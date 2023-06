Unlike their media, Western nations recognise the necessity of Erdogan’s Turkiye The month of May has seen a replay of the past decade of both Turkish politics and the Western nations’ dealings with it: the old rivalry between Turkiye’s secularist body politic and its ‘Islamist’-inspired ruling party, the exaggeration of both by Western media, and the significant ultranationalist base underlying all sides and party alliances.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt an der 79. Generalversammlung der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) in den TOBB Towers in Ankara, Türkei, am 30. Mai 2023 teil [TUR Präsidentschaft/Murat Cetinmuhurdar – Anadolu Agency]

Im Gegensatz zu ihren Medien erkennen die westlichen Nationen die Notwendigkeit von Erdogans Türkei an



Von Muhammad Hussein

2. Juni 2023

Im Mai wiederholten sich die Ereignisse des letzten Jahrzehnts in der türkischen Politik und im Umgang des Westens mit ihr: die alte Rivalität zwischen der säkularen türkischen Politik und der “islamistisch” inspirierten Regierungspartei, die Übertreibung beider Seiten durch die westlichen Medien und die bedeutende ultranationalistische Basis, die allen Seiten und Parteibündnissen zugrunde liegt.

Die Dramatisierung und Polarisierung der Wahlen war, wie bei allen großen Wahlen in der demokratischen Welt, zu erwarten, ebenso wie die wechselnden Allianzen und die Ungewissheit über die Genauigkeit der Vorhersagen in den Umfragen. Aber die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei im Jahr 2023 – ein Jahrhundert nach der Gründung der türkischen Republik – hatten ein Element, das bei den meisten anderen Wahlen nicht vorkommt: zügellose ausländische Einmischung.

Damit soll keine ausländische Nation oder politische Kraft beschuldigt werden, sich direkt oder absichtlich in die türkischen Wahlen eingemischt zu haben, aber einige Formen der indirekten Einmischung in den Prozess waren unbestreitbar. Das auffälligste und offensichtlichste Beispiel war die Vielzahl von Kampagnen gegen die türkische Regierung, die von vielen westlichen Medienorganisationen und Persönlichkeiten verbreitet wurden.

Zunächst wurde Präsident Recep Tayyip Erdogan dämonisiert und als Islamist dargestellt, der die Freiheiten im Lande beschneidet und einen angeblichen Dschihad gegen die westliche Welt und das NATO-Bündnis führt.

Dann kamen die Vorhersagen, die – obwohl viele von ihnen auf zuverlässigen Meinungsforschungsinstituten beruhten – von westlichen Medien genutzt wurden, um wild und ungenau vorauszusagen, dass Erdogan gegen den wichtigsten Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu verlieren würde.

Da Erdogan in der ersten Runde zwar die Nase vorn hatte, aber immer noch nicht die für einen Sieg erforderlichen 50 Prozent erreichte, und die Vorhersagen diesmal Erdogans Chancen für die Stichwahl begünstigten, gingen dieselben Medien dazu über, über die Auswirkungen des Sieges des wiedergewählten Präsidenten auf die Region und den Westen zu spekulieren, und sagten die üblichen dunklen Wolken und Stürme voraus, wenn er an der Macht bliebe.

Im Gegensatz dazu wurde Kilicdaroglu von denselben westlichen Medien als “sanftmütige” und liebenswerte politische Figur im Vergleich zu dem ungestümen Erdogan eingestuft, wobei einige dem CHP-Vorsitzenden schmeichelhafte Kritiken und ein geschliffenes Profil gaben, um ihn als Retter der Demokratie in der Türkei darzustellen.

Liebe westliche Medien, das Loben von Rassisten bringt weder Demokratie noch Stabilität

Natürlich haben diese Medien wichtige Details übersehen, die diese demokratische und friedliche Fassade trüben würden, nämlich sein Versprechen, zehn Millionen syrische Flüchtlinge zwangsweise aus dem Land zu deportieren – obwohl sich nur etwa 3,5 Millionen in der Türkei aufhalten – und die Übernahme einer allgemeinen flüchtlings- und ausländerfeindlichen Rhetorik.

Die Befürwortung einer solchen politischen Figur stellt zunächst einmal eine der größten Doppelmoral dar, die von den westlichen Medien bisher vertreten wurde, und beweist einmal mehr die weit verbreitete Ansicht, dass rechtsextreme autoritäre Figuren im Westen böse sind, während dieselben Figuren im Ausland akzeptabel oder sogar vorzuziehen sind.

Jahrelang führten westliche Medien konzertierte Kampagnen gegen eine Figur wie den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, dessen Rhetorik und Politik – von denen die meisten kaum bewundernswert waren – bei weitem nicht so rassistisch und gefährlich waren wie die von Kilicdaroglu vorgeschlagene Politik.

In ähnlicher Weise werden auch andere rechtsextreme Politiker, die auf der europäischen Bühne auftauchen, für ihre Pläne zur Abschiebung von Flüchtlingen oder Migranten verurteilt, und das zu Recht. Aber in der Türkei wurde eine deutlich extremere Figur von denselben “Fake News”-Medien begrüßt, wie Trump es ausdrücken würde.

Doch während die Medien eine solche Haltung einnahmen, haben westliche Politiker bemerkenswerterweise einen versöhnlicheren und flexibleren Ton angeschlagen. Nach Erdogans Sieg beeilten sich Politiker und Staatsoberhäupter europäischer Staaten – aktuelle und ehemalige -, ihm zu gratulieren, ebenso wie der ehemalige US-Präsident Trump.

Selbst der derzeitige amerikanische Präsident Joe Biden, der noch vor vier Jahren betonte, dass Washington die türkische Opposition “ermutigen” müsse, um Erdogan zu besiegen, erklärte, dass er ihm zu seiner Wiederwahl gratuliere, und erörterte die Fortsetzung der Gespräche über den Erwerb von F-16-Kampfjets durch die Türkei und die Arbeit am Beitritt Schwedens zur NATO.

Natürlich sind solche Glückwünsche als übliche diplomatische Höflichkeit und Prozedur zu erwarten, aber es ist dennoch ein deutlicher Unterschied zu dem Ton, den westliche Führer und Politiker nach Erdogans letztem Wahlsieg im Jahr 2018 anschlugen, als die Feindseligkeit gegenüber dem türkischen Präsidenten angesichts der zunehmend selbstbewussten außenpolitischen Schritte seiner Regierung in Syrien und im östlichen Mittelmeerraum wahrscheinlich auf ihrem Höhepunkt war.

Die Einstellungen ändern sich jedoch, und die wütende Anti-Türkei-Stimmung, die die westliche Presse und Politik durchdrungen hatte, hat angesichts der Realitäten, die die Aufmerksamkeit Washingtons und der europäischen Hauptstädte erfordern, allmählich nachgelassen.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und der anhaltende Krieg in diesem Land sind eine solche Realität, wobei Erdogan und seine Regierung eine vermittelnde und nützliche Rolle spielen. Obwohl viele im Westen über die Bündnisse der Türkei verwirrt sind und sich über die Weigerung, Russland zu sanktionieren, ärgern, hat Ankara Kiew eine gewisse Unterstützung nicht verweigert und dient als eine Kraft, die Moskau auf diplomatische Weise entgegenwirkt und es zu Friedensgesprächen anregt.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Ankara ein wichtiges NATO-Mitglied ist, das in der Vergangenheit immer wieder Geschäfte zur Erleichterung des Transports von ukrainischem Weizen vermittelt hat. Obwohl einige andere Mitglieder das Recht der Türkei auf den Verbleib in dem Militärbündnis in Frage stellen, indem sie sie als eine Art trojanisches Pferd darstellen, lässt sich nur schwer leugnen, dass die Rolle der Türkei als NATO-Verbündeter eher positiv als negativ war.

Was die alternative Zukunft anbelangt, in der die Türkei unter Kilicdaroglu die zehn Millionen Flüchtlinge hinausgeworfen hätte, so haben westliche Politiker wahrscheinlich die tragischen Folgen vorausgesehen, die ein solcher Schritt gehabt hätte. Es wäre nicht nur eine humanitäre Krise gewesen, indem man sie in ein schreckliches Schicksal unter dem syrischen Regime von Bashar Al-Assad geschickt hätte, sondern ihre erzwungene Abschiebung hätte einen weiteren Zustrom von Millionen von Flüchtlingen und Migranten nach Europa auslösen können.

In Anlehnung an die erste Flüchtlingskrise im letzten Jahrzehnt hätte dieser Zustrom mit Sicherheit die Sicherheit der Festung Europa oder des “von hohen Mauern umgebenen Gartens” gefährdet, wie EU-Außenpolitikchef Josep Borrell den Kontinent im letzten Jahr bezeichnete.

Erdogan und seine Regierung haben zwar ihre undemokratischen Schwächen – auf die seine Kritiker im Westen immer wieder hinweisen – wie die Einschränkung der Pressefreiheit, die zunehmende Zentralisierung der Macht und der Druck auf syrische Flüchtlinge, aber viele sehen in ihm immer noch die ausgewogenste Option.

Seine berechenbare Syrienpolitik, sein fester Plan, eine sichere Rückkehr der Flüchtlinge nach Nordsyrien zu ermöglichen, sein vermittelnder Ansatz in Fragen wie dem Ukraine-Krieg und seine Fähigkeit, Russlands Einfluss in der Region entgegenzuwirken, machten Erdogan selbst für den Westen zu einem bevorzugten Kandidaten.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass er eine Rechtfertigung dafür liefert, Ankara einen Platz in der EU zu verweigern, und dass er einen Grund dafür liefert, alle als unvorteilhaft angesehenen türkischen Schritte zu kontern. Westliche Regierungen und Politiker mögen eine proaktive und zunehmend selbständige Türkei wie die Erdogans nicht mögen, aber sie erkennen sie als die sicherste Option für den Moment an. Übersetzt mit Deepl.com

