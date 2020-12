Hunderte von palästinensischen Minderjährigen sind in Israel inhaftiert. So sehen Verhaftungen aus Von Gideon Levy und Alex Levac

Israelische Soldaten stürmten mitten in der Nacht in ein Flüchtlingslager und entführten einen Teenager. Dann halten sie ihn einen ganzen Tag lang fest, ohne Nahrung. Fast 300 Invasionen wie diese finden jeden Monat in der Westbank statt.

Hunderte von palästinensischen Minderjährigen sind in Israel inhaftiert. So sehen Verhaftungen aus

Gideon Levy und Alex Levac

05.12.2020

Basel al-Badawi ist 16 Jahre alt, Schüler in der 10. Klasse, Nachkomme von Flüchtlingen und ebenfalls ein trauernder Bruder: Sein älterer Bruder wurde vor einem Jahr vor seinen Augen getötet. Omar war 22 Jahre alt, als Soldaten der israelischen Streitkräfte ihn aus kurzer Entfernung erschossen und dann behauptet haben, dass sie das Handtuch, das er in der Hand hielt – mit dem er versuchte, ein Feuer in seinem Haus zu löschen – für einen Molotow-Cocktail hielten.

Wir besuchten das Haus einige Tage, nachdem Omar getötet worden war, im Herzen des Al-Arroub-Flüchtlingslagers, zwischen Hebron und Bethlehem, um die Umstände seines Todes zu dokumentieren. Vor zwei Wochen – vier Tage nach dem ersten Jahrestag seiner Ermordung – kehrten die IDF-Truppen in das Gebäude zurück, auf dessen Stufen sie Omar getötet hatten. Diesmal kamen sie mitten in der Nacht, um seinen jüngeren Bruder, Basel, zu verhaften. Sie entführten ihn aus seinem Haus, während er barfuß und nur mit Bettwäsche bekleidet war, und nahmen ihn fast einen ganzen Tag lang fest und verhörten ihn. Erst im Morgengrauen brachten ihm seine Vernehmungsbeamten ein Paar Schuhe.

Dieses Haus hat sich noch nicht von seiner Trauer um Omar erholt. Eine Schwester, Maram, öffnet uns die Tür, dreht sich sofort um und geht mit finsterer Miene weg. Das kleine, farbenfrohe Wohnzimmer ist mit Fotografien von Omar und mit einjährigen Plakaten zu seinem Gedenken geschmückt. Al-Arroub steht am Hang eines Hügels – ein kleines, überfülltes, verarmtes Flüchtlingslager, das an den Gaza-Streifen erinnert.

Die Familie zählt hier noch immer die Tage der Trauer. Wie lange ist es her, dass Omar getötet wurde? “Ein Jahr und 20 Tage”, antwortet sein älterer Bruder Ahmad, 26 Jahre alt, der aufgrund der Umstände arbeitslos ist. Sie besuchen auch das Grab, das nur wenige hundert Meter vom Haus entfernt ist, fast täglich. Als wir in dieser Woche im Lager ankamen, stellten wir fest, dass die IDF-Soldaten das Haupteingangstor verschlossen und die 15.000 Einwohner noch enger eingepfercht hatten. Warum? Und warum nicht?

Einen Tag zuvor waren drei Soldaten durch das Zentrum des Lagers in das Lager eingedrungen, eine Handlung, die eindeutig darauf abzielte, die jungen Leute dort zu provozieren. Danach fuhren zwei Armeejeeps hinein, und die Jugendlichen warfen Steine auf sie. Warum drangen die Jeeps in das Lager ein? Warum nicht? Als Reaktion darauf verhafteten die Soldaten alle, die ihnen begegneten; es gelang ihnen, neun Jugendliche zu ergreifen, von denen sie vier kurz darauf befreiten, während sie die anderen fünf in Gewahrsam nahmen. Routine in einem Flüchtlingslager, wo man nirgendwo hingehen kann und nichts zu tun hat.

Al Arroub-Flüchtlingslager im Westjordanland. zum Thema: Alex Levac

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem waren Ende September noch 157 palästinensische Kinder und Jugendliche in Israel inhaftiert – 18 von ihnen unter 16 Jahren. Ein diese Woche gemeinsam von den Organisationen Yesh Din-Volunteers for Human Rights, Physicians for Human Rights und Breaking the Silence veröffentlichter Bericht über die nächtlichen Razzien auf palästinensische Häuser und die psychologischen Schäden, die sie anrichten, besagt, dass 64 Prozent der Familien, die ausgesagt haben, dass Soldaten mehr als einmal in ihr Haus eingedrungen sind, und dass in 88 Prozent der Fälle die Razzien nachts stattfanden. Nach Angaben der Vereinten Nationen für den Zeitraum 2017-2018 brachen Soldaten im gesamten Westjordanland 6.402 Mal in palästinensische Häuser ein, das sind durchschnittlich 267 Einbrüche pro Monat, etwa 10 pro Nacht.

In der Nacht zwischen Sonntag und Montag, dem 15. und 16. November, waren Basel und Ahmad in ihrem Zimmer im zweiten Stock des Hauses. Ahmad schlief, Basel spielte Spiele auf seinem Telefon. Die örtlichen Schulen sind wegen der Coronavirus-Pandemie in diesen Tagen nur sporadisch geöffnet, und an den Tagen, an denen kein Unterricht stattfindet, schläft Basel aus. Auch bei seinem Besuch schlief er mittags noch. Er ist ein kräftiger, kräftig gebauter Jugendlicher mit den ersten Andeutungen eines Bartes; die Zeichen der Trauer um seinen Bruder, dessen Tod er hautnah miterlebt hat, sind in seinem Auftreten und seinem Tonfall immer noch spürbar. Der B’Tselemer Feldforscher Musa Abu Hashhash fragt Basel, warum er traurig sei, aber er schweigt.

Um 2.15 Uhr an diesem Morgen hörte Basel Geräusche aus der Richtung der Haustür. Jemand versuchte, sie mit Gewalt zu öffnen. Schnell weckte er Ahmad auf. Zur gleichen Zeit stürmte ihre jugendliche Schwester Maram in ihr Zimmer, um sie zu wecken. Basel schreckt unsere Frage, ob er Angst hatte, ab, aber dies war das erste Mal seit der Ermordung von Omar, dass Soldaten in das Haus zurückgekehrt waren.