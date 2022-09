In fiery UN speech, Honduras condemns colonialism, neoliberalism, coups, corporate exploitation Honduras’ new left-wing President Xiomara Castro delivered a fiery speech at the United Nations General Assembly denouncing colonialism, “neoliberal injustice,” and the foreign corporations that have exploited her country. Calling for a multipolar world, the Honduran leader declared, “Never again will we carry the stereotype of a banana republic.

Honduras verurteilt in feuriger UN-Rede Kolonialismus, Neoliberalismus, Putsche und Ausbeutung durch Unternehmen

In ihrer ersten UN-Rede prangerte die linke Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, den Kolonialismus, die “neoliberale Ungerechtigkeit” und die Ausbeutung ihres Landes durch ausländische Konzerne an und forderte Multipolarität.

Honduras verurteilt in feuriger UN-Rede Kolonialismus, Neoliberalismus, Putsche und Ausbeutung durch Unternehmen

von Ben Norton

26. September 2022

(Se puede leer esta nota en español aquí.)

Die neue linke Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, hielt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine feurige Rede, in der sie den Kolonialismus, die “neoliberale Ungerechtigkeit” und die ausländischen Konzerne, die ihr Land ausgebeutet haben, anprangerte.

Die honduranische Regierungschefin rief zu einer multipolaren Welt auf und erklärte: “Nie wieder werden wir das Klischee einer Bananenrepublik tragen. Wir werden den Monopolen und Oligopolen, die unsere Wirtschaft nur verarmen lassen, ein Ende setzen”.



“Honduras wird nur dann eine Zukunft haben, wenn es entschlossene Schritte unternimmt, um die neoliberale Wirtschaftsdiktatur zu beseitigen”, versicherte sie.

Castro (nicht verwandt mit Kubas Fidel Castro) verurteilte auch den gewaltsamen rechtsgerichteten Militärputsch, den die USA 2009 in Honduras unterstützten und der den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya – Castros Ehemann – stürzte.

“Wir armen Nationen der Welt werden keine Staatsstreiche mehr dulden; wir werden den Einsatz von Gewalt oder farbigen Revolutionen, die in der Regel organisiert werden, um unsere umfangreichen natürlichen Ressourcen zu plündern, nicht länger tolerieren”, erklärte sie.

Die honduranische Regierungschefin fordert eine multipolare Welt

Die Rede vom 20. September war die erste Ansprache der honduranischen Präsidentin vor den Vereinten Nationen seit ihrem Amtsantritt im Januar dieses Jahres.

In einem knallroten Anzug – der Farbe ihrer sozialistischen Partei, der Partei für Freiheit und Neugründung, kurz Libre-Partei – betonte Castro: “Es ist an der Zeit, ernsthaft über Multipolarität in der Welt zu diskutieren”.

Sie forderte ein Ende der “verachtenswerten und brutalen Blockade” der US-Regierung gegen Kuba und fügte hinzu, dass “die Aggression gegen die Bolivarische Republik Venezuela aufhören muss”.

Castro prangerte auch die von den USA dominierten internationalen Finanzinstitutionen an, die ihr Land in unbezahlbaren, abscheulichen Schulden gefangen hielten und eine verheerende neoliberale Austeritätspolitik verordneten.

“Es ist klar, dass wir heute, wenn unser Land überleben soll, diese so genannte Austerität ablehnen müssen, die diejenigen belohnt, die den Reichtum in wenigen Händen konzentrieren, und diejenigen begünstigt, die die Ungleichheit exponentiell vergrößern”, sagte sie.

Xiomara Castro prangert 13 Jahre von den USA unterstützte rechte Putschregime an

Nach dem von den USA unterstützten Putsch 2009 wurde Honduras zu einem der gewalttätigsten Länder der Welt. Dies führte zu einer Krise, die Hunderttausende von Honduranern zu Flüchtlingen und Migranten machte.

Castro nutzte ihre Rede bei den Vereinten Nationen, um die Bedeutung ihres erdrutschartigen Sieges bei den Wahlen im November 2021 und ihre Bemühungen zur Umkehrung dieser sozialen Katastrophe zu erläutern:

Ich stehe auf dieser internationalen Plattform, was für mein Land ein historisches Ereignis ist, nicht nur, weil ich die erste Frau bin, die die Ehre hat, unser zentralamerikanisches Land zu führen, sondern auch, weil ich die erste demokratisch gewählte Regierung repräsentiere, nachdem unser Land 13 Jahre lang eine Diktatur erlebt hat.

