Palästinenser versammeln sich um Teile eines israelischen gepanzerten Fahrzeugs, nachdem es bei Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern in der Stadt Dschenin im Westjordanland am 19. Juni 2023 zerstört wurde. (Nasser Ishtayeh/Flash90)



Die Palästinenser in den Städten des Westjordanlands entdecken schnell, dass ihre Zukunft in der Gazafication liegt, wenn ihre Vertreibung nicht möglich ist.

In Dschenin leitet Israel die nächste Phase der Apartheid ein

von Amjad Iraqi



30. Juni 2023

Der erschreckende Anblick von Siedlerpogromen in der vergangenen Woche, bei denen Hunderte von Israelis nach einer tödlichen Schießerei in der Siedlung Eli durch palästinensische Dörfer im besetzten Westjordanland randalierten, hat Israels Sicherheitsbehörden in eine sehr unangenehme Ecke gedrängt. Peinlich berührt von den viralen Bildern brennender Häuser, verkohlter Fahrzeuge und zerstörter Geschäfte verurteilten Armee, Polizei und Shin Bet gemeinsam die Angriffe als “nationalistischen Terrorismus”, der “allen moralischen und jüdischen Werten widerspricht”. Die IDF waren besonders eifrig bemüht, sich als verantwortliche Instanz zu präsentieren, die Recht und Ordnung wiederherstellen wird, und versprachen, mit allen Mitteln gegen diejenigen vorzugehen, “die in den palästinensischen Städten gewalttätig und extrem handeln”.

Abgesehen von der eklatanten Tatsache, dass die Armee eine der wichtigsten Institutionen ist, die den Siedlern die Mittel, den Schutz und das Vertrauen bietet, um solch mutwillige Gewalt auszuüben, gibt es einen weiteren Grund, warum dieses PR-Manöver als Farce bezeichnet werden sollte.

Am 19. Juni, nur wenige Tage vor den Pogromen, feuerte ein israelischer Apache-Hubschrauber während eines heftigen Gefechts zwischen angreifenden Armeeeinheiten und palästinensischen Kämpfern Raketen auf die Stadt Dschenin im Westjordanland ab, angeblich um “Deckung” für die Evakuierung verwundeter Soldaten zu bieten; fünf Palästinenser, darunter ein 15-jähriger Junge, wurden getötet und 90 verletzt. Zwei Tage später schoss eine israelische Drohne auf eine militante palästinensische Zelle in der Nähe von Dschenin, um Bewaffnete zu treffen, die für mehrere Anschläge, unter anderem auf einen Kontrollpunkt, verantwortlich waren. Beide Operationen wurden in den darauffolgenden Tagen schnell von den Schüssen in Eli und der darauf folgenden Siedlergewalt überschattet.

Die Luftangriffe sind alles andere als einmalige Vorfälle, sondern zeigen eine gefährliche Phase in der Entwicklung der israelischen Besatzung. Die Luftangriffe sind Berichten zufolge die ersten im Westjordanland seit zwei Jahrzehnten und wecken die Alpträume vieler Palästinenser, die während der Zweiten Intifada vor Hubschrauberangriffen in Deckung gegangen sind oder Wunden davongetragen haben. In dieser Zeit wurde der Luftkrieg zum Modus Operandi im Gazastreifen, beschleunigt durch Israels Rückzug aus den Siedlungen im Jahr 2005 und die totale Blockade des Gebiets nach der Machtübernahme durch die Hamas.

Palästinenser in Gaza protestieren aus Solidarität mit Palästinensern in Dschenin nach israelischen Militärangriffen auf die Stadt im Westjordanland am israelisch-gasischen Grenzzaun, östlich von Gaza-Stadt, 19. Juni 2023. (Atia Mohammed/Flash90)

Diese Neugestaltung der Militärherrschaft hat absichtlich eine physische und psychologische Trennung zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen herbeigeführt, begünstigt durch die brudermörderische Rivalität zwischen Fatah und Hamas. Als sich diese Distanz normalisierte, wurden die beiden Gebiete als unverbunden und unvergleichbar betrachtet. Selbst wohlmeinende Befürworter, die sich stark auf die Siedlungen und die Annexion konzentrierten, tappten oft in die Falle, den Gazastreifen außerhalb der Kriegszeit zu vergessen und ihn als Anomalie im Kontext der “Ein-Staat-Realität” zu betrachten. Aber wie viele Aktivisten, Wissenschaftler und Experten gewarnt haben, sind die Strukturen, die zur Eingrenzung und Unterdrückung des Gazastreifens eingesetzt werden, keine Abweichung von Israels Methodik, sondern eine natürliche Fortsetzung davon. Das wurde in der vergangenen Woche im Himmel von Dschenin deutlich.

Wie der Gazastreifen ist auch Dschenin seit langem ein Zentrum des palästinensischen sozialen Lebens und des politischen Widerstands – und als solches Ziel brutaler Unterdrückung. Seit über einem Jahr führt die israelische Armee eine tödliche und langwierige Operation in der Stadt durch, bei der die Region immer wieder abgeriegelt wird, während Bodentruppen fast wöchentlich in Häuser der Zivilbevölkerung einbrechen und die öffentliche Infrastruktur zerstören. Die bewaffneten palästinensischen Gruppen, die von jungen Männern angeführt werden, die nur ein Leben in Verzweiflung und Tod kennen, haben sich unerbittlich gewehrt und in letzter Zeit gezeigt, dass sie den israelischen Truppen das Eindringen in die Stadt erschweren können – eine Tatsache, die die Armee in der vergangenen Woche dazu zwang, verzweifelt auf Luftangriffe zurückzugreifen. Die Bombardierung eines bewohnten Stadtgebiets und die kollektive Bestrafung der Stadt werden außerdem durch die Dämonisierung von Jenin als “Senkgrube des Terrorismus” gerechtfertigt, die ein ständiges Eingreifen erfordert – im Wesentlichen dieselbe Doktrin des “Rasenmähens”, die in dem nur wenige Kilometer entfernten blockierten Streifen angewandt wird.

Der Gazastreifen ist also kaum eine Ausnahme von der Regel der israelischen Apartheid. Vielmehr handelt es sich um das ultimative Bantustan – das Modell für die Kontrolle und Schwächung einer einheimischen Bevölkerung in einem belagerten Gebiet unter Einsatz moderner Waffen und Technologien, mit lokalen Herrschern, die sich um ihre Grundbedürfnisse kümmern, zu minimalen Kosten für die sie umgebende Siedlergesellschaft. Zentren im Westjordanland wie Jenin und Nablus, die bereits verschiedenen Formen der Schließung und Invasion ausgesetzt waren, bekommen nun einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Für viele Menschen dort ist die wichtigste Erfahrung der Israelis nicht mehr die von überfallenden Truppen oder marodierenden Siedlern, sondern die von hochfliegenden Jets und brummenden Drohnen. Wenn die Vertreibung der Palästinenser nicht möglich ist, wird die Gazafication ihre Zukunft sein.

Deshalb ist es ein morbider Witz, wenn der Generalstabschef der IDF, Herzl Halevi, Tage nach den Siedlerpogromen bei einer Einführungsfeier der Armee predigt: “Ein Offizier, der einen israelischen Bürger sieht, der einen Molotow-Cocktail auf ein palästinensisches Haus werfen will, und untätig daneben steht, kann kein Offizier sein.” Die Armee mag ihre Besorgnis über Siedler heucheln, die “nationalistischen Terrorismus” begehen, aber sie befiehlt ihren Soldaten ganz offen, das Gleiche zu tun, solange es in Uniform geschieht. Wie dem auch sei, trotz Halevis Behauptung ist es klar, dass ein Israeli, der brutale Gewalt in Gaza beaufsichtigt, leicht einen Weg finden kann, General zu werden und sich in die Politik zu begeben. Ein Israeli, der die gleiche Gewalt im Westjordanland anstiftet, kann nun Minister für nationale Sicherheit werden.Übersetzt mit Deepl.com



Dieser Artikel erschien ursprünglich in “The Landline”, dem wöchentlichen Newsletter von +972.

Amjad Iraqi ist leitender Redakteur bei der Zeitschrift +972. Er ist außerdem Mitglied des Think Tanks Al-Shabaka und war zuvor Advocacy-Koordinator beim Rechtszentrum Adalah. Neben +972 sind seine Artikel unter anderem in der London Review of Books, The Nation, The Guardian und Le Monde Diplomatique erschienen. Er ist palästinensischer Staatsbürger in Israel und lebt in Haifa.

