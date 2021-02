Ich war während des Massakers von Sabra und Schatila im Dienst. Hier ist, was geschah Yossi Ben Ari

Die Erfahrungen des Geheimdienstoffiziers der Division der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, die den Einmarsch der christlichen Phalangisten in die Beiruter Flüchtlingslager Sabra und Chatila überwachte, enthüllen, was im September 1982 hinter den Kulissen geschah – und was ihn dazu brachte, der Untersuchungskommission “die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit” zu sagen

18. Feb. 2021

Wir sollten dieses Rosch Haschana zu Hause verbringen. Es war Dienstag, der 14. September 1982, wir waren im Begriff, auf dem Flughafen von Lod zu landen, und wir fühlten ein Gefühl der Freude. Unsere Reservedivision in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften hatte ihre Mission erfüllt: Wir hatten die Übernahme des größten Teils von Beirut erfolgreich abgeschlossen, der Großteil der Truppen der Palästinensischen Befreiungsorganisation war aus der Stadt vertrieben worden, Bashir Gemayel stand kurz davor, Präsident des Libanon zu werden. Nach drei Monaten Dienst waren wir auf dem Weg nach Hause, um den Urlaub mit unseren Familien zu verbringen.

Aber die Dinge fielen sehr schnell auseinander. Kaum waren wir aus dem Flugzeug ausgestiegen, erfuhren wir, dass es eine riesige Explosion im Hauptquartier der christlichen Phalangisten in Beirut gegeben hatte. Obwohl das Schicksal von Bashir erst später in der Nacht bekannt wurde, war klar, dass sich die Situation radikal verändert hatte. So wurden der Kommandeur der Fallschirmjägerbrigade in der 96. Division, Brigadegeneral Amos Yaron, der Einsatzoffizier, Oberstleutnant Shimon Naveh, und ich, der Nachrichtenoffizier, direkt zum Flughafen Sde Dov im Norden Tel Avivs gebracht und von dort nach Beirut zurückgeflogen. Jeder von uns war in seinen eigenen Gedanken versunken. Mein Traum, der eines 33-jährigen Offiziers in der Berufsarmee, den Urlaub mit meiner Frau und unseren beiden kleinen Töchtern zu verbringen, zerbröckelte.

Das Divisionshauptquartier, das sich im Dorf Sil im Süden Beiruts befand, war in Aufruhr. Die obersten Ränge der IDF, einschließlich des Stabschefs und des Leiters des Nordkommandos, planten, wie sie die Direktive der politischen Führung, in den Westteil der Stadt einzudringen, in die Praxis umsetzen sollten. Als Nachrichtenoffizier stand ich vor einer schwierigen Situation. Der Abzug der PLO-Kräfte hatte das nachrichtendienstliche Bild völlig verändert, und wir hatten die neue Realität noch nicht begriffen. Erschwerend kam hinzu, dass das nachrichtendienstliche Personal aus Reservisten bestand, von denen die meisten zu diesem Zeitpunkt bereits nach Hause zurückgekehrt waren. Mit anderen Worten: Es fehlte nicht nur ein Minimum an aktuellen Informationen – es fehlte auch die grundlegende Fähigkeit, sie zu beschaffen.

Alles lief unter Zeitdruck ab. Der Befehl lautete, sofort auszurücken und den westlichen Teil von Beirut schnell einzunehmen. Die Einsatzbefehle, die nach Mitternacht zu erteilen begannen, sahen kein Eindringen in die dortigen Flüchtlingslager vor. Der vorgeschobene Gefechtsstand der Division wurde in einem verlassenen Gebäude im Viertel Bir Hassan eingerichtet, das westlich an das Flüchtlingslager Chatila angrenzte. Wir positionierten uns auf dem Dach, aber dann kamen wir unter Beschuss aus Richtung der Lager. Wir gingen zwei Stockwerke hinunter; der vordere Kommandoposten der Phalange befand sich in der Etage über uns.

Auf dem Dach berieten führende Persönlichkeiten, wie es weitergehen sollte. Der Bericht der Kahan-Untersuchungskommission – das staatlich eingesetzte Gremium, das später die ganze Affäre untersuchen sollte – beschreibt, was in den Diskussionen vor sich ging.

Am Morgen des 15. September traf sich Verteidigungsminister Ariel Sharon mit dem Generalstabschef Rafael Eitan, nachdem dieser von einem nächtlichen Treffen mit Kommandanten der christlichen Phalange-Truppe zurückgekehrt war. Eitan hatte ihnen klar gemacht, dass die IDF nicht in den Flüchtlingslagern operieren würde und dass sie sich entsprechend verhalten sollten. Dem Bericht der Kommission zufolge hat der Verteidigungsminister dies gebilligt. An dem Treffen nahmen auch der stellvertretende Generalstabschef Moshe Levy, der Leiter des Nordkommandos, Amir Drori, der Direktor des militärischen Geheimdienstes, Yehoshua Saguy, der Divisionskommandeur, der Direktor des Sicherheitsdienstes Shin Bet, ein Vertreter des Mossad und andere teil. Danach brach Sharon zu einem Treffen im Hauptquartier der Phalange auf, wo sie die Notwendigkeit besprachen, die Phalange im Gefolge der IDF in den Westen Beiruts eindringen zu lassen. In einem Treffen mit dem stellvertretenden Stabschef an diesem Nachmittag hatte Levy davor gewarnt, dass jede solche Aktion “zu Unruhen führen könnte.”

So seltsam es auch klingen mag, von all dem wurde mir den ganzen Tag über nichts mitgeteilt. Obwohl ich damit beschäftigt war, die am Boden kämpfenden Kräfte mit Informationen zu versorgen, ist es nicht logisch, dass wir nicht über diese Planänderung informiert wurden, wenn es eine klare Anweisung gab, sie auszuführen.

