indem es der humanitären Hilfe politische Bedingungen auferlegt.

Das israelische Außenministerium hat angedeutet, dass es den Zugang zu Hilfsgütern als Druckmittel gegen die Untersuchung von Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen durch den Internationalen Strafgerichtshof einsetzen würde.

Das Ministerium sagte, es würden Arbeitsgruppen eingerichtet, um “zivile Projekte in Judäa und Samaria” – der Begriff, den Israel für das Westjordanland verwendet – umzusetzen, “während gleichzeitig Forderungen an die Palästinenser gestellt werden, einschließlich der Einstellung von Petitionen an internationale Institutionen und der Beendigung der Aufwiegelung”.

Israels Beschuss von Zivilisten und ziviler Infrastruktur während seines Amoklaufs im Gazastreifen im Jahr 2014 ist ein Hauptaugenmerk der ICC-Untersuchung. Aufeinanderfolgende internationale Untersuchungskommissionen haben gezielte Sanktionen und andere Formen des Drucks empfohlen, um eine weitere Episode israelischer Gewalt in dem Gebiet zu vermeiden.

Aber diese Aufrufe wurden nicht beachtet und die vorherrschende Situation der Straflosigkeit hat es Israel erlaubt, Gaza erneut anzugreifen.

Yahya Sinwar hebt die Arme in die Luft und macht die V-für-Sieg-Handgeste, während er auf der Bühne steht

Yahya Sinwar, der Führer der Hamas in Gaza, grüßt seine Anhänger während einer Kundgebung in Gaza-Stadt am 24. Mai. Ashraf Amra APA images

Israel ist nach internationalem Recht verpflichtet, für die humanitären Bedürfnisse der unter seiner militärischen Besatzung lebenden Zivilisten zu sorgen, auch in Gaza.

Aber anstatt sich um die Einhaltung und Durchsetzung dieser Verpflichtungen zu bemühen, zahlen Drittstaaten die Rechnung für den Wiederaufbau nach jeder zerstörerischen Konfrontation in dem Gebiet.

Nicht nur, dass Israel davon befreit ist, Reparationen für Gaza zu leisten, es kontrolliert auch, was in das Gebiet gebracht werden kann und wann.

Es beschränkt oder verbietet so genannte Dual-Use-Güter, die für militärische Zwecke verwendet werden könnten, und verzögert die Sicherheitsfreigaben für Materialien, so dass es Jahre dauert, bis Projekte abgeschlossen sind.

Projekte, die nach dem letzten Krieg begonnen wurden, waren noch nicht abgeschlossen, bevor Israel letzten Monat eine neue Runde der Zerstörung anrichtete, wie The Christian Science Monitor berichtet.

Und dort, wo Israel lebenswichtige Lieferungen nach Gaza zulässt, machen seine eigenen Firmen Profit, indem sie Baumaterialien und andere Güter und Dienstleistungen an internationale Organisationen verkaufen.

Der Wiederaufbau wird sich schmerzhaft in die Länge ziehen und mit Einschränkungen verbunden sein. Im Gegensatz dazu beeilt sich Washington, die Raketen zu ersetzen, die Israel benutzt hat, um palästinensisches Leben und Häuser in Gaza zu zerstören.

Das US-Außenministerium genehmigte den Verkauf von präzisionsgelenkter Munition im Wert von 735 Millionen Dollar, trotz des Widerstands des Kongresses und der Forderung nach einem Waffenembargo durch Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die UNO die Belagerung durch den Gaza-Wiederaufbaumechanismus weiter durchsetzen wird.

Unter diesem Mechanismus sammelt die UN private Informationen über palästinensische Haushalte, um sie an Israel weiterzuleiten, das ein Veto darüber hat, welche Familien Hilfe zum Wiederaufbau ihrer Häuser erhalten. Das macht die UNO zu einem aktiven Teilnehmer an Israels Verbrechen.

Rechte an die Kapitulation knüpfen

Das Ziel von Israels Belagerung des Gazastreifens ist die Aufgabe des bewaffneten Widerstands gegen Besatzung und Kolonisierung – ein Recht, das im internationalen Recht verankert ist.

Indem die UNO der Rückkehr einer “legitimen palästinensischen Regierung” nach Gaza Vorrang einräumt, konditioniert sie das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Leben an die Kapitulation vor der Kolonialherrschaft in Palästina.

Die Aufrechterhaltung der Belagerung des Gazastreifens ist Teil einer umfassenderen Strategie, Zivilbevölkerungen zu bestrafen, wenn sich ihre Führer nicht dem imperialen Willen beugen.

Gegen den Iran und Syrien wurden weitreichende Sanktionen verhängt, die den Wiederaufbau nach dem Krieg und die Bereitstellung von humanitärer Hilfe in Syrien behindern.

Parallel zu den Auswirkungen der israelischen Belagerung des Gazastreifens räumt der Congressional Research Service ein, dass die Wirtschaftssanktionen “die Verfolgung zentraler strategischer Ziele des Irans, einschließlich seiner Unterstützung für regionale bewaffnete Gruppierungen und seiner Entwicklung von Raketen, nicht verändert haben.”

Aber sie haben es Familien schwer gemacht, über die Runden zu kommen, während sie die Fähigkeit des Irans untergraben, auf die COVID-19-Pandemie zu reagieren.

Auch Venezuela wurde ins Visier genommen, wobei ein UN-Menschenrechtsexperte feststellte, dass die von den USA, Großbritannien und der EU unterstützten Sanktionen “Verletzungen des Völkerrechts darstellen.”

Die palästinensische Erfahrung hat gezeigt, dass eine Kapitulation keinen Gewinn bringt. Die Osloer Abkommen brachten nur mehr Landraub und verschärfte israelische Kontrolle.

Und das ist der Grund, warum palästinensische Gruppen in Gaza Widerstand leisten, mit breiter öffentlicher Unterstützung, trotz der Asymmetrie der Macht zwischen ihnen und Israel.

Die israelische Militärdoktrin unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten, und die israelischen Streitkräfte zielen absichtlich auf die zivile Infrastruktur in einem grausamen und fruchtlosen Versuch, öffentlichen Widerstand gegen den Widerstand zu erzeugen.

Hohe Kosten

Die Kosten für die Aufrechterhaltung eines jüdischen Siedlerkolonialstaates in Palästina waren schon immer hoch und wurden mit unzähligen palästinensischen und libanesischen Leben bezahlt.

Gaza hat in den letzten Jahren die Last dieser unerträglichen Kosten geschultert. Aber das Kräfteverhältnis hat sich verschoben.

Der Widerstand in Gaza hat mit der Unterstützung des Irans und der Hisbollah im Libanon seine Macht mit jeder Konfrontation mit Israel erhöht.

Die jüngste Episode endete mit einer effektiven Niederlage für letztere.

Nachdem der Waffenstillstand erklärt wurde, sagte der bewaffnete Flügel der Hamas, er habe “den Feind gedemütigt”.

Ein Kommentator in der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz nannte es “Israels misslungenste und sinnloseste Gaza-Operation aller Zeiten.”

Der Chef des israelischen Militärs räumte ein, dass wenig bis gar keine Abschreckung gegen den Widerstand erreicht wurde.

Nach dem Abschuss von Tausenden von Raketen sagte die Hamas, dass sie noch genug in ihren Vorräten habe, um noch mehrere Monate lang in Richtung Jerusalem und Tel Aviv zu feuern.

Der Raketenbeschuss aus Gaza legte den Verkehr auf Israels internationalem Hauptflughafen in der Nähe von Tel Aviv lahm und dann auf dem Ersatzflughafen in der Nähe von Eilat, nachdem die Geschosse dieses Gebiet erreicht hatten.

Obwohl immer noch riesig, verringert sich die Machtlücke zwischen Israel und dem bewaffneten Widerstand.

Israels Militär hat im Mai dieses Jahres die Grenze zum Gazastreifen gemieden, nachdem sie sich 2014 für seine Streitkräfte als tödlich erwiesen hatte.

Israel behauptet, dass die Hamas “ein elektronisches Störsystem entwickelt, das gegen das Iron-Dome-Verteidigungssystem eingesetzt werden soll”, wie Gilad Erdan, der israelische Botschafter in den USA, den Medien sagte.

Erdan versuchte, Israels Angriff auf den Hochhaus-Turm, in dem die Agentur untergebracht ist, mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass er zur Entwicklung dieser Technologie benutzt wurde. AP sagte, es habe keine Beweise gesehen, die diese Behauptung belegen.

Kryptowährungstransaktionen, die außerhalb der Reichweite des US-Finanzministeriums liegen, ermöglichen der Hamas die Mittelbeschaffung unter Umgehung internationaler Sanktionen.

Vielleicht noch besorgniserregender für Israel als die zunehmende Stärke des bewaffneten Widerstands in Gaza ist die Einheit der Palästinenser in ihrem gesamten besetzten Heimatland.

Israel wurde im letzten Monat schnell von verschiedenen Formen des Widerstands im gesamten historischen Palästina überwältigt: Raketen- und Panzerabwehrfeuer aus Gaza, konfrontative Proteste und Feuergefechte im Westjordanland, Aufstände in palästinensischen Gemeinden innerhalb der Grünen Linie, wo von der Polizei unterstützte Siedlermobs “Tod den Arabern” skandierten.

Israel könnte sich bei einer zukünftigen militärischen Konfrontation noch schneller überwältigt fühlen.

Hasan Nasrallah, der Führer der Hisbollah, die Israel im Jahr 2000 zum Rückzug aus dem Libanon zwang und 2006 militärisch besiegte, warnte Ende Mai, dass der nächste israelische Angriff auf heilige Stätten in Jerusalem einen regionalen Krieg bedeuten könnte.

Yahya Sinwar, der Führer der Hamas in Gaza, sagte Anfang des Monats, dass die Widerstandsgruppen bei der Konfrontation im Mai nur “die Hälfte ihrer Kraft” eingesetzt hätten und die nächste Konfrontation “das Gesicht des Nahen Ostens verändern würde.”

Das israelische Militär weiß, dass dies kein bloßes Getöse ist.

Ein israelischer Militär-Ombudsmann sagte diesen Monat, dass “Hunderte von Einsätzen und Hunderte von Flugzeugen Tausende von Präzisionsmunition abwarfen, die Milliarden von Schekel kosteten”, aber nicht in der Lage waren, den Abschuss von Raketen und Mörsern aus Gaza zu stoppen.

“Die Hamas und der Islamische Dschihad feuerten weiter … als ob nichts geschehen wäre, und sie hätten das offenbar noch lange tun können”, fügte er hinzu.

Der Ombudsmann prognostizierte, dass in einem zukünftigen Mehrfrontenkrieg “Tausende von Raketen und Flugkörpern auf Israel abgefeuert werden … unerbittlich in alle Richtungen. … Jeden Tag werden Tausende von Raketen und Raketen auf die Bevölkerungszentren abgefeuert werden … Raketen, deren Zerstörungskraft zehnmal so groß ist wie die der Hamas-Raketen.”

Ein Demonstrant lehnt die Osloer Abkommen während einer Demonstration vor dem norwegischen Parlament am 19. Mai ab.

Ryan Rodrick Beiler ActiveStills

Ein regionaler Krieg wird unsägliches Blutvergießen, Zerstörung und Leid bringen. Diejenigen, die eine Kultur der Straflosigkeit gefördert und Israel bedingungslos bewaffnet haben, werden einen Großteil der Schuld daran tragen.

Alle Formen des Widerstands gegen die Kolonisierung in Palästina wurden von Israels mächtigen Freunden als illegitim gebrandmarkt, sei es die Suche nach Abhilfe vor dem Internationalen Strafgerichtshof, durch die globale Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung oder der bewaffnete Kampf.

Der UN-Generalsekretär hat die ICC-Untersuchung nicht öffentlich unterstützt.

Stattdessen hat er Normalisierungsabkommen zwischen Israel und benachbarten autoritären Staaten begrüßt, die, wie der Außenminister des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bestätigt hat, glorifizierte Waffengeschäfte waren.

Israel wurde mit Waffen und Finanzmitteln überhäuft, während internationale Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern unterdrückt und kriminalisiert wurden.

Sinwar wies kürzlich darauf hin, dass, als Palästinenser massive unbewaffnete Proteste abhielten und von israelischen Militärscharfschützen niedergeschossen wurden, die Welt zusah und nichts tat.

Bewaffneter Kampf ist notwendig, wenn das Verhalten eines Unterdrückers – und seiner internationalen Verbündeten – es so will, um den südafrikanischen Revolutionär Nelson Mandela zu paraphrasieren.

Vierzehn Jahre vom Quartett unterstützte Belagerung und mehrfache militärische Offensiven haben die Palästinenser nicht dazu gezwungen und werden sie auch nicht dazu zwingen, zu kapitulieren und die Sache der nationalen Befreiung aufzugeben.

Dennoch scheinen Israels mächtige Verbündete bereit zu sein, einen regionalen Krieg zu riskieren, um die Scharade des Friedensprozesses im Dienste eines jüdischen Siedlerkolonialstaates in Palästina aufrechtzuerhalten.

Und für alle anderen außerhalb Palästinas, die helfen wollen, die Kosten der Befreiung zu tragen: Boykott, Desinvestition und gezielte Sanktionen sind der Boden, nicht die Decke der Solidarität. Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

