In den Beziehungen zwischen den USA und Israel gibt es keine Krise. Noch nicht. Von Mitchell Plitnick

So gut scheint das “Verhältnis”doch nicht mehr zu sein….



Die USA und Israel sind historisch gesehen engste Kooperationspartner. Aufgrund der Justizreform gerät die Regierung von Premier Netanjahu zuletzt aber arg in die Kritik. US-Präsident Biden will ihn gar eine Zeit lang nicht einladen. Netanjahu verbittet sich jedoch Einmischung.

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hat angesichts internationaler Kritik an der umstrittenen Justizreform seine Politik verteidigt. “Israel war, ist und wird immer eine stolze, starke und lebendige Demokratie bleiben, ein Leuchtturm der Freiheit und des gemeinsamen Wohlstandes im Herzen des Nahen Ostens”, versicherte Netanjahu in einer Videoansprache bei einem von US-Präsident Joe Biden ausgerichteten virtuellen Demokratie-Gipfel.(ntv)

“Das ist die falsche Entscheidung. Dies ist eine Gelegenheit, eine Zukunft zu sichern, die für alle Menschen, die im historischen Palästina leben, Demokratie vorsieht. Es liegt in Bidens und der Verantwortung der Vereinigten Staaten, Sicherheit und Gleichheit für alle Betroffenen zu fordern, nicht nur für das “jüdische Volk”, wie J Street es ausdrückte.”

There is no crisis in US-Israel relations. Yet. As the dramatic protests and strikes in Israel seem to have forced Benjamin Netanyahu to reassess how to accomplish his goal of eliminating democracy in Israel, even for Jews only, there has been some discussion about these upheavals causing a ” crisis ” in U.S.-Israel relations. Such language, however, is very premature.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der damalige Vizepräsident Joe Biden unterhalten sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, im Januar 2016. (Foto: Michel Euler/ AP)

Es war noch nie politisch sicherer, gegenüber Israel “hart” zu sein, aber bisher macht die Regierung Biden Überstunden, um eine diplomatische Krise mit Israel zu vermeiden.

In den Beziehungen zwischen den USA und Israel gibt es keine Krise. Noch nicht.

Von Mitchell Plitnick



28. März 2023

Da die dramatischen Proteste und Streiks in Israel Benjamin Netanjahu anscheinend dazu gezwungen haben, neu zu überdenken, wie er sein Ziel der Abschaffung der Demokratie in Israel, auch nur für Juden, erreichen kann, gab es einige Diskussionen darüber, dass diese Umwälzungen eine “Krise” in den Beziehungen zwischen den USA und Israel verursachen. Solche Äußerungen sind jedoch sehr verfrüht.

Aaron David Miller, der sechs verschiedene US-Außenminister in Fragen der Diplomatie mit Israel beraten hat, hat einen besseren Überblick über das Geschehen. “Die Medien überschlagen sich mit Berichten über eine Krise in den amerikanisch-israelischen Beziehungen”, twitterte Miller. “Aber es gibt keine ernsthafte Krise, wenn nur eine Hand klatscht. [Benjamin Netanjahus Politik verärgert Biden und schadet den amerikanisch-israelischen Beziehungen. Aber Biden schlägt nicht wirklich hart zurück. Wenn er das tut, werden wir eine echte Krise haben.

Mehrere Faktoren kommen zusammen, um den von Miller erwähnten “Schaden” zu verursachen. Die weitaus meiste Aufmerksamkeit wird der so genannten “Justizreform” in Israel gewidmet. Diese Bedrohung des Mythos, dass Israel eine Demokratie ist, hat in den Vereinigten Staaten große Bestürzung ausgelöst, aber in Wahrheit ist dies ein Problem – wenn auch ein sehr großes – nur für israelische Juden.

Anzeige

Eine Werbung für den neuen ausführlichen Videobericht von Mondoweiss mit dem Titel On The Brink: Jenin’s Rising Resistance. Es zeigt ein Luftbild von Jenin mit den Bergen im Hintergrund. Auf der rechten Seite ist ein Bild aus dem Video zu sehen, das palästinensische Widerstandskämpfer beim Marsch durch die Stadt zeigt.

Für die Palästinenser spielt das kaum eine Rolle, da die Gerichte selbst für palästinensische Bürger Israels ungerecht sind, palästinensische Nichtbürger mit Wohnsitz in Jerusalem extrem benachteiligen und Palästinensern unter militärischer Besatzung aktiv feindlich gegenüberstehen. Israels neue arabische Freunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und anderswo, allesamt brutale Autoritäre, sind nur um den erodierenden Status quo in Jerusalem besorgt.

