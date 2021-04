Bild:Palestinians protest against Israel’s occupation in the West Bank city of Hebron in February 2012. Ryan Rodrick Beiler ActiveStills

HRW: Israel begeht Verbrechen der Apartheid und Verfolgung



Von Maureen Clare Murphy



27. April 2021

Palästinenser protestieren gegen die israelische Besatzung in der Westbank-Stadt Hebron im Februar 2012. Ryan Rodrick Beiler ActiveStills

Der Internationale Strafgerichtshof sollte gegen israelische Beamte ermitteln, “die in die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid oder Verfolgung verwickelt sind”, so Human Rights Watch in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

In ihrer paradigmatischen Studie fordert die in New York ansässige Gruppe eine Herangehensweise, die sich auf Menschenrechte und Rechenschaftspflicht konzentriert, statt auf den seit Jahrzehnten vorherrschenden erstarrten “Friedensprozess”.

Human Rights Watch hat sich nun einem wachsenden Konsens angeschlossen, der feststellt, dass “jüdische Vorherrschaft” – in den Worten der Menschenrechtsgruppe B’Tselem – Israels “einziges organisierendes Prinzip” ist.

Israel hat “die Absicht, die Vorherrschaft der jüdischen Israelis über die Palästinenser in dem gesamten von ihm kontrollierten Gebiet aufrechtzuerhalten”, schlussfolgert Human Rights Watch.

Im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen “wurde diese Absicht mit systematischer Unterdrückung der Palästinenser und unmenschlichen Handlungen gegen sie verbunden.”

Die Kombination dieser drei Elemente “läuft auf das Verbrechen der Apartheid hinaus”, fügt die Gruppe hinzu.

Die UN-Mitgliedsstaaten sollten eine internationale Untersuchungskommission einrichten, um die “systematische Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund der Gruppenidentität” sowohl in den besetzten palästinensischen Gebieten als auch in Israel zu untersuchen, fordert Human Rights Watch.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen wie Al-Haq haben bereits “eine Untersuchungsmission zu Israels Apartheid-Regime und volle internationale Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof” gefordert.

Die UNO hat “jahrzehntelang versagt”, gegen Israel wegen des Verbrechens der Apartheid zu ermitteln, stellte das palästinensische Nationale Komitee für Boykott, Desinvestition und Sanktionen Anfang des Jahres fest.

Das Komitee sagte, dass der so genannte Friedensprozess in Richtung einer Zweistaatenlösung Israel nur erlaubt hat, “seine langjährige Praxis” der Annexion palästinensischer Gebiete fortzusetzen.

Human Rights Watch ist zu einem ähnlichen Schluss gekommen.

Die Gruppe stellt fest, dass “viele europäische und andere Staaten enge Beziehungen zu Israel aufgebaut haben, während sie den ‘Friedensprozess’ unterstützten.” Diese Unterstützung beinhaltete den Aufbau der Kapazitäten der Palästinensischen Autonomiebehörde und gelegentlich milde Kritik an Israels Übergriffen gegen Palästinenser.

Dieser Ansatz “übersieht die tief verwurzelte Natur der israelischen Diskriminierung und Unterdrückung der Palästinenser”, argumentiert die Rechtsgruppe.

“Schwere Menschenrechtsverletzungen” werden heruntergespielt und als “vorübergehende Symptome der Besatzung behandelt, die der ‘Friedensprozess’ bald heilen wird.”

Das Paradigma des Friedensprozesses – insbesondere vorangetrieben durch den UN-Generalsekretär und seinen Gesandten – habe es den Staaten leicht gemacht, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen, und habe es ermöglicht, “dass sich die Apartheid metastasiert und konsolidiert”, so Human Rights Watch weiter.

Die Staaten sollten “aufhören, die Situation durch das Prisma” eines hypothetischen zukünftigen Friedensprozesses zu beurteilen “und sich stattdessen auf die seit langem bestehende Realität vor Ort konzentrieren, die keine Anzeichen eines Abklingens zeigt”, sagt die Gruppe.

Versuch, eine jüdische Mehrheit zu erhalten

Israels Umsiedlung seiner Zivilbevölkerung in die Westbank – ein Verstoß gegen internationales Recht – seit 1967 widerlegt die weit verbreitete” Annahme, dass seine militärische Besetzung nur vorübergehend ist.

Sowohl in den besetzten Gebieten als auch innerhalb seiner Grenzen hat Israel versucht, “das verfügbare Land für jüdische Gemeinden zu maximieren und die Palästinenser weitgehend auf dichte Bevölkerungszentren zu beschränken”, so Human Rights Watch.

“Gesetze, Politik und Erklärungen führender israelischer Beamter machen deutlich, dass das Ziel, die jüdische Kontrolle über die Demographie, die politische Macht und das Land aufrechtzuerhalten, seit langem die Regierungspolitik bestimmt.”

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Palästinenser von ihrem Land enteignet. Israel hat auch unzählige Bewegungseinschränkungen auferlegt, das Westjordanland und den Gazastreifen geographisch fragmentiert und “Palästinenser aufgrund ihrer Identität in unterschiedlicher Intensität unterjocht.”

“In bestimmten Gebieten”, fügt Human Rights Watch hinzu, “sind diese Benachteiligungen so schwerwiegend, dass sie den Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Apartheid und Verfolgung gleichkommen.”

Der Bericht konzentriert sich auf Israels Politik, die in den Gebieten unter seiner physischen Kontrolle ausgeübt wird, erkennt aber deren Auswirkungen auf die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge an.

Human Rights Watch stellt fest, dass als Teil von Israels Bestreben, “eine jüdische Mehrheit zu bewahren”, jüdischen Bürgern anderer Länder das Recht garantiert wird, sich in Israel aufzuhalten und die Staatsbürgerschaft zu erlangen.

Palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen, die in Flüchtlingslagern schmachten, verbietet Israel hingegen, sich in ihrem Heimatland aufzuhalten und ihr im internationalen Recht verankertes Recht auf Rückkehr auszuüben.

In seinem Bericht, der mehr als 200 Seiten umfasst, beschreibt Human Rights Watch diese israelische Politik und den Schaden, den sie den Palästinensern zufügt, identifiziert aber keine verantwortlichen Personen.

Der Internationale Strafgerichtshof – der im vergangenen Monat eine Untersuchung internationaler Verbrechen in der Westbank und im Gazastreifen eingeleitet hat – verfolgt Einzelpersonen, nicht Staaten.

Human Rights Watch fordert die UN-Mitgliedsstaaten auf, eine internationale Untersuchungskommission einzurichten, um Personen zu identifizieren, die glaubhaft in Israels Verbrechen der Apartheid und Verfolgung verwickelt sind.

“Das Mandat der Untersuchung sollte breit genug sein, um auch die Rolle anderer Akteure zu erfassen, einschließlich Unternehmen und Beamte anderer Staaten”, fordert die Gruppe.

Der Bericht empfiehlt, dass die Staaten “gezielte Sanktionen, einschließlich Reiseverbote und Einfrieren von Vermögenswerten” gegen verwickelte Beamte und “Einrichtungen” verhängen.

Waffenverkäufe und Militärhilfe an Israel sollten an die Bedingung geknüpft werden, dass dieser Staat “konkrete und überprüfbare Schritte zur Beendigung” der Verbrechen der Apartheid und Verfolgung unternimmt.

Appelle an USA und EU

Human Rights Watch fordert die US-Regierung ausdrücklich auf, diese Maßnahme zu ergreifen und den Einsatz von Waffen und Ausrüstung, ob aus den USA stammend oder mit US-Geldern gekauft, bei schweren Verstößen gegen das Völkerrecht zu prüfen.

Ein neuer Gesetzentwurf des US-Kongresses würde die Regierung dazu verpflichten, zu bescheinigen, ob Israel gegen das Verbot verstößt, US-Gelder für Menschenrechtsverletzungen zu verwenden.

Die vorgeschlagene Gesetzgebung würde auch verbieten, dass US-Gelder Israels Verbrechen der militärischen Inhaftierung und des Missbrauchs und der Folter von inhaftierten palästinensischen Kindern unterstützen, neben anderen Verbrechen.

In einer energischen Rüge des Gesetzentwurfs haben drei Viertel des Repräsentantenhauses einen Brief unterschrieben, in dem sie Bedingungen für die 3,8 Milliarden Dollar an Unterstützung ablehnen, die die USA jedes Jahr für Israel bereitstellen.

US-Präsident Joe Biden hat ebenfalls Bedingungen für die Unterstützung Israels abgelehnt und sie als “unverantwortlich” bezeichnet.

Was die EU betrifft, fordert Human Rights Watch den 27-Mitglieder-Block auf, “die Auswirkungen auf die Beziehungen der EU und der Mitgliedsstaaten zu Israel zu bewerten, die sich aus den Erkenntnissen über die Verbrechen der Apartheid und Verfolgung ergeben.”

Die Gruppe fügt hinzu, dass die EU und die Mitgliedsstaaten eine verstärkte Überprüfung in ihren “bilateralen Abkommen, Kooperationsprogrammen und allen Formen des Handels und des Umgangs mit Israel anwenden sollten.” Übersetzt mit Deepl.com

