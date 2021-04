BREAKING: IDF Commander Who Ordered Rape of Palestinian Identified NOTE: I just published a new Middle East Eye piece about the near-disaster averted when a Syrian missile landed less than 20 miles from Israel’s nuclear reactor in Dimona. Please give it a read and promote it on social media. האם קוריאה הדרומית תסגיר אותו להאג?

IDF-Kommandant, der die Vergewaltigung einer Palästinenserin befahl, identifiziert

von Richard Silverstein

23. April 2021

Im Jahr 2015 verhaftete der Shin Bet eine junge Palästinenserin in Hebron unter dem Verdacht, dass sie der Hamas angehört. Obwohl sie verhört wurde und keine nützlichen Informationen erhalten wurde, entschied das Sicherheitspersonal, dass sie ihre Handy-SIM-Karte benötigen, um alle Kontakte zu überwachen, die sie möglicherweise damit hatte.

Sie durchsuchten ihr Haus und ihr Schlafzimmer, ohne sie zu finden. Zu diesem Zeitpunkt ordnete ein Shin Bet Offizier eine Ganzkörperdurchsuchung (invasiv) der Frau an. Eine Armeearztin und ein Soldat zwangen sie, sich vollständig zu entkleiden und sondierten ihren Anus und ihre Vagina, da sie vermuteten, dass dort ein Gerät versteckt sein könnte. Es wurde nicht gefunden (obwohl es später in ihrem Schlafzimmer gefunden wurde).

Solche Durchsuchungen, besonders bei Frauen, sind nicht nur ungewöhnlich, sondern auch verboten, außer im Falle einer unmittelbaren Bedrohung durch einen Terroranschlag (eine “tickende Bombe”).

Hier ist, wie die IDF-Ärztin ihre Handlungen bei dem Vorfall charakterisierte:

Doktor: Natürlich, weil ich ein Arzt und ein Offizier bin und weil ich eine Anweisung erhalten habe. Ich wusste, dass es etwas Wichtiges war, also tat ich es. Ich erinnere mich auch daran, dass das Mädchen zu mir sagte, auf Englisch: “What are you doing? Ich bin eine Jungfrau.”

Ermittler: Wer gab Ihnen die Anweisung, die invasive Durchsuchung durchzuführen, eine Person der Armee oder eine Person des Shin Bet?

Dr.: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe immer ein Urteilsvermögen. Es hat mich nicht so sehr schockiert. War ich glücklich darüber? Nicht wirklich, aber die ‘Schlagzeile’ darüber war, dass sie eine Hamas-Geldgeberin war, also nahm ich an, dass, wenn ich diesen Befehl bekommen hätte, ich mich auf meine Kommandeure verlassen könnte, dass sie mich ihn nicht ohne Grund ausführen lassen würden. Sehen Sie, ich bereue es nicht. Ich habe meine Pflicht getan. Aber im Nachhinein habe ich mir gesagt, dass ich besser gelebt hätte, ohne an dieser Tat beteiligt zu sein.

Ermittler: Denken Sie nicht, dass dies ein Befehl ist, über dem eine “schwarze Flagge” [ein hebräischer Ausdruck, der sich auf etwas Verbotenes bezieht] weht?

Dr.: Nein, ich habe ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt. Ich tat es mit dem ihr gebührenden Respekt, und es war gut, dass ich derjenige war, der es tat, und nicht jemand anderes. Ich hatte das Gefühl, dass es ein letzter Ausweg war. Es steht mir nicht zu, die Kommandanten in Zweifel zu ziehen.

Immer der gute Deutsche, argumentiert der gute Doktor, dass das Opfer sich glücklich schätzen sollte, dass ein gebildeter, zivilisierter Mensch sie vergewaltigt hat. Es hätte ja auch schlimmer sein können. Wie es hätte schlimmer sein können, wird nicht gesagt. Man beachte auch, dass die Ärztin, eine IDF-Offizierin, ihr Handeln als von oben befohlen verteidigt, in der Annahme, dass jeder Befehl, der ihr gegeben wird, befolgt werden muss.

Im Gegenteil, der Oberste Gerichtshof hat vor langer Zeit bestimmte militärische Befehle als illegal bezeichnet und sie “schwarze Flaggen” genannt. Die Richter stellten fest, dass es für einen Offizier legal sei, solche Befehle abzulehnen und sich zu weigern, sie auszuführen. Es ist zweifelhaft, dass der heutige Oberste Gerichtshof, der stark von Siedlerrichtern und Likud-Beauftragten bevölkert ist, für solche Feinheiten irgendeine Verwendung hätte. Aber zumindest ist der juristische Begriff durch einen Präzedenzfall ratifiziert worden, wenn auch nicht durch den aktuellen Gebrauch.

