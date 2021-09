Beispiellos! Das zionistische Staatsterrorregime zeigt selbst vor jüdischen Bürgern keinen Respekt!

In the heart of Tel Aviv, a working class Mizrahi neighborhood fights its forced displacement Israeli authorities and real estate moguls have for decades been displacing the residents of Givat Amal, who were sent to the neighborhood in the 50’s to stop Palestinian refugees from returning to their land. Now, those who remain are struggling over the only home they’ve ever known.

Im Herzen von Tel Aviv kämpft ein Mizrachi-Viertel der Arbeiterklasse gegen seine Zwangsumsiedlung

Von Oren Ziv

19.September 2021

Israelische Behörden und Immobilienmogule vertreiben seit Jahrzehnten die Bewohner von Givat Amal, die in den 50er Jahren in dieses Viertel geschickt wurden, um palästinensische Flüchtlinge an der Rückkehr in ihr Land zu hindern. Jetzt kämpfen die Verbliebenen um das einzige Zuhause, das sie je kannten.

Die Bewohner von Givat Amal, einem kleinen Mizrachi-Viertel der Arbeiterklasse im wohlhabenden Norden Tel Avivs, haben in den letzten zehn Jahren viel über ihr Schicksal gegrübelt. Im Jahr 2014 wurden 80 Familien aus Givat Amal von der Polizei gewaltsam vertrieben, um Platz für luxuriöse Wohnblocks zu schaffen, die sich über 20 Grundstücke verteilen. Heute wissen 45 der in dem Viertel verbliebenen Familien nicht, wann die Behörden sie abholen werden.

Das Bezirksgericht Tel Aviv erließ 2020 weitere Räumungsbefehle und entschied, dass alle Bewohner von Givat Amal ihre Häuser gegen eine Zahlung von insgesamt 42 Mio. israelische Schekel (13 Mio. US-Dollar) von der El-Ad-Gruppe, einer amerikanischen Immobiliengesellschaft mit Sitz in Israel (die nicht mit der in Ostjerusalem tätigen Siedlergruppe identisch ist), verlassen müssen.

Doch am 9. August, nur 24 Stunden vor Inkrafttreten von 20 dieser Räumungsbefehle, erhielten die Bewohner von den israelischen Behörden die Mitteilung, dass die Räumung auf ein unbekanntes Datum verschoben worden sei. Der Aufschub erfolgte nach wochenlangem lautstarkem Widerstand von Aktivisten und einer großen Protestaktion, bei der unter anderem Hauptstraßen in der Stadt blockiert wurden, sowie auf Druck von Knessetmitgliedern und Regierungsministern.

Der Aufschub schien zu bedeuten, dass die Bewohner endlich aufatmen konnten. Doch im vergangenen Monat erließen die Behörden eine weitere Runde von Räumungsbefehlen für November, wenn die Polizei vermutlich versuchen wird, die verbliebenen Bewohner von Givat Amal zu vertreiben.



Bestrafung der mizrachischen “Eindringlinge – Die Geschichte von Givat Amal steht stellvertretend für die Geschichte des Staates Israel: die Flucht der Palästinenser aus ihren Dörfern und ihre Verwandlung in ewige Flüchtlinge, der Rassismus und die strukturelle Diskriminierung mizrachischer Einwanderer und Israels Hinwendung zu einer Form des Hyperkapitalismus, der die Gewinne der Milliardäre über das Leben der Arbeiter und der Mittelschicht stellt.

Givat Amal ist heute ein jüdisches Viertel in der Nähe des wohlhabenden Stadtteils Bavli im Norden Tel Avivs. Es wurde auf den Ruinen des palästinensischen Dorfes al-Jammasin al-Gharbi gegründet, dessen muslimische Bewohner mindestens seit dem 18. Jahrhundert dort lebten; 1948 hatte es 1.250 Einwohner auf 337 Hektar Land. Die Kinder des Dorfes besuchten die nahe gelegene Scheich-Muwannis-Schule, und die Bewohner lebten von der Pflege der Wasserbüffel (die dem Dorf seinen Namen gaben) und dem Anbau von Zitrusfrüchten, Bananen und Getreide. Die Hälfte des Dorfes wurde vor der Gründung des Staates Israel von Juden gekauft.

Im März 1948, als das britische Mandat noch in Kraft war, waren alle Bewohner von al-Jammasin al-Gharbi geflohen. Wie die meisten Palästinenser, die während des Krieges von 1948 vertrieben wurden oder flüchteten, wurden die Bewohner des Dorfes nach der Staatsgründung von den neuen israelischen Behörden an der Rückkehr in ihre Häuser gehindert.

In den ersten Jahren nach der Staatsgründung Israels wurden 130 meist mizrachische Familien (Juden aus arabischen oder muslimischen Ländern) nach al-Jammasin al-Gharbi gebracht, um die palästinensischen Bewohner zu ersetzen. Seitdem leben sie dort. Die Behörden versprachen den Bewohnern, dass sie in allen künftigen Gebäuden, die auf dem Gelände errichtet würden, wohnen könnten, doch der Staat stellte keine grundlegende Infrastruktur für das Viertel zur Verfügung.

Von Anfang an wurden die mizrachischen Bewohner von al-Jammasin al-Gharbi – dem heutigen Givat Amal – von der aschkenasischen Elite als Eindringlinge betrachtet – der europäischen ethnischen Gruppe, die den Staat Israel gegründet hat und die politische, kulturelle und wirtschaftliche Elite über weite Strecken seiner Geschichte dominiert hat. Der erste, der sie als solche bezeichnete, war der Tel Aviver Bürgermeister Chaim Levanon im Jahr 1953, als die Stadtverwaltung den ersten von mehreren gescheiterten Versuchen unternahm, die Bewohner gewaltsam aus dem Viertel zu vertreiben.

Im Jahr 1960 sagte der stellvertretende Bürgermeister Yehoshua Rabinowitz, die Bewohner von Givat Amal seien “von einem anderen menschlichen Material” als die Bewohner von Nordia, einst ein überwiegend aschkenasisches Mittelklasse-Viertel im Zentrum von Tel Aviv. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass die Stadtverwaltung die neuen Bewohner von Anfang an als Störfaktor betrachtete, der den Wert des Grundstücks minderte.

Während aschkenasische Juden, die in Dörfern in der Nähe von Givat Amal leben, die Möglichkeit erhielten, ihre Landansprüche zu klären oder ihr Eigentum zu einem symbolischen Preis zu kaufen, erhielten die Bewohner von Givat Amal und anderen neuen Mizrachi-Vierteln nicht die gleichen Möglichkeiten. Der Staat vernachlässigte diese Viertel – zumindest so lange, bis der Wert ihrer Immobilien im ganzen Land und insbesondere im Norden Tel Avivs anstieg, als das Gebiet zu einem der wichtigsten Standorte der Stadt für Bodenspekulationen wurde.

In den 1960er Jahren wurde das Land von Givat Amal vom Staat an private Eigentümer verkauft. Die Rechte an dem Land wurden von Immobilienmagnaten weitergegeben, bis sie schließlich zwischen der Stadtverwaltung von Tel Aviv und zwei privaten Investoren aufgeteilt wurden: der Familie Kozahinof und Yitzhak Tshuva, einem israelischen Milliardär und Immobilienmogul, der plante, auf dem Land Hochhaus-Eigentumswohnungen zu bauen. Tshuva erwarb die Rechte an dem Land 1987 unter der Bedingung, dass die Bewohner für das Verlassen ihrer Häuser entschädigt würden. Seitdem hat Tshuva argumentiert, dass die Bedingungen der Vereinbarung geändert werden sollten, da die Bewohner nie die rechtmäßigen Eigentümer des Landes waren.

Während der Massenräumungen 2014 brach die Bereitschaftspolizei in die Häuser von Givat Amal ein und entfernte die Bewohner und Aktivisten, die sich dort verbarrikadiert hatten, gewaltsam, was viele von ihnen traumatisierte. Einige Bewohner erhielten nur eine geringe oder gar keine finanzielle Entschädigung, so dass sie gezwungen waren, zu anderen Familienmitgliedern zu ziehen oder Wohnungen weit weg von dem Ort zu mieten, an dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatten. Nach den Zwangsräumungen begann Tshuvas Unternehmen, die El-Ad Group, mit dem Bau von Luxus-Hochhäusern auf den Ruinen der Häuser.

