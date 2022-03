https://consortiumnews.com/2022/03/21/patrick-lawrence-on-american-infantilism/

Bild: Präsidentschaftslimousine mit Joe Biden in Washington, D.C., 8. März 2021. (Weißes Haus, Adam Schultz)



Imperialer Infantilismus



Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

21. März 2022

Diplomatie ist eine wichtige Fähigkeit in diesem Jahrhundert, das sich schnell um uns herum entwickelt, aber wir stellen fest, dass es nach dem 11. September in Washington normal geworden ist, den Führer einer anderen Nation zu beleidigen.

Es wird immer schwieriger, den Überblick über all die Beinamen zu behalten, die amerikanische Staatsmänner, Staatsfrauen, politische Führer und Gesetzgeber verwenden, um uns zu sagen, wer Wladimir Putin ist – und mit welcher bodenlosen Verachtung wir den russischen Präsidenten betrachten sollten.

Ich sehne mich nach den Tagen, in denen er einfach “Hitler” genannt wurde. So wie damals, als Hillary Clinton ihn mit dem “Führer” verglich, nachdem Moskau die Krim als Reaktion auf den Putsch, den die USA gerade in Kiew inszeniert hatten, wieder annektiert hatte. Das war im Jahr 2014. Damals gab es kaum Komplikationen: Alles, was wir tun mussten, war, ihn zu hassen.

Jetzt kreisen die Namen, die wir für Putin haben, wie Flipperkugeln umeinander. “Hitler” ist etwas aus der Mode gekommen, weil die Übertreibung zu albern war, oder vielleicht, weil die NATO jetzt ein Nazi-verseuchtes Regime aufrüstet.

Er ist auch alles Mögliche andere, was uns auf der Seite der Abscheu und Feindseligkeit hält und uns sicher von einem ernsthaften, erwachsenen Verständnis des Mannes, der Nation und dessen, was der Mann und die Nation tun – in der Ukraine und anderswo – entfernt.

Bei einem Treffen mit Reportern letzte Woche bezeichnete Präsident Joe Biden den russischen Staatschef als “Kriegsverbrecher”. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die Forderungen nach einem direkten Eingreifen der USA in der Ukraine immer lauter wurden. Man muss die New York Times und insbesondere ihren Mitarbeiter für nationale Sicherheit, David Sanger, einfach lieben. Er fügte hinzu, dass Biden “aus dem Herzen gesprochen hat, so seine Berater”. Unser Präsident ist ein Mann mit humanen Leidenschaften.

Man sollte meinen, “Kriegsverbrecher” sei genug, aber nein. Biden fuhr fort und nannte Putin “einen mörderischen Diktator, einen reinen Schurken”. Unser Times-Reporter, der nach meinem professionellen Urteil viel zu nah an den Spionen operiert, erklärte dann, falls wir es verpasst haben: “Herr Biden und seine Berater stellen Putin als Paria dar, als einen wahllosen Mörder, der in Den Haag vor Gericht gestellt werden sollte.”

Sehen Sie, was ich meine? Man kann den Überblick nicht bewahren. Erschwerend kommt hinzu, dass es zahlreiche andere Personen gibt, die wie Putin sind, wie uns unsere Vormünder in Washington wissen lassen wollen. Bashar al-Assad ist auch Hitler, ein Verbrecher, ein Kriegsverbrecher und ein Ausgestoßener. Nicolás Maduro kann kein Kriegsverbrecher sein, weil er keinen Krieg führt, aber der venezolanische Präsident ist auf jeden Fall ein Verbrecher, ein Diktator und Hitler.

Es gibt hier einige folgenreiche Dinge zu bedenken. Ein Freund schickte mir neulich per E-Mail einen Link zu einer Geschichte, die ich lesen sollte. Seine Betreffzeile lautete: “Amerikanischer Infantilismus”. Ich klaue den Satz. Das ist es, worüber wir nachdenken müssen.

Eine Frage der Staatskunst

Ganz oben steht die Frage der Staatskunst. Wenn diejenigen, die vorgeben, Amerikas Staatsmänner und Staatsfrauen zu sein, der Meinung sind, dass es zum diplomatischen Repertoire gehört, andere Staatsoberhäupter zu beschimpfen – ein hervorragender Teil, möchte ich hinzufügen -, dann bleibt uns nur eine Schlussfolgerung: Die USA haben niemanden, der in der Lage ist, ihr Staatsschiff zu steuern, niemanden in einer einflussreichen Position, der den Titel “Diplomat” verdient.

Um es zu relativieren: Ich bin sicher, dass es viele Leute mit einer Ausbildung im auswärtigen Dienst gibt, die jetzt in mittleren Positionen im Außenministerium arbeiten. Aber sie zählen im Großen und Ganzen nicht, weil das, was in Washington als Diplomatie durchgeht, nicht von Geschick, Erfahrung oder subtiler Intelligenz bestimmt wird, sondern von der Treue zur amerikanischen Ideologie und einem Gespür dafür, was in Peoria gespielt wird.

Am Wochenende habe ich über Freihandelsabkommen nachgedacht. Ich dachte an Roosevelt auf diesem berühmten Foto mit Churchill und Stalin auf der Konferenz von Jalta. Dort sind sie in ihren Mänteln gegen die Kälte des Februars 1945 zu sehen (FDR in einem schneidigen Umhang). Dann dachte ich an Biden und seine unsinnigen Beschimpfungen und seine Weigerung, eine Begegnung mit Putin in diesem entscheidenden Moment auch nur in Betracht zu ziehen.



Führende Politiker der Alliierten (von links nach rechts) auf der Konferenz von Jalta, 1945: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin. (Wikimedia Commons)

Ich hatte die Wahl zwischen Lachen und dem anderen Gefühl.

Es ist einfach nicht leicht, in den Annalen des amerikanischen Auswärtigen Dienstes nach 1945 wirklich gute Diplomaten zu finden. Ich spreche von Leuten, die verstehen, dass eine der Hauptaufgaben eines Diplomaten darin besteht, zu verstehen, wie die Menschen auf der anderen Seite des Tisches denken und die Dinge sehen, was die andere Seite will und warum.

Hier ist der Grund, warum es sie nicht mehr gibt: Einfach ausgedrückt: Macht macht ernsthafte Staatskunst überflüssig. Die mächtige Nation hat keinen Bedarf an Diplomatie. Eine Figur wie George Kennan war die Ausnahme, die die Regel bestätigte, und er war eine Ausnahme, weil er die Notwendigkeit sah, zu verstehen, wie die Welt die Sowjetunion sah. Henry Kissinger hat die Regel bestätigt: Bei allem Anspruch auf diplomatisches Geschick war Hank K. ein berechnend denkender Machthaber der USA, mehr nicht.

Der Rest ergibt sich von selbst: Antony Blinken ist kein ernsthafter Diplomat. Samantha Power ist keine ernsthafte Diplomatin. Hillary “Er ist Hitler” Clinton ist als Diplomatin (und in vielen anderen Bereichen) eine wandelnde Katastrophe. Biden, der seine Karriere damit verbracht hat, Schlangenöl zu verkaufen, ist kein Staatsmann, weder ein ernsthafter noch ein anderer.

Wir sollten darüber nachdenken, wann genau die Beschimpfung anderer Staatsoberhäupter zu einem akzeptierten Merkmal der amerikanischen “Staatskunst” wurde (ich bestehe auf den Anführungszeichen). Wann, warum und was sind die Folgen dieser unwürdigen Praxis?

Der 11. September

Ich datiere dieses Phänomen auf die Ereignisse des 11. September 2001. Die Aufstellung der Staatssekretäre und hochrangigen Diplomaten vor den Anschlägen in New York und Washington ist alles andere als brillant, aber im Großen und Ganzen wurde akzeptiert, dass Gespräche mit den Gegnern mindestens genauso wichtig (und oft sogar wichtiger) sind wie Gespräche mit den Freunden. Es war das Bush-II-Regime mit all seinen verrückten Ideologen in Positionen, an die sie niemals hätten herankommen dürfen, das erklärte: “Wir verhandeln nicht mit unseren Feinden.”

Diese Aussage wurde, wenn Sie sich erinnern, so vorgetragen, als sei sie eine solide, grundlegende Regel weiser Staatskunst. Daraus ergaben sich Folgerungen. Diplomatische Kontakte mit denjenigen, die als Feinde gelten, würden ihnen “Glaubwürdigkeit verleihen”. Am Rande sei noch das berüchtigte Diktum von Richard Perle erwähnt. Perle, eine der intellektuellen Zierden von Bush II, mahnte zur “Dekontextualisierung”: Wir dürfen die Dinge nicht in einen Kontext stellen, damit wir sie nicht verstehen. Stattdessen müssen wir uns auf die Reaktion beschränken (in beiden Bedeutungen des Begriffs).

