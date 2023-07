«Human Rights Watch» bestätigt Globalbridge-Informationen aus Donezk Autor: Christian Müller

“Human Rights Watch” bestätigt Globalbridge-Informationen aus Donezk Der Politblog für gegenseitiges Verstehen

Ukrainische Schmetterlingsminen. (Foto aus dem Archiv des Donezker Historikers und Heimatforschers Stanislaw Podgornyj)

«Human Rights Watch» bestätigt Globalbridge-Informationen aus Donezk

in Medienkritik, Militär, Politik

Wer im deutschsprachigen Raum nur die Öffentlich-Rechtlichen Medien sieht und hört und nur Zeitungen der großen Medienkonzerne liest, glaubt zu wissen, dass Russland in der Ukraine im großen Stil verbotene Minen einsetzt, während sich die Ukraine ausschließlich mit legalen Waffen verteidige. Die klare Korrektur der einseitigen westlichen Information kommt nun von prominenter Seite.

Am 5. August 2022 beschrieb Elena Malinowa, die für Globalbridge.ch im Einsatz stehende Berichterstatterin in Donezk, wie die ukrainische Armee in Donezk sogenannte Schmetterlingsminen abgeworfen hat und welche Folgen dies für die dortige Bevölkerung hat. Globalbridge.ch hat die damalige Berichterstattung – wie seither viele Berichte – als Ergänzung der verbreiteten Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine vorgenommen, da die seit 2015 anhaltende Beschießung von Städten im Donbass durch die Ukrainische Armee in den westlichen Medien ja einfach «vergessen gemacht» und unter den Teppich gewischt wird – getreu dem Schwarz-Weiss-Prinzip: Ukraine gut, Russland böse. Weiterlesen in globalbridge.ch