Und während die USA angesichts der Aussicht, dass die Fassade der Demokratie bei ihrem engen Verbündeten bröckelt, viel jammern und Perlen vor die Säue werfen, ist die Justiz von allen Themen, die die USA in Israel angehen könnten, dasjenige, das außerhalb Israels am ehesten niemanden etwas angeht. Aber andere Angelegenheiten, die Menschen betreffen, die keine israelischen Staatsbürger sind, gehen unbestreitbar die internationale Gemeinschaft und oft auch die Vereinigten Staaten etwas an. Zusammen mit der so genannten “Justizreform” führen sie zu dem, was manche nur zu gerne als “Krise” zwischen Israel und den Vereinigten Staaten bezeichnen.



Israel stürzt sich auf die Regierung Biden

Die letzten israelischen Wahlen brachten die jüngste Version von Israels “rechtslastigster Regierung aller Zeiten” hervor, eine Bezeichnung, die den meisten der letzten Netanjahu-geführten Regierungen angehängt wurde. In dieser Regierung sind jedoch Extremisten vertreten, die sich nicht im Geringsten um eine vorgetäuschte Diplomatie bemühen, nur um Washington zu gefallen, und die, wie wir gesehen haben, sehr anfällig für Übertreibungen und Ungeduld sind. Nach nur drei Monaten hat dies der Regierung von Joe Biden einige unangenehme Realitäten vor Augen geführt.

Bidens anfängliche Politik, mit Netanjahu “business as usual” zu machen und gleichzeitig den Kontakt zu den extremeren Elementen seiner Regierung unter Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir zu vermeiden, ist völlig gescheitert, was die Regierung hätte wissen müssen. Dieses Scheitern zeigt, dass Biden und Außenminister Antony Blinken Israel, die Natur des Landes und die Menschen, mit denen sie es zu tun haben, nicht verstehen. Es ist ein Misserfolg, der auf Bidens Beharrlichkeit zurückzuführen ist, Israel durch eine Brille zu sehen, die er in den 1970er Jahren gekauft hat.

Das Drohen mit einer Einladung nach Washington … ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr Biden und Blinken Israel im Jahr 2023 missverstehen.

Ironischerweise könnte diese Hartnäckigkeit die Bemühungen der USA untergraben, Netanjahu von seinem selbstmörderischen “Justizreform”-Kurs abzubringen. Bidens Botschafter in Israel, Tom Nides, stellte Netanjahu eine Einladung ins Weiße Haus in Aussicht, nur Stunden nachdem Netanjahu das umstrittene Gesetz gestoppt hatte. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was nach den Pessach-Feiertagen passieren wird, wenn die Knesset aus der Pause zurückkehrt. Aber die Chancen stehen gut, dass Netanjahu seine Bemühungen, die israelische Justiz zu zerstören, wieder aufnehmen wird. Mit einer Einladung nach Washington zu drohen – was Nides vermutlich auf Anweisung von Biden oder Antony Blinken getan hat – ist genau das, was Biden jetzt nicht tun sollte. Wir haben wieder einmal gesehen, dass Netanjahu nicht auf Zuckerbrot, sondern auf Peitsche reagiert. Auch wenn die potenzielle Einladung – über die die New York Times fälschlicherweise berichtet, sie sei Netanjahu bereits ausgesprochen worden – noch nicht erfolgt ist, ist sie nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr Biden und Blinken Israel im Jahr 2023 missverstehen.

Die Demokraten im Kongress sind bereits über die Zunahme der Gewalt durch israelische Soldaten, Polizisten und vor allem Siedler, die praktisch ohne jede Zurückhaltung marodieren, aufgebracht. In anderen Zeiten hat Netanjahu versucht, diese Angriffe einigermaßen einzudämmen, aber jetzt bedeutet sein verzweifelter Versuch, Israels Justiz zu entkernen, um eine strafrechtliche Verfolgung wegen seiner Korruption zu vermeiden, dass er die extreme Rechte in seiner Koalition braucht, und das bedeutet, dass er sich jedem Versuch widersetzen wird, sie einzudämmen. Das führt zu peinlichen Zwischenfällen, wie denen, die im Gefolge der von den USA angeführten Schein-“Diplomatie” in Akaba und Sharm el Sheikh passiert sind.

Bei diesen beiden Treffen drängten die USA die Palästinensische Autonomiebehörde zur Wiederaufnahme der Sicherheitszusammenarbeit mit Israel im Gegenzug für eine sinnlose Unterbrechung des israelischen Siedlungsbaus (Israel erklärte sich im Grunde bereit, einige Monate lang keine neuen Siedlungen anzukündigen, obwohl dies ohnehin nicht zu erwarten war). Unmittelbar nach dem ersten Treffen in Akaba leugnete Netanjahu selbst, dass es einen Siedlungsstopp geben würde, und ein Knessetmitglied scherzte: “Was in Akaba passiert, bleibt in Akaba.”

