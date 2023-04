ICC’s Putin arrest warrant based on State Dept-funded report that debunked itself – The Grayzone The International Criminal Court issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin, accusing him of the “unlawful deportation” of Ukrainian children to a network of camps inside Russia. The warrant was based on a report by the Yale HRL center, which is funded by the US State Department.

ICC-Haftbefehl gegen Putin basiert auf einem vom Außenministerium finanzierten Bericht, der sich selbst entlarvt hat

von Jeremy Loffredo und Max Blumenthal

31. März 2023

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen, in dem ihm die “unrechtmäßige Deportation” ukrainischer Kinder in ein Netzwerk von Lagern innerhalb Russlands vorgeworfen wird. Der Haftbefehl stützt sich auf einen Bericht des Yale HRL-Zentrums, das vom US-Außenministerium finanziert wird.

Der US-Journalist Jeremy Loffredo besuchte eines der fraglichen, von der russischen Regierung geförderten Lager. Im Donbas Express, der sich in der Nähe von Moskau befindet, traf Loffredo Jugendliche aus den Kriegsgebieten, die dank des kostenlosen Musikunterrichts aufblühten und dankbar waren, in einer sicheren Umgebung zu sein. Dieser Artikel enthält seinen exklusiven Videobericht.

Eine Grayzone-Prüfung des Yale HRL-Berichts ergab, dass der Inhalt des Papiers vielen Behauptungen im ICC-Haftbefehl widerspricht. Er untergräbt auch die aufrührerischen Aussagen, die der Direktor Nathaniel Raymond bei Medienauftritten gemacht hat.

In einem Interview mit Loffredo widersprach Raymond von Yale HRL den Behauptungen, die er in einem CNN-Interview über eine massive “Geiselnahme” in Russland aufgestellt hatte, und räumte ein, dass es sich bei den meisten der von ihm untersuchten Lager um “teddybärartige” Kulturprogramme handelte. Er enthüllte auch seine Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst.

Am 17. März stellte der Generalstaatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Beauftragte für die Rechte der Kinder, Maria Llova-Belova, vor. Der Haftbefehl, in dem Putin und Lolva-Belova beschuldigt werden, ukrainische Kinder “unrechtmäßig” in ein “Netzwerk von Lagern” in der gesamten Russischen Föderation deportiert zu haben, löste im Westen eine Welle von aufrührerischen Kommentaren aus.

US-Senator Lindsey Graham, der vielleicht aggressivste Befürworter eines Krieges mit Russland im Kongress, verkündete: “Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen, weil er die Entführung von mindestens 16.000 ukrainischen Kindern aus ihren Familien organisiert und sie nach Russland geschickt hat. Das ist genau das, was Hitler im Zweiten Weltkrieg getan hat”.

Fareed Zakaria von CNN schloss sich Graham an und erklärte, der Haftbefehl des IStGH zeige, dass Putin “in der Tat Teile von Hitlers Spielbuch befolgt”.

Der IStGH-Ankläger stützte sich bei seinem Haftbefehl offenbar auf Forschungsergebnisse des Humanitarian Research Lab (HRL) der Universität Yale. Die Arbeit des Yale HRL wurde vom Bureau of Conflict and Stabilization Operations des Außenministeriums finanziert und geleitet, einer Einrichtung, die die Regierung Biden im Mai 2022 eingerichtet hat, um die Verfolgung russischer Beamter voranzutreiben.

In einem Interview mit Anderson Cooper von CNN behauptete der Geschäftsführer von Yale HRL, Nathaniel Raymond, dass sein Bericht Beweise dafür liefere, dass “Tausende von Kindern sich in einer Geiselhaft befinden”. Unter Berufung auf den Holocaust behauptete Raymond: “Wir haben es hier mit dem größten Netzwerk von Kinderlagern zu tun, das es im 21.

In einem Interview mit Jeremy Loffredo, dem Mitverfasser dieses Berichts, und in seinem eigenen Beitrag für Yale HRL widersprach Raymond jedoch vielen der bombastischen Behauptungen, die er gegenüber den Medien über Kindergeiseln aufgestellt hatte. In einem Telefongespräch mit Loffredo räumte Raymond ein, dass “ein großer Teil” der Lager, die sein Team untersuchte, “in erster Linie der kulturellen Erziehung diente – ich würde sagen, der Teddybär-Erziehung”.

Der Bericht von Yale HRL räumt ebenfalls ein, dass die meisten der untersuchten Camps kostenlose Freizeitprogramme für benachteiligte Jugendliche anboten, deren Eltern “ihre Kinder vor den ständigen Kämpfen schützen” und “sicherstellen wollten, dass sie nahrhaftes Essen bekamen, wie es in ihrem Heimatland nicht erhältlich ist”. Fast alle Camper kehrten nach der Teilnahme mit dem Einverständnis ihrer Eltern rechtzeitig nach Hause zurück, heißt es in dem Bericht. Der vom Außenministerium finanzierte Bericht räumt ferner ein, dass er “keine Belege für die Misshandlung von Kindern” gefunden habe.

Yale HRL stützte sich bei seinen Nachforschungen ausschließlich auf Maxar-Satellitendaten, Telegram-Postings und russische Medienberichte, wobei es sich bei der Interpretation auf die Google-Übersetzung stützte und die Artikel in seinen Zitaten bisweilen falsch wiedergab. Das vom Außenministerium finanzierte Referat räumte ein, dass es für seine Arbeit keine Feldforschung betrieben hat und erklärte, dass es “keine Untersuchungen vor Ort durchführt und daher keinen Zugang zu den Lagern beantragt hat”.

Im Gegensatz zu den Ermittlern aus Yale, die den Haftbefehl des IStGH veranlasst hatten, erhielt Loffredo ungehinderten Zugang zu einem Lager der russischen Regierung in Moskau, in dem Jugendliche aus der vom Krieg zerrütteten Donbas-Region untergebracht sind. Obwohl es sich um genau die Art von Zentrum handelt, die von Yale HRL – und damit auch vom ICC – als “Umerziehungslager” für ukrainische Kindergeiseln dargestellt wird, fand er ein Hotel voller glücklicher Camper vor, die von erstklassigen Lehrern kostenlosen Unterricht in klassischer Musik in ihrer russischen Muttersprache erhielten – ein “Teddybär”, wie Raymond es nannte.

Im Musikcamp des Donbas Express in der Nähe von Moskau erzählten die Jugendlichen Loffredo, dass sie dankbar seien, vor dem jahrelangen Beschuss und der Belagerung ihrer Heimat durch die ukrainische Armee Zuflucht gefunden zu haben. Durch ihre Flucht vor dem Krieg im Donbass sind diese Kinder einem alptraumhaften militärischen Konflikt entkommen, für den sich Yale HRL und der Internationale Strafgerichtshof wenig bis gar nicht interessieren.

Kostenloser Musikunterricht, “geistige Bereicherung”, Sicherheit vor dem Krieg und die Verurteilung durch die USA: ein Besuch beim Donbas Express

Als ich, Jeremy Loffredo, im November 2022 ein Jugendmusikcamp in Russland besuchte, war mir nicht bewusst, dass die US-Regierung schon bald altruistische Programme wie das, dessen Zeuge ich wurde, für die politische Kriegsführung ausnutzen würde.

Zu dieser Zeit war ich im Auftrag von Rebel News, meinem früheren Arbeitgeber, in Moskau, um Interviews mit ganz normalen Menschen in der Stadt zu führen.

Nachdem ich jemanden getroffen hatte, dessen Frau in der russischen Musikszene einflussreich war, wurde ich eingeladen, 45 Meilen südwestlich von Moskau ein Programm zu besuchen, das von vom Außenministerium finanzierten Forschern als “Umerziehungslager” bezeichnet wurde. Dort, in einem Hotel aus der Sowjetzeit in der Stadt Pokrowskoje, betrat ich eine der so genannten Einrichtungen, die jetzt im Mittelpunkt des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin stehen.

Zum Zeitpunkt meines Besuchs hatte die russische Regierung das Hotel in ein behelfsmäßiges Auffanglager für Kinder aus den abtrünnigen Republiken Donezk und Lugansk umgewandelt. Das Zentrum, das ich besuchte, trug den Namen “Donbas Express” und bot Kindern, die sich für die Musik interessieren, eine klassische Ausbildung an. Eltern, die ihre Familien vor dem Konflikt in der Heimat schützen wollten, hatten ihre Kinder für das Programm angemeldet.

Peter Lundstrem, ein professioneller Geiger und Lehrer beim Donbas Express, erklärte mir: “Dank der Unterstützung durch den Staatlichen Präsidentenfonds konnten wir 80 Kinder aus den Regionen Donezk und Lugansk aufnehmen. Es handelt sich um talentierte junge Musiker, die für 12 Tage hier sind. Sie leben hier und nehmen Unterricht bei hervorragenden Musiklehrern. Sie veranstalten Konzerte. Sie erhalten eine Ausbildung.”

Trotz seiner eklatanten Mängel und des Versäumnisses, sich vor Ort zu vergewissern, hat der vom State Department finanzierte Yale HRL-Bericht in Bezug auf die Erfahrungen der Kinder, die am Donbas Express teilnehmen, eines richtiggestellt: Sie werden ihre Teilnahme an dem Programm wahrscheinlich geheim halten. In den Augen der ukrainischen Behörden kommt die einfache Reise nach Russland – selbst für kostenlosen Musikunterricht – einer Kollaboration mit dem Feind gleich.

In dem Bericht heißt es: “Viele Familien in der Ukraine wollen ihre [Lager- oder Schul-]Erfahrungen nicht öffentlich machen, weil sie befürchten, dass sie [von der Ukraine] als Kollaborateure mit Russland angesehen werden.”

Über die an Donbas Express beteiligten Schüler sagte Lundstrem: “Damit Sie verstehen, was Kindern wie diesen in der Ukraine angetan wird… Kinder, die irgendeine Art von Hilfe von russischen Menschen oder dem russischen Staat erhalten… sie würden einfach getötet.”

Ein Konzert im Donbas Express

Die meiste Zeit ihres Lebens lebten diese Jugendlichen täglich mit der Bedrohung durch den Tod. In den acht Jahren vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 wurde die ethnisch russische Bevölkerung des Donbass regelmäßig von der von den USA unterstützten nationalistischen Regierung in Kiew beschossen. Schon vor Februar 2022 hatte dieser Bürgerkrieg Tausende von Zivilisten das Leben gekostet, darunter auch Kinder wie die, die ich im Donbas Express traf.

“Natürlich waren viele [der jungen Menschen, die am Donbas Express teilnehmen] von diesem Konflikt stark betroffen”, sagte Lundstrem. “Viele von ihnen haben ihre Häuser verloren. Einige von ihnen haben ihre Verwandten und Freunde verloren. In der Konfliktzone können sie ihr professionelles Musikstudium nicht fortsetzen. In Donezk funktionieren die philharmonischen und allgemeinbildenden Einrichtungen nicht”.

Obwohl der vom State Department finanzierte Yale-Bericht die Amerikaner glauben machen will, dass Russlands Vorgehen, Lager wie den Donbas Express zu eröffnen, Kriegsverbrechen gleichkommt, wollten die Studenten, die ich dort traf, nicht weg.

“Natürlich wollen sie alle, dass dieses Programm fortgesetzt wird. Sie wollen bleiben und dass es immer weitergeht. Aber wir können nur diese kleinen Dinge tun. Vielleicht machen wir das in der Zukunft noch einmal”, sagte mir Lundstrem.

Ich habe mit zwei Donbas Express-Schülern vor der Kamera gesprochen. Beide äußerten überschwängliche Dankbarkeit für das Programm.

“Ich bin hier auf Einladung, auf großzügige Einladung”, sagte einer aus Donezk. “Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal nach Moskau kommen würde. Ich habe bei Konzerten mitgewirkt, was für die geistige Bereicherung und die Läuterung der Seele hilfreich ist. Und ich bin hier, um meine musikalischen Fähigkeiten zu entwickeln.

“Hier setzen wir unsere musikalischen Studien fort, trotz der Geschehnisse um uns herum, weil es uns Erleichterung verschafft”, sagte mir ein anderes Kind aus dem Donbas.

Wie alle anderen Schüler des Programms sind auch diese angehenden Musiker in einer Region aufgewachsen, die sich in offener Rebellion gegen eine ukrainische Regierung befindet, die ihre russisch-orthodoxe Konfession verboten hat, die russische Sprache zu verbieten versucht und die russischstämmige Bevölkerung des Landes gewaltsam angegriffen hat.

Die meisten, wenn nicht sogar alle Schüler des Donbas Express identifizieren sich mit der russischen Nation, so ihr Lehrer. “Sie haben dieses [patriotische] Lied ‘My Homeland Is Coming Back'”, so Lundstrem. “All diese 80 Kinder haben es geschrien. Sie schrien einfach dieses Lied.”

Die Lehrerin betonte jedoch: “Wir organisieren [den Donbas Express] nicht aus politischen Gründen. Wir sind nicht hier, um zum Beispiel zu sagen: ‘Russland für immer!’. Wir sind hier, um diesen Kindern zu helfen. Aber natürlich sind wir Russen.”

Die politischen Sympathien und der russische ethnische Hintergrund der Kinder, die aus der Ostukraine zu Programmen wie dem Donbas Express reisten, werden in dem vom Außenministerium finanzierten Bericht von Yale HRL nur am Rande erwähnt.

Inhalt des Yale HRL-Berichts widerspricht dem ICC-Haftbefehl

Nathaniel Raymond, der geschäftsführende Direktor des vom Außenministerium geförderten Yale HRL, trat am 16. Februar 2023 in der CNN-Sendung Anderson Cooper 360 auf, um das anzukündigen, was er als “Amber Alert für die Kinder der Ukraine” bezeichnete.

In Anspielung auf den Holocaust behauptete Raymond, er und sein Team hätten “die größte Anzahl von Lagern im 21. Jahrhundert” aufgedeckt, ein Befund, der einen möglichen “Beweis für Völkermord” darstelle.

“Sie versuchen, sie zu Russen zu machen”, sagte Raymond und behauptete, die russischen Behörden hätten die ukrainischen Kinder gewaltsam von ihren Familien getrennt und einer militärischen Zwangsausbildung unterzogen.

“Tausende von Kindern befinden sich in einer Geiselhaft”, erklärte der vom Außenministerium unterstützte Yale-Forscher.

Mit einem entrüsteten Gesichtsausdruck murmelte CNN-Moderator Cooper: “Das ist wirklich widerlich. Das ist krank.”

Der tatsächliche Inhalt der Untersuchung vom 14. Februar 2023, die Raymond im Auftrag des Außenministeriums leitete, steht jedoch im Widerspruch zu seinen Behauptungen über eine “Geiselnahme”.

Raymonds offensichtliche Ahnungslosigkeit in Bezug auf die Situation in vielen Jugendlagern könnte darauf zurückzuführen sein, dass weder er noch einer seiner Kollegen versucht haben, diese zu besuchen. Sie haben auch nicht versucht, mit den Kindern, die an den Lagern teilgenommen haben, ihren Eltern oder den Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen.

In seinem Bericht heißt es: “Yale HRL führt keine Interviews mit Zeugen oder Opfern durch; es werden nur die spezifischen Informationen gesammelt, die in offenen Quellen verfügbar sind. Wenn die Analysten keine öffentlichen Informationen darüber finden können, ob ein Kind nach Hause zurückgekehrt ist, kann es schwierig sein, den aktuellen Status des Kindes zu ermitteln. Ebenso führt Yale HRL keine Untersuchungen vor Ort durch und hat daher keinen Zugang zu den Lagern beantragt.

Mit anderen Worten: Die Forscher, die dem IStGH den Haftbefehl gegen Putin vorgelegt haben, haben keine Untersuchungen vor Ort durchgeführt und geben zu, dass sie keine konkreten Informationen über den Status der Kinder erhalten haben.

In dem Papier wird eingeräumt, dass “viele der Kinder, die diese Lager besucht haben, anscheinend zu ihren Familien zurückkehren, wenn dies vorgesehen ist”.

In dem Bericht findet sich auch die folgende Aussage: “Viele Kinder, die in Lager gebracht werden, werden mit dem Einverständnis ihrer Eltern für eine vereinbarte Dauer von Tagen oder Wochen geschickt und kehren wie ursprünglich geplant zu ihren Eltern zurück.”

“Viele dieser Eltern sind einkommensschwach und wollten eine kostenlose Reise für ihr Kind in Anspruch nehmen”, heißt es in dem Papier von Yale HRL/State Department weiter. “Einige hofften, ihre Kinder vor den anhaltenden Kämpfen zu schützen, sie an einen Ort mit intakten sanitären Anlagen zu schicken oder sicherzustellen, dass sie nahrhaftes Essen bekommen, das in ihrem Heimatland nicht erhältlich ist. Andere Eltern wollten einfach nur, dass ihr Kind Urlaub machen kann.”

Wenn die Kinder also freiwillig in die Lager gingen und meist rechtzeitig zurückkehrten, während die meisten Eltern eine “sinnvolle” Zustimmung gaben” und dankbar waren, dass ihre Kinder an einem sicheren Ort mit gesundem Essen sein konnten, wo waren dann die “Beweise für Völkermord”, die Raymond bei seinem CNN-Auftritt behauptete?

In dem Papier des Yale HRL/State Department heißt es: “Es gibt keine Belege für Misshandlungen von Kindern, einschließlich sexueller oder physischer Gewalt, in den Lagern, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird.”

Die Zitate in dem Bericht enthalten einen Link zu einem RIA Novosti Artikel über ein zweiwöchiges Sommerlager in der russischen Stadt Magadan. Polina Tsvetkova, ein in dem Artikel zitiertes Kind, gab eine eindeutig positive Bewertung ab, die sich mit den Aussagen der Teilnehmer des Donbas Express deckt:

“Auf der Fahrt vom Flughafen waren wir sehr beeindruckt von den Landschaften der Region. Ich gehe gerne auf den Feldern spazieren und pflücke Blumen. Es ist sehr interessant, die Natur zu sehen. Es gibt so viele schöne Aussichten. Als wir fuhren, sah ich kleine Flüsse, die aus den Bergen flossen. Sehr schön, die Aussicht ist einfach großartig.

Das Yale HRL/State Department Paper lässt die Aussagen der glücklichen Sommercamp-Teilnehmer aus dem zitierten RIA Novosti Artikel weg. Stattdessen wird der Artikel verwendet, um zu behaupten: “Die Kinder wurden mit Bussen, Zügen, Verkehrsflugzeugen und in mindestens einem Fall von den russischen Luft- und Raumfahrtkräften transportiert.”

Wie schon bei seinem CNN-Auftritt hat Raymonds vom Außenministerium gesponserter Bericht eine einzige Tatsache verschwiegen, die seine gesamte Behauptung, dass sich “Tausende [ukrainische] Kinder in einer Geiselhaft befinden”, entkräftet. Fast alle Kinder, auf die sich der Bericht des Yale HRL/State Department bezieht, sind ethnische Russen aus Familien und Gemeinschaften, die sich in ihrem Konflikt mit der nationalistischen Regierung in Kiew auf die Seite Russlands gestellt haben.

Die Jugendlichen, die an dem im RIA Novosti-Artikel erwähnten Lager teilnahmen, stammten aus Zhdanovka, einer Stadt in der Republik Donezk, die sich 2014 von der Ukraine abspaltete und 2022 formell ihre Unabhängigkeit erklärte. Dennoch bezeichneten der ICC und alle anderen offiziellen westlichen Quellen diese Jugendlichen einfach als “ukrainisch”, als ob sie gewaltsam aus den von den russischen Streitkräften besetzten pro-kiewer Gemeinden herausgeholt und in russischen Internierungslagern einer Gehirnwäsche unterzogen worden wären.

Das Yale HRL/State Department erwähnt den politischen und ethnischen Hintergrund der jugendlichen Camper nur am Rande und stellt an einer Stelle fest: “Viele Familien in der Ukraine wollen nicht öffentlich über ihre Erfahrungen [im Lager] sprechen, weil sie befürchten, dass sie als Kollaborateure mit Russland angesehen werden.”

Die Autoren des Yale HRL/State Department Papiers haben nicht nur gezeigt, dass ihnen die Sicherheit dieser Familien völlig egal ist, sie haben auch Forderungen nach ihrer sofortigen Rückkehr in ein Konfliktgebiet erhoben, wo sie von der ukrainischen Regierung gefoltert oder getötet werden könnten.

Unter Bezugnahme auf die Evakuierung von 500 Waisenkindern aus Donezk im Februar 2022, als die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Separatistenrepubliken eskalierten, schreiben die Autoren: “Der Grund, den die russische Regierung damals öffentlich angab, war die angebliche Bedrohung durch eine Offensive der ukrainischen Streitkräfte gegen die so genannte Donezker Volksrepublik (DVR) und die Luhansker Volksrepublik (LPR)”.

Zur Untermauerung dieser Behauptung wird ein Bericht von Donbas Insider angeführt, in dem beschrieben wird, wie die ukrainische Armee am 19. Februar 2022 ihren Beschuss ziviler Gebiete in Donezk intensivierte und dabei ein Haus, eine Geflügelfarm und ein Elektrizitätsumspannwerk zerstörte, so dass 800 Bewohner ohne Strom waren. Es war der 43. ukrainische Verstoß gegen den Waffenstillstand in der Volksrepublik Donezk. Fünf Tage später marschierten die russischen Streitkräfte in die Ukraine ein und kündigten an, das Land zu “entmilitarisieren”.

Stellt die Auslieferung von Waisenkindern aus dem Kriegsgebiet Donezk an einen sichereren Ort innerhalb der Russischen Föderation also eine Entführung dar, wie Raymond behauptete?

Der Forscher vom Yale HRL/State Department vertritt offenbar eine äußerst lockere Definition dieses Begriffs. Im Jahr 2020 twitterte Raymond zustimmend einen Leitartikel der Washington Post, in dem er die Politik der Trump-Administration (die von der Biden-Administration fortgesetzt wird), Minderjährige von ihren Eltern zu trennen, anprangerte: “Lasst uns kein Blatt vor den Mund nehmen. Die Trump-Administration hat Kinder entführt.”

“Teddybär”-Lager: Yale HRL-Direktor widerspricht in Interview den Behauptungen über “Geiselnahme” und enthüllt Verbindungen zum US-Geheimdienst

Nathaniel Raymond ist ein Technologe, der für verschiedene internationale Nichtregierungsorganisationen und Universitäten gearbeitet hat, von Oxfam bis zum Signal Project in Harvard, und behauptet, dass er im technischen Beratungsteam des Internationalen Strafgerichtshofs tätig war. Bevor er seine Stelle als Dozent an der Yale School of Public Health antrat, arbeitete er für George Clooney, den Hollywood-Star, der dazu beigetragen hat, die Notlage in der sudanesischen Region Darfur zum Thema zu machen. Clooney setzte sich seinerseits für die Pro-Israel-Gruppen und Präsident George W. Bush ein, der damit drohte, US-Truppen nach Darfur zu schicken.

“Ich zähle Panzer aus dem Weltraum für George Clooney”, witzelte Raymond 2012 gegenüber dem Guardian und bezog sich dabei auf seinen bahnbrechenden Einsatz der Maxar-Satellitentechnologie zur Dokumentation angeblicher Menschenrechtsverletzungen.

Als ich, Jeremy Loffredo, erfuhr, dass Raymonds Yale HRL einen Bericht über Jugendprogramme der russischen Regierung wie den Donbas Express veröffentlicht hatte, schrieb ich ihm eine E-Mail, um ihm mitzuteilen, dass ich im November 2022 in einem dieser Lager gewesen war. Ich sagte ihm, dass ich bereit sei, meine Erfahrungen mit ihm zu teilen. Er willigte ein, mit mir telefonisch zu sprechen.

Raymond erklärte mir, dass er, als er 2021 an das Yale HRL kam, ein vom Außenministerium gefördertes Projekt leitete, das die angeblichen Übergriffe der afghanischen Regierung gegen die Hazara-Minderheit des Landes dokumentierte. Doch als die US-Geheimdienste vor einer bevorstehenden russischen Invasion in der Ukraine zu warnen begannen, änderte sich der Auftrag schnell.

“Unser ursprüngliches Einsatzkonzept bezog sich eigentlich auf Afghanistan”, so Raymond. “Und wir wurden in die Ukraine umgeleitet. Wir sollten die Hazara beobachten. Und dann wurden wir in diese Sache hineingezogen. Zwei Wochen vor der Invasion wurden wir angewiesen, uns bereitzuhalten und eine Gruppe zu bilden, und im Frühjahr wussten wir dann, dass die guten Sachen passieren.”

Raymond fügte hinzu, dass der Nationale Geheimdienstrat der USA “eine Menge Druck” auf sein Team bei Yale HRL ausübte, um die Operationen der russischen Regierung zur Umsiedlung von Bürgern aus der Ostukraine in die Russische Föderation zu dokumentieren.

“Wir fragten uns: ‘Okay, wie sollen wir das machen?'”, erinnert er sich. “Und so verbrachten wir den Sommer bis in den frühen Herbst hinein damit, unser operatives Konzept auszuarbeiten. Und erst im Oktober [2022] wurde uns wirklich klar, wie wir es machen sollten. Und der Trick war, dass wir in russische VPN-Netzwerke eindrangen und wie russische Bürger aussahen, die sich lokale VK-Konten [russische soziale Medien] anschauten.”

Raymond sagte, sein Team habe sich auf das US Indo-Pacific Command des Pentagons verlassen, um “unseren Satellitenzugang im Pacific Command zu erweitern, um die sibirischen und östlichen Lager zu erhalten.”

Auf die Frage, warum sein Forschungsteam nicht versucht habe, Programme innerhalb Russlands wie den Donbas Express zu besuchen, sagte Raymond: “Wir sind persona non grata. Wir werden von den Russen als verlängerter Arm des US-Geheimdienstes betrachtet.”

Obwohl er einräumte, eng mit den US-Geheimdiensten und dem Außenministerium zusammenzuarbeiten, bestritt Raymond, dass die Konzentration von Yale HRL auf angebliche russische Gräueltaten unter Ausschluss der von der Ukraine begangenen Gräueltaten auf die Finanzierung durch die US-Regierung zurückzuführen sei. “Die mutmaßlichen ukrainischen Gräueltaten können wir mit unseren Mitteln wahrscheinlich nicht aufdecken”, betonte er. “Weil es sich um kleine Einheiten handelt, meist mit Kriegsgefangenen. Angeblich haben sie ein paar Jungs in die Knie geschossen.”

Raymond verwies auf die Dokumentation eines russischen Angriffs auf ein ukrainisches Getreidesilo durch seine Einheit als typisches Beispiel für ukrainischen Schwachsinn”. “Wir glauben, dass die Ukrainer unter dem Silo ein Ammoniumphosphat-Labor betrieben haben, um Munition herzustellen”, sagte er.

Obwohl er sagte, dass “das einzige, was dieses [Explosions-]Loch verursacht haben könnte, im Grunde eine Bombenfabrik ist”, behauptete Raymond, es sei unmöglich, seinen Verdacht zu bestätigen.

Er benutzte eine Metapher über Verkehrsverstöße, um zu erklären, warum sich Yale HRL ausschließlich darauf konzentrierte, die russische Regierung festzunageln: “Wir haben einen Parkverstoß im Sinne der Gesetze des bewaffneten Konflikts, so wie die Ukrainer in einer beweglichen Zone doppelt geparkt haben, richtig? An einer Bushaltestelle. Und die Russen fahren mit ihrem 16-Räder-Fahrzeug durch ein Einkaufszentrum.

Während er die dokumentierten Erschießungen wehrloser Gefangener durch das ukrainische Militär und die Nutzung ziviler Infrastrukturen zur Verschleierung von Militäreinrichtungen herunterspielte, ging Raymond auf die russische Politik ein, ethnisch russische Kinder zu Kulturprogrammen zu bringen, und beschuldigte Moskau eines kriminellen Prozesses der “Russifizierung”.

Auf die Frage, ob die meisten der Kinder, die an den von Yale HRL untersuchten Programmen teilnehmen, sich bereits als Russen betrachten und aus separatistischen, ethnisch russischen Regionen stammen, die von der von den USA unterstützten ukrainischen Regierung mit Gewalt angegriffen wurden, und ob einige von ihnen keine Heimat mehr haben, in die sie zurückkehren können, weil sie im Konflikt zerstört wurden, reagierte Raymond abweisend.

“Selbst wenn das wahr wäre, handelt es sich um ein Kriegsverbrechen”, betonte Raymond. “Nach der Genfer Konvention darf ein Staat, der an einem bewaffneten Konflikt beteiligt ist, unter keinen Umständen Kinder aus dem anderen Staat adoptieren oder transferieren.”

Während Raymond den ethnischen und politischen Hintergrund der Kinder bei der Feststellung, ob ihre Rechte verletzt wurden, nicht berücksichtigt, räumte er freimütig ein, dass die überwiegende Mehrheit der Lager, die sein Team von Yale HRL untersuchte, wie der Donbas Express “in erster Linie der kulturellen Erziehung dienten, wie ich sagen würde, Teddybär.” Übersetzt mit Deepl.com

Jeremy Loffredo ist Journalist und lebt in Washington, DC. Er hat an verschiedenen unabhängigen Dokumentarfilmen in New York gearbeitet und war früher Produzent von Nachrichtensendungen bei RT America. Derzeit produziert er einen unabhängigen Dokumentarfilm über den Green New Deal.

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

