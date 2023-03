Imperial Narrative Managers Always Try To Make Peace Seem Unnatural ❖ I’ve been ranting all week about the shocking war-with-China propaganda escalation in Australian mainstream media, and I feel like I could easily scream about it for another month without running out of vitriol for the disgusting freaks who are pushing this filth into the consciousness of my countrymen.

Imperial Narrative Managers versuchen immer, den Frieden als unnatürlich erscheinen zu lassen

von Caitlin Johnstone

12. März 2023

Ich habe mich die ganze Woche über die schockierende Eskalation der Krieg-mit-China-Propaganda in den australischen Mainstream-Medien aufgeregt, und ich habe das Gefühl, dass ich leicht noch einen weiteren Monat darüber schreien könnte, ohne dass mir das Gift für die ekelhaften Freaks ausgeht, die diesen Dreck in das Bewusstsein meiner Landsleute drängen. Man kann wirklich nicht genug unfreundliche Dinge über Leute sagen, die offen versuchen, den Weg zu einem Weltkrieg im Atomzeitalter zu ebnen; in einer halbwegs gesunden Welt würden solche Monster aus der menschlichen Zivilisation vertrieben werden und kalt und allein in der Wildnis sterben, mit nichts als ihrem Blutrausch, der ihnen Gesellschaft leistet.

Eines der widerlichsten Dinge, die während dieses jüngsten Propagandaschubs gesagt wurden, erschien in der gemeinsamen Erklärung der fünf “Experten” (sprich: vom Imperium finanzierte China-Falken), die von The Sydney Morning Herald und The Age angeworben wurden, um ihre obszön falkenhaften Meinungen in einer offiziell aussehenden Medienpräsentation zu teilen. Dieser Absatz schwirrt mir im Kopf herum, seit ich ihn zum ersten Mal gelesen habe:

“Australien muss sich vorbereiten. Das Wichtigste von allem ist ein psychologischer Wandel. Dringlichkeit muss Selbstgefälligkeit ersetzen. Die letzten Jahrzehnte der Ruhe waren nicht die Norm in menschlichen Angelegenheiten, sondern eine Abweichung. Australiens Urlaub von der Geschichte ist vorbei. Die Australier sollten keine Angst haben, sondern sich der Bedrohungen bewusst sein, denen wir ausgesetzt sind, und die schwierigen Entscheidungen treffen, die wir treffen müssen, und sie sollten wissen, dass sie Einfluss haben. Diese Mobilisierung des Bewusstseins ist die wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Konfrontation mit China.

Verstehen Sie, was sie da tun? Diese professionellen China-Falken versuchen ausdrücklich, den Frieden als eine seltsame “Abweichung” und den Krieg als die Norm des Status quo darzustellen. Sie sagen, die Australier bräuchten einen “psychologischen Wandel” und eine “Mobilisierung des Denkens”, damit sie nicht mehr denken, Frieden sei normal und gesund, sondern Krieg sei normal und gesund.

Das ist natürlich hirnrissig und scheißegal. Jeder normale, gesunde Mensch betrachtet Frieden als die Standardposition und Gewalt als eine seltene und alarmierende Abweichung, die nach Möglichkeit vermieden werden muss.

Wir wissen, dass dies aus unserer normalen menschlichen Erfahrung mit unserem eigenen Leben heraus wahr ist. Keiner von uns verbringt die meiste Zeit damit, in Faustkämpfe verwickelt zu werden; wer die meiste Zeit seines wachen Lebens damit verbringt, andere Menschen körperlich anzugreifen, wurde wahrscheinlich schon vor langer Zeit eingesperrt. Wenn Sie schon einmal in einen Faustkampf verwickelt waren, werden Sie sich daran erinnern, dass dies ein seltenes und beunruhigendes Ereignis war, und alles in Ihrem Körper schrie die ganze Zeit, dass dies eine verrückte und unnatürliche Sache war, die so schnell wie möglich beendet werden musste. Bei gesunden Menschen wird Gewalt als unnormal empfunden, und ihre Abwesenheit wird als normal empfunden.

Die Manager der imperialen Narrative verbringen ihre Zeit damit, alle Menschen von dieser normalen Grundhaltung “psychologisch abzubringen” und uns stattdessen zu propagieren, dass wir ständige Konflikte und Gefahren als die Norm akzeptieren. Eine solche Verschiebung ist für das Imperium, die Kriegsprofiteure und die professionellen Kriegspropagandisten von Vorteil, für alle anderen ist sie völlig destruktiv. Sie bringt uns dazu, materielle Bedingungen zu akzeptieren, die unseren eigenen Interessen direkt schaden, und sie macht uns als Zivilisation verrückt und neurotisch.

Man sieht es immer wieder, z. B. wenn es einen Vorstoß gibt, die imperialen Truppen aus einem Teil des Nahen Ostens abzuziehen, in dem sie seit Jahren stationiert sind, oder wenn auch nur die geringste Diskussion darüber geführt wird, den Militäretat in diesem Jahr nicht zu erhöhen, oder wenn man skeptisch ist, dass die Lieferung von Waffen in einen von Gewalt verwüsteten Teil der Welt das Klügste und Hilfreichste ist, was man tun kann.

Jedes Mal, wenn sich auch nur der kleinste Ansatz einer Bewegung abzeichnet, die den Weg der ununterbrochenen Kriegstreiberei und des Militarismus verlässt, fangen Experten und Politiker an, Worte wie “Isolationismus” und “Beschwichtigung” zu blöken, um zu versuchen, Forderungen nach Deeskalation, Entmilitarisierung, Diplomatie und Entspannung im Gegensatz zum gesunden, verantwortungsvollen Status quo, der mit voller Kraft auf ein nukleares Armageddon zusteuert, als abartig und abnormal darzustellen.

Ihre Aufgabe ist es, den Frieden abnormal zu machen und den Krieg zu normalisieren, was bedeutet, dass unsere Aufgabe als gesunde Menschen darin besteht, genau das Gegenteil zu tun. Wir müssen allen helfen, die Schrecken des Krieges und die unvorstellbaren Alpträume zu verstehen, die durch rücksichtslose Unbesonnenheit ausgelöst werden können, und wir müssen den Menschen helfen, zu verstehen, dass Frieden das Gesunde ist und sich eine Zukunft vorzustellen, in der er die Norm ist.

Die schlechte Nachricht ist, dass wir gegen einen Apparat ankämpfen, der mit der Macht eines weltumspannenden Imperiums ausgestattet ist. Die gute Nachricht ist, dass unsere Vision diejenige ist, die auf der Wahrheit beruht, und tief im Inneren kann sie jeder spüren. Alles, was wir tun müssen, um die Menschen dazu zu bringen, Frieden als normal und Krieg als abnormal anzusehen, ist, sie an das zu erinnern, was sie innerlich bereits wissen. Übersetzt mit Deepl.com

