Ein notwendiger und überfälliger Schritt von Human Rights Watch, sollte endlich das große UMDENKEN kommen?

Human Rights Watch finds Israel guilty of ‘crimes against humanity of apartheid, persecution’ – Mondoweiss Human Rights Watch (HRW), one of the global leaders in documenting and combating human rights abuses around the world, released a report on Tuesday accusing Israel of the crime of apartheid.

Human Rights Watch findet Israel schuldig an “Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid, Verfolgung”

In Anlehnung an die Erkenntnisse der führenden israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem, die Anfang des Jahres einen eigenen Bericht veröffentlichte, in dem Israel der Apartheid beschuldigt wird, sagt der Bericht, dass Israel durch diskriminierende Politik israelische Juden gegenüber Palästinensern “methodisch privilegiert”.

Human Rights Watch findet Israel schuldig an “Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid, Verfolgung”



Von Yumna Patel

27. April 2021

Human Rights Watch (HRW), eine der weltweit führenden Organisationen zur Dokumentation und Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt, veröffentlichte am Dienstag einen Bericht, in dem Israel des Verbrechens der Apartheid beschuldigt wird.

Der 213-seitige Bericht mit dem Titel “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution” (Israelische Behörden und die Verbrechen der Apartheid und Verfolgung), stellte fest, dass Israel für die Begehung von “Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid und Verfolgung” in dem gesamten Gebiet unter seiner Kontrolle, vom Jordan bis zum Mittelmeer, verantwortlich ist.

In Anlehnung an die Ergebnisse der führenden israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem, die Anfang des Jahres ihren eigenen Bericht veröffentlichte, in dem Israel der Apartheid beschuldigt wird, behauptet der HRW-Bericht, dass durch eine diskriminierende Politik, die israelische Juden gegenüber Palästinensern unter der Kontrolle des Staates “methodisch privilegiert”.

“Human Rights Watch kommt zu dem Schluss, dass die israelische Regierung die Absicht gezeigt hat, die Vorherrschaft der jüdischen Israelis über die Palästinenser in ganz Israel und dem OPT aufrechtzuerhalten”, so die Gruppe.

Während der Begriff Apartheid in Bezug auf das System der institutionalisierten Rassentrennung geprägt wurde, das in Südafrika bis in die 1990er Jahre existierte, definiert der HRW-Bericht die israelische Apartheid in Anlehnung an das internationale Recht, das Apartheid als “ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bestehend aus drei primären Elementen” definiert:

Eine Absicht, die Vorherrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere aufrechtzuerhalten.

Ein Kontext der systematischen Unterdrückung durch die dominante Gruppe über die marginalisierte Gruppe.

Unmenschliche Handlungen.

Der Bericht stellte fest, dass das Verbrechen der Apartheid besonders schwerwiegend in der oPt ist, wo Palästinenser unter drakonischer Militärherrschaft leben, während israelische Juden im selben Gebiet abgesondert leben, aber volle Rechte nach israelischem Zivilrecht genießen.

(Bild: Human Rights Watch)

Dem Bericht zufolge gehören zu Israels Verbrechen der Apartheid die mehr als zehnjährige Belagerung des Gazastreifens, die starke Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Palästinenser in der Ostzone, die Beschlagnahmung von mehr als einem Drittel des Landes in der Westbank, die Politik und die Bedingungen in der Westbank, die zu Zwangsumsiedlungen von Tausenden von Palästinensern geführt haben, die Verweigerung des Aufenthaltsrechts für Palästinenser und ihre Verwandten in der Ostzone und die fortgesetzte Verweigerung grundlegender Bürgerrechte für Millionen von Palästinensern.

Auf dem gesamten Land, das Israel kontrolliert, so der Bericht, haben die israelischen Behörden “versucht, das verfügbare Land für jüdische Gemeinden zu maximieren und die meisten Palästinenser in dichten Bevölkerungszentren zu konzentrieren.”

