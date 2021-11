Ich widerspreche Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland Evelyn Hecht-Galinski

Ich widerspreche Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland! Es gibt keinen “Israelbezogenen Antisemitismus”, solange sich jüdische Bürger und Organisationen weiter mit dem “jüdischen Staatsterrorregime” solidarisieren, dass sich bewusst über alle völkerrechtlichen Normen hinwegsetzt und versucht den Staat Palästina durch ethnische Säuberung und Vertreibungen, entgegen aller Normen zu besitzen. Solange sich der “jüdische Staat” auch noch als “einzige Demokratie im Nahen Osten” bezeichnet und anerkannt werden will, solange muss er sich auch gefallen lassen, an diesen Maßstäben gemessen zu werden. Nein, ich verstehe auch nicht diese ” existenzielle Verbundenheit zu Israel”, schließlich ist Israels Existenz nur durch eigene Besatzungsverbrechen und ständige Angriffe und Drohungen gegen andere Staaten und Nachbarn gefährdet. Auch fördert das Gefühl immer “auf gepackten Koffern zu sitzen”, nur einen Grund jüdische Bürger weiter als Fremde zu betrachten. Allerdings scheint diese Tatsache, als gewollt, um so Verbrechen zu rechtfertigen und abzulenken. Warum wohl kommen inzwischen soviel jüdische Israelis nach Deutschland, um hier zu leben, sicher nicht weil der “jüdische Staat” Zuflucht bedeutet. Die BDS Bewegung (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) betreibt keine “antisemitische Agitation”, sondern kämpft friedlich für einen Staat Palästina ohne Besatzung in Freiheit für alle seine Bürger. Agitationen, wie die vom Präsidenten des Zentralrats der Juden bedeuten nichts Gutes für ein friedliches Zusammenleben. Weder in Deutschland, noch in Palästina und widerspricht der Meinungsfreiheit. Deshalb haben sich auch und gerade so viele jüdische Intellektuelle der BDS-Boykottbewegung angeschlossen und werden, auch international immer erfolgreicher!

Evelyn Hecht-Galinski

Gastbeitrag: „Antisemitismus ist keine Meinung” Wir begehen in diesem Jahr das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland”. Ich danke der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, dass sie mich aus diesem Anlass eingeladen hat, den Impulsvortrag bei der Reformationsfeier zu halten. Dieser Einladung bin ich sehr gerne nachgekommen. Israelbezogener Antisemitismus Neben dieser aktuellen Entwicklung möchte ich noch kurz auf ein Phänomen eingehen, das wir leider seit einigen Jahren beobachten können: der israelbezogene Antisemitismus. Leider ist diese Form des Antisemitismus sehr weit verbreitet. Sie findet sich mitunter auch in kirchlichen Gruppen. Dabei wird Israel quasi als „kollektiver Jude“ markiert und diffamiert. Gern wird Israel auch mal das Existenzrecht abgesprochen oder jeder Jude zum Stellvertreter der israelischen Regierung erklärt. Auch wird der Staat Israel delegitimiert, dämonisiert oder es werden an das Regierungshandeln Israels Standards angelegt, die für kein anderes Land der Welt in gleichem Maße gelten. Weiterlesen auf FAZ. net

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...