Ich habe Physicians for Human Rights-Israel kontaktiert, um zu fragen, ob sie eine Erklärung zu dem Vorfall abgegeben haben. Obwohl der Direktor mir sagte, dass sie es nicht getan hätten, haben sie später eine solche Erklärung veröffentlicht (obiger Tweet):

“Was in dem Bericht beschrieben wird, stellt ein schweres Versagen in Bezug auf das Verständnis der Rolle des Arztes dar und hat der jungen Frau [dem Opfer] schweren Schaden zugefügt, einschließlich Körperverletzung und Vergewaltigung. Die Medizin hat die Pflicht, jede Kooperation mit einem erniedrigenden oder entwürdigenden Vorgang abzulehnen und zu verhindern. Offensichtlich gab es keine Notwendigkeit für die Prozedur, die [ihr] zugefügt wurde.”

Um auf das Thema der Schwarzen Flagge zurückzukommen, stellt der Ermittler des Justizministeriums dem Angestellten der IDF genau diese Frage:

Ermittler: Weht über einer solchen Durchsuchung nicht eine “Schwarze Flagge”?

Angestellter: Ich liebe die Menschen wirklich und neige dazu, an sie zu glauben. In dem Moment, in dem es einen Verdacht gibt, dass eine Person in einer Weise gehandelt hat, die anderen schadet, in dem Moment, in dem sie Bürger verletzt, die zu schützen ich geschworen habe – habe ich einen Befehl erhalten und ihn ausgeführt. Ich hatte kein angenehmes Gefühl dabei, aber das ist der Befehl, den ich erhalten habe, und man muss tun, was getan werden muss.

Auch die Sachbearbeiterin war an der Durchsuchung beteiligt. Sie schiebt die Verantwortung für den Befehl direkt auf den Shin Bet:

Sekretärin: … Der Kompaniechef erhielt den Befehl von dem Shin Bet-Mann und er gab ihn an mich weiter. Der Shin Bet-Typ war dominanter. Er hatte dort offensichtlich die Kontrolle. Ich möchte glauben, dass sie die richtigen Überlegungen für die Durchführung der Durchsuchung hatten.

Sie hat gehorcht, und das nicht gerade gerne. Aber auch sie war ein guter Soldat und tat ihre Pflicht:

Wir trugen Handschuhe. Mir hat die Situation nicht wirklich gefallen. Mir wurde gesagt, ich solle eine Durchsuchung durchführen und ich tat es.

Zuerst hatte der Beamte gezögert, mitzumachen. Aber einer der Shin Bet-Beamten versprach ihr ein Interview mit einem Shin Bet-Rekrutierer, nachdem sie den Militärdienst verlassen hatte. Später bat sie um seine Empfehlung. Sie wurde interviewt, aber der Haaretz-Bericht sagt, dass ihre Bewerbung “nicht weiterging”. Was bedeuten könnte, dass sie nicht weitergekommen ist. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie abgelehnt wurde. Stellen Sie sich vor, wie sie sich gefühlt haben muss, verführt worden zu sein, die Drecksarbeit des Shin Bet zu machen und dann kurzerhand abgelehnt worden zu sein.

“Oved”, der untergeordnete Shin Bet-Offizier am Tatort, bestätigt auch die Behauptung des Schreibers, dass sein Chef, Yossi, die Anweisung für die illegale Durchsuchung gab. Während seines Verhörs sagte er:

“Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass ich eine Anweisung vom Bezirkskoordinator Yossi erhalten habe, und auch von dem Vernehmungsbeamten, der mit mir zusammen war.”

Ermittler: Ich möchte präziser sein. Wessen Idee war es, eine derartige Durchsuchung durchzuführen?

Oved: Die Antwort ist, dass es nicht meine Idee war. Es gibt einen Bezirkskoordinator über mir … Sicher ist, dass der Bezirkskoordinator auf dem Laufenden war und von der internen Durchsuchung wusste, weil sie entweder von ihm kam oder ich ihn darüber informierte, dass dies beschlossen worden war.

In der anschließenden Befragung wurde Oved gefragt, ob er derjenige war, der den Befehl initiierte. Er schob die Schuld bequemerweise auf die beiden anderen Shin Bet-Mitarbeiter, die vor Ort waren:

“Ich würde mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht auf meine Initiative hin geschah”, antwortete Oved. “Eine Wahrscheinlichkeit, die nahe an der Gewissheit liegt. Meiner Einschätzung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass Avi um eine Durchsuchung gebeten hat und ich die Genehmigung vom Koordinator Yossi erhalten habe.”