Im Jahr 2016 reichte Tshuva bei Gericht einen Räumungsantrag ein, in dem er behauptete, die verbliebenen Bewohner würden sein Land besetzen. Er verlangte außerdem 2,5 Millionen NIS Miete pro Grundstück. Letztes Jahr entschied das Bezirksgericht Tel Aviv, dass die Bewohner nicht gezwungen werden sollten, Miete zu zahlen, und dass sie sich alle rechtmäßig auf dem Grundstück befinden. Darüber hinaus entschied das Gericht, dass die Immobilienmagnaten gegen ihre Vereinbarung mit dem Staat verstoßen und sich ihrer Verantwortung für die Räumung sowie für die Vereinbarung einer Entschädigung für die Bewohner von Givat Amal im Laufe der Jahre entzogen hatten.

Trotz des Urteils wurde die Räumung nicht vom Tisch genommen. Das Gericht entschied, dass jede Parzelle, auf der durchschnittlich drei Familien – die Kinder und Enkelkinder der ursprünglichen Bewohner, die in den 1950er Jahren nach Givat Amal gebracht wurden – Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 3 Millionen NIS haben. Dieser Betrag reicht nicht aus, damit die Familien eine andere Unterkunft finden können – und schon gar nicht für drei Familien, die gezwungen sind, den Betrag unter sich aufzuteilen.

Die Bewohner riefen daraufhin den Obersten Gerichtshof an, um zu versuchen, die Räumung zu stoppen. Das Gericht lehnte den Antrag im Jahr 2020 ab.

Im Laufe der Jahre haben Mitglieder der Knesset sowohl von der Linken als auch von der Rechten – von den Hadasch-Abgeordneten Ofer Cassif und Dov Khenin bis hin zur rechtsextremen Ayelet Shaked, die derzeit Israels Innenministerin ist – ihre lautstarke Unterstützung für die Bewohner von Givat Amal zum Ausdruck gebracht. Im Jahr 2018 billigte die Knesset in erster Lesung das “Givat-Amal-Gesetz”, demzufolge die Bewohner des Viertels, die nie entschädigt wurden, alternative Wohnungen erhalten sollen. Doch aufgrund der politischen Krise, die Israel zu dieser Zeit plagte, als innerhalb von zwei Jahren vier Wahlen stattfanden, wurde das Gesetzgebungsverfahren nie abgeschlossen und das Gesetz nie verabschiedet.



Wohin sollen wir gehen? – Die Bewohner von Givat Amal sehen den Aufschub nicht als Sieg oder als Ende ihres Kampfes. Sie sind entschlossen, so lange weiterzukämpfen, bis ihre Forderungen erfüllt sind: ein Haus im Tausch gegen ein Haus oder eine Entschädigung für die 70 Jahre, die sie in dem Viertel gelebt haben und in das die Behörden sie Anfang der 1950er Jahre umgesiedelt haben.

“Die Freude wird durch Traurigkeit getrübt, denn die Räumung wurde nicht aufgehoben, sondern nur verschoben”, sagt Yossi Cohen, 67, der in Givat Amal geboren wurde und bis heute dort lebt. In den Anfängen des Staates siedelten die israelischen Behörden Cohens Familie aus Neve Tzedek, einem Mizrachi-Viertel und ehemaligen Slum, der sich im Laufe der Jahre zu einem der reicheren Viertel Tel Avivs entwickelt hat, nach Givat Amal um. Sein Vater ist syrischer Herkunft und war einer der ersten Juden, die in Givat Amal ankamen. “Er gehörte zur Haganah [eine der zionistischen paramilitärischen Streitkräfte aus der Zeit vor der Staatsgründung] und wurde zusammen mit 15 anderen Männern hier zur Bewachung des Dorfes eingesetzt. Meine Mutter kam erst einige Monate später nach, da die Bedingungen hart waren. Als sie kamen, wohnten sie in den Häusern der Palästinenser”.

Cohen sagt, dass die Räumung, die vor zwei Wochen stattfinden sollte, verschoben wurde, nachdem die Behörden das Viertel in Vorbereitung auf die Zwangsräumung besichtigt hatten. “Sie kamen und sahen, dass die Räumung gefährlich sein wird und dass sie im Moment nicht bereit sind, sie durchzuführen”, erklärt er. “Wenn die Räumung stattfindet, könnten hier Menschenleben verloren gehen. Sie haben das in Betracht gezogen, aber letztendlich wird die Polizei die Räumung durchführen müssen. Sie haben uns nur Zeit gegeben, in der Hoffnung, dass es eine Lösung geben wird, weil die Polizei und die Knessetmitglieder, die uns unterstützen, Druck ausüben. Die Unternehmer haben Geld, und sie haben kein Problem damit, uns zu entschädigen – eine Wohnung im Austausch für eine Wohnung.”

