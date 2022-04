“Seit Anbeginn der Zeit sind die Opfer eines Krieges nicht nur diejenigen, die getötet werden, sondern auch diejenigen, die belogen werden.”

Bild: Löwen vom Ishtar-Tor in Babylon. (Jami430/Wikimedia Commons)

Der Ukraine-Krieg ist voll von Informationskriegsführung von beiden Seiten, die eine Allgegenwärtigkeit und Raffinesse erreicht hat, wie sie vielleicht noch nie zuvor gesehen wurde, sagt Joe Lauria.

Der folgende Text ist eine Aktualisierung eines Vortrags, der am vergangenen Donnerstag auf einer akademischen Konferenz gehalten wurde, die vom Institute for Pan-African Thought and Conversation (IPATC) der Universität Johannesburg und dem Centre for Media, Democracy, Peace and Security (CMDPS) an der Rongo-Universität in Kenia organisiert wurde. Das Thema lautete “The Uses and Abuses of Information Warfare”.

Informationskriegsführung von der Vorgeschichte bis zur Ukraine

Von Joe Lauria

18. April 2022

Zunächst einmal muss man sich vor Augen halten, dass Informationskrieg Krieg ist. Ein Krieg mit anderen Mitteln, aber dennoch ein Krieg. Das Ziel ist es, zu gewinnen. Den Gegner zu besiegen. Die Informationskriegsführung, wie sie heute genannt wird, früher aber als Propaganda bekannt war, gibt es in rudimentärer Form seit den Anfängen der Menschheit und hat sich im Laufe der Jahrtausende vor allem durch den Fortschritt der Technologie, der politischen Systeme und der Bildung der Bevölkerung weiterentwickelt.

In der Vorgeschichte können wir in der Kriegskultur eine Art Informationskrieg beobachten, bei dem eine Botschaft sowohl an die eigene Gruppe als auch an den Feind gesendet wurde. Dies geschah beispielsweise durch das Schlagen von Trommeln, was uns heute noch in der Redewendung “Kriegstrommeln schlagen” begegnet. Aber auch in Tänzen, Gesängen und der Dekoration des Kriegers. All dies bereitete die Menschen auf den Krieg vor und sollte dem Feind Angst einflößen.

Mit der Ansiedlung in Städten und der Entwicklung der Schrift – dem Beginn der so genannten Zivilisation – wurden neue Technologien in dem eingesetzt, was wir heute Informationskrieg nennen. Die Architektur spielte eine wichtige Rolle, um sowohl bei den Untertanen des Herrschers als auch bei seinen Feinden Ehrfurcht zu erwecken. Die Löwen an den Toren Babylons, die Pyramiden von Zoser und Gizeh und die Triumphbögen Roms vermittelten Freund und Feind gleichermaßen Botschaften von Größe und Macht.

Während der mittelalterlichen Kreuzzüge Europas gegen den Islam spielten die christliche Ideologie und die Ikonografie sowie die von den Kanzeln verkündete antimuslimische Propaganda eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung der Massen zur Unterstützung der Eroberungskriege in dem Gebiet, das später als Naher Osten bezeichnet wurde.

Detail einer Miniatur von Philipp Augustus bei seiner Ankunft in Palästina, nach 1332, vor 1350. (Mahiet, Meister des Missale de Cambrai/British Library Royal MS/Wikimedia Commons)

Der Buchdruck und der Informationskrieg

Der moderne Informationskrieg in Europa begann mit der Entwicklung des Buchdrucks und der zunehmenden Alphabetisierung. Die Herrscher waren nicht mehr nur auf die bildende Kunst oder öffentliche Reden angewiesen, um die Bevölkerung auf den Krieg vorzubereiten und dem Feind Nachrichten zu übermitteln. Sie verfügten bald über Flugblätter und später über Tageszeitungen, um Informationen in Kriegszeiten zu verbreiten.

Möglich wurde dies durch die Nähe der Zeitungseigentümer zu den herrschenden Kreisen, mit denen sie gemeinsame wirtschaftliche oder politische Interessen teilten. Im Mittelpunkt der Geschichte von Krieg und Information vom 19. Jahrhundert bis heute steht die Art und Weise, wie Regierungen die vermeintlich unabhängige Presse zur Führung eines Informationskriegs gegen ausländische Feinde und widerstrebende Bevölkerungen im eigenen Land eingesetzt haben.

Die Presse spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Unterstützung im Inland für den europäischen Kolonialismus im Ausland, indem sie das Imperium verherrlichte und seine Opfer entmenschlichte. Diese Funktion erfüllt sie auch heute noch, da die Stimmen der Opfer der US-Kriegsführung, wie Iraker, Iraner und Palästinenser, in den US-Medien kaum zu hören sind. Sie macht es einfacher, gegen ein Volk in den Krieg zu ziehen, über das die Amerikaner so gut wie nichts wissen.

Täuschung ist ein wesentlicher Bestandteil des Informationskriegs, vor allem beim Feind, aber auch bei der eigenen Bevölkerung, wenn die Kriegsmotive verschleiert werden; zum Beispiel die Behauptung Amerikas, dass es in den Krieg zieht, um die Demokratie zu verbreiten und nicht um die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft zu erlangen.

Gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert wurde die Sammlung von Informationen in der Nähe des Schlachtfelds und ihre Verbreitung durch die Regierungen über die Medien zu einem immer ausgefeilteren Teil der Informationskriegsführung. Der preußische General und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz warnte, dass “viele Geheimdienstberichte im Krieg widersprüchlich sind; noch mehr sind falsch, und die meisten sind unsicher […] die Berichte erweisen sich als Lügen, Übertreibungen, Irrtümer und so weiter. Kurz gesagt, die meisten Geheimdienstberichte sind falsch, und die Wirkung der Angst besteht darin, Lügen und Ungenauigkeiten zu vermehren”.

Und dennoch fanden diese Lügen und Übertreibungen ihren Weg in die Zeitungen und später ins Radio, Fernsehen und heute in die sozialen Medien.

Radio und Kino

Standbild aus Riefensthals Triumph des Willens.

Ein bedeutender Durchbruch in der Informationskriegstechnologie war das drahtlose Radio, das die Stimme eines Sprechers über weite Entfernungen übertragen konnte, weit über Versammlungen im Freien auf städtischen Plätzen hinaus, um einen Herrscher von einem Balkon aus sprechen zu hören. Nazideutschland nutzte das Radio in seinem Informationskrieg in hohem Maße, um das eigene Volk zu mobilisieren und die Alliierten zu verteufeln. Es machte Propagandasendungen in englischer Sprache, genau wie die Japaner.

Die Nazis und die Amerikaner machten auch das Kino zu einem wichtigen Teil ihrer Informationskriegsanstrengungen, mit den Propagandafilmen von Leni Riefensthal in Deutschland und mit Hollywood, das besonders rassistische Filme produzierte, die die Japaner als Untermenschen darstellten, so wie die Nazis in ihren Filmen die Juden dargestellt hatten. Wochenschauen in den Kinos verbreiteten die Kriegserzählung der jeweiligen Seite vor dem heimischen Publikum.

Fernsehen

In Nachkriegskonflikten, wie z. B. in Vietnam, wurde das mächtigere Mittel der Bildübertragung durch das Fernsehen für den Informationskrieg genutzt, obwohl die kritische Kriegsberichterstattung, die die Gewalt in die amerikanischen Haushalte brachte, dazu beitrug, die US-Bevölkerung gegen den Konflikt aufzubringen. Dies wurde aus Sicht der amerikanischen Machthaber durch die Einbettung der Medien in das Militär bei der Invasion des Irak 1991 behoben.

Die Darstellung der Bombardierung Bagdads, insbesondere auf CNN, und die im Fernsehen übertragenen Briefings von Pentagon-Beamten über den Verlauf des Krieges (einschließlich einiger der ersten Cockpit-Videos von Bombeneinschlägen auf Gebäude) wurden zu einer wichtigen Waffe im Informationskrieg gegen den Irak.

Dies wiederholte sich mit größerer Raffinesse bei der US-Invasion im Irak im Jahr 2003, bei der die US-Medien eingesetzt wurden, um die amerikanische Bevölkerung in einen Rausch der Kriegsbegeisterung zu versetzen, der nur noch von der aktuellen Manie über den Krieg in der Ukraine übertroffen wird, die nun zum großen Teil durch die sozialen Medien angeheizt wird.

Soziale Medien

Der Krieg in der Ukraine ist ein Informationskrieg, der von beiden Seiten geführt wird und der in seiner Allgegenwart und Raffinesse vielleicht noch nie dagewesen ist. Wieder einmal spielt die Technologie eine Hauptrolle. Neben dem mächtigen Instrument des Fernsehens in der Informationskriegsführung haben das Internet und insbesondere die sozialen Medien das Spiel verändert, auch wenn Zeitungen und Fernsehen nach wie vor ihre Rolle spielen.

Der Konflikt in der Ukraine kann als der erste große Krieg im Zeitalter der sozialen Medien bezeichnet werden. Er hat neue Möglichkeiten eröffnet, die Wahrnehmung eines Krieges in der Öffentlichkeit zu steuern. Die sozialen Medien haben neue Formen der Informationskriegsführung eingeführt: Bots, Trolle und die sogenannten Trollfarmen. Die sozialen Medien haben es den Bürgern ermöglicht, sich in den Kampf einzumischen, und viele von ihnen wurden zu individuellen Propagandisten, die die offiziellen Täuschungen der einen oder anderen Seite eines Krieges wiederkäuen. Soziale Medien helfen, Propaganda schneller zu verbreiten, als es Radio, Fernsehen oder Zeitungen je könnten.

Die Technologie der Gesichtserkennung hat sich mit den sozialen Medien zusammengetan, um das zu schaffen, was die Washington Post als “klassische psychologische Kriegsführung” in der Ukraine bezeichnet. Die Zeitung berichtet: “Ukrainische Beamte haben in den 50 Tagen seit Beginn der Moskauer Invasion mehr als 8.600 tote oder gefangene russische Soldaten per Gesichtserkennung untersucht und die Scans genutzt, um die Leichen zu identifizieren und Hunderte ihrer Familien zu kontaktieren, was vielleicht eine der bisher grausamsten Anwendungen der Technologie ist.” Das Ziel ist es, den Dissens gegen den Krieg in Russland zu schüren, berichtet die Post.

Während das Internet und die sozialen Medien mit großen Versprechungen für die Demokratisierung von Informationen begannen, haben sie sich zu einem Schauplatz der Kontrolle durch die Regierung entwickelt, indem sie im Westen eine einheitliche Darstellung des Ukraine-Krieges durchsetzen. Twitter-Nutzer, die die Darstellung des Krieges durch die westliche Regierung und die westlichen Medien in Frage stellen, werden zunehmend aus dem Dienst geworfen, während pro-westliche Nachrichten verstärkt werden.

Es wird die totale Kontrolle über das Narrativ angestrebt, und das Wort “total” steht für totalitär.

Denken Sie daran: Informationskrieg ist Krieg. Es geht ums Gewinnen. Es geht nicht darum, wahrheitsgemäß oder gar sachlich zu sein. Es geht darum, die eigene Bevölkerung zu überzeugen und den Feind zu schädigen.

Die Bedeutung von Unwissenheit in Informationskriegen

Es gibt einen fruchtbaren Boden, um in den USA einen Informationskrieg gegen die Ukraine zu führen. In allen Kriegen der USA spielt die Unkenntnis über fremde Angelegenheiten eine große Rolle. Das mangelnde Wissen der Amerikaner über andere Länder wird durch die Tatsache verstärkt, dass die USA nie überfallen wurden, außer kurzzeitig von den Briten im Jahr 1812, und dass die USA selbst als eine Invasion der Europäer begannen, bei der sie die indigene Bevölkerung auslöschten, und später in Mexiko und dann in den spanischen Besitzungen einmarschierten und, offen gesagt, nie aufgehört haben, andere Nationen zu überfallen.

Die Unkenntnis dieser Geschichte macht die Amerikaner anfällig für Propaganda, die den amerikanischen Expansionismus verschleiert. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg spielt diese Unkenntnis eine wichtige Rolle bei der Anfälligkeit der amerikanischen Öffentlichkeit für Kriegspropaganda.

Die Amerikaner verstehen im Allgemeinen nicht die Psyche Russlands, das mehrfach überfallen wurde, insbesondere von den europäischen Großmächten im 19. und 20. Sie wissen in der Regel nicht, dass die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg 80 Prozent der Wehrmacht vernichtet hat, weil ihnen das nie gesagt wird. Sie wissen nicht, was ein Wiederaufleben des Nationalsozialismus für das russische Volk bedeutet, oder dass es in der Ukraine ein Wiederaufleben des Nationalsozialismus gibt, weil dies in den Konzernmedien totgeschwiegen wird.

Unter dem Deckmantel der Seriosität und Objektivität haben die Nachrichtenmedien der USA und Europas, die eng mit ihren Regierungen verbunden sind, eine wichtige Rolle im Informationskrieg gespielt, indem sie absichtlich drei entscheidende Fakten aus ihrer Darstellung des Ukraine-Krieges weggelassen haben, was das Bild völlig verändert.

Die Medien lassen die Rolle der USA beim Putsch in Kiew im Jahr 2014 aus; dass in der östlichen Donbass-Region ein achtjähriger Bürgerkrieg gegen russischsprachige Ukrainer geführt wurde, die sich dem Putsch widersetzten (Russlands Hilfe wurde damals fälschlicherweise als Invasion dargestellt); und dass Neonazi-Kämpfer, die jetzt in das staatliche ukrainische Militär integriert sind, eine große Rolle beim Putsch, im Bürgerkrieg und bei den aktuellen Kämpfen im Rahmen der russischen Invasion spielten.

Es gibt reichlich Beweise dafür, dass die USA hinter dem gewaltsamen Sturz des demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten im Jahr 2014 standen, insbesondere ein durchgesickertes Telefongespräch zwischen einem hochrangigen Beamten des Außenministeriums und dem amerikanischen Botschafter in Kiew, in dem Wochen vor dem Putsch besprochen wurde, wer die neue Regierung bilden würde. Es gibt mehr als genug Beweise für den Einfluss von Neonazis in der Ukraine.

Im Informationskrieg der Medien wurde auch wenig Wert auf diplomatische Schritte gelegt, die die russische Invasion hätten verhindern können: nämlich das sieben Jahre alte Minsker Abkommen, das den Bürgerkrieg hätte beenden können, wenn die USA, Deutschland und Frankreich Druck auf Kiew ausgeübt hätten, es umzusetzen.

Auch die Vertragsvorschläge, die Russland den USA und der NATO im Dezember letzten Jahres vorgelegt hatte und die einen Rückzug der NATO-Truppen aus Osteuropa (wo die NATO ihr Versprechen, nicht zu expandieren, gebrochen hatte) und den Abzug von Raketen vorsahen, um ein neues Arrangement in Europa zu schaffen, das den Sicherheitsinteressen Russlands Rechnung trägt, wurden heruntergespielt. Russland drohte mit einer “technisch-militärischen” Antwort, falls die Verträge abgelehnt würden. Sie wurden abgelehnt und Russland marschierte ein.

Indem sie die Diplomatie ignorierten, scheinen die USA die Invasion gewollt zu haben, um ihren Informations- und Wirtschaftskrieg gegen Russland zu entfesseln, mit dem Ziel, Wladimir Putin zu stürzen, was Joe Biden auch zugab. Indem der Westen all dies aus der Ukraine-Geschichte herausgelassen hat, hat er Putin einfach als einen verrückten Spinner mit Cartoon-Charakter dargestellt.

Ein weiterer gängiger Begriff für den Informationskrieg sind psychologische Operationen oder Psy-Ops, wie die ukrainische Offensive zur Gesichtserkennung. Man kann sagen, dass die US-Regierung über ihre willfährigen privaten Medien eine psychologische Operation am amerikanischen Volk durchgeführt hat. Das Gleiche kann man von Europa sagen. Ihnen wurde so gut wie nichts über die Hintergründe dieses Krieges erklärt. Wie kann das sein, wenn ehemalige Geheimdienst- und Verteidigungsbeamte jetzt als TV-Analysten arbeiten?

Unabhängige Medien wie Consortium News, das ich herausgebe, haben versucht, diese Lücken zu schließen.

Auf dem Schlachtfeld

Am intensivsten ist der Informationskrieg bei den Ereignissen auf dem ukrainischen Schlachtfeld. Es ist unmöglich geworden, zu sagen, was dort vor sich geht. Es zeichnen sich zwei völlig unterschiedliche Geschichten ab. Aus Sicht des Westens gewinnt die Ukraine den Krieg. Russland behauptet, seine Operation verlaufe wie geplant.

Westliche Regierungen und Medien, die sich fast ausschließlich auf die Aussagen Kiews und Washingtons stützen, haben wochenlang behauptet, Russland sei auf dem Weg zur Eroberung Kiews “steckengeblieben”, habe dort eine Niederlage erlitten und müsse sich zurückziehen. Russland erklärte, es habe nie die Absicht gehabt, Kiew anzugreifen, und habe seine Streitkräfte als Ablenkungsmanöver in der Nähe der Stadt geparkt, um die ukrainischen Streitkräfte davon abzuhalten, Kiew zu verteidigen, während Russland Mariupol angriff, den Sitz des neonazistischen Asow-Regiments. Russland sagt, es habe diese Truppen nun in den Donbass verlegt.

Die Ukraine und die westlichen Medien machen Russland für die Angriffe auf ein Theater und eine Entbindungsstation in Mariupol, ein Massaker außerhalb Kiews und die Bombardierung eines überfüllten Bahnhofs verantwortlich, während Russland sagt, die Ukraine sei für all diese Angriffe verantwortlich. Eine Untersuchung unter der Leitung der Vereinten Nationen ist notwendig. Aber vielleicht werden wir die Wahrheit über diese Vorfälle nie erfahren.

Die Ukraine und der Westen behaupten, Russland töte absichtlich Zivilisten, während Russland sagt, es vermeide bewusst Angriffe auf Zivilisten und erwidere das Feuer nur auf Angriffe, die aus zivilen Gebieten kommen. Bislang berichtet die UNO, dass seit der Invasion am 24. Februar, also vor sieben Wochen, nur 2.072 Zivilisten getötet wurden, während ein ukrainischer Beamter letzte Woche sagte, dass allein in Mariupol 10.000 Menschen getötet wurden. Natürlich schießen beide Seiten in einem Krieg, aber im Westen sind es nur die Russen, die Menschen töten.

Nur selten wird eine abweichende Meinung geäußert. Ein Pentagon-Beamter sagte der Zeitschrift Newsweek, dass Russland offen gesagt nicht viele Zivilisten getötet habe und noch viel mehr hätte töten können, wenn es gewollt hätte.

Das neonazistische Asow-Regiment hat behauptet, Russland habe in dem Krieg chemische Waffen eingesetzt. Die westlichen Medien berichteten pflichtbewusst darüber, ohne die Nazizugehörigkeit von Asow zu erwähnen. Jetzt ist die Geschichte verschwunden.

Das Pentagon hat übrigens so etwas wie eine Bremse gegen den Informationskrieg der USA gespielt.

Das Pentagon sagte, es könne nicht feststellen, wer für das Massaker von Butscha verantwortlich sei, obwohl Biden sagte, Russland sei es; es sagte, es könne die Erzählung von Asow über den Einsatz chemischer Waffen nicht bestätigen; und es lehnte eine Flugverbotszone und die Entsendung polnischer Jets in die Ukraine entschieden ab, selbst nachdem Außenminister Antony Blinken dies befürwortet hatte – all das, um einen Krieg zwischen der NATO und Russland und die unvorstellbaren Folgen zu verhindern, die dieser mit sich bringen könnte. Das Pentagon rettet uns. Bis jetzt.

Russischer Informationskrieg

Es ist sehr schwierig geworden, zu verstehen, wie Russland seinen Informationskrieg führt, da der englischsprachige Fernsehsender RT und der Radiosender Sputnik im Westen verboten wurden. Der Kreml und andere Regierungswebseiten wurden gehackt. Dies sind die wichtigsten Taktiken im Informationskrieg des Westens.

Die russische Seite der Geschichte erfährt man größtenteils nur auf Telegram, wo man banale Aussagen des Verteidigungsministeriums über die genaue Zahl der zerstörten ukrainischen Militärausrüstung lesen kann, Zahlen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Auch im eigenen Land hat Russland abweichende Meinungen unterdrückt, Medien geschlossen, Proteste verboten und sogar das Wort “Krieg” verboten, um zu beschreiben, was Russland tut.

An dieser Stelle befinden wir uns in der Informationslandschaft des Ukraine-Konflikts.

Seit Anbeginn der Zeit sind die Opfer eines Krieges nicht nur diejenigen, die getötet werden, sondern auch diejenigen, die belogen werden.

Es ist ein altes Sprichwort, aber es stimmt immer noch: Das erste Opfer der Informationskriegsführung ist die Wahrheit.

Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

