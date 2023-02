Dank an Andre Brochu für die Aufmerksamkeit und Inforamtion



Stephen Kapos ist aus der Labour Party ausgetreten, nachdem die Partei ihm mitgeteilt hatte, dass er ausgeschlossen werden würde, wenn er auf einer von einer linken Gruppe organisierten Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag sprechen würde.



Stephen Kapos sagte, dass die Aufforderung, nicht bei einer Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag zu sprechen, der “letzte Strohhalm” war (YouTube)

Holocaust-Überlebender tritt aus der Labour-Partei aus, nachdem ihm verboten wurde, auf einer Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag zu sprechen



Von Oscar Rickett

30. Januar 2023

Ein 85-jähriger Holocaust-Überlebender ist aus der britischen Labour-Partei ausgetreten, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass er aus der Partei ausgeschlossen würde, wenn er auf einer von einer verbotenen linken Gruppe organisierten Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag sprechen würde.

Stephen Kapos, der 1997 in die Labour Party eingetreten ist, wurde gebeten, auf einer für den 27. Januar geplanten Veranstaltung des Socialist Labour Network (SLN) über seine Erfahrungen als kindlicher Überlebender des Holocaust zu sprechen.

Am 24. Januar erhielt Kapos eine E-Mail – die Middle East Eye vorliegt – von der Londoner Labour-Partei, in der er gewarnt wurde, dass er höchstwahrscheinlich aus der Partei ausgeschlossen werden würde, wenn er auf der Veranstaltung sprechen würde.

“Das Socialist Labour Network ist eine Gruppe, die nach Ansicht des NEC [National Executive Committee] der Partei nicht mit den Werten der Labour Party vereinbar ist”, hieß es in der E-Mail. “Jegliche Unterstützung der Organisation würde wahrscheinlich als Verstoß gegen die Parteiregeln angesehen werden und kann zum Ausschluss führen.”

Ihr Versuch, mir zu verbieten, am Holocaust-Gedenktag über den Holocaust zu sprechen, war der letzte Strohhalm für mich”.

– Stephen Kapos, Rücktrittsschreiben der Labour Party

Die SLN, eine linke Gruppe, wurde im Januar 2022 gegründet und im März desselben Jahres von der Partei verboten.

In seinem Rücktrittsschreiben an die Partei, das auch von MEE eingesehen werden konnte, erklärte Kapos, dass der Versuch der Labour-Partei, mich am Holocaust-Gedenktag effektiv daran zu hindern, über den Holocaust zu sprechen, der letzte Strohhalm für mich war”.

Er betonte, wie wichtig es sei, über seine Erfahrungen als Holocaust-Überlebender zu sprechen, und warf der derzeitigen Labour-Führung “McCarthyismus” vor, eine Anspielung auf die Kampagne zur Verleumdung linker Menschen in den Vereinigten Staaten in den 1940er und 50er Jahren.

Er sagte, er sei kein Mitglied der SLN und habe die Aktivitäten der Gruppe nicht verfolgt.

“Als kindlicher Überlebender und einer der immer weniger werdenden noch lebenden direkten Zeugen des Holocausts fühle ich mich verpflichtet, Zeugnis abzulegen und auf jeder Plattform, die mich einlädt, und vor jedem Publikum, das bereit ist, zuzuhören, darüber zu sprechen”, schrieb Kapos, der 1937 in Budapest geboren wurde.

Die Labour-Partei reagierte nicht auf die Bitte von Middle East Eye um einen Kommentar.

Die Regeln der Labour Party verbieten es, “Mitglied einer politischen Organisation zu sein, diese finanziell zu unterstützen, in deren Führungsgremium zu sitzen oder sie anderweitig zu unterstützen (wie vom NEC definiert), die der NEC [Nationaler Exekutivausschuss] nach eigenem Ermessen als feindlich gegenüber den Zielen der Labour Party erklärt.