Die Tatsache, dass er sich weigert, direkt zu sagen, dass er es nicht getan hat, und stattdessen den seltsamen Ausdruck “mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit” verwendet, klingt für mich fischig und impliziert ihn als einen ernsthaften Verdächtigen.

Der IDF-Brigadekommandeur beschuldigt Yossi ebenfalls, den ursprünglichen Befehl gegeben zu haben:

Ich wurde telefonisch vom Bezirkskoordinator Yossi informiert. Es wurde gesagt, dass der Auftrag darin besteht, an die SIM-Karte zu kommen, das ist das Wichtigste. Er wies darauf hin, dass die SIM-Karte in intimen Bereichen versteckt sein könnte.

Aber auch er war ein williger Kollaborateur, wie er seinem eigenen Personal sagte:

“Ich habe gesagt, wenn wir keine SIM-Karte finden, haben sie die Erlaubnis, eine Intimdurchsuchung durchzuführen.”

Der Vorgesetzte des Brigadekommandeurs war der Bataillonskommandeur. Auch dieser verwickelt Yossi und deckt seinen Arsch:

Als ich erkannte, dass es sich um ein außergewöhnliches Ereignis handelte, überprüfte ich mit der Division, dass es genehmigt war, und ich überprüfte mit Yossi vom Shin Bet, dass es notwendig war.

Ermittler: Kennen Sie die Bestimmungen des Gesetzes über eine solche Durchsuchung?

Brigadekommandeur: Von meinem Standpunkt aus gesehen, wenn der Shin Bet ins Spiel kommt, bringen sie die Notwendigkeit oder das Gesetz in diesen Angelegenheiten mit. Bei diesem speziellen Vorfall war mein Verständnis, dass es sich nicht um etwas außergewöhnlich Ungewöhnliches handelte, angesichts der Geheimdienstinformationen. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt verstanden hätte, dass ich gegen das Gesetz verstoße, hätte ich die Mission abgebrochen, aber angesichts der Tatsache, dass es eine Mission war, die vom Shin Bet kam, habe ich verstanden, dass dies getan werden musste.

Beachten Sie den direkten Widerspruch des IDF-Offiziers zu sich selbst. Wenn es für seine Befragung praktisch ist, sagt er dem Ermittler, dass es eine Ausnahme war und er sich deshalb mit seinem Divisionskommandeur beraten hat. Aber wenn der Fragesteller sagt, dass die Durchsuchung eindeutig illegal war, dann kehrt er zu der Position zurück, dass es das Gegenteil war – dass es überhaupt nicht außergewöhnlich war. Dies ist die Art von juristischer Gymnastik von jemandem, der verzweifelt versucht, sich aus großen Schwierigkeiten herauszuhalten. Eine weitere Frage, die ich habe, ist – wenn ein Bataillonskommandeur nicht versteht, dass eine vaginale Durchsuchung einer weiblichen Verdächtigen sowohl illegal ist als auch eine Vergewaltigung darstellt, warum ist er dann ein ranghoher Offizier? Ab welchem Rang sollten wir erwarten, dass ein IDF-Offizier diese Information kennt und danach handelt?

Hier ist mehr von der seltsamen Denkweise des Kommandanten:

Ermittler: Dürfen Sie Ihren Untergebenen überhaupt befehlen, eine Intimdurchsuchung durchzuführen?

Brigadekommandeur: Ich habe nicht die Befugnis, eine Intimdurchsuchung anzuordnen. In dem Moment, in dem wir über eine Mission sprechen, die vom Shin Bet weitergegeben und in Bezug auf mein Personal autorisiert wird, dann ja, kann ich Soldaten anweisen, die Mission nach meinem Verständnis auszuführen.

Mit anderen Worten, die IDF selbst hat angeblich rechtliche Grenzen und er versteht, welche das sind. Aber der Shin Bet kennt keine solchen Grenzen, und solange er ihm sagt, er solle seine eigene militärische Direktive verletzen, dann wird es auf magische Weise legal.

Yossi vom Shin Bet seinerseits ist so rein wie der Schnee. Er hat eine solche Durchsuchung nicht autorisiert und weiß, dass sie illegal war. Er gibt zu, dass er bei der Anweisung an das IDF-Personal den Begriff “intim” verwendet haben könnte, behauptet aber, dass er nur meinte, dass sie ihren BH überprüfen sollten. Die anschließende Durchsuchung, die durchgeführt wurde, basierte, wie er sagt, auf einem “Missverständnis”. Er fährt dann fort:

Yossi: Ich habe keine Autorität, so etwas anzuordnen, es gibt ein Gesetz im Staat Israel.

In der Tat, es gibt ein Gesetz in Israel. Aber nur Gott weiß, was es ist.

Während einer Konfrontation zwischen dem IDF-Offizier und Yossi über die Art der Anweisung bezüglich der Durchsuchung, macht letzterer eine äußerst seltsame Unterscheidung :

Yossi: Intimorgan, ja, nicht im Sexualorgan der Frau.

Kann mir jemand den Unterschied zwischen einem “intimen” weiblichen Organ und dem Sexualorgan der Frau erklären? Oder ist Yossi biologisch überfordert, wenn es um das Verständnis der weiblichen Anatomie geht?

Später, während der gleichen Konfrontation, fragt Yossi den Offizier spitz, ob er bei der Erteilung seines Befehls die Worte “Vagina” oder “Anus” verwendet habe:

Brigadekommandeur: Es gab ein Gespräch und es wurde die Notwendigkeit erklärt, die SIM-Karte zu holen, die sich im vorderen Geschlechtsorgan der Frau befinden könnte, oder in ihrem hinteren Organ.

Yossi: Ist es das, was ich gesagt habe, Brigadekommandeur?

Brigadekommandeur: Ich sagte “verstehen”. Ich erinnere mich nicht [genug], um genau zu sagen, wann. Mein Verständnis aus dem Gespräch mit der Shin Bet-Person war, dass es möglich war, dass sie die SIM-Karte in ihren intimen Organen versteckt hat, vorne oder hinten, dass das ein Teil der Notwendigkeit ist und das ist, was ausgeführt werden muss.

Und so haben sie sich bequem aus der Affäre gezogen. Durch eine Reihe von völlig unlogischen, unvorstellbaren Missverständnissen haben sie eine Vergewaltigung begangen, ohne dass es jemand beabsichtigt hätte.

Oberst Yariv Ben Ezra, Kommandeur der Hebron-Brigade im Jahr 2015

IDF-Offizier, der Vergewaltigung genehmigte, identifiziert

Seit Tagen brenne ich darauf, das medizinische, das Sicherheits- und das militärische Personal zu identifizieren, das diese Schandtat begangen hat. Jetzt, dank einer vertraulichen israelischen Quelle, kann ich den IDF-Brigadekommandeur entlarven, der entweder selbst die Vergewaltigungsuntersuchung angeordnet hat, oder sie erleichtert hat. Er ist Oberst Yariv Ben Ezra. Zu der Zeit war er der Chef der Hebron-Brigade, verantwortlich für die Sicherheit der 25.000 illegalen israelischen Siedler, die sich den 200.000 palästinensischen Bewohnern dort aufgedrängt haben.

yariv ben ezra

Oberst Ben Ezra trifft ein, um im Azaria-Mordprozess auszusagen

Ben Ezra sagte auch gegen Elor Azarya aus, den IDF-Soldaten, der einen verwundeten, unbewaffneten Palästinenser kaltblütig ermordet hat. Ben Ezra war der ranghöchste Offizier in der Region Hebron, wo der Mord geschah. Wie ironisch, dass derselbe Offizier, der die Vergewaltigung einer palästinensischen Frau gebilligt hat, auch versuchte, einem anderen Kriegsverbrechen der IDF das beste Gesicht zu geben. In meinem Bericht habe ich auch den Bataillonskommandeur identifiziert, der am Tatort dieses Mordes war. Oberstleutnant David Shapira leitete das Shimshon-Bataillon. Ich war nicht in der Lage, definitiv festzustellen, ob er auch der Bataillonskommandeur bei dem Vergewaltigungsvorfall war.

Heute ist Ben Ezra für seine “hervorragende Arbeit” befördert worden und ist der Verteidigungsattaché der Armee in Südkorea. Ist diesem Land bekannt, dass Israels Verteidigungsattaché dort der Vergewaltigung beschuldigt wird? Und dass er eines Tages in Den Haag vor Gericht stehen könnte? Er wurde in verschiedenen Medienberichten gefeiert, auch von dem Diplomaten Akiva Tor, der einst Generalkonsul des Außenministeriums im Westen der USA war. Die einzige Konsequenz, die ihm droht, ist ein Verweis in seiner Personalakte.

col. yariv ben ezra beschuldigt, palästinensische vergewaltigung angeordnet zu haben

Hier gedenkt Oberst Ben Ezra mit seinen koreanischen Amtskollegen des Holocausts. Er ist der zweite von links.

