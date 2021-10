Inside Facebook – Die hässliche Wahrheit von Sheera Frenkel und Cecilia Kang S. Fischer Verlag

Aktueller denn je, ist “Inside Facebook”, von Sheera Frenkel und Cecilia Kang, wird immer aktueller. Ja, es führt uns die hässlichen Wahrheiten dieses gefährlichen Netzwerkes, gnadenlos vor Augen. Sowohl Frenkel, als auch Kang, sind renommierte Reporterinnen der New York Times und gewähren uns einen einzigartigen Einblick in den mächtigsten und undurchschaubaren Konzern der Welt. Dieses Buch von dem Facebook nicht will, dass sie es lesen, lohnt sich gerade auch deshalb zu kaufen und zu lesen. Es ist eine Fakten Geschichte, der Skandale, Manipulationen dieser Geldmaschine, die uns alle in die Richtung des Mark Zuckerberg zu beeinflussen versucht. Wie es versucht, einzelne Personengruppen zu sperren und andere versucht unter einen Schutz zu stellen oder ihnen einen besonderen Status zu verleihen, ist erschreckend und kommt einem Verbrechen gleich. Jeder der sich in die Hände dieses Netzwerkes begibt sollte sich dieser Tatsache bewusst sein, welcher Gefahr er sich damit aussetzt. Wie die Autorinnen mehr als tausend Stunden investierten und über vierhundert Personen, ehemalige und derzeitige Angestellte, Manager, Investoren und Berater von Facebook, sowie viele andere Insider interviewten und Insider Details erstmalig veröffentlichten, ist meisterhaft. Wie sie in 14 Kapiteln die Machenschaften aufdecken und dem Leser Informationen offenlegen, macht sprachlos.

Ich verfolge schon seit langem die Facebook Machenschaften, die besonders in Palästina, Palästinenser ausgrenzten , dafür aber den “jüdischen Staat” unterstützte, zu dem Mark Zuckerberg, wie es scheint enge Beziehungen pflegt und Sympathien hegt.

Lassen wir uns also nicht abhalten vom lesen und sehen der hässlichen Wahrheit ins Facebook Auge.

Evelyn Hecht-Galinski

Facebook’s often inscrutable content moderation process has come under renewed fire during the 11-day bombardment of Gaza after hundreds of pro-Palestine posts were removed, many without explanation. Nearly 500 removals on Instagram and Facebook were documented by 7amleh, a Palestinian digital rights non-profit, between 6 and 19 May.

Das Buch, von dem Facebook nicht will, dass Sie es lesen! NSA-Skandal, Wahlmanipulationen, Cambridge Analytica, Trump … Das ist nur die Spitze des Eisbergs! Die renommierten »New York Times«-Reporterinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang gewähren einen bisher einzigartigen Einblick in den mächtigsten und undurchschaubarsten Konzern der Welt. Ausgehend von ihrer langjährigen investigativen Recherche, in der sie über Hunderte von Interviews führten, zeigen uns die Autorinnen ein Facebook, das wir so bislang nicht kannten. Dabei kommen sie Sheryl Sandberg und Marc Zuckerberg so nah wie niemand zuvor. Wir erfahren, welche Rollen Zuckerberg und Sandberg spielen, wie in den Hinterzimmern folgenreiche Entscheidungen getroffen, mit Politikern zwielichtige Absprachen vereinbart und undurchsichtige Netzwerke gebildet werden. Und wie eine Maschine zur Geldvermehrung immer weiter am Laufen gehalten wird, koste es, was es wolle – mit verheerenden Folgen: Aushöhlung der Privatsphäre und der Demokratie, eine Gefahr für unsere Gesellschaften. Grandios geschrieben, hautnah berichtet, ein Krimi über Manipulationen und Intrigen in einem der mächtigsten Konzerne der Welt – wie Dave Eggers‘ »The Circle«, nur real.

Israel’s caretaker prime minister, Benjamin Netanyahu, sought to shut down all use of the popular video-sharing app TikTok in Israel last month. The attempt to censor TikTok, details of which emerged last weekend, is one of a number of reported attempts by Israel to control social media content during last month’s military assault on the Gaza Strip.