Nach dem Abkommen von Sharm el Sheikh stimmte die Knesset jedoch für die Aufhebung des so genannten “Disengagement-Gesetzes”, mit dem die Räumung von Siedlungen im Gazastreifen und vier im nördlichen Westjordanland angeordnet wurde. Dies war ein direkter Spuck ins Gesicht der Vereinigten Staaten, und selbst diese Regierung, die ihre Vorgänger in dieser Frage an Rückgratlosigkeit noch übertroffen hat, musste reagieren. In ungewöhnlich scharfen Worten bezeichnete die Regierung Biden das Gesetz als “klaren Widerspruch zu den Absprachen, die die israelische Regierung mit den Vereinigten Staaten getroffen hat”.

Es ist zwar leicht zu beklagen, dass diese Rüge das ist, was als scharfe Sprache der Biden-Administration durchgeht, aber es sollte angemerkt werden, dass der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, zu einer privaten Abreibung ins Außenministerium gerufen wurde – ein beispielloser Vorgang in den Beziehungen zwischen den USA und Israel.

Obwohl Biden Israel zurechtgewiesen hat, hat er nichts unternommen, um Israel zu einer Abkehr von seinem derzeitigen Kurs zu bewegen. Israel hat seit langem gelernt, sich nicht vor den Worten eines amerikanischen Präsidenten zu fürchten, sondern nur vor seinen Taten. Das berühmteste Beispiel für einen US-Präsidenten, der Israel mit der Peitsche statt mit dem Zuckerbrot bedrängte, ist George H.W. Bush, der 1991 Kreditgarantien in Höhe von 10 Milliarden Dollar in Aussicht stellte, um Israel zu zwingen, den Siedlungsbau vorübergehend einzustellen und an der Madrider Friedenskonferenz teilzunehmen. Weniger bekannt ist, dass sein Sohn 2003 etwas Ähnliches tat, indem er drohte, erneut Kreditgarantien zurückzuhalten, wenn Israel den geplanten Verlauf der Mauer, die es illegal im Westjordanland baute, nicht änderte. Nachdem Bush der Jüngere die Kreditgarantien als Reaktion auf die anhaltenden Siedlungsaktivitäten gekürzt hatte, änderte Israel den Verlauf der Mauer geringfügig, um den Bedenken Washingtons Rechnung zu tragen.

Darlehensgarantien sind ein kleines Instrument, mit dem Biden Druck auf Israel ausüben kann, wenn er will. Wenn er die Art von Druck ausüben würde, die ihm zur Verfügung steht, könnte man zu Recht von einer Krise in den amerikanisch-israelischen Beziehungen sprechen. Aber Israel weiß nur zu gut, wie leer die amerikanischen Worte sind. Im Amt des Premierministers haben nur Taten Gewicht. Und zumindest einige in Israel sind der Meinung, dass dies noch nicht vom Tisch ist.



Die potenzielle Krise

Das israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS), eine zentristische Denkfabrik, die sich mit Verteidigungs- und Militärangelegenheiten befasst, gab eine so genannte “strategische Warnung” heraus. Nach eigenen Angaben war es das erste Mal in der Geschichte des INSS, dass es eine solche Warnung herausgegeben hat, obwohl die Denkfabrik nach dem Krieg von 1973 gegründet wurde, um die israelische Verteidigung zu bewerten und zu warnen, wenn die Regierung die politische Landschaft falsch einschätzt und potenzielle Bedrohungen übersieht, wie es in den Monaten vor dem Konflikt der Fall war.

Worüber ist das INSS so besorgt? Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und verweisen in ihrer Erklärung auf einen möglichen Zusammenbruch der “besonderen Beziehungen” zwischen den USA und Israel: “Die Welt verfolgt die internen Turbulenzen im Gefolge der vorgeschlagenen Reform mit großer Aufmerksamkeit, und fast alle reagieren mit Verwunderung und tiefer Besorgnis, von Staatschefs bis hin zu Straßenprotesten. Insbesondere die besonderen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die nicht nur auf Interessen, sondern auch auf gemeinsamen Werten beruhen, zeigen Anzeichen einer zunehmenden Belastung im Zuge der Reform.”

Das INSS blickt weiter in die Zukunft als die Regierung Biden oder die Regierung Netanjahu. Sie sehen, was der jetzt entlassene israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sah und was ihn dazu veranlasste, seinen Job zu opfern, um einen Stopp der “Justizreform” zu fordern. Sie sehen, dass der gesamte Rechtsruck – nicht nur der Angriff auf die Justiz, sondern auch die ausdrückliche Ablehnung jedes Kompromisses mit den Palästinensern, der die gesamte Fassade zerstören würde, für die die USA so hart gearbeitet haben – die führenden Demokraten in den USA möglicherweise dazu zwingt, sich endlich von ihrer geschlossenen Haltung gegenüber Israel zu lösen. Sie sind sich bewusst, dass dieser Prozess bereits begonnen hat, aber bisher nur begrenzte Fortschritte gemacht hat, dass aber ein unverhohlen autoritäres Israel diesen Bruch erheblich beschleunigen könnte.

