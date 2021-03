Bild: Architects and Planners for Justice in Palestine

ICC-Entscheidung macht die israelisch-palästinensischen Linien von 1967

wieder relevant

Von Amira Hass

06.03.2021

Die Entscheidung des Anklägers, eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen Israels einzuleiten, wurde durch die UN-Entscheidung ermöglicht, den Palästinensern 2012 den Status eines Staates zu gewähren

Nur ein Staat kann dem Internationalen Strafgerichtshof Zuständigkeit auf seinem Territorium gewähren. Die Vereinten Nationen haben die Entscheidung des IStGH-Anklägers, mutmaßliche Kriegsverbrechen in dem 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebiet zu untersuchen, ermöglicht, als sie dem Antrag der PLO stattgaben, dieses besetzte Gebiet und sein Volk als Staat namens Palästina anzuerkennen.

Die Öffentlichkeit nahm diese UN-Resolution vom 29. November 2012 mit einem Gähnen auf. Im Gegensatz dazu wurde die Erklärung des ICC-Anklägers vom Mittwoch wie eine frische Brise empfangen. Die Fatah-Bewegung wird dieses notwendige, aber vergessene Bindeglied vermutlich in ihrem Wahlkampf ausnutzen, obwohl Mahmoud Abbas, als er den diplomatischen Weg zur Erlangung des Staatsstatus wählte, nicht an den ICC dachte.

Im Gegenteil, er stand unter dem Druck der Vereinigten Staaten und Europas, diesen juristischen Weg in der internationalen Arena nicht zu gehen. Er hoffte, dass die “Androhung” des Staatsstatus und später der Status selbst die Positionen der Palästinenser verbessern und die Verhandlungen mit Israel über die Umsetzung der Osloer Abkommen wiederbeleben würde.

Die Verbindung zwischen der Entscheidung der Staatsanwältin Fatou Bensouda und dem Staatsstatus markiert die Waffenstillstandslinie von 1949 noch einmal in leuchtendem Grün – sie verleiht der Grünen Linie Relevanz. Ein Palästinenser, der in die Bemühungen um die ICC-Option involviert ist, sagte gegenüber Haaretz: “Wenn ich in Tel Aviv bin und fünf jüdische Israelis schlagen mich und die Polizei steht dabei und schaut zu, würde der Fall nicht als Kriegsverbrechen nach Den Haag gebracht werden. Ich würde mich bei der Polizei beschweren und hoffen, dass die Angreifer vor Gericht gestellt werden.

“Wenn mich fünf israelische Juden verprügeln würden, während ich mein Land im Westjordanland bewirtschafte und Soldaten daneben stehen und die Justizbehörden nichts tun, um die Angreifer zu bestrafen, oder wenn mich fünf Polizisten in Isawiyah in Ostjerusalem verprügeln würden, könnte man das sicherlich zu den Kriegsverbrechen zählen.”

Den Weg zum ICC zu wählen, wird als ein gewagter, wenn auch naheliegender Schritt im palästinensischen Kampf gegen die Besatzung gesehen. Jahrelang haben die Palästinenser die Buchstaben ICC als magischen Balsam zur Linderung der Schmerzen ausgesprochen. Der ICC wird als praktisch einzige Möglichkeit gesehen, die Waage zu Gunsten der Palästinenser zu kippen, während sich die Welt immer mehr an die israelische Besatzung gewöhnt, die immer gewalttätiger und dreister wird.

Die Macht der Rechtsgruppen

Im Gegensatz zum Weg nach Den Haag wurde der Erhalt des Status eines “Nicht-Beobachterstaates” bei den Vereinten Nationen am 29. November 2012 größtenteils als symbolisch angesehen, oder als eine künstliche Wiederbelebung einer Führung, die jetzt kraftlos ist, weil sie ihre Versprechen gegenüber dem Volk nicht eingehalten hat. Im radikalen palästinensischen Flügel wurde der Gang zu den Vereinten Nationen, um den Status eines Staates zu erhalten, als Aufgabe der Flüchtlinge, als Verzicht auf das Recht auf Rückkehr und als Akzeptanz der israelischen Besatzung von 1948 als beschlossene Sache gesehen.

Die Organisationen, die den symbolischen, willfährigen Weg – zumindest in den Augen einiger Palästinenser – des Staatsstatus in ein Sprungbrett für Aktionen verwandelten, die den Status quo untergraben und Israel in die Defensive drängen könnten, sind palästinensische Rechtsgruppen. Jahrelang gingen die Direktoren von Al-Haq, Addameer, dem Al Mezan Center for Human Rights und dem Palestinian Center for Human Rights zwischen Den Haag und dem Büro des Präsidenten in Ramallah, dem Justizministerium und der Verhandlungsabteilung der PLO hin und her. Sie bereiteten dicke Aktenordner mit dem vor, was sie für belastendes Material über mögliche israelische Kriegsverbrechen hielten. Dank ihrer Bemühungen sickerte die Möglichkeit, als Teil des Kampfes nach Den Haag zu gehen, in die palästinensische Öffentlichkeit, in die Reihen der Fatah und in die jungen Leute der Bewegung.

Unter dem Druck dieser Organisationen unternahm die Palästinensische Autonomiebehörde im Januar 2009, unmittelbar nach Israels erstem großen Angriff auf den Gazastreifen im Winter 2008/09, den ersten Versuch, sich an den IStGH zu wenden – das heißt zu sagen, dass sie die Zuständigkeit des IStGH in den Gebieten von 1967 anerkennt. Der damalige ICC-Ankläger prüfte den Antrag mehr als drei Jahre lang und entschied im April 2012, dass nach dem Römischen Statut (der Quelle der Autorität des Gerichts) nur ein Staat die Gerichtsbarkeit des Gerichts akzeptieren kann.

Mehr Konfrontation als üblich für Abbas

Ein paar Monate zuvor, im September 2011, verpasste Abbas die Gelegenheit, den Status eines Staates zu erhalten. Er beschloss, den Sicherheitsrat zu bitten, Palästina (in den Grenzen von vor 1967, entsprechend der Unabhängigkeitserklärung der PLO von 1988) als UN-Mitglied aufzunehmen, obwohl klar war, dass der Antrag abgelehnt werden würde.