Der Staatsstreich von 2009, der uns mit grausamen Morden und Todesschwadronen konfrontierte, zwei gefälschte Wahlen, eine Pandemie und zwei Wirbelstürme – es ist unmöglich, die Honduraner und die riesigen Migrantenkarawanen zu verstehen, ohne diesen Kontext des grausamen Leids zu erkennen, das wir ertragen mussten.

Die Wahldemokratie reicht jedoch nicht aus, um das materielle und geistige Wohlergehen unseres Volkes zu gewährleisten. 13 Jahre Diktatur unter der Aufsicht der internationalen Gemeinschaft haben dazu geführt, dass sich die Staatsverschuldung des Landes versechsfacht hat und die Armutsquote mit 74 % den höchsten Stand in der Geschichte von Honduras erreicht hat.

Fünf von 10 meiner Landsleute leben in extremer Armut. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass diese Zahlen niemanden in einer Welt verwundern, die heute unter einer Währungsdiktatur lebt, die den Ärmsten drakonische Maßnahmen der Steuerdisziplin auferlegt, die das Leid der zurückgebliebenen Mehrheit vergrößert und in der das Spekulationskapital keine Grenzen kennt.

Der honduranische Staatschef kritisierte insbesondere die internationalen Institutionen, die nichts unternommen hätten, als das von den USA unterstützte Putschregime in 13 Jahren zahlreiche Wahlen gestohlen habe.

“Keiner der Beobachter der betrügerischen Wahlen von 2013 und 2017 war sich darüber im Klaren, wozu sie unser Volk verdammen. Stattdessen zeigten sie sich gleichgültig gegenüber der schlimmsten Plage, die unser Land je heimgesucht hat”, sagte sie.

“Die Arroganz des Kapitals und kleinliche Eigeninteressen haben viele dazu gebracht, sich für den Betrug zu entscheiden, während das organisierte Verbrechen das Land an den Abgrund gebracht hat”, fügte sie hinzu.

Honduras ist in einer unbezahlbaren Schuldenfalle gefangen

Bei der UNO betonte Castro, wie das von den USA unterstützte Putschregime ihr verarmtes Land in die Schuldenfalle geführt hat.

Honduras ist in unbezahlbaren, abscheulichen Schulden gefangen

Bei der UNO betonte Castro, wie das von den USA unterstützte Putschregime ihr verarmtes Land in die Schuldenfalle geführt hat.

Multipolarista hatte bereits über Castros Antrittsrede am 27. Januar berichtet, in der sie das Putschregime anprangerte, das den Staat in Schulden “versenkt” und in den “Bankrott” und die “wirtschaftliche Katastrophe” geführt habe.

Zum Zeitpunkt des Putsches im Jahr 2009 hatte Honduras Auslandsschulden in Höhe von 2,48 Milliarden Dollar. Bis Ende 2021 stiegen die Auslandsschulden auf 9,25 Milliarden Dollar – ein Anstieg um 373 %.

Auch die honduranische Binnenverschuldung stieg drastisch an: von etwa 810 Millionen Dollar im Jahr 2009 auf rund 7,3 Milliarden Dollar, als Castro im Januar 2022 die Macht übernahm.

Bei einem BIP von nur 23,8 Mrd. USD und einer Verschuldung von mehr als 16,5 Mrd. USD entspricht die Verschuldung von Honduras damit 70 % der gesamten Wirtschaft des Landes.

Castro prangerte diese abscheulichen Schulden als unrechtmäßig und unbezahlbar an und wies darauf hin, dass sie bereits 50 % des Staatshaushalts ausmachen.

https://multipolarista.com/2022/01/31/coup-honduras-unpayable-odious-debt/

Bei der UNO sagte Castro, dass die reichen Länder des globalen Nordens die Nationen des Südens in die Schuldenfalle locken, ihnen den Reichtum entziehen und ihn für einen “exzessiven Lebensstil” verwenden.

“Die Industrienationen der Welt sind verantwortlich für die gravierende Zerstörung unserer Umwelt, aber sie lassen uns für ihren exzessiven Lebensstil bezahlen. Dabei scheuen sie keine Mühe, uns in ihre Pläne und in eine endlose Krise zu verwickeln, um sicherzustellen, dass uns die Hände und Füße gebunden sind”, erklärte sie.

“Die öffentliche Politik, die von der internationalen Finanzgemeinschaft in den letzten 13 Jahren durch das Rentabilitätsmodell unterstützt wurde, hat uns in eine Welt voller Gewalt und Armut geführt, mit gescheiterten und aufgegebenen Projekten, Korruption, Plünderung und Drogenhandel”, fügte sie hinzu.

Castro betonte, dass diese extreme wirtschaftliche Ausbeutung zu grassierender Armut und Gewalt geführt habe, was viele Honduraner dazu veranlasst habe, das Land zu verlassen.

“Jede Karawane von Migranten, die vor der Diktatur geflohen sind, die sich mehr als ein Jahrzehnt lang durchgesetzt hat, ist ein schmerzlicher Verlust für unser Land und für ihre Familien. Die Zahlen zeigen uns, dass dieser durch neoliberale Ungerechtigkeit verursachte Exodus zu mehr Arbeitslosigkeit führt und uns in eine unerwünschte Abhängigkeit stürzt”, beklagte sie.



Ehrgeizige Pläne für die progressive “Neugründung” von Honduras

Die honduranische Präsidentin erläuterte die ehrgeizigen Ziele ihrer Regierung zur Umgestaltung des Landes.

Sie erklärte, dass ihre Regierung gegen Steuerhinterziehung vorgehen, den Binnenmarkt stärken und die lokale Wirtschaft durch Importsubstitutionsindustrialisierung entwickeln wolle.

Castro betonte die Notwendigkeit der Ernährungssouveränität und sagte, dass Honduras Freihandelsabkommen neu verhandle und gleichzeitig die sozialen Dienste ausbaue und die Energierechnungen für arme Menschen subventioniere.

Sie skizzierte das revolutionäre Programm ihrer Partei:

In Honduras hat meine Regierung einen Prozess der Neugründung und des tiefgreifenden Wandels eingeleitet, der auf vier Grundpfeilern beruht:

Erstens, die revolutionäre Umgestaltung der Bildung, um den menschlichen Geist zu erheben und mit dem Kolonialismus Schluss zu machen.

[Zweitens, der Aufbau eines alternativen Wirtschaftsmodells, das zutiefst souverän ist.

Drittens, der Aufbau eines Systems, dessen Kern die Verherrlichung des Humanismus, der Solidarität, der Integration mit brüderlichen Völkern, des Friedens und der Achtung der Menschenrechte ist.

Viertens: die schrittweise Entprivatisierung öffentlicher Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Trinkwasser, elektrische Energie und Internet.

Castro warnt vor weiteren Putschversuchen

Obwohl der honduranische Staatsstreich von 2009 im November 2021 rückgängig gemacht wurde, warnte Castro davor, dass kapitalistische Oligarchen erneut ein Komplott gegen die gewählte Regierung schmieden.

“Die Verschwörungen werden von denselben Sektoren geplant, die das Land geplündert haben, und von ihren Verbündeten, die den Putsch befürworten, ermutigt durch eine schamlose antidemokratische Haltung, die sich manchmal als Diplomatie tarnt”, warnte sie.

Castro forderte ausländische Mächte auf, sich nicht mehr in die souveränen Angelegenheiten ihres Landes einzumischen.

“Ich nutze diese Plattform, um zu fordern, dass Sie uns respektieren. Wir wollen in Frieden leben. Hören Sie auf zu versuchen, Honduras zu destabilisieren, uns Ihre Maßnahmen aufzuzwingen und zu bestimmen, mit wem wir Beziehungen unterhalten dürfen. Das Volk ist souverän”, sagte sie.

Diese Äußerungen schienen eine Anspielung auf den neuen kalten Krieg Washingtons gegen China zu sein.

Honduras ist eines von nur 13 Ländern der Welt, die Taiwan als unabhängiges Land anerkennen. Vor den Wahlen im November 2021 hatte Castro jedoch versprochen, dass sie im Falle eines Wahlsiegs die Beziehungen zu Taiwan abbrechen und stattdessen die Volksrepublik China anerkennen würde.

Taiwan und seine Sponsoren aus den USA haben starken Druck auf Honduras ausgeübt, seine formellen diplomatischen Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Castro verurteilte die Arroganz der mächtigen imperialistischen Länder des globalen Nordens, die Nationen wie Honduras als “dritt- und viertklassig” behandeln.

“Was wir nicht akzeptieren können, ist diese willkürliche Weltordnung, in der es Länder dritter und vierter Klasse gibt, während diejenigen, die sich selbst für zivilisiert halten, nicht müde werden, Invasionen zu starten, Kriege zu führen, sich an Finanzspekulationen zu beteiligen und uns immer wieder mit ihrer Inflation zu quälen”, sagte sie.

Die honduranische Regierungschefin fügte hinzu: “Jeder Millimeter der Heimat, den sie im Namen der unantastbaren Freiheit des Marktes und anderer Privilegiensysteme geplündert haben, war mit dem Blut der indigenen Völker befleckt.” Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...