Als Kind von seinen jüdischen Eltern getrennt, verbrachte Kapos den ersten Teil seines Lebens damit, den Kräften der faschistischen Pfeilkreuzler-Bewegung auszuweichen, die Juden zusammentrieb, erschoss und in die Donau warf.

Während der Großteil seiner Familie im Holocaust ermordet wurde, überlebte Kapos und zog schließlich nach dem sowjetischen Einmarsch in Ungarn 1956 nach Großbritannien.

Er engagierte sich in der Politik der Labour-Partei im Wahlkreis Kings Cross and St Pancras, dessen Abgeordneter seit 2015 der derzeitige Parteivorsitzende Keir Starmer ist.

In seinem Rücktrittsschreiben erklärte Kapos, dass er “die Werte der Labour-Partei während meiner Parteiaktivitäten in der Zeit, als Frank Dobson unser Abgeordneter war, kennengelernt hat und ich in einer warmen und freundlichen Atmosphäre an verschiedenen Wahlkampagnen mitgewirkt habe”. Dobson, ein ehemaliger Kabinettsminister, der 2019 starb, war Starmers Vorgänger.

Kapos schrieb, die von Dobson vertretenen Werte der Labour-Partei seien “ganz anders als die der gegenwärtigen Führung, deren Werte Einschüchterungen, Diskussionsverbote für einige der wichtigsten politischen Themen, die Missachtung der parteieigenen Regeln und des Naturrechts, den drastischen Abbau der innerparteilichen Demokratie, extremes Fraktionsdenken und mangelnde Unterstützung für streikende Arbeitnehmer zulassen”.

“Langfristig wird man sich an diese Periode der Parteigeschichte mit Scham erinnern”, so Kapos. “Damals wurde der McCarthyismus wiederbelebt und in die Labour Party importiert – und in das politische Leben des Vereinigten Königreichs selbst.”

Palästinensische Solidarität

Das Socialist Labour Network ist nach eigenen Angaben aus dem “Zusammenschluss von Labour Against the Witch-hunt und Labour in Exile Network” hervorgegangen, zwei Gruppen, die der Meinung sind, dass das Vorhandensein von Antisemitismus in der Labour Party übertrieben wurde, um die Führung von Jeremy Corbyn zu unterminieren, und dass linke Parteimitglieder von der Nach-Corbyn-Führung absichtlich beseitigt werden sollen.

SLN sagt, ihr “Hauptziel ist es, sich weiterhin gegen die Hexenjagd zu wehren und Sozialisten zu vernetzen, die entweder aus der Labour Party ausgeschlossen wurden oder die Partei aus Bestürzung und Abscheu über die Richtung, die Labour unter der Führung von Keir Starmer einschlägt, verlassen haben”.

Die Frage der Solidarität mit den Palästinensern und der Kritik an Israel stand oft im Mittelpunkt der Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Mitglieder der Labour-Partei.

Corbyn, ein langjähriger Unterstützer der Palästinenser, wurde im Oktober 2020 von der Labour-Partei suspendiert, nachdem er auf einen äußerst kritischen Bericht über den Umgang der Partei mit Antisemitismus während seiner Zeit als Vorsitzender reagiert hatte.

Kapos betonte, er sei ein “Aktivist für die palästinensischen Menschenrechte und ein aktives Mitglied der Palästina-Solidaritätskampagne”.

“Die Verteidigung der Palästinenser, die unter einer brutalen Besatzung leben, ist für mich sehr wichtig, insbesondere als Holocaust-Überlebender”, schrieb er in seinem Rücktrittsschreiben.

“Die Palästinenser leben unter einem Apartheidsystem, das von Amnesty International und anderen großen Menschenrechtsorganisationen anerkannt wird. Dies sind meine politischen Überzeugungen, die meiner Meinung nach geschützte Merkmale im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes 2010 sind.” Übersetzt mit Deepl.com