Kufr Aqab, ein palästinensisches Gebiet am nördlichsten Rand der Grenzen der israelischen Gemeinde Jerusalem, wird im Westen von der Trennmauer, im Süden vom Qalandiya-Kontrollpunkt, der die Städte Ramallah und Jerusalem trennt, im Osten vom Qalandiya-Flüchtlingslager und der Siedlung Kochav Ya’akov, die zum Teil auf dem Land von Kufr Aqab gebaut wurde, und im Norden von Ramallah eingegrenzt. (Karte: Human Rights Watch/Courtesy of Planet Labs Inc. 2021)Kufr Aqab, ein palästinensisches Gebiet am nördlichsten Rand der Grenzen der israelischen Gemeinde Jerusalem, wird im Westen durch die Trennmauer, im Süden durch den Qalandiya-Kontrollpunkt, der die Städte Ramallah und Jerusalem trennt, im Osten durch das Qalandiya-Flüchtlingslager und die Siedlung Kochav Ya’akov, die teilweise auf dem Land von Kufr Aqab gebaut wurde, und im Norden durch Ramallah eingegrenzt. (Karte: Human Rights Watch/Courtesy of Planet Labs Inc. 2021)

Diese Politik, die Palästinenser explizit als “demografische Bedrohung” bezeichnet und behandelt, ist am deutlichsten an Orten wie Jerusalem, wo die israelische Stadtverwaltung das Ziel gesetzt hat, “eine solide jüdische Mehrheit in der Stadt aufrechtzuerhalten und sogar die demografischen Verhältnisse spezifiziert, die sie aufrechtzuerhalten hofft”, so HRW.

Solche diskriminierende Politik, die speziell auf palästinensische Gemeinden abzielt und ihre Lebensgrundlagen einschränkt, gepaart mit der Tatsache, dass der Staat israelischen Juden die Freiheit gewährt, sich zu bewegen und zu leben, wo sie wollen, tragen alle zu Israels Verbrechen der Apartheid bei, sagte HRW.

“Diese Politik, die jüdischen Israelis die gleichen Rechte und Privilegien gewährt, wo immer sie leben, und Palästinenser in unterschiedlichem Maße diskriminiert, wo immer sie leben, spiegelt eine Politik wider, die ein Volk auf Kosten eines anderen privilegiert”, sagte HRW-Exekutivdirektor Kenneth Roth in einer Erklärung.

Ähnlich wie bei der Reaktion auf den B’Tselem-Bericht, der im Januar veröffentlicht wurde, schrieb Israel den Bericht als “Propaganda” ab, wobei das israelische Außenministerium HRW beschuldigte, “Israel zu dämonisieren”.

“Human Rights Watch ist dafür bekannt, eine langjährige Anti-Israel-Agenda zu haben und seit Jahren aktiv zu versuchen, Boykotte gegen Israel zu fördern,” sagte das Außenministerium in einer Erklärung.

Das Außenministerium fuhr fort zu behaupten, dass HRW ihren Bericht nicht zur Überprüfung oder Stellungnahme mit Israel geteilt hat – eine Behauptung, die HRW bestreitet.

Internationale Gemeinschaft muss Maßnahmen ergreifen

Der Bericht vom Dienstag stellte fest, dass durch die Verabschiedung von Gesetzen wie dem Nationalstaatsgesetz von 2018, das behauptet, dass “das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel nur dem jüdischen Volk zusteht”, gepaart mit der zunehmenden Siedlungsexpansion in den letzten Jahren, “ihre [Israels] Absicht verdeutlicht hat, die Vorherrschaft jüdischer Israelis aufrechtzuerhalten.”

(Bild: Human Rights Watch)

Infolgedessen empfahl HRW, dass einzelne Nationen und Mitglieder der internationalen Gemeinschaft eine Reihe von Schritten unternehmen sollten, um Israel für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Apartheid zur Rechenschaft zu ziehen.

In seinen Empfehlungen schlägt HRW vor, dass die Ergebnisse der Verbrechen gegen die Menschlichkeit die internationale Gemeinschaft dazu veranlassen sollten, ihre Herangehensweise an Israel und Palästina zu ändern, indem sie sich von dem nicht enden wollenden “Friedensprozess” und den Verhandlungen wegbewegen und zu einem auf den Menschenrechten basierenden Ansatz übergehen, in dessen Mittelpunkt die Verantwortlichkeit steht.

“Während ein Großteil der Welt Israels fünfzigjährige Besatzung als eine vorübergehende Situation behandelt, die ein jahrzehntelanger ‘Friedensprozess’ bald heilen wird, hat die Unterdrückung der Palästinenser dort eine Schwelle und eine Dauerhaftigkeit erreicht, die die Definitionen der Verbrechen von Apartheid und Verfolgung erfüllt”, sagte Roth.

Unter den Empfehlungen der Gruppe sind die folgenden:

Eine Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und die strafrechtliche Verfolgung derjenigen, die glaubhaft in Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Apartheid verwickelt sind.

Die Verhängung individueller Sanktionen einschließlich Reiseverboten und Einfrieren von Vermögenswerten gegen Personen, die für die Begehung solcher Verbrechen verantwortlich sind.

Die Länder sollten Waffenverkäufe und militärische und sicherheitspolitische Unterstützung an Israel davon abhängig machen, “dass die israelischen Behörden konkrete und überprüfbare Schritte unternehmen, um die Begehung dieser Verbrechen zu beenden.”

Aktuelle Abkommen und Kooperationen mit Israel, wie z.B. der Handel, sollten neu bewertet werden, um sicherzustellen, dass solche Abkommen nicht direkt zur Begehung der Verbrechen der Apartheid beitragen.

Die Länder sollten eine UN-Untersuchungskommission einrichten, um “die systematische Diskriminierung und Unterdrückung in Israel und Palästina zu untersuchen.”

Die Länder sollten einen globalen UN-Beauftragten für die Verbrechen der Verfolgung und Apartheid einrichten, “mit dem Mandat, internationale Maßnahmen zu mobilisieren, um Verfolgung und Apartheid weltweit zu beenden.”

(Bild: Human Rights Watch)

Ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch längst überfällig

Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Human Rights Watch-Berichts begrüßten palästinensische Führer, Aktivisten und Rechtsgruppen diesen größtenteils als einen positiven Schritt in die richtige Richtung.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas begrüßte den Bericht, während das palästinensische Außenministerium die internationale Gemeinschaft aufforderte, die Ergebnisse des Berichts zu nutzen und “sofortige und effektive” Maßnahmen gegen das “israelische Apartheidregime” zu ergreifen.

“Der Bericht entlarvt die Natur der kolonialen Besatzung Israels als ein verfestigtes Regime jüdischer Vorherrschaft und Herrschaft über das palästinensische Volk, das dazu bestimmt ist, sein Siedlungsunternehmen in den besetzten Gebieten des Staates Palästina zu legitimieren und alle Facetten des palästinensischen Lebens zu beeinflussen”, sagte das Ministerium.

Der palästinensische Ministerpräsident Dr. Mohammad Shtayyeh nannte den Bericht “eine bemerkenswerte Ergänzung zu früheren internationalen Berichten und Gerichtsurteilen, die die dringende Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft bekräftigt, ihrer Verantwortung gemäß dem Völkerrecht und den Menschenrechtsprinzipien gerecht zu werden, indem sie Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zieht, nämlich seine koloniale Besatzung und Siedlungen, Apartheid und Verfolgung, wie sie in den israelischen Gesetzen und der Politik kodifiziert sind.”

“Die traditionelle Situation, in der viele Länder weltweit ihre Position gegen die Besatzung verkünden, ohne tatsächliche Sanktionen und ohne ihre Beziehungen und Abkommen mit Israel in den verschiedenen diplomatischen, kulturellen und Handelsbeziehungen zu revidieren, kann und sollte nicht weitergehen”, sagte Shtayyeh.

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel begrüßte den HRW-Bericht und sagte, dass “die rassistische Natur des israelischen Regimes ein Hauptanliegen der internationalen Gemeinschaft sein sollte.”

Andere palästinensische Wissenschaftler und Menschenrechtsanwälte wiesen darauf hin, dass die HRW zwar ein notwendiger und willkommener Schritt sei, dass die Organisation, zusammen mit anderen Menschenrechtsgruppen, “endlich aufholt”, was Palästinenser seit Jahren sagen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...