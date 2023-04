Stellen wir uns einmal vor, Deutsche-Juden dürften nicht in die Synagogen in Deutschland zum beten oder Christen nicht in die Kirchen. Hatten wir das nicht schon einmal in Deutschland? Haben die extremistischen Zionisten im “jüdischen Apartheidstaat”, alles vergessen was ihre Vorfahren erleben mussten, dass sie genau mit den Nazi-Methoden arbeiten, die Juden zu Holocaustopfern machte. Evelyn Hecht-Galinski

Ich bin eine Tochter Jerusalems – und doch kann ich die Al-Aqsa-Moschee nicht betreten

Von Hanady Halawani

11. April 2023

Ich bin Dutzende Male verhaftet worden und durfte die Al-Aqsa-Moschee wiederholt nicht betreten – und das alles nur, weil ich mich dafür einsetze, die Verbindung der Palästinenser mit der heiligen Stätte zu stärken

Ich habe fast aufgehört zu zählen, wie oft Israel mich verhaftet und verhört hat oder mir Reiseverbote erteilt hat – alles wegen meiner Verbundenheit mit der gesegneten Al-Aqsa-Moschee und meiner Anwesenheit dort.

Die aktuellen Ereignisse sind das Ergebnis jahrelanger intensiver israelischer Planungen, die Moschee zu teilen, sie in eine jüdische Stätte umzuwandeln und die Muslime zu vertreiben, ähnlich wie es bei der Ibrahimi-Moschee in Hebron geschehen ist.

Meine Beziehung zur Al-Aqsa-Moschee begann sich vor zwei Jahrzehnten zu festigen, als ich im Wadi al-Joz-Viertel im besetzten Ost-Jerusalem lebte, weniger als einen Kilometer von der Moschee entfernt, in der ich täglich betete.

Mein Ziel war mehr als nur das Gebet in der Al-Aqsa-Moschee. Ich wollte sie verteidigen und vor den Siedlern schützen, die den Moscheekomplex ständig stürmen und seine Heiligkeit verletzen. Um längere Zeit in der Moschee verbringen zu können, beschloss ich, mir dort einen Job zu suchen.

Ein Zertifikat als Koranlehrer war wie eine Karte, die mir die tägliche Anwesenheit in der Al-Aqsa ermöglichte. Seit 2011 arbeite ich an einem Projekt, bei dem ich Gläubigen im Alter von 12 bis 80 Jahren den Koran beibringe.

Im Jahr 2012 begann die israelische Besatzungsmacht, mich zu beobachten und zu verfolgen, weil ich ständig in der Al-Aqsa anwesend war und die Gläubigen mir Respekt entgegenbrachten. Ich galt als einflussreich, weil ich die Menschen in der Moschee versammelte und ihre Bindung an die Moschee verstärkte.

Von da an bis heute habe ich eine Reihe von Strafverfügungen von israelischen Behörden erhalten, die mir Reisen und den Besuch der Al-Aqsa untersagten, auch während des heiligen Monats Ramadan. Ich habe insgesamt zwei Jahre Hausarrest und Verbannung aus der Altstadt erhalten, wurde zu Dutzenden von Verhören vorgeladen und 67 Mal verhaftet.

Die israelischen Behörden haben mein Haus durchsucht, meine Kinder terrorisiert, mich an der Einreise in das besetzte Westjordanland gehindert und meine Telefone und Computer beschlagnahmt – und das alles wegen meiner Hingabe zur Al-Aqsa-Moschee.

Herzzerreißende Szenen

Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich die Al-Aqsa-Moschee als einen Ort des Gebets, der Meditation und der Koranlektüre betrachtet. Sie ist ein ruhiger und friedlicher Ort, an dem kein Gläubiger seine Stimme erhebt.

Sie ist nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein Ort der Entspannung; die Gläubigen gehen in die Al-Aqsa-Moschee und vergessen ihre Probleme an den Toren, um die Pracht der Stätte zu genießen.

Doch Israels Bestreben, Al-Aqsa zu besetzen, das vor 23 Jahren während der Zweiten Intifada begann und allmählich eskalierte, führt dazu, dass wir uns alle unterdrückt und eingeschränkt fühlen.

Im September 2000 stürmte der damalige Oppositionsführer Ariel Sharon den Al-Aqsa-Komplex. Die Gläubigen wurden wütend, und die darauf folgende Gewalt löste einen fünfjährigen Aufstand aus, bei dem Tausende von Menschen getötet wurden.

Seitdem stürmen Siedler regelmäßig die Moschee, die von der israelischen Polizei bewacht wird. Sie führen jüdische religiöse Rituale durch und rufen ausdrücklich dazu auf, Al-Aqsa zu zerstören und an ihrer Stelle einen Dritten Tempel zu errichten.

Zweimal war ich Zeuge von Razzien, wie sie letzte Woche in der Moschee stattfanden. Soldaten haben die Gläubigen brutal behandelt, Szenen, die ich nicht vergessen kann – und solche Szenen wiederholen sich jedes Jahr im Monat Ramadan. Wäre die internationale Reaktion ebenso lau, wenn solche Übergriffe an einem Ort der Anbetung irgendwo auf der Welt stattfänden? Würden andere Staaten weiterhin schweigen?

Es ist ein schmerzhaftes und hilfloses Gefühl, zu wissen, dass ich eine Tochter Jerusalems bin – und dennoch kann ich die Moschee nicht betreten. Was mich von Al-Aqsa trennt, ist eine Mauer und eine ungerechte israelische Entscheidung gegen mich.

Was mir wirklich das Herz bricht, ist, dass diese Moschee, die israelische Soldaten mit ihren Stiefeln und Kugeln geschändet haben, derselbe Ort ist, an dem der Prophet Mohammed einst gebetet hat.

Die Besatzung herausfordern

Für mich ist die Al-Aqsa-Moschee das Paradies – aber diese Erfahrung wird durch die wiederholten israelischen Übergriffe auf die heilige Stätte, sei es durch Soldaten oder Siedler, verzerrt.

Israels Politik, die Gläubigen aus der Al-Aqsa-Moschee zu verbannen, hat dazu geführt, dass viele Aktivisten, Multiplikatoren und sogar Moscheewächter direkt ins Visier genommen wurden. Von dieser Politik sind vor allem Frauen betroffen, da ihre Anwesenheit bei israelischen Übergriffen ein Hindernis für die Siedler darstellt.

Die israelische Verbotspraxis eskaliert in der Regel vor dem Beginn des heiligen Monats Ramadan, wenn Itikaf bedeutet, in der Moschee zu übernachten und zu beten. Israels brutale Unterdrückung zielt darauf ab, diese Art des muslimischen Gottesdienstes zu verhindern und eine ruhige Atmosphäre für die Siedler am nächsten Morgen zu gewährleisten, wenn sie in die Moschee eindringen.

Wir begannen auch, Iftar gemeinsam zu feiern, damit die Leute uns besuchen, sich um uns versammeln und erfahren konnten, warum wir auf der Straße essen.

Jedes Mal, wenn ich aus der Al-Aqsa-Moschee verbannt wurde, haben ich und andere verbannte Frauen darüber nachgedacht, wie wir solche ungerechten Entscheidungen anfechten könnten. Schließlich beschlossen wir, an dem der Moschee am nächsten gelegenen Punkt zu beten, den wir erreichen konnten, nämlich an der Al-Mujahideen Road. Das haben wir mehrere Jahre lang getan, und heute ist bekannt, dass jeder, der aus der Al-Aqsa-Moschee verbannt wurde, sich uns an diesem Ort anschließen kann.

Während des Ramadan haben wir uns nicht damit begnügt, nur auf dieser Straße zu beten. Wir begannen auch, gemeinsam Iftar zu halten, damit die Menschen uns besuchen, sich um uns versammeln und erfahren konnten, warum wir auf der Straße essen. Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich über unsere Sache zu informieren.

Auf diese Weise fordern wir die Entscheidung der Besatzer heraus, uns von der Al-Aqsa fernzuhalten. Übersetzt mit Deepl.com

Hanady Halawani ist eine palästinensische Aktivistin, die in Jerusalem lebt.

