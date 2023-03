I am the “US-based Kremlin intermediary” that tried to help Tucker Carlson book an interview with Putin – The Grayzone Tucker Carlson accused the NSA of spying on his personal communications when he tried to schedule an interview with Russian President Vladimir Putin. I can corroborate his story. On March 10, Fox News host Tucker Carlson told the Full Send podcast that the US government “broke into [his] text messages” in the summer of 2021, just months before the launch of Russia’s February 2022 invasion of Ukraine.

Ich bin der “in den USA ansässige Kreml-Vermittler”, der versucht hat, Tucker Carlson zu einem Interview mit Putin zu verhelfen



Von Anya Parampil

20. März 2023

Tucker Carlson beschuldigte die NSA, seine persönliche Kommunikation auszuspionieren, als er versuchte, ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu vereinbaren. Ich kann seine Geschichte bestätigen.

Am 10. März erzählte der Fox-News-Moderator Tucker Carlson dem Podcast Full Send, dass die US-Regierung im Sommer 2021, nur wenige Monate vor dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022, in seine Textnachrichten eingedrungen sei.

Carlson behauptete, die Spionage sei erfolgt, als er eine Reise nach Russland plante, wo er hoffte, ein Gespräch mit dem Präsidenten des Landes aufzeichnen zu können. Laut Carlson erfuhr er von der Überwachung, nachdem eine Quelle der US-Regierung ein Treffen mit ihm in Washington arrangiert hatte und ihm Informationen mitteilte, die nur jemand mit Zugang zu seinen privaten, persönlichen Textnachrichten hätte wissen können.

“Diese Person sagte: ‘Planst du eine Reise zu Putin?’ Das war im Sommer vor Beginn des Krieges. Und ich sagte: ‘Woher wollen Sie das wissen? Ich habe es niemandem erzählt”, erinnerte sich Carlson.

“Ich war eingeschüchtert”, fügte er hinzu. “Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber ich bin völlig ausgeflippt”.

Carlsons Interview mit Full Send war nicht das erste Mal, dass er öffentlich über die Überwachung seiner privaten Kommunikation durch die NSA sprach. Am 28. Juni 2021 eröffnete Carlson seine Primetime-Show bei Fox News mit einem Monolog, in dem er die Biden-Administration beschuldigte, sein Team auszuspionieren, und enthüllte, dass ein NSA-Whistleblower ihn kontaktiert hatte und “uns Informationen über eine Geschichte, an der wir arbeiten, zurückgegeben hat, die nur direkt aus meinen Texten und E-Mails stammen konnten.” Zu diesem Zeitpunkt gab er keine genauen Einzelheiten über die betreffende Geschichte bekannt.

“Die NSA hat sich diese Informationen ohne unser Wissen angeeignet, und zwar aus politischen Gründen”, erklärte der Tucker Carlson Tonight-Moderator und behauptete, seine Quelle habe ihn darüber informiert, dass die Biden-Administration plane, seine privaten Texte “durchsickern” zu lassen, “um zu versuchen, diese Sendung abzusetzen.”

Carlsons Kollegen bei Fox ignorierten seine Behauptungen geflissentlich, während andere Mainstream-Nachrichtensender sich über den Moderator lustig machten, weil er die Informationen öffentlich machte. Als anonyme NSA-Beamte im folgenden Monat verkündeten, dass eine interne Überprüfung der Behörde “keine Beweise” für Carlsons Behauptungen ergeben habe, nahm die Presse sie beim Wort.

Inmitten der Dementis der NSA tauchte jedoch ein Bericht auf, der Carlsons Behauptung direkt zu bestätigen schien. Am 7. Juli zitierte ein Axios-“Scoop” ungenannte US-Beamte, die den Fox-Moderator beschuldigten, “mit in den USA ansässigen Kreml-Vermittlern über ein Interview mit Wladimir Putin gesprochen zu haben, kurz bevor er die National Security Agency beschuldigte, ihn auszuspionieren”.

Obwohl die Regierungsbeamten, die diese Geschichte in die Welt gesetzt haben, anonym bleiben, kann ich die Identität von mindestens einem der fraglichen “in den USA ansässigen Kreml-Vermittler” bestätigen.

Das war ich. Sie haben gelogen.

“Seltsamerweise kann ich meine Nachricht über mein Interesse an einem Gespräch mit Herrn Carlson nicht direkt an ihn senden”

Im April 2021 erzählte mir Tucker Carlson, dass er versuchte, ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu buchen, dass er aber immer wieder auf Hindernisse stieß. Obwohl Tucker wusste, dass ich zuvor als Moderator und Korrespondent für den von der russischen Regierung finanzierten Nachrichtensender RT America in Washington DC gearbeitet hatte, bat er mich nicht um meine Hilfe. Ich glaube sogar, dass er nicht einmal in Erwägung zog, dass ich ihm in irgendeiner Weise bei der Buchung des Interviews helfen könnte.

Nichtsdestotrotz habe ich versucht, Tuckers Bemühungen um das Interview durch einen hochrangigen russischen Regierungskontakt zu unterstützen. Ironischerweise kam der Kontakt nicht durch meine Zeit bei RT America zustande, sondern durch meine Arbeit als Korrespondent für The Grayzone, das Online-Outlet, das mich seit Anfang 2019 beschäftigt. The Grayzone ist völlig unabhängig und weder mit Russland noch mit einer anderen Regierung verbunden, weder finanziell noch anderweitig.

Im Juli 2019 reiste ich nach Caracas, Venezuela, um über ein hochrangiges diplomatisches Treffen der Bewegung der Blockfreien Staaten zu berichten. In Caracas traf ich den stellvertretenden Außenminister Russlands, Sergej Rjabkow, und interviewte ihn für den YouTube-Kanal von The Grayzone. (Viele der Vorhersagen Rjabkows, u. a. dass der US-Dollar bald seine Bedeutung in der Weltwirtschaft verlieren würde, bewahrheiten sich derzeit als unmittelbare Folge der amerikanischen und europäischen Sanktionen, die als Reaktion auf den Ukraine-Krieg verhängt wurden).

Da ich seine Einsichten in die internationalen Beziehungen für meine Berichterstattung über die entstehende multipolare Welt für äußerst relevant hielt, blieb ich in den Monaten nach unserem Gespräch gelegentlich per E-Mail mit Rjabkow in Kontakt. Als Tucker mir mitteilte, dass er hoffte, ein Interview mit Putin zu arrangieren, bot ich ihm an, ihn mit Rjabkow zu verbinden.

Ich hatte Tucker im Juli 2018 kennengelernt, als wir beide über Präsident Trumps mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen mit seinem russischen Amtskollegen in Helsinki, Finnland, berichteten. Obwohl Tucker für ein Interview mit Trump in die finnische Hauptstadt geschickt worden war, war ich persönlich immer der Meinung, dass ein Austausch zwischen ihm und Putin ein weitaus interessanteres Gespräch ergeben hätte (der stattdessen eine vorhersehbar feindselige, weitgehend vergessenswerte Begegnung mit Chris Wallace, damals bei Fox, heute bei CNN, haben musste).

Als Tucker drei Jahre später den Wunsch äußerte, Putin zu interviewen, bot ich mich an, ihn per E-Mail mit Rjabkow in Kontakt zu bringen, damit sie seinen Plan, Russland zu besuchen, besprechen konnten. Ich rechnete damit, eine einfache Einführungs-E-Mail zu schreiben, ein Standard-Dankeschön von beiden Seiten zu erhalten und die Kommunikation von da an Tuckers Team zu überlassen.

Sowohl Tucker als auch Ryabkov antworteten innerhalb weniger Stunden auf meine erste Nachricht. Doch ihr digitaler Austausch nahm eine unerklärliche Wendung.

Am Abend des 16. April 2021 schickte ich eine kurze E-Mail, in der ich Tucker Rjabkow vorstellte. Tucker antwortete innerhalb weniger Minuten und teilte Rjabkow mit, dass er im Sommer desselben Jahres in Russland Konzerte aufnehmen wolle. Etwas mehr als fünf Stunden später antwortete Rjabkow, dass er gerne mit Tucker sprechen würde und schlug Zeitfenster für ein Telefongespräch in der folgenden Woche vor.

Ich nahm an, dass meine Rolle erledigt war. Doch am 20. April erhielt ich eine weitere E-Mail von Rjabkow.

“Seltsamerweise kann ich meine Nachricht über mein Interesse an einem Gespräch mit Mr. Carlson nicht direkt an ihn senden. Ich habe es zweimal erfolglos versucht”, teilte mir der Diplomat mit, bevor er mich bat, seine Nachricht weiterzuleiten.

Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir nicht viel dabei. Ich dachte, dass Tuckers E-Mail-Dienst, der ein anderer ist als meiner, die Nachricht vielleicht an Spam verschickt hatte oder dass ich eine E-Mail-Adresse falsch eingegeben hatte. Im Nachhinein hätte ich jedoch misstrauisch sein müssen. Sowohl Tucker als auch Ryabkov hatten meine ursprüngliche Nachricht erhalten und darauf geantwortet, d. h. ihre jeweiligen Adressen waren in dem Thread korrekt eingegeben. Und Ryabkovs E-Mail an Tucker wurde nicht als Spam verschickt – sie wurde überhaupt nicht zugestellt.

Der digitale Kommunikationsfehler zwischen Ryabkov und Tucker war kein einmaliges Ereignis. Wochen später, am 25. Mai, erhielt ich eine Nachricht von Ryabkovs Team, in der erklärt wurde, dass Tucker auf eine weitere E-Mail nicht geantwortet hatte. Sie baten mich höflich, Tucker zu fragen, ob er ihre Nachricht erhalten habe. Wieder einmal hatte er sie nicht erhalten.

Etwa einen Monat später informierte mich Tucker, dass eine Quelle innerhalb der NSA ihn kontaktiert hatte, um ihn zu warnen, dass die US-Regierung von seinen Bemühungen, Putin zu interviewen, Wind bekommen hatte, indem sie seine elektronische Kommunikation ausspionierte. Am 28. Juni ging Tucker mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit. Wie oben zusammengefasst, vertrauten praktisch alle Mainstream-Reporter, einschließlich derer von Fox, den Dementis der US-Regierung, anstatt sich hinter einen ihrer eigenen Reporter zu stellen.

Ich muss hier drei Punkte hervorheben. Erstens: Es ist völlig normal und routinemäßig, dass Journalisten Kontakte zu hochrangigen Regierungsquellen, ob im Inland oder anderswo, unterhalten. Zweitens: Es ist auch normal und üblich, dass Journalisten diese Verbindungen mit vertrauenswürdigen Kollegen und Freunden teilen. Drittens: Damals habe ich wirklich geglaubt, dass ein Tucker-Putin-Interview uns dem Frieden näher gebracht hätte. Stattdessen befinden wir uns derzeit am Rande eines Atomkriegs.

Oh, und der obligatorische vierte Punkt: Ich bin absolut kein Mitarbeiter oder “Vermittler” des Kremls. Ich habe keine Beziehung zum Kreml, und ich habe seit meinem Ausscheiden bei RT America im Dezember 2018 keine finanzielle Unterstützung von einem Staat oder einer staatlich geförderten Organisation angenommen. Selbst dann war meine “Beziehung” zur russischen Regierung völlig transparent. Würde jemand behaupten, dass US-amerikanische oder britische Staatsbürger, die beispielsweise bei Al Jazeera beschäftigt sind, Vertreter des Emirs von Katar sind? Ich habe für RT America gearbeitet, weil ich dort die Möglichkeit hatte, über die Aktionen meines eigenen Landes im In- und Ausland aus einer Perspektive zu berichten, die einheimische, von Unternehmen betriebene Sender nie zugelassen hätten. Als sich diese Realität änderte (paradoxerweise dank der Einmischung der US-Regierung, nicht der russischen), verließ ich den Sender – aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.

In Wahrheit ist sogar mein “russischer” Vorname einfach ein Produkt der Tatsache, dass mein indisch-amerikanischer Vater und meine amerikanische Mutter sich nicht auf einen anderen Namen für mich einigen konnten. Warum also haben US-Regierungsquellen mich als Kreml-Vermittler bezeichnet? Haben sie irgendwelche Beweise, um mich formell als solchen zu beschuldigen? Oder haben sie diese Information einfach an einen unhinterfragten Axios-Reporter weitergegeben, ohne ihm auch nur meinen Namen zu nennen?

Die Antwort auf die zweite Frage lautet natürlich: Nein. Die Antwort auf die dritte: wahrscheinlich. Und die erste Frage? Hinweise darauf finden sich in den jüngsten Bemühungen, Tuckers Ruf durch juristische Machenschaften und das gezielte Durchsickern seiner privaten Textnachrichten zu beschädigen.

Das Ziel: Tucker

Im März 2021 reichte Dominion Voting Systems eine Verleumdungsklage in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar gegen Fox News ein, mit der Begründung, dass dem Unternehmen durch die Berichterstattung des Senders über die Präsidentschaftswahlen 2020 ein finanzieller Schaden entstanden sei. Obwohl Tucker in der Klage nicht namentlich genannt wird, erlaubte ein Richter Dominion letztes Jahr, die privaten Textnachrichten des Fox-Moderators zu beschlagnahmen. Innerhalb weniger Monate gelangten die Inhalte von Carlsons persönlichen Texten auf die Seiten der Washington Post.

Seltsamerweise konzentrierte sich die Berichterstattung über Carlsons private Nachrichten bisher auf eine einzige Bemerkung, die er über den ehemaligen Präsidenten Trump machte – und nicht über Dominion Voting Systems. Anfang dieses Monats griffen Mainstream-Medien einen Text vom Januar 2021 auf, den der Fox-Moderator einem seiner Produzenten schickte und in dem er behauptete, den ehemaligen Präsidenten “leidenschaftlich” zu hassen. Die Geschichte war ein offensichtlicher Versuch, einen Keil zwischen Carlson und Trump zu treiben, kurz bevor die Präsidentschaftswahlen 2024 offiziell beginnen.

Ob eine solche Taktik die Beziehung zwischen Carlson und Trump untergraben kann, ist eine Frage, die nur sie selbst beantworten können. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Carlson während Trumps Zeit im Weißen Haus immer wieder versucht hat, ihn auf seine “America First”-Agenda auszurichten. Er nutzte seine Show, um prinzipielle Kritik an der Entscheidung des ehemaligen Präsidenten zu üben, Syrien zu bombardieren, die Regimewechsel-Operationen gegen Venezuela zu eskalieren und den iranischen Generalmajor Qasem Soleimani zu ermorden. Im Juni 2019 überredete Carlson Trump persönlich, den Rat seines nationalen Sicherheitsteams abzulehnen und keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen, weil dieser eine US-Drohne abgeschossen hatte, die in seinen souveränen Luftraum eingedrungen war. Durch das Vorgehen des Fox-Moderators wurde nicht nur ein tödlicher Militärschlag der USA gegen den Iran, sondern auch ein potenzieller regionaler Krieg abgewendet.

Für jeden, der Frieden und diplomatisches Engagement einem militärischen Konflikt vorzieht, ist Carlsons Einfluss auf Trump – und damit auch auf die US-amerikanische Öffentlichkeit – als positiv zu bewerten. Vielleicht ist das der Grund, warum die Presse, einschließlich seiner Kollegen bei Fox, sich geweigert hat, die selektive Ausrichtung der US-Regierung auf Tucker öffentlich anzuprangern. Denn abgesehen von einer Handvoll Fox-News-Moderatoren, die versucht haben, seinen interventionsfeindlichen Stil zu kopieren, sind die Mainstream-Medien praktisch im Gleichschritt, wenn es darum geht, die USA zu einem weiteren Engagement im Ukraine-Konflikt anzustiften.

Tucker ist bei weitem die populärste Figur in den US-Medien, die Washingtons Eskalation im Ukraine-Konflikt konsequent anprangert, die drohende Realität des Dritten Weltkriegs artikuliert und Alarm wegen der Gefahr eines globalen Atomkriegs schlägt. Als wären solche Positionen nicht schon Bedrohung genug, widmete er im vergangenen Dezember sogar eine längere Sendung der Untersuchung der Ermordung von Präsident John F. Kennedy und enthüllte, dass eine Quelle mit “direkter Kenntnis” geheimer Informationen ihm mitteilte, dass die CIA in der Tat ihre Hand bei der Ermordung im Spiel hatte.

Obwohl die Kampagne zur Absetzung von Tucker größtenteils im Rahmen der Kulturkriege und der parteiischen Debatte über die Ereignisse des 6. Januar geführt wird, wird sie im Wesentlichen von neokonservativen Interventionisten vorangetrieben, die versuchen, den größten Feind der kriegsbefürwortenden Unipartei mundtot zu machen. Wenn es der Dominion-Klage gelingt, Fox in den Bankrott zu treiben oder Tucker sogar zum Sündenbock des Senders zu machen, dann ist es gelungen, den wichtigsten Gegner des eskalierenden Stellvertreterkriegs in der Ukraine in den Medien zu bestrafen.

Das bringt uns zurück zu der Frage: Warum haben mich Quellen der US-Regierung als “Kreml-Vermittler” bezeichnet, während sie einen “Journalisten” im Juli 2021 mit Informationen über Tuckers private Texte versorgten? Die Antwort ist einfach: US-Beamte haben meine bloße Existenz durch Andeutungen als Waffe benutzt, um zu suggerieren, dass Tucker mit Kreml-Agenten verwickelt sei. Indem sie seine Glaubwürdigkeit untergruben, zielten sie darauf ab, seinen Charakter und damit auch seine Antikriegspositionen zu entkräften.

Abgesehen von der finanziellen Bedrohung, die sie für Fox darstellt, zielt die Dominion-Klage in ähnlicher Weise darauf ab, Tucker zu diskreditieren. Und abgesehen von der Politik stellt sie eine große Bedrohung für den Ersten Verfassungszusatz dar.

Was sagt die Tatsache, dass ein Unternehmen ein Medienunternehmen wegen kritischer Berichterstattung verklagen, finanziellen Schaden geltend machen und Zugang zu den privaten Texten eines Journalisten erhalten kann, über eine Gesellschaft aus, die behauptet, eine freie Presse zu schätzen? Wenn Dominion in der Lage ist, ein so mächtiges Unternehmen wie Fox auf diese Weise ins Visier zu nehmen, was bedeutet das dann für diejenigen von uns, die die Interessen von Unternehmen und Regierungen in unabhängigen Medien herausfordern? Warum stellen nicht mehr Journalisten diese Fragen?

Und schließlich, wenn das von Fox besessene Pressekorps der Gürtellinie wirklich so sehr darauf bedacht ist, Journalisten für “wissentliche Lügen” gegenüber der Öffentlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen, gibt es keinen Mangel an vorsätzlichen Täuschungen, mit denen man rechnen muss. Immerhin jährt sich in dieser Woche der Beginn der US-Militärkampagne im Irak zum 20. Mal, ein katastrophaler Krieg, der direkt durch Lügen ermöglicht wurde, die seine größten Befürworter in der Presse bis heute wiederholen.

Anya Parampil

Anya Parampil ist Journalistin und lebt in Washington, DC. Sie hat mehrere Dokumentarfilme produziert und darüber berichtet, darunter Vor-Ort-Reportagen von der koreanischen Halbinsel, Palästina, Venezuela und Honduras. Übersetzt mit Deepl.com

