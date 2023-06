Your Efforts Make A Difference, And We Can Win This Thing Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): ❖ We can win this thing and create a healthy, harmonious world, and the work each of us does to help bring this about makes a real differ…

Ihre Bemühungen machen einen Unterschied, und wir können diese Sache gewinnen

von Caitlin Johnstone

14. Juni 2023





❖

Wir können diese Sache gewinnen und eine gesunde, harmonische Welt schaffen, und die Arbeit, die jeder von uns leistet, um dies zu erreichen, macht einen echten Unterschied. Je mehr ich beobachte und über das menschliche Verhalten lerne, desto mehr bin ich davon überzeugt.

Lassen Sie mich das erklären.

Jeder positiven Veränderung im menschlichen Verhalten geht immer eine Bewusstseinserweiterung voraus. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um positive Verhaltensänderungen bei einem Individuum oder bei einem Kollektiv handelt.

Mit “Bewusstseinserweiterung” meine ich eine Zunahme des Bewusstseins – jemand oder eine Gruppe von jemandem wird sich einer Sache bewusster, als sie es zuvor war:

Jemand gewinnt eine neue Perspektive auf die Kräfte in seinem Inneren, die ihn dazu treiben, dysfunktionale Beziehungen zu suchen.

Ein Süchtiger wird sich der inneren Dynamik bewusster, die ihn zum Drogenkonsum zwingt.

Ein Missbrauchsopfer, das erkennt, dass es missbraucht wird und dass ein besseres Leben möglich ist und dass es das auch verdient.

Eine Gemeinschaft wird sich bewusst, dass ihre Geistlichen Kinder sexuell missbraucht haben.

Die US-Bürgerrechtsbewegung, die den Amerikanern die Ungerechtigkeit und Zerstörungskraft des Rassismus vor Augen führt.

Die zunehmende Alphabetisierung und die größere Fähigkeit, das geschriebene Wort zu verbreiten, führten zu einem größeren Hunger der Gesellschaft nach Freiheit und Demokratie und zu weniger Toleranz gegenüber offener Tyrannei.

Und so weiter.

Die Bedingungen werden erst dann besser, wenn die Kräfte, die sie hervorrufen, klar gesehen und verstanden werden. Diese Bewegung aus der Dunkelheit des Unbewussten in das Licht des Bewusstseins kann die Illusion erzeugen, dass die Dinge schlechter werden, weil sie so viel Hässliches zu Tage fördern.

Nach dem Lynchmord an Emmett Till im Jahr 1955 beschloss seine Mutter, ein Begräbnis mit offenem Sarg zu veranstalten, um der Welt die Grausamkeiten vor Augen zu führen, denen schwarze Amerikaner ausgesetzt waren, indem sie seinen verstümmelten Körper der Öffentlichkeit zeigte. In diesem Moment sah es so aus, als würde die Welt noch hässlicher werden, denn eine Hässlichkeit, die zuvor von vielen Menschen nicht gesehen worden war, wurde in den Zeitungen des ganzen Landes veröffentlicht. Später hieß es jedoch: “Die Beerdigung von Mamie Till Bradley in offenem Sarg zeigte der Welt mehr als nur den aufgedunsenen, verstümmelten Körper ihres Sohnes Emmett Till. Ihre Entscheidung lenkte die Aufmerksamkeit nicht nur auf den amerikanischen Rassismus und die Barbarei des Lynchmords, sondern auch auf die Grenzen und Schwachstellen der amerikanischen Demokratie.”

In ähnlicher Weise hat der Beginn des Internets eine enorme Menge an Hässlichkeit und Grausamkeit ans Licht gebracht, die den meisten Menschen zuvor verborgen geblieben war. Dies kann zu dem falschen Eindruck führen, dass das Internet selbst die Menschen grausamer und hässlicher macht, als sie es vorher waren, aber das ist nicht der Fall. Es bringt lediglich die seit langem bestehenden inneren Dämonen der Menschheit zum Vorschein, die zuvor ausschließlich im Dunkeln agierten.

Es sieht hässlich aus, es bewegt sich in einem schlampigen, unbeholfenen Zwei-Schritte-vorwärts-einen-Schritt-zurück-Getümmel, aber das menschliche Bewusstsein erweitert sich unbestreitbar. Wir sind so viel besser darin geworden, Ideen und Informationen miteinander zu teilen, dass wir uns als Spezies in den letzten dreißig Jahren wohl mehr verändert haben als in den dreißig Jahrhunderten zuvor. Äußerlich sehen wir vielleicht ähnlich aus wie zu Zeiten unserer Großeltern, aber dass Milliarden menschlicher Gehirne über das Internet miteinander verbunden sind, ist etwas, das in der gesamten Geschichte unserer Spezies noch nie dagewesen ist. So etwas hat es noch nie gegeben.

Die Menschheit wird also unbestreitbar bewusster, so unbeholfen und schlampig unsere Situation im Moment auch aussieht. Wir werden uns der Probleme, mit denen unsere Spezies konfrontiert ist, immer bewusster, und unsere Machthaber müssen sich immer mehr anstrengen, um uns das Fell über die Ohren zu ziehen und uns in einer Weise marschieren zu lassen, die für sie bequem ist.

Polizeibrutalität. Die Missstände der israelischen Apartheid. Die Qualen der Armut. Die Verwüstungen des Ökozids. Die Art und Weise, wie wir von den Massenmedien getäuscht und manipuliert wurden. Die Menschen werden sich dieser Dinge mehr und mehr bewusst als früher, weil die Wahrheit darüber jetzt plötzlich viel deutlicher sichtbar ist als früher.

Und das Aufregende ist, dass wir alle die Fähigkeit haben, an dieser Bewusstseinserweiterung teilzunehmen und sie zu erleichtern. Jeder von uns hat die Möglichkeit, der Menschheit auf seine eigene kleine Art und Weise zu helfen, bewusster zu werden, und uns damit einer positiven Veränderung unseres kollektiven Verhaltens ein großes Stück näher zu bringen.

Alles, was Sie tun können, um der Menschheit zu helfen, sich der missbräuchlichen Natur der Systeme, die die Probleme verursachen, denen wir jetzt gegenüberstehen, ein wenig bewusster zu werden, macht einen Unterschied, selbst wenn es ein so kleiner Unterschied ist, wie eine einzelne Person, die sich eines bestimmten Aspekts der Tyrannei, der wir unterworfen sind, ein wenig bewusster wird. Es macht keinen großen Unterschied, aber es macht einen Unterschied. Und solange es den kleinsten Unterschied ausmacht, lohnt es sich, etwas zu tun, denn viele kleine Unterschiede summieren sich zu einem großen Unterschied. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die die Fähigkeit haben, dies zu tun.

Das bedeutet, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, direkt und sinnvoll an der Schaffung einer gesunden Welt mitzuwirken, weil jeder von uns in der Lage ist, den einzigen Faktor, der jemals zu positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten führt, direkt und sinnvoll zu fördern. Wir können dies durch die neuen Technologien tun, die die Möglichkeiten der Menschheit, Ideen und Informationen auszutauschen, erweitert haben, wie z. B. Videos, Blogs, Podcasts, Tweets und Memes, und wir können dies durch ältere Mittel tun, wie z. B. durch das Abhalten von Demonstrationen, das Schaffen von Kunst, das Verteilen von Literatur, das Schreiben von Botschaften an Wände und das Führen von einfachen Gesprächen.

Alles, was Sie tun können, um die Menschen auf Ungerechtigkeit, Missbrauch, Propaganda und Tyrannei aufmerksam zu machen, ob in Ihrer eigenen Gemeinschaft oder in der Welt, macht einen Unterschied. Heißt das, dass Sie im Alleingang den Tag retten werden wie die Hauptfigur in einem Hollywood-Film? Nein. So geschieht kein echter Wandel, und das war auch nie der Fall. Echte Veränderungen sind das Ergebnis der anhaltenden Bemühungen vieler, vieler Menschen, die mit ihren individuellen Aktionen allein nie viel erreichen könnten.

Ich glaube, dass die protagonistenorientierten Erzählmodelle, die die Menschheit in ihren Legenden, Volksmärchen, Romanen und Filmen verwendet, oft eine unheilvolle Rolle dabei spielen, die Erwartungen der Menschen an die Wirksamkeit ihrer eigenen individuellen Handlungen zu verzerren. Diese Erzählmodelle sollen das menschliche Ego ansprechen, dem in diesem speziellen Teil der Raumzeit eine enorme Menge an Energie und Aufmerksamkeit zuteil wird, aber sie sind keine akkurate Darstellung der Art und Weise, wie echte Veränderungen im wirklichen Leben ablaufen. Im wirklichen Leben vollzieht sich der Wandel, weil sich viele Menschen mit ihren Schultern gegen den notwendigen Wandel stemmen und ihn in die gewünschte Richtung schieben.

Und genau das können wir alle tun: Wir alle können uns mit unseren Schultern gegen die Erweiterung des menschlichen Bewusstseins stemmen und schieben. Verbreiten Sie das Bewusstsein darüber, was in der Welt vor sich geht, machen Sie den Menschen bewusst, dass wir alle massenhaft getäuscht und manipuliert werden, und helfen Sie den Menschen zu erkennen, dass eine bessere Welt möglich ist. Je mehr Menschen ihre Augen für das öffnen, was geschieht, desto mehr Schultern gibt es, die sich an unserem kollektiven Bewusstseinsschub beteiligen.

Letztlich geht es um die Reise der Menschheit auf dem Weg zu einer bewussten Spezies. Eine, die nicht mehr von unbewussten tierischen Impulsen und dem Taumeln illusorischer Ego-Konstruktionen in unserer Psyche angetrieben wird, sondern von einer klaren Wahrnehmung der Realität und dem Wunsch nach dem größeren Wohl aller Wesen.

Wir alle können dabei eine Rolle spielen, indem wir unser eigenes Bewusstsein so weit wie möglich ausdehnen, indem wir Klarheit in unseren eigenen Verstand, unsere eigene Weltsicht und unsere eigenen inneren Prozesse bringen, und indem wir anderen helfen, sich der Welt um sie herum bewusster zu werden. Das wird sich nicht immer auf elegante, lineare und für das Ego angenehme Weise entfalten, aber es wird sich entfalten. Und wenn sie sich ausreichend entfaltet, wird positive Veränderung unvermeidlich. Übersetzt mit _Deepl.com

__________________

