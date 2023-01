I Support Western Values More Than The West Does: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ I’m often criticized as being “anti-west”, but I am not anti-west, I am pro-west. I am so pro-west that I want our values of peace, freedom, democracy, truth and justice to be real life things that exist in actual western civilization and not just a fiction that is taught to western schoolchildren.

Ich unterstütze westliche Werte mehr als der Westen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

3. Januar 2022

❖

Ich werde oft als “antiwestlich” kritisiert, aber ich bin nicht antiwestlich, ich bin prowestlich. Ich bin so pro-westlich, dass ich möchte, dass unsere Werte wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Wahrheit und Gerechtigkeit im wirklichen Leben der westlichen Zivilisation existieren und nicht nur eine Fiktion sind, die westlichen Schulkindern beigebracht wird.

Ich bin so pro-westlich, dass ich möchte, dass der Westen die tatsächlichen westlichen Werte verkörpert, die er vorgibt zu verkörpern. Ich bin so pro-westlich, dass ich die Praxis der Verbreitung westlicher Werte im Westen unterstütze. Ich bin ein westlicher Kulturimperialist, nur dass ich den westlichen Kulturimperialismus im Westen ausüben will. Ich bin wie ein Konquistador, ein westlicher Kolonialist, der in See sticht, um die Wunder der westlichen Zivilisation unter diesen gottlosen westlichen Wilden zu verbreiten. Nur dass ich ihnen nicht einfach nur Mord, Sklaverei, Diebstahl und Krankheit bringe, sondern wirklich die westliche Zivilisation.

Ich bin so sehr für den Westen, dass ich möchte, dass die westlichen Werte, die mir als Kind verkauft wurden, auch tatsächlich existieren. Und weil ich die westlichen Werte viel mehr unterstütze als der Westen selbst, werde ich als “antiwestlich” bezeichnet und aufgefordert, nach China zu gehen. Scheiße, sie sollten nach China ziehen.

Ein Typ, dem ich auf Twitter folge, namens David Gondek, hat es sehr schön ausgedrückt: “Es gibt nichts, was mit der westlichen Zivilisation nicht in Ordnung wäre, wenn sie sich an ihre eigenen erklärten Prinzipien halten würde.

Es ist nicht “anti-westlich”, wenn man will, dass der Westen die Kriegstreiberei, den Militarismus, die Zensur, die Propaganda, die Geheimhaltung der Regierung, die Oligarchie, die Ungerechtigkeit, die Unterdrückung und die Ausbeutung beendet, es ist pro-westlich. Die “westlichen Werte” des Friedens, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Demokratie, der Freiheit und der Verantwortlichkeit, die uns in der Schule beigebracht wurden, sind sehr gute Dinge. Das einzige Problem ist, dass der Westen sie nicht wirklich schätzt.

❖

Um es klar zu sagen: Das US-Imperium bekommt aus dem Krieg in der Ukraine alles, was es will. Auf der einen Seite behauptet es, dass es sich um eine unprovozierte Invasion handelt, die es nie gewollt hat, während es auf der anderen Seite zugibt, dass dieser Krieg ihm alles gibt, was es jemals wollte. Die USA sind nicht nur zufällig in einen glücklichen Zufall gestolpert, der zufällig alle ihre langjährigen geostrategischen Pläne gegen ein langjähriges geopolitisches Ziel vorantreibt. Sie haben diese Situation absichtlich herbeigeführt, und nur ein Idiot mit Babyhirn würde etwas anderes glauben.

Putin führt diesen Krieg nicht, weil er es für eine nette Idee hält, sich ein bisschen mehr Land anzueignen, sondern weil er eingeschätzt hat, dass er die NATO-Aggressionen in der Ukraine irgendwann abwehren muss und dass es einfacher ist, dies jetzt zu tun als später. Die Leute sagen: “Hurr hurr, wenn die USA diesen Krieg provoziert haben, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, dann ist Putin ein Idiot, weil er darauf hereingefallen ist”, aber jeder, der schon einmal Schach gespielt hat, weiß, dass es bei der Strategie oft darum geht, den Gegner zu zwingen, sich zwischen zwei schlechten Optionen zu entscheiden, von denen eine für einen selbst von Vorteil ist.

In einigen antiimperialistischen Kreisen herrscht immer noch die Vorstellung, dass Putin ein brillanter strategischer Zauberer ist, der das Imperium in einer 5D-Schachpartie überlistet, aber in Wirklichkeit kämpft er nur auf verlorenem Posten gegen einen weitaus reicheren und mächtigeren Gegner, und das kommt seine Nation teuer zu stehen.

Ob die Ukraine diesen Krieg “gewinnt” oder nicht, ist irrelevant für die Tatsache, dass das US-Imperium mit relativ geringem Aufwand ein massives Schlupfloch für Moskau schaffen konnte, in das es seine Energie und Aufmerksamkeit stecken konnte, so dass sich die imperiale Maschinerie darauf konzentrieren konnte, die Schrauben gegen China anzuziehen.

❖

Eine freundliche Erinnerung daran, dass China nur eine Bedrohung für das US-Imperium und seine Pläne zur Beherrschung des Planeten darstellt, nicht für die USA als Land. Die Architekten des Imperiums verwirren absichtlich die Amerikaner und andere westliche Menschen, indem sie diese beiden Themen in einer massiven Propagandakampagne miteinander vermischen.

