Genau der richtige “Führer” für den jüdischen Staatsterrorstaat

“I Have Killed Lots Of Arabs In My Life And There Is No Problem With That” – Israel-Palestine Conflict-II Since the founding ideology of Israel is based upon the surreal notion of an Old Testament promised land, therefore, its clash with the real world is inevitable. In order to keep that dream alive, a lot of real-life, present-day human beings need to be brushed off the face of the earth – most of the time, literally.

“Ich habe viele Araber in meinem Leben getötet und es gibt kein Problem damit”

von Tariq Bashir

16. Juni 2021

Da die Gründungsideologie Israels auf der surrealen Vorstellung eines alttestamentarischen gelobten Landes beruht, ist der Zusammenprall mit der realen Welt unvermeidlich. Um diesen Traum am Leben zu erhalten, müssen eine Menge realer, heutiger Menschen vom Angesicht der Erde gefegt werden – die meiste Zeit buchstäblich. Die Verabscheuung der einheimischen Palästinenser bis hin zu einer religiösen Überzeugung, die vor einer Generation noch nicht an der Spitze der Hackordnung stand, ist die entscheidende Voraussetzung für den Patriotismus im heutigen Israel und damit der Eckpfeiler der Loyalität gegenüber dem Nationalstaat.

So wie die meisten von uns in Pakistan mit einer Ideologie aufgewachsen und gefüttert worden sind, die auf dem Hass auf Indien und den hinterhältigen Hindu basiert (und die gerne religiöse und ethnische Minderheiten wie Christen, Ahmadis und Schiiten auf die Liste gesetzt hat), was eine Voraussetzung für den eigenen Patriotismus war, so macht Israels ideologische Überbetonung des gelobten Landes es unwissentlich eher zu einer hassenden Nation als zu einer integrativen Gesellschaft, in der rechte Politik die einzige realisierbare Option ist und wenig Raum für liberales und progressives Denken lässt. Es ist eine traurige Realität des 21. Jahrhunderts, dass auch starke Demokratien wie Indien, die auf Säkularismus basieren und über moderne Verfassungen verfügen, die Gleichheit und Würde ihrer Untertanen garantieren, der Versuchung erlegen sind, ihre Länder von “unerwünschten” Minderheiten zu säubern.

Obwohl der häufige Gebrauch des Vetos im UN-Sicherheitsrat durch die USA Israels größtes Schutzschild war, um seine illegalen Siedlungen in den besetzten Gebieten zu legitimieren, bedeutete die beißende Kritik in den USA, Europa und in der ganzen Welt damals, dass Israelis, einschließlich derer, die an Universitäten auf der ganzen Welt studieren, nicht das Vertrauen hatten, die israelische Ideologie eines biblisch gelobten Landes unter Ausschluss und in der Tat Eliminierung anderer offen zu äußern. Jetzt nicht mehr. Jedes Mal, wenn es beiläufige Diskussionen über Israel und seine Behandlung der Palästinenser gab, war die Verhärtung der Haltungen unter den Israelis spürbar, aber nicht bis zu dem Punkt des kaum verborgenen Hasses, der heutzutage die Norm ist. Es war, als ob man sagen wollte, wir verhalten uns der Welt gegenüber wie normale und zivilisierte Menschen, die an die Gleichheit der Menschen glauben, mit Ausnahme der Palästinenser, mit denen wir einen häuslichen Streit um Immobilien haben, ein bisschen ähnlich wie gesetzliche Erben, die sich in rechtlichen und tatsächlichen Fehden um geerbtes Eigentum scharmützeln. Bei der Erwähnung von jüdischen Siedlungen kam es zu harmlosen, aber manchmal angespannten Schlagabtäuschen, wobei einige andeuteten, dass Israel die Taktik der harten Hand anwenden müsste, wie sie von den meisten Diktaturen des Mittleren Ostens angewendet wird. “Was genau ist die israelische Küche?” Ich erinnere mich, wie ich Studenten – halb spöttisch, halb neugierig – an einem israelischen Stand fragte, der Hummus-Sandwiches in mit Salatblättern gefülltem Fladenbrot verkaufte, während eines World Food Festivals auf dem Universitätscampus. Meine nächste rhetorische Frage: “You have usurbed Arab food like their land too!”, nur um mit geröteten Gesichtern und verlegenem Lächeln beantwortet zu werden.

“Darf ich vorstellen, das ist Eli, er ist gerade im ersten Jahr immatrikuliert worden”, stellte mich Mordechai Shamir eines Tages einem Erstsemester vor, dessen Eltern irakische Wurzeln hatten. “Und er ist der jüdische Eli, nicht der arabische Ali”, sagte er spöttisch und deutete damit an, dass der Staat Israel ihnen ein Gefühl des Schutzes und das Vertrauen gegeben hatte, jüdische Namen in einer sicheren Umgebung zu tragen, in der sie ihren Kindern keine arabischen Namen geben mussten, um sich in einer überwiegend muslimischen und damit per Definition feindlichen Gesellschaft zurechtzufinden. “Er ist unsere Antwort auf Saddam Khussain”, sagt er in seinem hebräisch akzentuierten Englisch mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht und spielt damit auf die Verfolgung der Juden im Irak nach der Gründung Israels an, die in einigen öffentlichen Hinrichtungen durch den Strang in Bagdad unter dem Vorwurf der Spionage gipfelte und fast die gesamte irakische jüdische Gemeinde dazu veranlasste, nach Israel auszuwandern – obwohl sie in ihrem Ausmaß und ihrer Schwere keineswegs mit den antisemitischen Pogromen in Europa und den Konzentrationslagern der Nazis vergleichbar ist.

