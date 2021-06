Solche Bundestagsabgeordneten brauchen wir hier!

In einem von 73 Abgeordneten unterzeichneten Brief fordern die Demokraten Biden auf, Trumps “Abkehr von der

langjährigen, überparteilichen” Politik in Bezug auf Palästina und Israel rückgängig zu machen



24. Juni 2021

Dutzende Demokraten im Repräsentantenhaus haben einen Brief unterzeichnet, in dem US-Präsident Joe Biden aufgefordert wird, die “Abkehr der Trump-Administration von der langjährigen, überparteilichen Politik der Vereinigten Staaten” gegenüber Israel und Palästina rückgängig zu machen, einschließlich der Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung.

Der Brief, der am Mittwoch an das Weiße Haus geschickt und von 73 Demokraten unterzeichnet wurde, fordert die Biden-Administration auf, den von Ex-US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Nahostplan – den er als “Deal des Jahrhunderts” bezeichnete – formell zurückzuziehen.

Außerdem wird Biden aufgefordert, die Zusage seiner Regierung zu erfüllen, ein separates US-Konsulat in Jerusalem wiederzueröffnen, um die palästinensische Bevölkerung zu betreuen.

Die “innige Umarmung” der Siedlungsbewegung und der israelischen Rechten durch die Trump-Administration hat der amerikanischen Glaubwürdigkeit schrecklichen Schaden zugefügt

– Jeremy Ben-Ami, J Street-Präsident

Mit insgesamt acht Forderungen konzentrierten sich die Gesetzgeber auf Trumps Politikänderungen, die ihrer Meinung nach Israelis und Palästinenser weiter von einem Zwei-Staaten-Abkommen entfernt haben. Als Beweis führten sie die jüngsten Unruhen an, die durch Israels Versuche der Siedlungserweiterung im besetzten Ost-Jerusalem und seine Bombardierung des Gazastreifens ausgelöst wurden.

“Dieser Ausbruch von Gewalt war eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass der israelisch-palästinensische Konflikt keine militärische Lösung hat und nur durch Diplomatie und eine verhandelte Zweistaatenlösung gelöst werden kann, die die bürgerlichen und politischen Rechte, die Sicherheit und die Selbstbestimmung beider Völker garantiert”, schrieben die Gesetzgeber.

“Um dieses Ziel zu erreichen, fordern wir Sie auf, die Politik der vorherigen Regierung rückgängig zu machen”, schrieben sie weiter.

Eine kritische Gelegenheit

Zu den weiteren Forderungen gehörten die Herausgabe von Richtlinien des Außenministeriums und des US-Zolls, um deutlich zu machen, dass die USA die israelischen Siedlungen als unvereinbar mit dem Völkerrecht betrachten; die Herausgabe einer Erklärung des Weißen Hauses gegen die Zwangsvertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern in Ost-Jerusalem und im gesamten palästinensischen Gebiet; eine Zusicherung, dass alle Regierungsdokumente “konsequent” auf die Westbank und den Gazastreifen als besetztes Land verweisen würden; die Freigabe aller zuvor zurückgehaltenen Hilfen für die Palästinenser; und die konsequente und proaktive Herausgabe von festen öffentlichen Verurteilungen von Menschenrechtsverletzungen, die die Aussichten auf Frieden untergraben.

Mehrheit der Demokraten sagen, dass die USA die Palästinenser nicht genug unterstützen

Angeführt von den Repräsentanten Gerry Connolly, Peter Welch und Jan Schakowsky, fordert der Brief auch, dass das Weiße Haus “über alle Kanäle darauf besteht, dass die Hamas weitere Raketenangriffe gegen Israel einstellt”.

“Während es zusätzliche Schritte gibt, die beide Konfliktparteien unternehmen können und müssen, um die Möglichkeit zu bewahren, eines Tages eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen, glauben wir, dass der erste Schritt für die Vereinigten Staaten darin bestehen muss, dringend amerikanische politische Positionen wiederherzustellen, die den Aussichten auf Frieden förderlich sind”, schreiben die Gesetzgeber.

Die Abgeordneten Ro Khanna, David Price, Betty McCollum, Marie Newman, Ilhan Omar, Mark Pocan und Jamaal Bowman gehörten zu den Unterzeichnern des Briefes.

Neben Schakowsky unterzeichneten mehrere jüdische Gesetzgeber, darunter die Abgeordneten Andy Levin, Jamie Raskin, John Yarmuth, Sara Jacobs, Alan Lowenthal und Steve Cohen.

Der Präsident von J Street, Jeremy Ben-Ami, sagte, der Brief sende eine kritische Botschaft an die Administration, dass sie mehr tun könne und solle, um die laufende Verschlechterung der Situation zu stoppen.

“Die innige” Umarmung der Siedlungsbewegung und der israelischen Rechten durch die Trump-Administration hat der amerikanischen Glaubwürdigkeit schrecklichen Schaden zugefügt, Extremisten ermächtigt und die Zukunft beider Völker gefährdet”, sagte Ben-Ami in einer Erklärung am Donnerstag.

“Es obliegt daher der Biden-Administration, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um produktive Beziehungen zur palästinensischen Führung wieder aufzubauen und absolut klar zu machen, dass die USA illegale Siedlungsexpansion, De-facto-Annexion und Vertreibung nicht dulden werden.

“Mit dem Amtsantritt einer neuen Regierung in Israel haben die USA eine entscheidende Gelegenheit, öffentlich zu demonstrieren, dass unsere Unterstützung für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung mehr ist als ein Lippenbekenntnis.” Übersetzt mit Deepl.com

