Meiner lieben unvergessenen mutigen und bewundernswerten Freundin Paula Abrams-Hourani, sie fehlt uns sehr und musste viele zu früh gehen

Im Gedenken an Paula Abrams-Hourani – anlässlich ihres 3. Todestages

Vor 3 Jahren am 4. Juni 2018 starb Paula Abrams-Hourani , nach einem reichen Leben, das unaufhaltsam der Gerechtigkeit, der Freiheit, dem Frieden, der Solidarität mit den Unterdrückten gewidmet war, mit besonderem Fokus auf Palästina.

Für viele von uns war sie nicht nur Vorbild in friedensaktivistischen Tätigkeiten, sondern auch in Freundschaft verbunden. Für viele von uns und für die Menschen in Palästina hat sie diese Welt zu früh verlassen.

An Paula denken heißt für uns, ihre Arbeit weiterzuführen für das unterdrückte palästinensische Volk, für Gerechtigkeit und Frieden, eine friedliche gerechte Lösung für alle in der Region lebenden Menschen.

Der Juni 2021 ist auch der Monat, wo sich die Gründung von Frauen in Schwarz (Wien) durch Paula zum 20. Mal jährt.

Ja – die Menschenrechtsinitiative Frauen in Schwarz (Wien), Women in Black (Vienna) besteht seit 20 Jahren!

Women in Black wurde 1988 von jüdischen Frauen in Israel gegründet; die Forderung nach einem Ende der Besatzung der palästinensischen Gebiete ist bis heute ein Hauptanliegen. Danach verbreitete sich die Bewegung in über 42 Länder rund um den Globus. Überall sind die Mahnwachen ein Protest gegen Krieg, Gewalt, Unterdrückung – für Freiheit und Frieden.

Wenn es die Umstände erlauben, möchten wir mit einigen Veranstaltungen im Laufe des Jahres dieses Jubiläum 20 Jahre Frauen in Schwarz (Wien) begehen, aber auch stets auf die Gegenwart und in die Zukunft blicken. Die Menschen in Palästina brauchen unsere Solidarität mehr denn je.

Paula war nicht nur durch ihren Ehemann Fayssal Hourani stark mit den Menschen in Palästina verbunden, sie setzte sich mit all ihrer Kraft und mit ganzem Herzen für sie ein. Seit Israel vor 14 Jahren die Blockade über den Gazastreifen verhängte, war ihr Gaza ein besonderes Anliegen.

Und deshalb glaube ich an dieser Stelle und in diesem Gedenkschreiben sagen zu können, Paula würde sich sehr über unsere nun seit über 1 Jahr laufende Hilfskampagne für notleidende Familien in Gaza freuen, und sie auch unterstützen.

Als im März 2020 Covid 19 den Gazastreifen erreichte, hatten meine palästinensische Freundin (die zur Projektpartnerin wurde) und wir die Idee für eine Hilfsaktion – wir nannten das Projekt „Mini Aids Campaign for Gaza Families – private to private“. Mit den Spenden aus dem Um- und Freundeskreis von Frauen in Schwarz konnten wir bis jetzt die Not von 80 Familien mit mehr als 250 Kindern etwas lindern.

Die furchtbaren israelischen Bombardierungen von 10. – 21. Mai dieses Jahres haben das Ausmaß an Trauer über Getötete und Verwundete, an Obdachlosigkeit, Ausweglosigkeit, Verzweiflung und Traumata einfach unvorstellbar gemacht. Unsere Projektpartnerin sucht behutsam nach Familien, die ganz dringend Hilfe brauchen, denen sie unsere Spenden bringen kann, so wie sie es seit 1 Jahr macht – nur ist es jetzt noch wichtiger und dringender geworden.

Möchten Sie mehr darüber wissen, möchten Sie gerne spenden, schreiben Sie mir (Email: amisnuh@aon.at ), ich sende Ihnen die Bankdaten und beantworte auch Fragen zur Hilfskampagne.

Im Gedenken an Paula Abrams-Hourani – wir vergessen Paula nicht!

Wir vergessen Gaza nicht!

In Solidarität mit den Menschen in Palästina!



Angela Waldegg

Mary Pampalk

Frauen in Schwarz (Wien), Women in Black (Vienna)