Der typische Geisteszustand eines Zionisten ist eine ziemlich merkwürdige Mischung aus jemandem, der wirklich vernarbte Erinnerungen an herzzerreißende Pogrome in jüdischen Ghettos während der dunkelsten Tage der europäischen Geschichte trägt, die im Holocaust der Nazis gipfelten, und dem heutigen Israel, das bereit, willig und bequem ist, die gleiche unmenschliche Behandlung an den Palästinensern zu verüben, sobald Israel eine Realität ist. Ebenso unerklärlich ist die verblüffende Tatsache, dass es die amerikanisch-jüdische Diaspora ist, die an der Spitze der Bemühungen stand, Theodore Herzls zionistische Bewegung voranzutreiben, die, wie wir alle wissen, von Europa ausging.

Es ist interessant festzustellen, dass aufgrund der strengen Politik, die jüdische Flüchtlinge nicht willkommen hieß, nur eine kleine Anzahl von Holocaust-Überlebenden es schaffen konnte, an den amerikanischen Ufern zu landen und am Ende des Zweiten Weltkriegs ins Land zu kommen. Laut Stephen Brook, der vor einiger Zeit ein faszinierendes Buch mit dem Titel “The Club: the Jews of Modern Britain” geschrieben hat, wurden die meisten jüdischen Flüchtlinge, abgesehen von der Ansiedlung im britischen Mandatsgebiet Palästina, von Großbritannien aufgenommen, wo bereits eine beträchtliche Gemeinde existierte, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert unter anderem wegen der Verfolgung im zaristischen Russland niederließ. Die meisten israelischen Studenten, denen ich an der Universität begegnete, gehörten zu den europäischen Aschkenasim, die zu Hause in Israel den nationalen Diskurs dominierten.

Während die amerikanisch-jüdische Diaspora – deren kollektive Erinnerung an den Holocaust nicht in jedem Haushalt von einem überlebenden Onkel oder Großvater aus den Nazi-Konzentrationslagern erzählt wird – durch konservative und rechtsgerichtete Organisationen wie AIPAC gerne aufgewühlt wird, um Lobbyarbeit für Finanzierung und Unterstützung zu betreiben, hat die herrschende Elite Israels mit überwiegend europäischen Wurzeln traditionell Narrative geschaffen, die paradoxerweise einerseits das Überleben auf Kosten der Ausgrenzung der Palästinenser predigen und andererseits den Nazi-Rassismus und den Angriff fast aller arabischen Länder in den Jahren 1967 und 1973 zu ihrer moralischen und rechtlichen Rechtfertigung machen. Auf meine Befragung hin wurde seltsamerweise und ziemlich schockierend außer erbärmlichen Lippenbekenntnissen keine Reue für die Vertreibung der legalen Besitzer und Bewohner von ihren Grundstücken im Jahr 1948 aus Städten wie Haifa und Jerusalem gezeigt. Unnötig zu erwähnen, dass diese herzlose Politik – bequemerweise in selbstsüchtige Legalität gekleidet und gerne von israelischen Gerichten angenommen und bestätigt – bis heute unvermindert anhält.

Ein Gespräch mit einer palästinensischen Familie kommt mir in den Sinn, das es wert ist, hier erwähnt zu werden. Der Mann in den Vierzigern, ein Ingenieur, der in Abu Dhabi arbeitet, erzählte mir die Geschichte seiner Eltern und Großeltern, die vor 1948 in Haifa lebten. “Meine Mutter hat immer noch die Schlüssel zu unserem großen Haus dort”, sagte er, während er sichtlich beunruhigt aussah. Während seine Familie und ich auf dem Flug von Istanbul seiner Geschichte in fassungslosem Schweigen zuhörten, konnte ich mich nur zu einer unsinnigen Frage durchringen. “Hat Ihre Familie also 1948 in einem Haus in Haifa gelebt?” fragte ich. “Ja, was glaubst du, wo sie gelebt haben, auf der Straße?”, war seine brüske, tadelnde Antwort. Vergleichen Sie den oben erwähnten verzweifelten Schrei eines palästinensischen Flüchtlings der zweiten Generation mit der kriegerischen Äußerung von Naftali Bennett, dem neu gewählten israelischen Premierminister, in der Vergangenheit: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und damit gibt es kein Problem”. Lassen Sie das auf sich wirken. Übersetzt mit Deepl.com

Tariq Bashir ist ein Anwalt aus Lahore. Folgen Sie ihm auf Twitter @Tariq_Bashir

