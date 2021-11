Der lange Arm des zionistischen Regime und seiner Lobby Helfer hat sich wie eine Krake ausgebreitet und fühlt sich bei den willigen Helfern aus Medien und Politik besonders wohl.

https://www.972mag.com/germany-academia-bds-palestine/

Bild: Palästina-Solidaritätsprotest in Berlin, Deutschland, 15. Mai 2018. (Hossam el-Hamalawy/Flickr/CC BY 2.0)



In Deutschland sind die Universitäten führend im Kampf gegen die Palästina-Solidarität

Von Hebh Jamal

09. November 2021



2021 Konservatismus und historische Schuldgefühle lassen den Raum für Palästina-Aktivismus in Deutschland schrumpfen – und die Universitäten gehören zu den härtesten Schlachtfeldern überhaupt.

Im Jahr 2017 war Eleonora Roldán Mendívil, eine an der Freien Universität Berlin lehrende Wissenschaftlerin, plötzlich arbeitslos, nachdem sie in einem Blogpost kommentiert hatte, dass Israel “ein koloniales Projekt” und ein “Apartheidstaat” sei. Pro-Israel-Gruppen in Deutschland nahmen Roldán Mendívil ins Visier und bezeichneten sie als Antisemitin. Die Universität leitete eine Untersuchung ihrer Äußerungen ein, die von Wolfgang Benz, einem national anerkannten Forscher zum Thema Antisemitismus, geleitet wurde. Benz’ Bericht entlastete sie von allen Vorwürfen des Antisemitismus, aber die Universität weigerte sich, die Ergebnisse zu veröffentlichen, so Roldán Mendívil (die Universität reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme). Stattdessen wollte man, dass sie eine Geheimhaltungsvereinbarung akzeptiert, die es ihr verbietet, öffentlich über den Bericht zu sprechen. Roldán Mendívil weigerte sich.

In einem anderen Fall erstellte eine bekannte Forschungs- und Datenerfassungsstelle, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS), eine geheime Akte über Anna-Esther Younes, eine deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin, die sich auf kritische Rassentheorie, Weißsein und psychoanalytische Theorien in Deutschland spezialisiert hat, um sie von einer Veranstaltung auszuladen, auf der sie einen Vortrag hielt. Während der Veranstaltung stellten die Organisatoren Younes öffentlich in eine Reihe mit einem rechtsextremen Schützen, der eine Synagoge angegriffen hatte, weil sie einen Brief unterzeichnet hatte, in dem die Anti-BDS-Resolution des Bundestages kritisiert wurde. Da Younes von der Veranstaltung ausgeschlossen wurde, konnte sie sich nicht verteidigen.

Im Juli, während einer Online-Abstimmung über eine Anti-Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsresolution (BDS-Resolution) an einer deutschen Universität, bemerkten Studenten, die gegen die Resolution waren und Keffiyehs trugen, plötzlich, dass ihre Kameras deaktiviert worden waren. Das Studentenparlament der Universität Münster, das die Veranstaltung durchführte, behauptete, die Keffiyehs seien eine “politisch unangemessene Form der Kleidung”; die Organisatoren gaben den Studenten auch nicht die Möglichkeit, sich zu äußern, obwohl sie ihnen vor der Sitzung Redezeit versprochen hatten. Die Resolution, die angenommen wurde, kennzeichnet jede studentische Organisation, die die BDS-Bewegung unterstützt. Übersetzt mit Deepl.com