Die Reaktionen auf die Ereignisse des Jahres 2001 bedürfen einer sorgfältigen Interpretation. Es wird quasi behauptet, Amerika würde sich nicht mehr für andere Menschen und ihre Perspektiven interessieren. Die amerikanische Art, die Welt zu definieren, sei die einzig akzeptable. Alles andere kommt nicht in Frage. So verhalten sich Imperien, wenn sie sich ihrer Verwundbarkeit bewusst sind, so wie die Anschläge vom 11. September Washington in die Enge getrieben haben.

Die Nachkommen von George W. Bush

11. September 2001: Präsident George W. Bush telefoniert von der Emma E. Booker Elementary School in Sarasota, Florida. Der Stabschef des Weißen Hauses, Andy Card, mit dem Rücken zur Kamera, telefoniert ebenfalls. (U.S. National Archives)

Gibt es einen großen Abstand zwischen der Dekontextualisierung und dem “Wir verhandeln nicht mit Feinden”-Teil plus “Er ist Hitler, er ist ein Verbrecher, ein Diktator, ein Krimineller”? Ich sehe keine. Auf diese Weise stammen alle US-Administrationen nach 2001 von George W. Bush ab – ein typisches Merkmal der Regime des späten Imperiums.

Man kann argumentieren, dass die Obama-Regierung eine Ausnahme war, aber das glaube ich nicht. Im Grunde genommen unterschied sich Barack Obamas Sicht auf die Welt und Amerikas Platz darin nicht von der jedes anderen Präsidenten nach 2001. Er bastelte an den Methoden amerikanischer Macht – weniger Invasionen (außer in Libyen), mehr Drohnen, ein Anstrich von Diplomatie -, um die fortgesetzte Abhängigkeit von der Macht allein und die Gleichgültigkeit gegenüber den Rechten, Ansichten und Interessen anderer Menschen zu verschleiern.

Sehen Sie sich an, wohin uns das geführt hat. Jedes Mal, wenn ich höre, wie Biden Putin oder einen anderen Weltführer, der Washington nicht gefällt, mit einem Namen aus dem amerikanischen Schimpfwortschatz bezeichnet, ist das eine Erinnerung daran, wie grotesk die “Staatskunst” der USA infantilisiert wurde. Das kann uns nicht überraschen. Wie groß ist der Abstand zwischen der Infantilisierung der amerikanischen Öffentlichkeit und der Infantilisierung des Vorwandes für Diplomatie nach 2001?

Das ist das Peoria-Problem. Eine der seltsamsten Praktiken der Amerikaner, die sich als Staatsmänner ausgeben, besteht darin, dass sie ausländische Beamte in drittklassigem Englisch ansprechen. Es geht ihnen in erster Linie darum, eine inländische Öffentlichkeit anzusprechen, die sie längst wie Drittklässler behandelt haben.

Infantiler Imperialismus: Haben wir ihn in den letzten 21 Jahren erfunden?

Die Amerikaner nach 2001 leben in einem Zustand intellektueller Isolation, der so allgegenwärtig ist, dass die meisten sich dessen nicht bewusst sind. Beschimpfungen sind ein drittklassiges Symptom für die Angst und Unsicherheit der letzten zwei Jahrzehnte und eine Möglichkeit, Patriotismus auszudrücken (ein beruhigender Euphemismus für Nationalismus). Amerika ist völlig unfähig, sich neue Möglichkeiten in einer neuen, multipolaren Welt vorzustellen – ganz zu schweigen davon, sie zu schaffen.

Diplomatie ist eine wesentliche Fähigkeit in dem Jahrhundert, das sich rasch um uns herum formt. Aber jedes Mal, wenn Biden oder ein anderer amerikanischer “Führer” eine seiner Spielplatzbeleidigungen gegen den Führer einer anderen Nation ausstößt (Putin als der Beelzebub du jour), erinnern sie uns daran: Von Washington wird keine Diplomatie ausgehen, weil sie keine Ahnung haben, wie man sie führt. Übersetzt mit Deepl.com

Macht und Zwang sind alles, was sie kennen.