❖

Ein Kind wohlhabender Eltern zu sein, ist so, als würde man in eine Sekte hineingeboren, deren ganzer Fokus auf der Stärkung der Klassensolidarität für die herrschende Klasse liegt. Ihre soziale Kultur, ihre akademische Kultur, ihre Familienkultur usw. sind alle darauf ausgerichtet, eine elitäre Gemeinsamkeit zu schaffen, die den gemeinen Pöbel ausschließt.

Deshalb ist die Klassensolidarität der herrschenden Klasse derjenigen der Arbeiterklasse so weit überlegen. Die meisten von uns werden nicht in dem Bewusstsein erzogen, dass wir uns sehr von der herrschenden Klasse unterscheiden und dass ihre Interessen mit unseren eigenen in Konflikt stehen, aber alle in der herrschenden Klasse sind es. Bis sie reif genug sind, die Zügel in die Hand zu nehmen, haben die Mitglieder der herrschenden Klasse ein ganzes kulturelles Verarbeitungssystem durchlaufen, das darauf ausgerichtet ist, sich mit ihrer Klasse zu solidarisieren, während der Rest von uns sich darauf konzentriert hat, den Kopf über Wasser zu halten.

Eine der dümmsten Überzeugungen der “populistischen Rechten” ist derzeit, dass es den herrschenden Eliten um die Normalisierung von Wokeism und sozialer Gerechtigkeit geht. Unsere Herrscher scheren sich einen Dreck um Trans-Rechte oder was auch immer, ihnen geht es nur darum, die Flammen des Kulturkriegs zu schüren, um einen Klassenkampf zu verhindern. Unsere Machthaber würden mit Freuden jede Trans-Person auf der Welt verbrennen, wenn sie damit ihre Herrschaft zementieren könnten. Sobald die Black-Lives-Matter-Parolen nicht mehr politisch nützlich sind, werden sie die Toilette hinuntergespült. Sie kümmern sich nicht um Randgruppen, sie benutzen sie nur.

Das ist so dumm. Ja, mächtige Plutokraten und geheimnisvolle Regierungsbehörden schmieden Pläne, um LGBT-Rechte zu normalisieren, weil sie sich nicht mehr um Macht und Herrschaft scheren, sondern nur noch das Wohlempfinden lieben. Gut gedacht, Dummkopf.

In Wirklichkeit stellen Randgruppen in keiner Weise eine Bedrohung für Sie dar. Ihr sollt sie als Feind betrachten, damit ihr eure Herrscher (die sich um keinen von euch scheren) nicht als Feind seht.

❖

Die Rechten, die sich als Anti-Establishment-Rebellen sehen, während sie mit Trump, Tucker Carlson und Elon Musk mitklatschen, sind genau dasselbe wie die Demokraten, die sich selbst den Widerstand nannten, weil sie mit Mueller und Rachel Maddow mitklatschten. Sie sind die gleiche Art von Mainstream-Dummköpfen, nur mit anderen Narrativen.

Die Liberalen des “Widerstands” dachten, sie würden den Mann bekämpfen, weil sie versuchten, den Präsidenten verhaften zu lassen. Die MAGA-Rechten denken, dass sie den Mann bekämpfen, weil irgendetwas mit dem tiefen Staat zu tun hat. Aber in Wirklichkeit sind sie beide nur Mainstream-Parteigänger, die die imperiale Einheitspartei voll unterstützen.

Zumindest sind Demokraten ehrlich, wenn es darum geht, Demokraten zu sein. Die Rechten klatschen den republikanischen Mainstream-Politikern und den republikanischen Mainstream-Experten zu und bezeichnen dann andere Leute als Mainstream-Partei-NPCs. In Wirklichkeit sind sie genau dasselbe. Sie sind Republikaner, die sich als parteiunabhängige Freidenker ausgeben.

❖

Ich lehne Mainstream-Politiker und -Medien nicht ab, weil es von Natur aus schlecht ist, Mainstream zu sein, sondern weil wir derzeit in einer hochgradig kontrollierten Zivilisation leben, in der die einzigen Dinge, die Mainstream werden dürfen, diejenigen sind, die unseren Herrschern helfen (oder sie zumindest nicht behindern). Im Moment werden von der herrschenden Klasse, die alle Mittel des Mainstreams kontrolliert, nur Dinge gefördert, die entweder (A) ihre Interessen aktiv vorantreiben oder (B) den Status Quo, in dem wir leben, mit Dingen wie Shows und Filmen normalisieren, die Menschen zeigen, die unter unserem derzeitigen System gut leben.

Im Moment liegt also eine Weisheit in der Ablehnung des Mainstreams. Aber wir sollten das nicht mit der Vorstellung verwechseln, dass es immer schlecht ist, Mainstream zu sein. Unser Ziel sollte es sein, dass unsere eigenen gesunden Werte von Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit eines Tages zum Mainstream werden.

Es ist ein Zeichen von Giftigkeit, unter dem derzeitigen Status quo zum Mainstream erhoben zu werden. Aber wir sollten bedenken, dass, wenn wir den Status quo erfolgreich verändern, die Verschiebung dessen, was zum Mainstream wird, eines Tages ein Zeichen von Gesundheit sein wird. Übersetzt mit Deepl.com

______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn mit anderen zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldglas auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...