Cohen sieht keine andere Möglichkeit, als weiter gegen die Räumungen zu kämpfen. “Die Stadtverwaltung von Tel Aviv und der Staat sind verantwortlich für die Situation, in der wir uns heute befinden”, sagt er. “Sie haben das Land unter der Bedingung verkauft, dass wir in den Gebäuden, die auf diesem Land gebaut werden, untergebracht werden. Da diese Bedingung nicht erfüllt wurde, können sie das Land von den Unternehmern zurücknehmen.

“Zuerst sollten sie uns entschädigen und dann können sie mit dem Land machen, was sie wollen”, sagt Levana Ratzabi, 75, die seit ihrem zweiten Lebensjahr in dem Viertel lebt. Ihre Familie wurde aus Neve Tzedek vertrieben, bevor sie nach Givat Amal kam. “Sie haben meine Mutter mit Gewalt hierher gebracht, und jetzt wollen sie uns rauswerfen. Wohin sollen wir gehen?”

Ratzabi und die anderen Bewohner sagen, sie seien in das Viertel gebracht worden, um die Rückkehr der Palästinenser aus al-Jammasin al-Gharbi zu verhindern. “Wir lebten in den palästinensischen Häusern ohne Einrichtungen, Wasser oder Strom. Das ist das Land, das Ben-Gurion [Israels erster Premierminister] und die Stadtverwaltung von Tel Aviv uns anstelle der Palästinenser gegeben haben”, erklärt Ratzabi.

“All die Jahre haben sie nicht eine einzige Blume gepflanzt oder eine Bank aufgestellt, nicht einmal eine Straßenlampe oder eine Straße – nichts”, sagt Cohen. “Wir haben Gemeindesteuern gezahlt wie in anderen Vierteln im Norden Tel Avivs, aber hier gibt es nicht einmal ein Abwassersystem.”

“Sie haben den Familien im Laufe der Jahre nicht die Möglichkeit gegeben, das Land zu kaufen”, sagt Ronit Aldouby, eine Bewohnerin von Givat Amal, die zu den Organisatoren des Kampfes gegen die Zwangsräumungen gehört.

“In den 50er Jahren erließ die Regierung eine Anordnung, dass die Anwohner das Land, auf dem sie leben, kaufen können, bevor es an andere verkauft wird, aber der Staat informierte die Menschen hier nicht über diese Anordnung. Die Menschen hier haben zwar darum gebeten, das Land zu kaufen, aber es wurde nie an sie verkauft.”

Laut Aldouby wurde diese Politik gegen mizrachische Juden in verschiedenen Vierteln und Dörfern im ganzen Land umgesetzt. “Sie wollten die Rechte der mizrachischen Bewohner enteignen, viele verlassene [palästinensische] Grundstücke wurden an die Mitglieder des Establishments verkauft, aber nicht nur. [Die Geschäfte basierten auf Rassismus, und die Grundstücke wurden vor allem an aschkenasische Juden verkauft, die die Schlüssel zu leeren Villen erhielten. Aber in den Slums und an Orten, an denen Mizrachi-Juden untergebracht waren, kümmerte sich niemand um die Legalisierung der Grundstücke”.

Aldouby fügt hinzu, dass in den 1950er Jahren aschkenasische Juden, die direkt gegenüber von Givat Amal wohnten – die meisten von ihnen Regierungs- oder Gemeindeangestellte – Wohnungen im Viertel Shikun Tzameret erhielten, ebenfalls auf Land, das al-Jammasin al-Gharbi gehörte und das ebenfalls als “abwesendes Eigentum” galt. (Nach einem israelischen Gesetz aus dem Jahr 1950 können Grundstücke, deren Eigentümer nach dem 29. November 1947 weggezogen sind, vom Staat beschlagnahmt werden, was faktisch ausschließlich für palästinensisches Eigentum gilt.) Heute gilt Shikun Tzameret als eines der wohlhabendsten Viertel im ganzen Land.

Die Spuren des palästinensischen Dorfes waren bis zur Räumung 2014 noch sichtbar. Heute findet man ein palästinensisches Gebäude, in dem eine örtliche Synagoge untergebracht ist, ein paar renovierte palästinensische Häuser und einen muslimischen Friedhof.

