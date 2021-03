Hunderte von europäischen Parlamentariern protestieren gegen Israels “De-Facto-Annexion”

von Judy Maltz

28.2. 2021

Parlamentarier, die 22 europäische Länder repräsentieren, sagen, dass die israelische Politik im Westjordanland “die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung eliminiert und eine Ein-Staat-Realität mit ungleichen Rechten und ewigem Konflikt zementiert”.

Fast 450 europäische Parlamentarier haben einen Brief unterzeichnet, der am Sonntagabend an die Außenminister in Europa geschickt wurde. Darin werden sie aufgefordert, den Wechsel in der US-Regierung zu nutzen, um den Druck auf Israel zu erneuern, damit es seine “De-facto-Annexion” des Westjordanlandes stoppt.

Unter den Unterzeichnern sind Abgeordnete aus 22 europäischen Ländern, sowie Mitglieder des EU-Parlaments. Die große Mehrheit gehört Parteien der linken Mitte an, wie den Sozialdemokraten und den Grünen. Mehr als ein Drittel der Unterzeichner kommt aus Großbritannien, die meisten von ihnen sind Mitglieder der Labour-Partei.

“Der Beginn der Präsidentschaft Bidens bietet eine dringend benötigte Gelegenheit, den israelisch-palästinensischen Konflikt mit neuen Anstrengungen anzugehen”, schreiben sie.

“Die vorherige US-Regierung hat den Konflikt weiter vom Frieden entfernt als je zuvor. Die Biden-Administration bietet die Chance, den Kurs zu korrigieren, und schafft mehr Raum für ein sinnvolles europäisches Engagement und Führung. Parallel dazu bietet die Ankündigung palästinensischer Wahlen, die in den kommenden Monaten abgehalten werden sollen, eine Chance für eine politische Erneuerung und Wiedervereinigung der Palästinenser.”

Die Parlamentarier stellen in ihrem Brief fest, dass die kürzlich unterzeichneten Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain die israelische Regierung veranlasst haben, ihre Pläne zur Annexion großer Teile des Westjordanlandes auszusetzen. “Die Entwicklungen vor Ort deuten jedoch eindeutig auf eine schnell fortschreitende De-facto-Annexion hin, insbesondere durch den beschleunigten Siedlungsausbau und den Abriss palästinensischer Strukturen”, schreiben sie.

Diese Politik, so stellten sie fest, “eliminiert die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung und verfestigt eine Ein-Staat-Realität mit ungleichen Rechten und ewigem Konflikt. Dies ist die Zukunft der Region, die sowohl inakzeptabel als auch strategisch nicht machbar ist.”

In ihrem Brief fordern die Parlamentarier die europäischen Länder auf, mit der Biden-Administration und den relevanten Parteien im Nahen Osten zusammenzuarbeiten, um “unilaterale Aktionen” – eine Anspielung auf die israelische Politik im Westjordanland – zu verhindern, die die Chancen auf einen Frieden untergraben könnten.

“In diesem Bemühen sollten die EU und die europäischen Länder ihre Führungsrolle demonstrieren, indem sie ihre Möglichkeiten an verfügbaren politischen Instrumenten nutzen”, schrieben sie.

Der Brief war die Initiative von vier prominenten israelischen Friedensaktivisten: Zehava Galon, die ehemalige Vorsitzende von Meretz; Avrum Burg, ein ehemaliger Leiter der Jewish Agency und ehemaliger Labor MK und Knesset-Sprecher; Naomi Chazan, die ehemalige Präsidentin des New Israel Fund und Michael Ben-Yair, ein ehemaliger Generalstaatsanwalt.