So sähe eine “Krise” in den Beziehungen zwischen den USA und Israel aus. In Haaretz gibt Miller eine Einschätzung ab, die im Gegensatz zu seinem Tweet am Ziel vorbeigeht. “Biden muss sich nicht dem Vorwurf der Republikaner aussetzen, er sei zu hart gegenüber Israel.

Dies ist eine Fehleinschätzung. Biden riskiert im Moment nichts, wenn er sich gegen diese Regierung stellt, die von Progressiven als faschistisch und selbst von israelfreundlichen Demokraten als bedrohlich für die Zukunft Israels angesehen wird. Es war noch nie politisch sicherer, gegenüber Israel “hart” zu sein. Die Republikaner werden Biden in diesem Punkt angreifen, aber er wird keine einzige Stimme und wahrscheinlich nicht einmal einen einzigen Dollar an Unterstützung verlieren, wenn er dies jetzt tut. Die Angriffe der GOP werden außerhalb ihrer eigenen Wähler keine Punkte bringen.

Biden ist nicht der Einzige, der Israel im Moment falsch einschätzt. Viele der eher liberalen Unterstützer Israels schätzen die Situation ebenso falsch ein.

Aber Biden ist nicht der Einzige, der Israel derzeit falsch einschätzt. Viele der eher liberalen Unterstützer Israels schätzen die Situation ebenso falsch ein. Dieser Vorstoß in Richtung Autoritarismus war überstürzt und hat daher eine massive Reaktion der israelisch-jüdischen Bevölkerung hervorgerufen. Doch die Bedrohung entstand allmählich über viele Jahre und Wahlen hinweg. Sie wurde Israel nicht plötzlich von Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir und Benjamin Netanjahus Panik, bei seiner Korruption ertappt zu werden, aufgedrängt. Sie ist aus Israels grundsätzlicher Ablehnung der Demokratie für alle außer Juden und dem daraus resultierenden, allmählichen, aber stetigen Rechtsruck entstanden. Sollte diese von Netanjahu verkündete Pause in seinem autoritären Vorstoß es Elementen in der Knesset ermöglichen, die Bemühungen um eine Justiz “reform” zum Scheitern zu bringen, was durchaus möglich ist, wird es viele Jubelrufe über einen so genannten “Triumph der israelischen Demokratie” geben. Aber es ist nichts dergleichen.

Während einige in Israel anerkennen, dass die Weigerung Israels, die Palästinenser als Menschen zu betrachten, die gleiche Rechte verdienen, der Boden ist, der Smotrich, Ben-Gvir und Netanjahu nährte und wachsen ließ, war das vorherrschende Gefühl bei diesen Demonstranten der Schutz von Israels fiktiver “jüdischer Demokratie”.

Wie J Street es in ihrer Erklärung formulierte: “Wir fordern die Biden-Administration auf, die entschlossenen Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um der rechtsextremen Agenda der Netanjahu-Regierung wirklich die Stirn zu bieten. Nur mit diesem entschlossenen Vorgehen kann sie die gemeinsamen Werte und Interessen unserer beiden Länder wirklich aufrechterhalten und dazu beitragen, Israels Zukunft als demokratisches Heimatland für das jüdische Volk zu sichern.”

Das ist die falsche Entscheidung. Dies ist eine Gelegenheit, eine Zukunft zu sichern, die für alle Menschen, die im historischen Palästina leben, Demokratie vorsieht. Es liegt in Bidens und der Verantwortung der Vereinigten Staaten, Sicherheit und Gleichheit für alle Betroffenen zu fordern, nicht nur für das “jüdische Volk”, wie J Street es ausdrückte.

Die “Krise”, die manche befürchten, ist nicht da und wird wahrscheinlich auch nicht näher rücken, nachdem Netanjahu seinen rücksichtslosen Marsch in Richtung Autoritarismus gestoppt hat. Es würde die USA auch keineswegs in einen Kreuzritter für die Rechte der Palästinenser verwandeln. Aber sie könnte einen rationaleren politischen Ansatz ermöglichen. Das wäre natürlich gut für die Palästinenser und läge im besten Interesse der USA und sogar der meisten Israelis. Aber Biden wird sich mit allen Mitteln dagegen wehren. Das sagt viel über die Einstellung dieser Regierung zur Apartheid aus. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …