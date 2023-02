https://www.middleeastmonitor.com/20230212-i-am-not-charlie-satire-and-dehumanisation-of-turkiye-earthquake-victims/



Die Karikatur von Charlie Hebdo [@Charlie_Hebdo_/Twitter]

Ich bin nicht Charlie: Satire und Entmenschlichung der Erdbebenopfer in der Türkei

von Farid Hafez

12. Februar 2023

Charlie Hebdo, das französische Satiremagazin, das wegen der Veröffentlichung von Karikaturen, die den muslimischen Propheten Mohammed beleidigen, große Kontroversen ausgelöst hat, aber auch große Solidaritätsbekundungen erhielt, nachdem es Opfer eines Anschlags wurde, bei dem 12 Menschen starben, hat eine Karikatur veröffentlicht, die zu Recht stark kritisiert wurde.

Nachdem 2015 ein Anschlag auf den Hauptsitz des Magazins verübt wurde, bei dem 12 Menschen getötet wurden, versammelten sich viele Menschen in Europa und darüber hinaus, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen und skandierten “Je suis Charlie” (Ich bin Charlie) in Solidarität mit dem Magazin. Die Zeitschrift hat jedoch auch eine lange Geschichte rassistischer Inhalte, einschließlich antimuslimischen Rassismus.

Dehumanisierung der Erdbebenopfer

Am ersten Tag des Erdbebens in Syrien und der Türkei zeigte eine Zeichnung von Charlie Hebdo unter der Überschrift “Cartoon des Tages” einsturzgefährdete und in Trümmern liegende Gebäude, ein umgestürztes Auto und Trümmerhaufen in den Folgen des Bebens. Über der Karikatur stand “Erdbeben in der Türkei”, darunter “Nicht einmal Panzer müssen geschickt werden”.

Was der Maler als satirisch darstellte, hat nichts mit Kritik an Machtstrukturen zu tun, dem eigentlichen Ziel jeder satirischen Feder. Die Verspottung der Opfer eines der größten Erdbeben der jüngeren Geschichte, von denen einige immer noch unter den Trümmern hervorgezogen werden, offenbart das Ausmaß der Entmenschlichung, die in der französischen Gesellschaft akzeptabel zu sein scheint. Während Tausende von Menschen bei den Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 in Kahramanmaras ums Leben gekommen sind, ist es alles andere als eine aufgeklärte Kritik, sich über die Tausenden von Menschen lustig zu machen, die bei dem Beben ums Leben gekommen sind, wie auch über die Opfer des jahrelangen Krieges in Syrien.

Humanitäre Hilfe im Schatten des Rassismus

Und in der Tat, während viele europäische Länder den Erdbebenopfern zu Hilfe kamen, finanzielle Unterstützung, militärisches Personal und Ausrüstung schickten, um Tausenden von Menschen zu helfen, die keine Unterkunft haben, und diejenigen zu retten, die noch unter den Trümmern liegen, spiegelt diese Karikatur das Fehlen einer humanen Reaktion für Menschen aus Ländern mit muslimischer Mehrheit wider.

Die Darstellung ist nicht einzigartig und steht nicht nur in einer Kontinuität mit der berüchtigten rassistischen Geschichte von Charlie Hebdo. Sie spiegelt zum einen das Ausmaß der Entmenschlichung von Muslimen durch den französischen Staat wider, der zu einem der aggressivsten Länder geworden ist, das gegen die muslimische Zivilgesellschaft vorgeht, ihre Einrichtungen schließt und den Widerstand antirassistischer Nichtregierungsorganisationen angreift, die ihr Recht auf ein Leben als gleichberechtigte Bürger verteidigen wollen.

Andererseits geht diese Darstellung Hand in Hand mit jenen rechtsextremen Politikern, die die Unterstützung ihrer Regierung für die Erdbebenopfer kritisiert haben. Während die französische Regierung Hilfe für die Betroffenen angeboten hat, fordern einige rechtsextreme Politiker, überhaupt keine finanzielle Hilfe zu leisten.

WATCH: Empörung über Frankreichs Zeitschrift Charlie Hebdo, die die Türkei nach 2 tödlichen Erdbeben verspottet

Mehr als alles andere zeigt diese Karikatur das Ergebnis einer langen Tradition, eine Manifestation dessen, was mit der eigenen Menschlichkeit geschieht, nachdem Muslime ständig als die “Anderen” entmenschlicht werden. Ein Mangel an Empathie, selbst in diesen Stunden der Verzweiflung, des Verlustes geliebter Menschen, Eltern und Kinder, vieler Vertriebener und Bürgerkriegsopfer, die seit mehr als einem Jahrzehnt keine Heimat mehr haben.

Wenn diese Karikatur irgendetwas zeigt, dann ist es der Verlust des eigenen Mangels an Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen des Zeichners, der schon immer im Mittelpunkt derjenigen stand, die in Arroganz und Ignoranz auf der Erde wandelten.Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …