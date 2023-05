IDF plant bevorstehenden Angriff auf den Iran mit zivilen Zielen von Richard Silverstein

Dieses Netanjahu Regime ist ,wie auch das ukrainische eine tickende Zeitbombe Evelyn Hecht-Galinski



IDF plant bevorstehenden Angriff auf den Iran mit zivilen Zielen Offizielle IDF-Studie fordert Angriffe auf iranische Atomanlagen, Regierungsgebäude, Kommunikations- und Industrieziele

von Richard Silverstein

28. Mai 2023

מאמר שנמחק מאתר צה “ל ממליץ לתקוף מטרות אזרחיות בטהראן

Ein ranghoher IDF-Offizier veröffentlichte einen Plan, um iranische Militär-, Regierungs- und zivile Ziele in einem geplanten Krieg gegen den Iran anzugreifen. Er erschien in der militärischen Strategiepublikation der Armee, Between the Poles, von Brigadegeneral (a.D.) Meir Finkel, der im Panzerkorps diente. Die Publikation ist der “militärischen Transformation und Gefechtsausbildung” gewidmet. Sie steht unter der Schirmherrschaft des IDF-Forschungsinstituts Dado Center, dessen Aufgabe es ist, “die operative Kunst und das systemische Denken der IDF zu entwickeln”.

Die gesamte Ausgabe ist der Militärstrategie gegenüber dem Iran gewidmet. Finkels Aufsatz “The Military Approach to Attacking Iranian Counter-Value Targets in a Multi-Front War” (pdf) ist jedoch der umfangreichste, was die Ziele betrifft, die er anzugreifen gedenkt. Er wurde von der Website entfernt, vermutlich weil der Artikel einen massiven israelischen Angriff nicht nur auf iranische Militärziele, sondern auch auf zivile Ziele befürwortet. Öffentlich zu sagen (wie es in dem Artikel geschieht), dass man iranische Zivilisten angreifen will, ist keine gute PR für die IDF (oder Israel).

Zensierter Artikel über israelische Luftangriffe auf den Iran

Der Begriff “Mehrfrontenkrieg” im Titel des Artikels bezieht sich auf einen israelischen Angriff gegen die Hisbollah, der den Iran und die Hamas in den Konflikt hineinzieht. Er geht davon aus, dass ein solcher Krieg entscheidend sein wird, um die islamistische Gruppe zu vernichten. Er deutet an, dass der Grund dafür, dass es Israel in den letzten drei Kriegen nicht gelungen ist, die Hisbollah zu besiegen, darin liegt, dass es gezögert hat, die Kräfte und die Feuerkraft einzusetzen, um sie dauerhaft zu besiegen. Nach den Tausenden von Libanesen, die bei diesen früheren Invasionen getötet wurden, schaudert es mich, wenn ich daran denke, was Finkel vorhat.

Er behauptet, dass die anderen Fronten (Gaza, Iran), die Israel angreifen, all diese Zerstörungen sehen und von weiteren feindlichen Aktionen abgeschreckt werden, wenn Israel sich für die völlige Vernichtung der Hisbollah einsetzt. Außerdem würde dies Israels Ansehen bei seinen Verbündeten stärken und die Herzen seiner Feinde in Angst und Schrecken versetzen, so Finkel.

Sollte dies jedoch scheitern und der Iran der Hisbollah zu Hilfe kommen und einen eigenen Angriff starten, bei dem vor allem Boden-Boden-Raketen und Drohnen zum Einsatz kommen, dann sollte Israel noch mehr Zerstörungskraft gegen den Iran entfesseln. Dies würde die Fähigkeit des Iran, die Hisbollah militärisch zu unterstützen, verringern. Wenn Israel die totale Vernichtung anstrebt, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass die libanesische Bewegung keinen Zugang zu externer Unterstützung hat.

Er schlägt vor, dass Israel einen Krieg gegen die Hisbollah nutzen könnte, um iranische Atomanlagen anzugreifen. Wenn der Iran mit Raketenangriffen antwortet, sollte Israel seinen Plan aktivieren, um sowohl militärische als auch zivile Einrichtungen zu zerstören.

Einerseits sollten wir Finkel dafür loben, dass er die ganze Hässlichkeit der israelischen Kriegsstrategie aufgedeckt hat: die Bereitschaft, potenziell Hunderttausende auf drei verschiedenen Kriegsschauplätzen auszulöschen. Der schiere Ehrgeiz ist auf eine erschreckende Art und Weise atemberaubend. Aber andererseits, wie soll die Welt auf diese regionale Katastrophe reagieren? Wird sie tatenlos zusehen, wie Israel große Teile von drei Ländern auslöscht?

Brigadegeneral (a.D.) Meir Finkel

Huch! Wir haben gerade einen regionalen Krieg begonnen

Er spielt auf solche “Gefahren” an, die mit der Annahme seines strategischen Ansatzes verbunden sind:

Nicht nur, dass der Angriff auf Ziele von geringem Wert keine Zurückhaltung erzwingen würde, sondern er könnte den Iran dazu veranlassen, seine Offensivaktivitäten gegen Israel auszuweiten. Ein möglicher Weg, dem iranischen Unverständnis vorzubeugen [!], ist die zeitliche Abstimmung von begleitenden Botschaften zu den israelischen Operationen, die die Logik dahinter erklären. Ein weiteres Risiko dieses Ansatzes besteht darin, dass der Schaden an nichtmilitärischen Zielen im Iran die israelische Legitimität untergräbt und somit die militärische Handlungsfreiheit einschränkt.

Es ist lobenswert, dass Finkel zugibt, dass seine Strategie einige, ähem, unvorhergesehene Folgen haben könnte. Aber sein Vorschlag, dass der Iran besänftigt werden könnte, wenn seine Energieinfrastruktur, seine Regierungsgebäude und sein Kommunikationsnetz in Flammen aufgehen, mit einem freundlichen Wort von Israel, das erklärt, warum es zu all dem gezwungen war. Das sollte wie ein Zauberspruch wirken.

Finkel führt als Präzedenzfall für seinen Ansatz die Strategie der gegenseitigen gesicherten Zerstörung des US-Verteidigungsministers Robert McNamara an:

McNamara schlug eine Gegenwert-Doktrin vor, die ausdrücklich auf sowjetische Städte abzielte. McNamara erklärte, dass diese Doktrin der “gesicherten Zerstörung” mit nur 400 hochwirksamen Atomwaffen, die auf sowjetische Bevölkerungszentren gerichtet sind, erreicht werden könnte; diese würden “ausreichen, um mehr als ein Drittel der Bevölkerung und die Hälfte der Industrie zu zerstören”. McNamara schlug vor, dass die Garantie der gegenseitigen Vernichtung als wirksame Abschreckung für beide Parteien dienen würde und dass das Ziel der Aufrechterhaltung der zerstörerischen Parität die Verteidigungsentscheidungen der USA leiten sollte.

Der Unterschied zwischen McNamara und Finkel besteht darin, dass ersterer in Anbetracht der immensen Zerstörungen, die beide Länder erleiden würden, niemals Atomwaffen einsetzen wollte, während Finkel eindeutig die Absicht hat, wenn nicht Atomwaffen, so doch einen massiven Militärschlag gegen den Iran zu führen.

Finkel verweist bewundernd auf einen komplementären Ansatz, der von britischen und US-amerikanischen Militärstrategen befürwortet wird und Folgendes beinhaltet:

Luftoperationen, die dem Feind direkt schaden – der Industrie, der Verkehrsinfrastruktur, der Kommunikation, den Regierungszentren und seinem “Kampfeswillen” – und dabei das Landschlachtfeld umgehen.

Verzeihen Sie mir, wenn ich ein wenig Skepsis einbringe – wir haben 20 Jahre lang mit allen möglichen Methoden versucht, den Iran in die Knie zu zwingen. Der Iran bereitet sich schon fast ebenso lange auf genau die Art von Angriff vor, die Finkel fordert. Warum sollte eine solche Verwüstung den Kampfeswillen der Nation untergraben? Warum sollte sie nicht genau den gegenteiligen Effekt haben: die Nation zu vereinen, um sich im Angesicht der nackten Aggression zu verteidigen?

Ganz zu schweigen davon, dass eine Kriegsstrategie, die nur auf Luftangriffe setzt, nur begrenzte Wirkung hat. Haben wiederholte Luftangriffe und Bodeninvasionen die Hamas zum Einlenken gebracht? Warum sollte eine reine Luftoperation etwas bewirken, was die IDF in Gaza nicht erreichen konnte? Um einen Feind in die Knie zu zwingen oder einen Regimewechsel herbeizuführen, braucht man Infanterie am Boden. Und Israel kann eine solche Operation gegen den Iran nicht durchführen. Auch wird kein Verbündeter die erforderlichen Kräfte bereitstellen.

Dennoch ist Finkel von der Luftkriegsstrategie gegen die iranische “Bedrohung” angetan:

Ein neuer strategischer Ansatz besteht darin, “Gegenwertziele” anzugreifen – Regierungsziele und doppelte Ziele – zivile Gebäude, die auch militärisch genutzt werden.

Der Angriff auf solche Ziele wäre eine Projektion der israelischen Macht in einem massiven Krieg im Libanon. Ein Beispiel: Angriffe auf Regierungsgebäude in Teheran und deren Zerstörung. Die Kombination aus der Zerstörung solcher Gebäude und den über dem iranischen Luftraum kreisenden Flugzeugen ist meiner Meinung nach eine angemessene Antwort auf die auf Israel abgefeuerten Boden-Boden-Raketen. Auf diese Weise wird Israel den asymmetrischen Vorteil des Irans, der sich aus der Größe des Territoriums und der Bevölkerung ergibt, verringern.

Es ist zu beachten, dass wahrscheinlich fast jedes zivile Gebäude in einem städtischen Gebiet als militärisch genutzt angesehen und daher angegriffen werden könnte. Das bedeutet, dass es zweifellos große Opfer unter der Zivilbevölkerung geben würde, vielleicht mehrere zehntausend. Er drängt darauf, dass Israel gegen den Iran die gleiche Taktik wie im Gazastreifen anwendet, nämlich einen “Großangriff”. Mit anderen Worten: ein uneingeschränkter Angriff auf Ziele von jeglichem Wert. In Gaza gibt es keine “doppelten Ziele”. Alles Lebendige, alles, was sich bewegt, ist ein Ziel. Auch wenn er seine Ziele einzuschränken scheint, würde er, wenn er dieselbe Strategie im Iran befürwortet, alles auslöschen, was für den Staat und seine Bevölkerung von Wert ist.

Ehemalige israelische Militärquelle befürchtet unmittelbare Gefahr eines Angriffs

Damit niemand an der Unmittelbarkeit des geplanten Angriffs zweifelt, erklärt Finkel:

Die Frage erfordert eine interne Diskussion in den IDF und dann eine militärisch-politische Diskussion. Es ist wichtig, dies schnell zu tun, um fundierte Entscheidungen über den Aufbau von Personal für den [erwarteten Angriff] zu treffen.

Eine israelische Quelle mit militärischem Hintergrund fügt hinzu:

Ausgehend von meinen Gesprächen mit verschiedenen Personen im [militärischen] System gehe ich davon aus, dass diese Diskussionen bereits stattgefunden haben und dass auf der Grundlage dieser Strategie ein Einsatzplan ausgearbeitet wurde, der für den sofortigen Einsatz bei Bedarf genehmigt werden kann.

Er verwies mich auf den Artikel und fügte diese ominöse Warnung hinzu:

…Ich habe von mehreren Quellen gehört…[dass] die Regierung Netanjahu einen Angriff auf den Iran plant, der nicht nur militärische Ziele, sondern auch zivile Ziele, insbesondere die Infrastrukturen der Energieerzeugung und -verteilung im Iran, zum Ziel hat.

Er fügt hinzu, dass dies nicht nur das Produkt eines zufälligen Forschers in einer verrückten Denkfabrik ist. Vielmehr handelt es sich um ein offizielles IDF-Dokument, das einen konkreten Einsatzplan skizziert.

CIA befürchtet, dass Netanjahu wegen der regierungsfeindlichen Proteste angreifen könnte

Selbst die CIA nimmt mit Sorge die jüngsten israelischen Militärübungen zur Kenntnis, die darauf abzielen, für einen solchen Angriff zu trainieren:

“Am 20. Februar führte Israel eine groß angelegte Luftübung durch”, heißt es in dem Geheimdienstbericht, der am 23. Februar vom Office of the Director of National Intelligence erstellt wurde. Die Übung, so heißt es darin, sollte “wahrscheinlich einen Schlag gegen das iranische Atomprogramm simulieren und möglicherweise Jerusalems Entschlossenheit demonstrieren, gegen Teheran vorzugehen”.

Es ist wenig beruhigend, dass der US-Geheimdienst “nicht weiß”, was Israels Absichten hinsichtlich eines Angriffs auf den Iran sein könnten. Er befürchtet jedoch, dass Netanjahu eine gewisse Dringlichkeit verspürt, eine solche Operation einzuleiten. Außerdem gab der nationale Sicherheitsberater der USA Israel quasi grünes Licht für einen solchen Angriff:

“Wie Präsident Biden wiederholt bekräftigt hat, wird er die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu dieser Erklärung zu stehen, einschließlich der Anerkennung der Handlungsfreiheit Israels.”

Meine Quelle erklärt seine Motivation, sich jetzt zu melden, mit seiner Enttäuschung darüber, was aus den IDF unter der Führung von Bibi Netanyahu geworden ist:

Diese radikale Regierung führt uns bewusst zu gefährlichen Schritten, die die gesamte Region in einen falschen und unnötigen Krieg hineinziehen werden, für den es keine moralische Rechtfertigung gibt. Ich bin nicht allein. Andere Freunde, die seit vielen Jahren in bedeutenden und zum Teil sogar hochrangigen Positionen in den IDF und anderen israelischen Sicherheitsorganisationen dienen, sind ebenso besorgt wie ich über das, was hier geschieht. Gemeinsam haben wir uns zusammengetan, um hinter den Kulissen auf die Entscheidungsträger in Israel einzuwirken und zu verhindern, dass dieser katastrophale Wahnsinn Wirklichkeit wird.

All dies bedeutet zwar nicht, dass eine solche Militäroperation innerhalb einer Woche oder eines Monats stattfinden wird, doch sollte man nicht vergessen, dass Netanjahus politisches Überleben durch die pro-demokratische Bewegung enorm bedroht ist. Seine Pläne, ein faschistisches System zu errichten und die wenigen rechtlichen und demokratischen Garantien, die in der israelischen Gesellschaft bestehen, außer Kraft zu setzen, haben mehr Wut hervorgerufen als alle früheren Gesetzesvorhaben, die er vorgeschlagen hat.

Israels Angriff auf den Gazastreifen Anfang des Monats hat ihm eine Gnadenfrist verschafft. Die Israelis protestieren nicht gegen die Regierung, wenn sich das Land im Krieg befindet. Sie reihen sich ein wie alle guten Soldaten und unterstützen die Truppen. Wenn sich Widerstand regt, dann erst viel später, nachdem sich der Rauch verzogen hat und die Bomben gefallen sind. Bis dahin könnte Israel eine regionale Katastrophe ausgelöst haben.

Ein ähnlicher Angriff auf den Iran würde sogar noch mehr Unterstützung in der Bevölkerung hervorrufen als die Gaza-Operation. Netanjahu hat den Iran während seiner gesamten fünf Amtszeiten als Premierminister dämonisiert. Dies hat einen solchen Krieg in den Köpfen der Israelis normalisiert. Sie werden ihn voll unterstützen, weil der Iran in ihren Augen zu einer existenziellen Bedrohung geworden ist. Sowohl Netanjahu als auch die IDF setzen darauf, dass die geplanten Angriffe auf die iranische Zivilbevölkerung im Rauch des Krieges verborgen bleiben werden.

In den letzten 15 Jahren habe ich zahlreiche Beiträge über die Gefahr eines israelischen Krieges gegen den Iran veröffentlicht. Bereits 2009 habe ich Teile geheimer FBI-Abschriften von abgehörten Gesprächen in der israelischen Botschaft veröffentlicht. Das Ziel meiner Quelle, Shammai Leibowitz, war es, genau eine solche Katastrophe aufzudecken. Seitdem stand Israel mehrmals am Rande eines Krieges. Aber immer griff etwas oder jemand ein, um die Bedrohung zu stoppen.

Angesichts der Aushöhlung der Normen für die globale Ordnung, insbesondere des Einmarsches Russlands in der Ukraine und der wiederholten Angriffe Israels auf den Gazastreifen, scheint es wahrscheinlicher denn je, dass Israel das bisschen Vorsicht, das es hat, in den Wind schlagen und einen solchen Angriff starten könnte. Die Welt im Chaos ermutigt Israel, daraus einen Vorteil zu ziehen. Übersetzt mit Deepl.com

