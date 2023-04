Internationale Aktionswoche für die Palästinensischen Gefangenen – 17-23 April 2021

Aufruf zu Freiheit und Standhaftigkeit aus dem besetzten Palästina an alle freien Menschen in der Welt. Zur Woche der palästinensischen Gefangenen vom 17-23 April 2021

Um die Standhaftigkeit der Gefangenenbewegung zu stärken und unsere Gefangenen in den Gefängnissen des zionistischen Kolonialismus zu befreien

Dies ist ein internationaler und an die Völker gerichteter Aufruf von Samidoun, dem Netzwerk für die Verteidigung der palästinensischen Gefangenen, an alle freien Menschen in der Welt, an die Freunde unseres Volkes, an die Befreiungsbewegungen und die Kräfte, die mit unserem Volk solidarisch sind. Dies ist ein Aufruf für die Rechte und die Gerechtigkeit, ein palästinensischer Schrei für die Freiheit, an das Gewissen der Welt, damit sie sich entschieden an die Seite des Kampfes unseres Volkes sowie seines legitimen und kontinuierlichen Widerstandes stellt.

Dies ist der Aufruf der gefangenen Frauen und Männer in den zionistischen Gefängnissen, also der Aufruf der vordersten palästinensischen Frontlinie im besetzten Palästina, der revolutionären Formationen, die jeden Tag und jede Minute und Sekunde mit Körper und Geist kämpfen, indem sie sich mit der zionistischen Unmenschlichkeit und ihren verbrecherischen Gräueltaten konfrontieren, welche von den USA und ihren Verbündeten unterstützt werden. Unsere Gefangenen kämpfen mit einer einzigartigen Tapferkeit und Entschlossenheit weiter, trotz aller Hindernisse und aller Macht des Kolonialismus.

Dies ist ein Aufruf, um die Standhaftigkeit der palästinensischen Gefangenenbewegung in den zionistischen Gefängnissen zu unterstützen und um die Gefangenen zu befreien, ein Aufruf dazu, eine möglichst breite populäre und internationale Massenbewegung zu organisieren, um den tapferen Widerstand der Freiheitskämpfer zu verstärken, in dieser Woche der palästinensischen Gefangenen, die jedes Jahr vom 17. bis zum 23. April stattfindet.

Wir, zusammen mit unseren Genossinnen und Genossen in Samidoun, dem Netzwerk für die Verteidigung der Palästinensischen Gefangenen, innerhalb und außerhalb Palästinas, bringen diese Botschaft der Gefangenen in den zionistischen Gefängnissen in die Öffentlichkeit, und laden euch ein, euch uns anzuschließen und an der Organisation dieser Woche teilzunehmen, wobei zahlreiche Aktivitäten und populären Veranstaltungen zur Solidarität mit dem gerechten Kampf der palästinensischen Gefangenen für ihre Freiheit organisiert werden. Diese Aktionen werden auch die Welt über die täglichen zionistischen Verbrechen informieren, womit die Gefangenen rund um die Uhr konfrontiert sind: Es geht um die Politik der Unterdrückung und der Kollektivstrafe, die von der sogenannten „Gefängnisbehörde“ systematisch praktiziert wird. Diese Politik manifestiert sich unter anderem im Besuchsverbot sowohl für die Familienangehörigen als auch für die Anwälte, im Foltern, in der Isolation und in der Administrativhaft, sowie im Sturm auf die Zellen, im Bücherverbot und in der medizinischen Fahrlässigkeit, die sowohl Kinder als auch chronisch kranke Gefangenen betrifft, was im Zusammenhang mit der Pandemie eine lebensbedrohende Gefahr für alle Gefangenen in den zionistischen Gefängnissen darstellt.

Zurzeit setzt aber unser Volk in Al-Quds (Jerusalem) seinen populären Kampf fort, gegen die koloniale Siedlungspolitik, gegen die Entwurzelungsversuche und die vollständige ethnische Säuberung. Die Umsetzung dieser offiziellen zionistischen Politik hat seit 1947 keinen einzigen Tag gefehlt, während die ganze Welt schweigend zuschaut. Ganze Stadtviertel werden zurzeit weiter evakuiert, wie in Sheikh Jarrah, in Selwan, in Schaafat, in Al-Issawiya, und anderen Orte unserer besetzten Hauptstadt. Gleichzeitig macht der zionistische Kolonialismus weiter mit der Inhaftierungspolitik, mit der Unterdrückung und Verfolgung unseres Volkes in Al-Quds, so dass jeden Tag immer mehr Verhaftungen und nächtliche Stürme auf die Häuser passieren, die sowohl erwachsene Männer und Frauen, Arbeiterinnen und Arbeiter, als auch Jugendliche, Studierende und Kinder betreffen. Bekanntlich betrachtet die zionistische Inhaftierungspolitik die Gesamtheit unseres Volkes in ganz Palästina als Zielscheibe: in Al-Quds und in der Westbank, in den im Jahr 1948 besetzten Gebieten, und sogar im belagerten Gazastreifen, denn die zionistischen Angriffe betreffen dort alle Gruppen und Schichten, darunter die Bauer und die Fischer in Gaza.