Hier ist, was der Haaretz-Reporter über ihn getwittert hat:

Ich möchte einen Moment über einen IDF-Oberst sprechen. Er bekommt einen Befehl von einem Shin Bet-Offizier, eine Durchsuchung der Vagina und des Anus einer weiblichen Verdächtigen durchzuführen. Er stellt keine Fragen. Spricht nicht mit seinen Kommandeuren, nicht mit [IDF-]Rechtsberatern. Sieht keine Intelligenz [die es rechtfertigt]. Ein Roboter in Uniform. Der sagt: “In der Vergangenheit habe ich Menschen getötet, weil der Shin Bet es mir befohlen hat.” Dient natürlich immer noch.

Ein “harter Kerl” der IDF gibt den Befehl, palästinensische Frauen zu vergewaltigen. In der Tat ein harter Kerl.

An diesem Vorfall waren drei Mitarbeiter des Shin Bet beteiligt, darunter ein Bezirkskoordinator, ein hoher Beamter mit dem militärischen Rang eines Obersts. Es waren auch zwei hochrangige IDF-Offiziere, ein Armeearzt und eine Soldatin beteiligt. Die Ermittlungen und Verhöre deuteten auf den ranghöchsten Shin Bet-Offizier, “Yossi”, als denjenigen, der die illegale Durchsuchung des Opfers angeordnet hatte. Er behauptete jedoch, dass sein Befehl von seinen Untergebenen missverstanden wurde und dass er eine solche Anweisung nicht gegeben habe.

Während der Untersuchung sagte der Chef des Shin Bet zu “Yossi”, dass er es arrangieren würde, dass der Fall abgewiesen wird, wenn er bereit wäre, zurückzutreten. Yossi weigerte sich. Er wurde vom Außendienst in das Trainingszentrum versetzt, wo er nun Agenten lehrt, wie sie ihre Untergebenen “richtig” verhören (!)

Zuerst weigerte sich das Justizministerium, eine Untersuchung durchzuführen. Aber eine Oberstaatsanwältin drängte auf eine Untersuchung. Ein anderer Beamter, der bei einem Treffen mit dem Generalstaatsanwalt anwesend war, sagte, wenn sie sich weigerten, würde der Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebracht werden (das sollte er).

Nach einer langen Untersuchung stellte das Justizministerium fest, dass es nicht beweisen konnte, wer die Vergewaltigung des Opfers angeordnet hatte. Also hat es den Fall ohne Anklage gegen einen der Mitarbeiter abgeschlossen. Der ICC übernimmt Fälle, in denen sich Länder als unwillig oder unfähig erweisen, Kriegsverbrechen ordnungsgemäß zu untersuchen. Dieser Fall ist ein perfektes Beispiel dafür, was er untersuchen sollte. Unter seinem Ermittlungsmandat geschah dieses Verbrechen innerhalb des Zeitrahmens (2014 bis heute), in dem er derzeit eine Kriegsverbrecheruntersuchung durchführt.

Keine Chance auf der Welt, dass ein israelischer Polizist jemals einen israelischen Juden, ob männlich oder weiblich, auf diese Weise vergewaltigen würde. Sie haben zwar männliche Hisbollah-Gefangene vergewaltigt, aber selbst in diesem Fall wurde der Kommandant, der die Vergewaltigung befohlen hatte, diszipliniert und seine Einheit aufgelöst (obwohl sie später reaktiviert wurde). Aber es gibt keine bekannten Vorfälle, in denen palästinensische Frauen so misshandelt wurden.

Das Justizministerium antwortete, dass der Fall an den Shin Bet zurückgegeben wurde, um zu entscheiden, ob er irgendwelche Maßnahmen gegen das beteiligte Personal ergreifen würde. Auf Nachfrage weigerte sich die Behörde, zu sagen, ob irgendjemand irgendwelche Konsequenzen für seine Handlungen zu tragen hatte oder ob irgendwelche Verfahren eingeführt wurden, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.

Wenn jemand die Identität einer der anderen Personen kennt, die in diesen Vorfall verwickelt waren, kontaktieren Sie mich bitte absolut vertraulich. Insbesondere würde ich mir wünschen, den IDF-Arzt zu identifizieren, der das Opfer tatsächlich vergewaltigt hat und damit gegen jeden medizinischen Ehrenkodex verstoßen hat. Übersetzt mit Deepl.com