Die Familien, die in der Nachbarschaft verblieben sind, leben nun inmitten einer großen Baustelle, umgeben von Zäunen, Straßensperren, Industrielärm und Staub. Eines der 50-stöckigen Gebäude, in dem die Wohnungen 6 bis 8 Millionen NIS kosten, ist bereits fertig, zwei weitere sind im Bau. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden die El-Ad-Gruppe und die Familie Kozahinof insgesamt sieben Hochhäuser mit mehr als 1.400 Wohnungen errichtet haben.

Laut Cohen weigern sich die Gerichte und Behörden, eine gerechte Entschädigung zu vereinbaren, weil sie befürchten, einen Präzedenzfall zu schaffen: Ähnliche Kämpfe gibt es in anderen Tel Aviver Stadtteilen wie Kfar Shalem und Abu Kabir, beides palästinensische Dörfer, in denen Mizrachi-Juden in den Jahren nach der Gründung Israels angesiedelt wurden und die sich gegen die Räumungsbemühungen wehren. “Sie verhindern Gerechtigkeit wegen der rechtlichen Konsequenzen für andere Kämpfe, so dass auch andere Orte nicht bekommen, was sie verdienen”, sagt Cohen, der hofft, dass ein möglicher Erfolg in Givat Amal sich positiv auf die Kämpfe in anderen Vierteln auswirken wird.



Das ist die wahre Hölle – Ich traf einige der Bewohner von Givat Amal im August vor dem Haus der Familie Alfasy-Fihamin am Eingang des Viertels. Die Großmutter, Amalia Fihamin, die iranischer Herkunft war, verstarb diesen Monat im Alter von 82 Jahren. Vier Tage vor ihrem Tod kamen israelische Behörden zum Haus der Familie und überreichten den Familienmitgliedern einen Räumungsbefehl – als Fihamin auf dem Sterbebett lag.

Der Protest Anfang August fand während Fihamins Schiwa statt, der einwöchigen Trauerzeit im Judentum. Die Demonstranten versammelten sich in der Nähe des Schiwa-Zeltes, das in der Nähe des Hauses aufgestellt worden war, marschierten von dort aus los und blockierten Straßen in der Gegend.

“Das ist die wahre Hölle”, sagte Mali Alfasy-Fihamin, Amalias Tochter, während sie die Habseligkeiten ihrer Mutter zusammenpackte. “Während der Shiva habe ich nichts gespürt. Den ganzen Tag lang hatte ich Anrufe und hatte mit der Polizei zu tun, aber ich kann nirgendwo hin. Ich will Ihnen ehrlich sagen, dass ich nach dem Tod meiner Mutter aufgegeben habe. Ich habe allen gesagt: Ich will nichts, aber dann kamen einige Aktivisten, die uns seit vielen Jahren zur Seite stehen, und sagten mir: “Wir sind bei dir. Das macht mich stärker; allein kann ich nichts tun, aber mit all der Unterstützung wird diese Räumung nicht glatt laufen.”

Im April 2021 verkaufte die Stadt Tel Aviv die verbliebenen Rechte an 120 Wohnungen in zwei Luxustürmen für 365 Millionen NIS an ein Trio von Immobilienunternehmen. Trotz des Eigentümerwechsels verpflichteten die zwischen den Bewohnern und der Stadt im Jahr 2014 unterzeichneten Vereinbarungen die El-Ad Group zur Durchführung der Räumungen.

Im selben Monat entschied das Bezirksgericht Tel Aviv in einem weiteren Urteil, dass der Staat seiner Verantwortung gegenüber den Bewohnern von Givat Amal nicht gerecht geworden sei. In der Entscheidung schrieb Richter Michal Agmon-Gonen, dass die den Bewohnern angebotene Entschädigung unvollständig und unorganisiert war und nur in den Fällen gewährt wurde, in denen die Investoren selbst Klage gegen Familien erhoben, die den Verbleib in ihren Häusern forderten. “Die Bewohner, ihre Eltern und Großeltern hatten die ganze Zeit über Recht, darauf zu bestehen, dass sie von den Behörden des zukünftigen Staates [des vorstaatlichen Israels] in die Nachbarschaft gebracht wurden und dass die Versprechen, die sie erhielten, nicht erfüllt wurden”, schrieb Agmon-Gonen in ihrem Urteil.

“Unsere Eltern sind verstorben und wir stehen mit einem Bein im Grab”, sagt Cohen. “Die Menschen, die hier leben, sind 70 oder 80 Jahre alt. Wann will der Staat uns unsere Entschädigung gewähren?” Übersetzt mit Deepl.com