Diese Wahrheiten bestätigen die Tatsache, dass der zionistische Kolonialismus ganz Palästina vom Fluss bis zum Meer betrifft, und dass das gesamte palästinensische Volk darunter leidet, jede Frau, jeder Mann und jedes Kind in unserer besetzten Heimat. Aber genau aus diesem Grund steht unser Volk in seiner Gesamtheit, in der Heimat sowie in der Diaspora, auf der Seite der Gefangenenbewegung, die für seine Rechte kämpft und sich opfert, weil sie seine eigentliche nationale Führung, das Wesen und das Ziel seines Kampfes zum Ausdruck bringt, und die Werte des Widerstandes, der Befreiung, der Gleichheit und der Aufopferung verkörpert.

Im Hinblick auf das Schweigen und das Ignorieren der sogenannten „internationalen Institutionen“, die diese Wahrheiten kennen und alle Details der Angriffe gegen unser Volk und seine Befreiungsbewegung protokollieren, und im Lichte des aktuellen, vorher nie erreichten, Grades der zionistischen Verbrechen, und gegenüber der Komplizenrolle vieler Institutionen und Länder in der Region, die eine Normalisierung und eine Allianz mit „Israel“ anstreben, richten wir diesen globalen Aufruf an unsere Freunde und Genossen, die freien Menschen überall in der Welt. Sie sollen Teile des Freiheitskampfes unseres Volkes werden, ein Kampf, der von der Avantgarde des Widerstandes, der Gefangenenbewegung, gegen Imperialismus, Rassismus und Reaktion geführt wird, sowie gegen die Kollaborateure und die Verbündeten des Feindes innerhalb und außerhalb des besetzten Palästina.

Wir leiten an euch diese Botschaft unserer Gefangenen in den zionistischen Gefängnissen weiter, und wir grüßen alle Freiheitskämpferinnen und -Kämpfer in den Gefängnissen der ganzen Welt, und wir erklären uns solidarisch mit ihrem gerechten und legitimen Kampf und stehen an ihrer Seite, um ihre Ziele zu verwirklichen. Wir erinnern uns und die ganze Welt daran, dass unsere gefangenen Genossinnen und Genossen in mehreren Gefängnissen leiden, in der Türkei, in Griechenland, in Saudi-Arabien, in Bahrain, in Ägypten, in den Philippinen, in den USA usw. Wir fordern ihre Befreiung und die Unterstützung ihres Widerstandes. Wir betrachten diese Woche der Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen als eine Woche der Solidarität mit allen Gefangenen in der Welt, die für die Freiheit und die soziale Gerechtigkeit, für die Emanzipation und gegen das System der Unterdrückung kämpfen. Wir senden einen Gruß der Standhaftigkeit und der Würde an unseren Genossen Georges Ibrahim Abdallah in den französischen Gefängnissen, und wir betonen, dass er ein einzigartiges revolutionäres Vorbild einer der Symbole unseres Widerstandes und eine Führungsfigur der palästinensischen Gefangenenbewegung darstellt. Wir fordern auch die Freilassung der politischen Gefangenen in den USA, vor allem der Führung der Bewegung der Black Panthers, und bestätigen die Tiefe und Stärke der Beziehungen zwischen unserem Volk und der Befreiungsbewegung der Afrikaner in den USA. Die geographische Entfernung kann die Wahrheit nicht verdecken, dass unser Kampf eins ist, unser Ziel eins ist, und unser Feind eins ist.

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass diese Woche der palästinensischen Gefangenen, vom 17. bis zum 23 April 2021, zu einem bedeutenden Meilenstein in unserem gemeinsamen und globalen Kampf werden, gegen Kolonialismus, Rassismus, Zionismus und Unterdrückung, für eine bessere Welt und menschliche Gesellschaft, für eine Alternative, in welcher die Werte der Solidarität und der Freiheit herrschen.

Es lebe der Kampf unseres palästinensischen Volkes für die Befreiung und die Rückkehr.

Es lebe der Kampf der palästinensischen Gefangenenbewegung – es ist sicher, Palästina wird vom Fluss bis zum Meer befreit.