Human Rights Watch” wird Israel des “Verbrechens der Apartheid” beschuldigen Von Philip Weiss

Human Rights Watch” wird Israel des “Verbrechens der Apartheid” beschuldigen, berichtet eine rechtsgerichtete Website

Der neue Bericht von Human Rights Watch, A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution”, soll diese Woche veröffentlicht werden.



Von Philip Weiss

26. April 2021

Eine führende amerikanische Menschenrechtsgruppe wird diese Woche erklären, dass Israel das Verbrechen der Apartheid begeht, laut einer rechtsgerichteten Pro-Israel-Publikation.

Die Apartheid-Feststellung von Human Rights Watch wurde seit Wochen gemunkelt, auch auf unserer Seite. Gestern sagte Algemeiner, dass der Bericht morgen veröffentlicht wird und den Titel trägt: “A Threshold Crossed: Israelische Behörden und die Verbrechen der Apartheid und Verfolgung”.

Der Bericht soll die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israel unterstützen und globale Sanktionen gegen einige israelische Aktionen fordern, die der Apartheid dienen.

Der Bericht von Human Rights Watch scheint Teil eines Trends zu sein, in dem sich Mainstream-Organisationen für ein Ende der israelischen Straflosigkeit aussprechen. Im Januar sagte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem, dass Israel ein “Apartheid… Regime der jüdischen Vorherrschaft” vom Fluss bis zum Meer aufrechterhält. Letzte Woche forderte die Carnegie Endowment for International Peace die US-Regierung auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es den Palästinensern unter seiner Herrschaft gleiche Rechte garantiert.

Der Artikel im Algemeiner sagt, dass der Human Rights Watch Bericht über Apartheid mehrere “rassistische” israelische Politiken identifiziert, die “demographische Ziele” haben, die darauf abzielen, die Anzahl der Juden in den von Israel kontrollierten Gebieten zu erhöhen und die Anzahl der Palästinenser zu reduzieren. Eine solche Politik ist das israelische Gesetz, das Palästinenser aus den besetzten Gebieten diskriminiert, die sich innerhalb Israels niederlassen. Die Gesetze, so HRW in dem Artikel, nutzen “Sicherheit als Rechtfertigung, um demografische Ziele voranzutreiben” und “viele dieser Missbräuche … haben keine legitimen Sicherheitsbegründungen.”

HRW strebt laut Algemeiner ein Ende der israelischen Straflosigkeit an:

In der Publikation heißt es, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) solle “Personen untersuchen und strafrechtlich verfolgen, die glaubhaft in die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid oder Verfolgung verwickelt sind.”

Es empfiehlt auch Sanktionen gegen Israel und israelische Bürger und Bedingungen für Waffenverkäufe, drängt auf “gebührende Sorgfalt” in Bezug auf den Handel mit Israel, befürwortet eine weitere in einer langen Liste von Untersuchungen der Vereinten Nationen gegen Israel sowie “die Rolle anderer Akteure, einschließlich Unternehmen und Beamte anderer Staaten”, und sagt, dass “Unternehmen, die in Israel aktiv sind … direkt zu den Verbrechen der Apartheid und Verfolgung beitragen.”

Letzte Woche sagte Daniel Levy, Präsident des U.S./Middle East Project, in einem Carnegie-Webinar, dass der Apartheid-Vorwurf von “erstklassigen Menschenrechtsorganisationen in Palästina und Israel erhoben wurde … und die globalen Menschenrechtsorganisationen sind offenbar nicht weit dahinter.”

Am Samstag verwendete Zaha Hassan von der Carnegie Endowment in einem Webinar des Washington Report for Middle East Affairs dreimal den Begriff “Apartheid” in Bezug auf die israelische Regierung. Hassan sagte, dass mit dem Zusammenbruch des Friedensprozesses und dem Ausbleiben von Ergebnissen auch unter Washingtoner Insidern die Ungeduld über Israels unnachgiebiges Verhalten wächst. Ebenfalls gestern warb die Zeitung Forward für ein Interview über einen “Blockbuster-Bericht von Human Rights Watch”.

Der B’Tselem-Bericht, der im Januar Apartheid feststellte, fand in den USA wenig Resonanz. Unsere führenden Zeitungen ignorierten ihn, und liberale zionistische Gruppen wiesen ihn fast vollständig zurück. Der Bericht von Human Rights Watch könnte anders ausfallen, wenn man den globalen Status von HRW bedenkt. Algemeiner sagt, dass die Israel-Lobby-Gruppe NGO Watch sich darauf vorbereitet, den Bericht anzugreifen.

Wir werden Ihnen einen vollständigen Bericht über den HRW-Bericht zu bekommen, wenn es herauskommt. Übersetzt mit Deepl.com

