Ich habe Israels “Endlösung des palästinensischen Problems” vor 41 Jahren im Libanon gesehen, und ich sehe sie heute wieder Von Pfarrer Dr. Don Wagner

Links: Zwei palästinensische Frauen weinen am 19. September 1982 im Flüchtlingslager Sabra im Libanon, nachdem sie die Leichen von Angehörigen gefunden haben. (Foto: AP/Bill Foley) Rechts: SZENEN VON DER BEERDIGUNG VON 12 MÄRTYRERN, DIE BEI EINEM ISRAELISCHEN LUFTANGRIFF AUF GAZA AM 9. MAI 2023 GETÖTET WURDEN. (FOTO: MOHAMMED SALEM)

Ich habe Israels “Endlösung des palästinensischen Problems” vor 41 Jahren im Libanon gesehen, und ich sehe sie heute wieder

Ich war Zeuge der Folgen des Massakers von Sabra und Schatilla, das mit zionistischer Komplizenschaft als Vorgeschmack auf die “Endlösung des Palästinenserproblems” verübt wurde. Mit der derzeitigen israelischen Regierung ist dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt.

Von Pfarrer Dr. Don Wagner

13. Juni 2023

Vor einundvierzig Jahren war ich mit einer Gruppe von zehn amerikanischen Leitern von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen im Libanon, um sie mit der großen Not der verarmten libanesischen und palästinensischen Flüchtlinge vertraut zu machen. Am 4. Juni 1982 waren wir gegen 15.00 Uhr auf dem Weg in das belebte Fakhani-Viertel von Beirut, als eine Flotte israelischer Kampfflugzeuge (F-16 aus US-amerikanischer Produktion) vom Mittelmeer heranrauschte und Bomben auf das Gebiet abwarf, das wir besuchen wollten. Wir gingen in einem Hotelkeller in Deckung. Nachdem die Bombardierung nachgelassen hatte, rief ich unsere Gastgeber an, die uns vorschlugen, sie an einem anderen Tag zu treffen, da sie mit der Suche nach Überlebenden der Bombardierung beschäftigt waren.

Am nächsten Morgen besuchten wir ein Krankenhaus des Roten Halbmonds in der Nähe der palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Shatila. Wir wurden in einen Krankenhaustrakt gebracht, der am Vortag von der israelischen Bombardierung getroffen worden war. Plötzlich ertönten Luftschutzsirenen, und wir wurden zusammen mit den Patienten und dem Krankenhauspersonal in den Keller geeilt. Wieder bombardierten israelische F-16-Flugzeuge verschiedene Ziele in der Umgebung. Etwa zwanzig Minuten später trafen eine Reihe von Krankenwagen am Notfalleingang des Krankenhauses ein und luden Bahren mit jungen Mädchen aus, von denen einige Gliedmaßen verloren hatten und andere schwere Verbrennungen erlitten. Das Krankenhauspersonal hatte gerade 19 Leichensäcke mit toten Mädchen ausgeladen. Als die Familien der Teenager eintrafen und erfuhren, dass sie ihre Angehörigen verloren hatten, gingen uns die Schreie und das Weinen der Mütter und Schwestern zu Herzen. Alle in unserer Gruppe weinten mit ihnen. Später erfuhren wir, dass die UN-Mitarbeiter dem israelischen Militär die Route des Ausflugs der palästinensischen Mädchen mitgeteilt hatten, doch die Militärkommandanten ignorierten diese Information, und die drei deutlich gekennzeichneten UN-Schulbusse wurden auf der Küstenstraße angegriffen.

Ich war von dieser Grausamkeit so erschüttert, dass ich glaubte, wir müssten diese Geschichte einem US-Medienunternehmen erzählen. Wir fanden die Adressen und Telefonnummern der Büros von CBS, ABC und CNN, aber nur NBC antwortete. Mike Mallory, der Leiter des NBC-Büros, erklärte sich bereit, uns zu interviewen. Er wies uns darauf hin, dass alle aktuellen Berichte von den israelischen Zensoren in den New Yorker Studios gekürzt worden waren. Er führte ein zwanzigminütiges Interview mit unserer Gruppe, das auf dem beruhte, was wir erlebt hatten. Wie wir später erfuhren, wurde auch unser Interview abgelehnt.

Unsere libanesischen und palästinensischen Gastgeber drängten uns, schnell in die USA zurückzukehren, um zu berichten, was wir erlebt hatten. Wir verließen Beirut am Dienstag, dem 8. Juni, und als ich in Paris landete, rief ich meine Mitarbeiter an und bat sie, für den nächsten Tag Medieninterviews zu arrangieren. Ein denkwürdiges Interview war für Mittwoch, den 10. Juni, mit WMAQ, NBC-TV in Chicago, geplant. Tim Weigel, normalerweise Sportmoderator, wurde für das Interview abgestellt und rief an, um die Uhrzeit des Interviews zu bestätigen. Ich war schockiert, als er mir sagte, dass ich im Grant Park interviewt werden würde, während mir im Studio ein israelischer General gegenübersitzen würde. Als ich die Vereinbarung, die den israelischen General privilegierte, in Frage stellte, wurde mir gesagt, dass einer der NBC-Mitarbeiter diese Vereinbarung mit dem israelischen Konsulat bestätigt hatte. Sie konnte nicht geändert werden.

Der israelische General Shromi war in den USA unterwegs, um die israelische Sicht auf die Invasion des Libanon oder das, was die Israelis “Frieden für Galiläa” nennen, darzulegen. Zu Beginn des Interviews erklärte er, Israel führe einen Verteidigungskrieg mit “chirurgisch präzisen Bombenangriffen, um die PLO-Terrornester auszurotten.” Ich stellte seine Darstellung in Frage und behauptete, Israel habe den unprovozierten Krieg am 4. Juni begonnen. Ich wies darauf hin, dass nach Angaben des Roten Kreuzes die meisten der Opfer Zivilisten waren. Ich nannte mehrere Beispiele für die Opfer, darunter den von Israel am 4. Juni getroffenen Krankenhaustrakt und den tragischen Fall der Schulmädchen mit 19 Toten und mehreren Verwundeten am Morgen des 5. Juni. Der General war sichtlich verärgert über meine Äußerungen und sagte dann etwas, das mich verblüffte. “Das ist unsere endgültige Lösung für das palästinensische Problem”.

Da ich mich eingehend mit dem Holocaust der Nazis beschäftigt hatte, gab ich meinem Schock Ausdruck und bemerkte: “Ich kann nicht glauben, was Sie gerade gesagt haben, General. Ist diese Sprache der “endgültigen Entscheidung” nicht das, was die Nazis über Ihr Volk, die Juden, gesagt haben? Sie, Sir, haben gerade einen Völkermord gebilligt, die Auslöschung eines ganzen Volkes, unschuldiger Männer, Frauen und Kinder. Wenn dies Israels Plan ist, dann ist es ein Kriegsverbrechen.”

Der General versuchte, seine Aussage abzuschwächen, aber ich schlug vor, dass eine angemessene Reaktion darin bestünde, dass er sich bei den Zuschauern sowie beim palästinensischen und libanesischen Volk entschuldigt. Als ich ins Büro zurückkehrte, rief Tim Weigel an und sagte, dass die NBC-Telefonzentrale mit mehr wütenden Anrufen und Drohungen überschwemmt wurde, als sie je erlebt hatte. Der Nachrichtendirektor sagte, dies sei mein letzter Auftritt im NBC-Fernsehen gewesen, was mir ein geringer Preis dafür schien, die Wahrheit zu sagen.

Mitte September kehrte ich mit dem Direktor und dem Vorstandsvorsitzenden von Mercy Corps International nach Beirut zurück. Im Laufe des Sommers hatten wir drei Vorschläge für humanitäre Hilfe ausgearbeitet und mussten die Projekte mit Partnerorganisationen, darunter dem Middle East Council of Churches, abstimmen. Als wir am 18. September am Samstagabend in Zypern ankamen, nahmen wir ein Taxi zum Hafen von Larnaca, um die Nachtfähre in den Libanon zu nehmen. Innerhalb von zehn Minuten schaltete unser Fahrer sein Radio auf die BBC-Nachrichten um und wir hörten die erste internationale Sendung über das Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Shatila. Unser Fahrer teilte uns die offensichtliche Nachricht mit – wir würden an diesem Abend nirgendwo hinfahren. Er empfahl uns ein Hotel und wir verbrachten den Abend damit, die angespannte Lage in Beirut zu beobachten.

Am nächsten Abend verkehrten die Fähren wieder und wir konnten am Montagmorgen, dem 20. September, in Beirut ankommen. Nach unserer Ankunft im Büro des Rates der Kirchen im Nahen Osten forderte uns unsere Gastgeberin Gaby Habib, die Direktorin des Rates, auf, unser Gepäck abzugeben und direkt zu den Flüchtlingslagern zu gehen. Wir betraten das Lager Shatila und gingen an einem siebenstöckigen Wohnhaus vorbei, in dem israelisches Militärpersonal die Bewegungen in den Lagern überwachte. Die Sonne schien hell und die Temperaturen lagen bei über 90 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Es war eine surreale Erfahrung, als Familien in ihre zerstörten Häuser zurückkehrten und Arbeiter Leichen und Körperteile aus den Trümmern bargen. Ein Mitarbeiter des Roten Halbmonds reichte uns Taschentücher, die mit billigem Kölnisch Wasser getränkt waren, und forderte uns auf, sie uns vor die Nase zu halten, da der Gestank des Todes uns krank machen würde.

Wir beschlossen, uns aufzuteilen und uns in einer Stunde wieder zu treffen. Ich ging auf eine kleine Gruppe zu und beobachtete, wie Arbeiter des Roten Halbmonds und des Roten Kreuzes Leichen aus den Trümmern zogen. Nach ein paar Minuten sah ich, wie sie einem Kind das Bein abnahmen und es in einen Leichensack legten. Ich nahm an, dass es eine Mutter war, die zu Allah schrie, als sie erfuhr, dass es ihr Sohn war. Der ältere Herr neben mir übersetzte ihre Schmerzensschreie und lud mich ein, zu seinem zerstörten Gebäude zu gehen, das sein Zuhause und sein Geschäft war. Jamal begann zu erzählen, dass er am Donnerstag der vergangenen Woche unterwegs war, um Vorräte für sein Geschäft einzukaufen. Als er zurückkam, waren alle Eingänge zu den Lagern Sabra und Shatila von der israelischen Armee abgeriegelt worden. Er konnte bei einem Verwandten zwei Blocks entfernt unterkommen. Die Telefonverbindungen in den Lagern waren unterbrochen, und er konnte nur vom Balkon seines Cousins aus beobachten, was dort vor sich ging.

Am Freitag begannen libanesische Milizen in die Lager zu strömen, und Jamal und seine Verwandten konnten die Schüsse in den Lagern widerhallen hören. Sie konnten nur das Schlimmste vermuten. Am Freitagabend stellte die israelische Armee Fackeln auf, so dass die Milizen ihre grausamen Operationen bis in die Abendstunden fortsetzen konnten. Jamal liefen die Tränen über die Wangen, als er erzählte, dass er bei dem Massaker seine Frau und seine beiden Töchter sowie sein Haus und seinen kleinen Laden verloren hatte. Glücklicherweise hatte sein Sohn einen Cousin in einem anderen Teil der Stadt besucht, und nun müssten die beiden, nachdem sie alles verloren hatten, wieder von vorne anfangen. Ich dankte ihm und drückte ihm 50 Dollar in die Hand, wobei ich mir wünschte, ich hätte mehr geben können.

Von meiner emotionalen Überlastung überwältigt, suchte ich mir einen Haufen Erde, auf den ich mich setzen und meine Fassung wiedergewinnen konnte. Die Frau neben mir schluchzte und ich fragte sie, ob es ihr gut ginge. Sie war eine Journalistin aus Paris, die den ganzen Sommer über über die Invasion berichtet hatte. Das Massaker war zu viel für sie gewesen. Sie zeigte auf das Massengrab, neben dem wir saßen, während Arbeiter Leichensäcke trugen und sie auf den Grund legten – die letzte Ruhestätte für die Opfer.

Dann stellte mir der Journalist die gefürchtete Frage. “Woher kommen Sie?”

Ich zögerte, gab aber schließlich zu: “Ich komme aus den USA und meine Regierung ist mitverantwortlich für diese Tragödie, da wir die Sicherheit dieser Menschen garantiert haben.”

Sie fügte schnell hinzu: “Ja, und auch Frankreich hat das Sicherheitsabkommen unterzeichnet.”

In diesem Moment kam ein muslimischer Scheich vorbei, und ich entschuldigte mich und rannte los, um ihn einzuholen. Ich fragte ihn, ob ich ein paar Worte mit ihm wechseln könne, und er stimmte zu. Er antwortete in perfektem Englisch, dass er der Scheich der Moschee in der Nähe des Shatila-Lagers sei und viele der Opfer des Massakers beim Freitagsgebet gesehen habe. Ich fragte ihn nach seiner Schätzung, wie viele Menschen bei diesem Massaker ums Leben kamen. Er schüttelte den Kopf und sagte: “Das werden wir nie erfahren. Am Freitagabend sah ich, wie die Milizen Männer und Jungen an einer Mauer aufstellten und erschossen. Ihre Leichen wurden auf Lastwagen verladen. Wir werden nie erfahren, wo sie begraben wurden, aber ich schätze, dass hier zwischen 2-3000 Menschen ermordet wurden”.

Dann stellte er die gefürchtete Frage. “Woher kommst du, mein Freund?”

Ich wollte gerade Kanada sagen, gab aber zu: “Ich komme aus den Vereinigten Staaten, und das Blut dieser armen Menschen klebt an unseren Händen.”

Seine Antwort überraschte mich. “Ja, das Blut klebt an deinen Händen, mein Freund. Aber ich danke Allah, dass Sie hier sind. Alles, worum wir Sie bitten, ist, dass Sie nach Hause gehen und berichten, was Sie gesehen haben. Erzählen Sie einfach die Wahrheit über das, was Sie gesehen haben – das ist alles, worum wir Sie bitten.”

Ich war gerührt von seiner freundlichen Art und antwortete bereitwillig. “Ja, ich werde in die Vereinigten Staaten zurückkehren und diese Geschichte erzählen.” Ich habe den größten Teil meiner letzten vierzig Jahre damit verbracht, die Geschichte des palästinensischen Volkes zu erzählen, aber das wird nie genug sein.



Die zionistische “Endlösung” heute

Es gibt eine Dimension dessen, was ich 1982 in Beirut erlebt habe, die ich nicht wahrheitsgetreu erzählt habe, bis ich mich letztes Jahr hingesetzt habe, um meine Memoiren zu schreiben: Glory to God in the Lowest: Reisen in ein unheiliges Land. Ich habe es versäumt, die offensichtliche Lehre aus General Shromi und dem brutalen Massaker von Sabra und Shatila zu erkennen und zu formulieren. Diese Lektion ist das zentrale Narrativ der zionistischen Bewegung seit ihren Anfängen, und zwar die Ersetzung der Palästinenser durch jüdische Siedler. Um dieses Ziel zu verwirklichen, wäre ein Völkermord erforderlich. Heute ist dieses Ziel mit der gegenwärtigen israelischen Regierung in greifbare Nähe gerückt.

Heute sehen wir Mitglieder von Netanjahus Kabinett, die zur “Auslöschung” ganzer palästinensischer Gemeinden (Hurawwa) aufrufen, und militante Siedler, die skandieren: “Wir werden euch ersetzen”. Währenddessen weigern sich westliche Regierungen, allen voran die USA, Israel für die Ermordung von US-Bürgern (die Journalistin Shireen Abu Akleh) zur Rechenschaft zu ziehen, ganz zu schweigen von den täglichen Morden an Palästinensern durch die Armee und militante Siedler. Der Gazastreifen wird routinemäßig bombardiert, ohne dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Die Nakba von 1948 setzt sich täglich in vielfältiger Form fort, und die Bedingungen sind reif für eine weitere massive Nakba, die an die abschreckenden Worte von General Shromi erinnert: “Das ist unsere endgültige Lösung für das palästinensische Problem”.

Heute hat sich in Bezug auf die Palästina-Frage vieles geändert, während einige Herausforderungen die gleichen geblieben sind. Immer mehr von uns sind bereit, den Zionismus zu kritisieren und die Analyse des Siedlerkolonialismus zu nutzen. Mehr von uns sind überzeugt, dass Israel ein bösartiges Apartheidsystem “vom Fluss bis zum Meer” darstellt. Einige von uns erkennen die völkermörderischen Dimensionen des zionistischen Projekts, das jetzt in Israel an der Macht ist, und fühlen sich nicht mehr verpflichtet, unsere Kritik zu normalisieren oder abzuschwächen. Noch finden wir kaum Gehör im US-Kongress, bei der Mehrheit der Demokratischen Partei, beim Präsidenten oder in den Mainstream-Medien, aber es gibt bescheidene Anzeichen dafür, dass ein Wandel im Gange ist.

Eine jüngere Generation von Juden und Muslimen erhebt sich in Palästina und auf der ganzen Welt, wendet die obige Analyse an und organisiert eine globale Basisbewegung, die sich auf Gerechtigkeit und nur auf Gerechtigkeit gründet. Sie haben nicht die Geduld und Zaghaftigkeit meiner Generation. Sie haben aus unseren Fehlern gelernt und werden nicht die gleichen Fehler machen und die Befreiung des palästinensischen Volkes aufgeben. Sie unterstützen keinen exklusivistischen jüdischen Staat in irgendeinem Teil des historischen Palästina. Sie lassen sich auch nicht durch falsche Anschuldigungen von Antisemitismus, Mobbing und sogar Morddrohungen einschüchtern. Einige sind religiös, viele sind säkular, aber das spielt keine Rolle. Sie sind entschlossen, sich über alle Trennlinien hinweg zu vereinen, und werden nicht zulassen, dass die spaltenden Taktiken des Rassismus ihr Streben nach Einheit vereiteln.

Ich weiß, dass diese Generation sowohl die Dringlichkeit als auch die tiefe Krise versteht, die der Scheich in Sabra und Shatila nach dem Massaker von Sabra/Shatila zum Ausdruck brachte: “Sagt einfach die Wahrheit.” Die Maske ist gefallen. Die Ohnmacht der Vereinten Nationen in Bezug auf Palästina ist von Rechtswissenschaftlern und Historikern deutlich aufgezeigt worden. Die Zukunft wird nicht einfach sein, und Palästina wird auch nicht bald befreit werden. Die Zukunft liegt nicht in den politischen und militärischen Lösungen von oben nach unten. Die Zukunft liegt in einer massiven globalen Basisbewegung für Gerechtigkeit in Palästina. Ein neuer Tag ist bereits angebrochen, und die zionistische Führung weiß, dass sie weltweit an Glaubwürdigkeit verliert. Jeder wird gebraucht, um sich der globalen Basisalternative zum zionistischen Siedlerkolonialprojekt anzuschließen, das den täglichen Völkermord an den Palästinensern fortsetzen wird.

Heute scheint das Momentum der Ungerechtigkeit auf Seiten der israelischen Extremisten zu liegen, und das wird so lange anhalten, wie die USA das extreme zionistische Projekt finanzieren. Die Frage, die sich uns allen stellt, ist folgende: Wird die globale Bewegung für Gerechtigkeit in Palästina genügend Zeit haben, um Palästina und Israel in ein Land der Gerechtigkeit, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der vollen Gleichheit und der Sicherheit für jeden Bürger zu verwandeln? Übersetzt mit Deepl.com

