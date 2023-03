Eine Kuriosität, aus einer bulgarischen Internet-Zeitung …..

Wie kann man auch so unverschämt sein und mit so einer ukrainischen Uniform in eine Frankfurter Hotelbar gehen. Was für eine Provokation! Ich würde mich als Gast auch über so ein Verhalten beschweren. Evelyn Hecht-Galinski

https://bulgaria.postsen.com/world/113267/A-Ukrainian-entered-a-German-bar-wearing-a-VSU-uniform-they-beat-him-up-because-of-the-dress-code-PHOTO.html

Ein Ukrainer betrat eine deutsche Bar in einer VSU-Uniform und wurde wegen der Kleiderordnung verprügelt PHOTO

Rebecca Breaking News



Ein Ukrainer betrat eine deutsche Bar in einer VSU-Uniform und wurde wegen der Kleiderordnung verprügelt FOTO

Der Angreifer ist ein 23-jähriger Tschetschene. Der ukrainische Soldat hat einen gebrochenen Kiefer, eine gebrochene Nase, ausgeschlagene Zähne, mehrere Prellungen und eine Gehirnerschütterung

Frankfurt, Deutschland, 12. März 2023

Ein kaukasischer Wachmann hat einen ukrainischen Soldaten in einem Frankfurter Hotel zusammengeschlagen. Der Ukrainer, der nach einer Verletzung zur “Rehabilitation” nach Deutschland geschickt wurde, betrat die Hotelbar in der Uniform der Streitkräfte der Ukraine.

Wie die ukrainische Zeitung “Novinarnya” unter Berufung auf eine Stellungnahme des ukrainischen Generalkonsuls Vadym Kostyuk berichtet, kam der ukrainische Kämpfer nach der Schlägerei mit einem Kieferbruch und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Er wird sich einer größeren Operation unterziehen müssen.

“Nach unseren Informationen betrat unser Militär am Freitagabend in Uniform die Hotelbar. Nach einer Bemerkung des Hotelpersonals und des Sicherheitsdienstes wegen der unangemessenen Kleiderordnung kam es zu einem Wortwechsel und einer Schlägerei. Der Sicherheitsbeamte des Hotels, der kaukasischer Herkunft ist, hat unseren Bürger, der einen gebrochenen Kiefer und eine Gehirnerschütterung erlitten hat, neutralisiert. Dies wurde auch von der Polizei bestätigt”, sagte Generalkonsul Kostyuk.

Der ukrainische Konsul wies auch darauf hin, dass die Polizei am Montag genauere Informationen liefern wird.

Das Konsulat wird sich finanziell an der Kieferoperation beteiligen und dabei helfen, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten und einen Anwalt zu finden. Die Behörde sagte auch, dass sie versuchen wird, Polizeivideos von der Bar zu bekommen, in der sich der Vorfall ereignete.

Die Abteilung ist auch damit beschäftigt, die Normen der Gesetzgebung beider Länder in Bezug auf das Tragen von Militäruniformen durch ukrainische Militärangehörige im Ausland und Besuche in solchen Einrichtungen dort zu klären.

Nach früheren Informationen in Deutschland ist für das Tragen einer Militäruniform außerhalb des Dienstes eine Sondergenehmigung erforderlich, und Ausländer haben das Recht, diese bei gemeinsamen Übungen, Praktika und in anderen Fällen zu tragen, die in einem gesonderten bilateralen Abkommen vorgesehen sind.

Die Ukraine hat kein solches Abkommen mit Deutschland geschlossen. Nach Angaben der Facebook-Community der Ukrainer in Frankfurt ereignete sich der Vorfall im Hotel Roomers. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 23-jährigen Tschetschenen. Zu den Verletzungen des Ukrainers gehören auch eine gebrochene Nase, ausgeschlagene Zähne und mehrere Prellungen.

Übersetzung und Redaktion: BLITZ! Übersetzung in Deutsch mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …