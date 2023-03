ICC Arrest Warrant for Vladimir Putin for “Kidnapping Ukrainian Children” Borders on Ridicule – Global Research The International Criminal Court (ICC) has issued arrest warrants for President Vladimir Putin and his Children’s Rights commissioner, Maria Lvova-Belova, over the alleged “unlawful kidnapping of Ukrainian children’. According to the I.C.C: “there are reasonable grounds to believe that each suspect bears responsibility for the war crime of unlawful deportation of population and that of unlawful transfer …

ICC-Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen “Entführung ukrainischer Kinder” grenzt an Lächerlichkeit



Von Prof. Michel Chossudovsky

März 21, 2023

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Haftbefehle gegen Präsident Wladimir Putin und seine Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, wegen der angeblichen “unrechtmäßigen Entführung ukrainischer Kinder” erlassen. Nach Angaben des I.C.C:

“Es gibt hinreichende Gründe für die Annahme, dass jeder der Verdächtigen für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation der Bevölkerung und des rechtswidrigen Transfers der Bevölkerung aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich ist, zum Nachteil ukrainischer Kinder.” (Hervorhebung hinzugefügt)

Die gegen Wladimir Putin gerichtete Anklage des I.C.C. wegen “Entführung” oder “Deportation” ukrainischer Kinder grenzt an Lächerlichkeit.

Der Präsident des I.C.C. Piotr Hofmanski (siehe unten) beruft sich auf die Genfer Konvention, ohne die Rechte der Zivilbevölkerung in einem Kriegsgebiet auch nur im Geringsten zu kennen.

Sowohl das Asow-Bataillon als auch die ukrainischen Streitkräfte bombardieren seit 2014 routinemäßig Zivilisten im Donbass.

Das I.C.C. erkennt nicht an, dass das Töten von Kindern in einem Kriegsgebiet ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist.

Asow-Bataillon: Hakenkreuz, SS-Wolfsangel-Symbol und NATO-Flagge (von rechts nach links)

Dies sind die Nazi-Terroristen, die im Donbass Kinder töten. Ihre Legitimität wird vom I.C.C. stillschweigend bestätigt.

Das Nazi-SS-Wolfsangel-Symbol

Seit 2014 werden routinemäßig Wohnviertel, Schulen, Krankenhäuser, Krankenwagen usw. angegriffen. Seit dem Euromaidan 2014 und dem von den USA unterstützten Staatsstreich bis 2022 sind bis zu 14.000 Bewohner des Donbass getötet worden.

Bombardierung von Schulen: Das ist von Kiew angezettelter Terrorismus gegen ukrainische Kinder.

Was ist die Wahrheit? Was ist die Lüge?

Tausende von Kindern wurden von dem neonazistischen Asow-Bataillon (das von der US-NATO unterstützt wird) getötet.

Aus dem Kriegsgebiet zu fliehen, um seine Kinder zu retten, wird vom I.C.C. als “Deportation” bezeichnet.

Die Menschen im Donbass stehen nun schon seit fast einem Jahrzehnt unter ständigem Beschuss und ducken sich nicht einmal, wenn sie einschlagende Granaten und Raketen hören.

Kinder, die in der belagerten Region geboren wurden, wissen nicht, was Frieden ist. Für sie ist der Einschlag von Granaten in ihre Häuser ein “normales”, regelmäßiges Ereignis. Sie hatten nie die Gelegenheit, etwas anderes zu sehen. (Drago Bosnic, 1. Juni 2022, Hervorhebung hinzugefügt)

Seit 2014 wurde Tausenden von Familien aus dem Donbass, darunter auch Kindern, im Rahmen einer humanitären Initiative unter der Schirmherrschaft des Moskauer Ministeriums für Notsituationen eine sichere Zuflucht in Russland gewährt.

Russische Familien haben sie aufgenommen und unterstützen sie.

Viele der Kinder sind Waisen, deren Eltern von den Asow-Bataillonen getötet wurden.

Und dies wird vom I.C.C. und den Medien als “Entführung von Kindern” durch den Präsidenten der Russischen Föderation eingestuft. Was für ein Unsinn.

Wer sind die Kriegsverbrecher?

Der I.C.C. hat sorgfältig die Augen vor den endlosen Kriegsverbrechen der US-NATO verschlossen. Millionen von getöteten Zivilisten, ganz zu schweigen von Tony Blairs und GWBs illegaler Invasion in den Irak im März 2003, vor zwanzig Jahren.

Donbass. Humanitäre Bemühungen oder “Kriegsverbrechen”?

Russlands Initiative zur Unterstützung der Zivilbevölkerung im Donbass läuft seit den Anfängen im Jahr 2014. Tausende von Leben wurden gerettet.

Sie begann in Rostow am Don (etwa 100 km von der Grenze zur Ukraine entfernt, siehe Karte unten), das seit 2014 Einrichtungen zur Unterstützung der Menschen in Donesk und Luhansk eingerichtet hat.

Der folgende Bericht vom 12. Juni 2014 enthält Einzelheiten zu dem, was in den Medien als “Entführung von Kindern” dargestellt wird, die Anfang 2014 begann:

Man kann sehen, wie sich die Region Rostow allmählich in ein Gebiet verwandelt, das an die Kampfzone angrenzt. Tausende von Flüchtlingen überqueren die Grenze und fliehen aus dem Gebiet der Donezker Volksrepublik. Es wird deutlich, dass wir vor einer ernsten Katastrophe stehen, die schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen wird. Am 4. Juni [2014] rief der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, in 15 Grenzgebieten den Notstand aus.

Nach Angaben der regionalen Behörden haben bis zum 6. Juni 995 Ukrainer, darunter 489 Kinder, in der Region Zuflucht gefunden. 2014.

Der Zustrom nahm in den folgenden Tagen zu. Dem jüngsten Bericht [Juni 2014] zufolge kamen 7335 ukrainische Staatsbürger in die Region Rostow, während 4272 die Region verließen. Eine lokale Quelle teilte mit, dass 2102 Menschen, darunter 930 Kinder, in 15 Stadtbezirken Zuflucht gefunden haben. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge wurde von Einheimischen untergebracht, während viele von ihnen in Zelten leben.

Es war meine Aufgabe, mich um die Flüchtlinge – oder potenziellen Flüchtlinge – aus dem Donbass zu kümmern. Die Menschen aus der ukrainischen Region Lugansk wenden sich auch an das Büro der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk und bitten um Hilfe. Wir tun unser Bestes, aber es ist nicht so einfach. Wir helfen den Flüchtlingen aus den Volksrepubliken Donezk und Lugansk beim Grenzübertritt und nehmen sie vorübergehend auf, aber die Mittel sind knapp.

Wir sollten zugeben, dass die lokalen Zweigstellen des russischen Ministeriums für Notstandssituationen perfekte Arbeit leisten. Dennoch sind die Probleme zahlreich. Der rechtliche Status der Flüchtlinge muss definiert werden. Sind sie Ausländer? Einwanderer, die gezwungen sind, ihren Wohnsitz zu wechseln? Sie wissen nie, was auf sie zukommt und wie lange sie in Russland bleiben werden. Die Tragödie ist immens. Der Sommer wird bald vergehen. Es wird kälter werden. Und was dann?

Sie erzählen viele Dinge, über die die Medien nie berichten, vor allem Kriegsgeschichten. Ein ehemaliger Offizier für Spezialeinsätze, der Kinder vor Granaten rettet, 17-jährige Jungen auf Barrikaden, die die bewohnten Gebiete im Donbass vor ukrainischen Panzern verteidigen.

Die Menschen in Rostow und anderen russischen Städten rufen an und schicken Briefe und E-Mails mit Hilfsangeboten.

Die Zeit wird vergehen und viele Dinge werden ausgelöscht werden.

Aber diese unauffälligen Menschen, die bereit sind, wie Helden zu handeln, werden immer in Erinnerung bleiben.

Was geschieht auf dem Gebiet des Donbass, das von Kiew zur Kampfzone erklärt wurde und in dem es seine “Antiterroroperation” durchführt? Dort gibt es eine große Konzentration ukrainischer Truppen. …

Das Nazi-Indoktrinationslager des Asow-Bataillons für Kinder und Jugendliche

Das Asow-Bataillon ist nicht nur an der Ermordung von Kindern in der Ostukraine beteiligt, sondern betreibt seit 2014 auch ein militärisches Sommercamp für junge Kinder als Teil seines umfassenden Nazi-Indoktrinationsprogramms.

© vk.com/tabir.azovec

Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Nazi-Sommerlager auch ein Verbrechen gegen ukrainische Kinder darstellen, das der I.C.C., westliche Regierungen und die Medien lässig ignoriert haben.

Für Details siehe:

Ukrainische “Neonazi-Sommerlager”. Militärausbildung für junge Kinder, paramilitärische Rekruten

Von Prof. Michel Chossudovsky, 02. März 2023

Übersetzt mit Deepl.com

