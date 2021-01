Internationales Jüdisches Antizionistisches Netzwerk (IJAN) zur “IHRA-Definition von Antisemitismus”    

International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN) on the “IHRA Definition of Antisemitism” The following statement was originally produced in Spanish by IJAN Spain and IJAN Argentina in September 2020 and translated into English by IJAN in January 2021.

13. Januar 2021

Die folgende Erklärung wurde ursprünglich von IJAN Spanien und IJAN Argentinien im September 2020 auf Spanisch verfasst und von IJAN im Januar 2021 ins Englische übersetzt. Samidoun teilt diese Erklärung zu einem Thema, das für die Bewegung von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere in der Auseinandersetzung mit antipalästinensischer Unterdrückung weltweit:

IJANS POSITION BEZÜGLICH DER NEUEN DEFINITION VON “ANTISEMITISMUS”, DIE VON DER INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE (IHRA) ENTWORFEN WURDE

Der Staat Israel wurde auf Rassismus, Diskriminierung und jüdischem Exklusivismus gegründet

INTERNATIONALES JÜDISCHES ANTIZIONISTISCHES NETZWERK – IJAN

Die folgende Erklärung wurde ursprünglich auf Spanisch von IJAN Spanien und IJAN Argentinien erstellt. September 2020

1. das Internationale Jüdische Antizionistische Netzwerk drückt hiermit seine Ablehnung und Zurückweisung der neuen Definition von “Antisemitismus” aus, die von der Internationalen Holocaust-Gedenk-Allianz gefördert wird, da wir sie als ein Hilfsinstrument der zionistischen Bewegung und des Staates Israel betrachten, dessen Ziele sind:

die Mythologie und die ganze Reihe von ideologischen Operationen zu verstärken, die konstruiert wurden, um ihr exklusivistisches Projekt zu rechtfertigen

jede Kritik am Zionismus und dem Staat Israel zum Schweigen zu bringen.

2.- Das primäre Ziel der von der IHRA vorgeschlagenen Definition ist es, eine Gleichwertigkeit zwischen Antisemitismus und Antizionismus herzustellen.

Es ist eine politische und semiologische Operation, die darauf abzielt, die Öffentlichkeit zu verwirren und

die politischen Grundlagen der Kritik am Zionismus und dem Staat Israel zu verwirren

3. wir von IJAN sind der Meinung, dass der Zionismus nicht repräsentativ für das gesamte Weltjudentum ist und dass Kritik an dieser Ideologie oder am Staat Israel in keiner Weise mit “Antisemitismus” gleichgesetzt werden kann.

4.- Was ist dann der Zionismus und welche Kritik kann an ihm geübt werden?

Er ist eine Bewegung, eine Ideologie und ein Projekt, das am Ende des 19. Jahrhunderts inmitten des Aufstiegs und unter dem Einfluss der europäischen Judenfeindlichkeit entstand. Sie ist daher kein konstitutiver Teil des Judentums.

Er repräsentiert ein siedler-koloniales Projekt, das Palästina langsam erobert und kolonisiert hat und einen Prozess der ethnischen Säuberung der einheimischen Bevölkerung herbeiführte, der bis zum heutigen Tag andauert.

Es ist ein exklusivistisches und rassistisches Projekt, das mit dem Imperialismus verbunden und im orientalistischen Vorurteil gegenüber Palästinensern und Arabern im Allgemeinen verankert ist. Es praktiziert und fördert Islamophobie. Es stützt sich auch auf die Unterstützung von Millionen von Anhängern des christlichen Zionismus, in politisch rechten und rechtsextremen Organisationen.

Sie stellt sich selbst als eine Form des stammesbezogenen und ethno-religiösen Nationalismus dar, der darauf abzielt: Das jüdische Volk, ein kulturelles Kollektiv, das historisch und sprachlich immer vielfältig war, in eine nationale und homogene Einheit zu verwandeln, die hinter einem Prozess der Eroberung und Kolonisierung steht, die Gesamtheit des Weltjudentums mit dem Ziel zu versammeln, eine neue Gemeinschaft (eine Nation) in einem neuen Staat im Nahen Osten zu schaffen, in den Ländern der einheimischen Palästinenser, und darin angebliche “historische Rechte” zu beanspruchen, die jüdischen Gemeinden zu mobilisieren, um ihr Projekt und die Politik des Staates Israel zu unterstützen.

Sie leugnet und lehnt die Existenz anderer jüdischer Identitäten ab: nicht-nationalistische Identitäten, jiddische kulturelle Identitäten und vor allem außereuropäische jüdische Identitäten (arabische Juden, persische Juden, etc.)

Es baut ein Apartheid-Regime auf, das (in unterschiedlichem Maße) die bürgerlichen und politischen Rechte des palästinensischen Volkes, das heute im Staat Israel lebt, und derer, die im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland leben, verweigert. Und es verweigert darüber hinaus das Recht auf Rückkehr von Millionen von diasporischen palästinensischen Flüchtlingen auf der ganzen Welt.

Es steht im Widerspruch zu den grundlegenden Menschenrechten.

Sie war in der Vergangenheit und ist in der Gegenwart mit autoritären und volksfeindlichen Regimen verbündet und kollaboriert mit ihnen (besonders in Fragen der Sicherheit und des Militärs).

5.- Was ist Antizionismus?

Der Antizionismus ist eine breite Bewegung, die eine Vielzahl von Standpunkten in sich vereint: religiös, säkular, marxistisch, antikolonial und liberal.

Die säkulare und progressive politische Orientierung von IJAN folgt der Logik der Menschenrechte und des Internationalismus. Sie lehnt Judenfeindlichkeit und jede andere Form der Diskriminierung (Islamophobie, Rassismus gegen die Roma, antischwarzer Rassismus usw.) ab. Sie stellt die ideologische Grundlage der zionistischen Bewegung und des Staates Israel als kolonialistisches, exklusivistisches Projekt der Eroberung und Kolonisierung Palästinas in Frage, das unrechtmäßig behauptet, im Namen der Gesamtheit des Weltjudentums durchgeführt zu werden.

6.- Welche Punkte und Argumente setzt die IHRA ein, um Kritik am Zionismus zum Schweigen zu bringen, und warum sind wir mit ihnen nicht einverstanden?

Nach der Definition der IHRA,

Jüdische Bürger zu beschuldigen, Israel oder den angeblichen Prioritäten der Juden der Welt gegenüber loyaler zu sein als gegenüber den Interessen der Länder, deren Staatsbürger sie sind

Juden für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen

sind Akte des Antisemitismus.

IJAN: Die Überhöhung der jüdischen Identität, die als nationale Identität über jede andere Form von sozialer oder kollektiver Gruppierung betrachtet wird, ist ein zentrales Element der zionistischen Ideologie. Ihr Geschöpf, der Staat Israel, maßt sich an, alle Juden in der Welt zu repräsentieren, indem er sie als Teil der tatsächlichen oder potenziellen Bevölkerung des Staates betrachtet.

C) Den Juden das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen, z.B. durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.

IJAN: Wir betrachten die zionistische Bewegung nicht als eine Bewegung der Emanzipation, noch der nationalen Befreiung. Wir erkennen die Juden der Welt nicht als ein nationales Kollektiv an. Das Recht auf Selbstbestimmung entsteht und gilt für Völker, die vom Kolonialismus unterdrückt werden, was beim Judentum nicht der Fall ist. Selbst wenn die Juden der Welt auf diese Weise unterdrückt wären, könnte ihr Selbstbestimmungsrecht in keiner Weise auf Kosten eines anderen Volkes und unter Verletzung des Völkerrechts ausgeübt werden.

Wir behaupten, dass die zionistische Bewegung und der Staat Israel auf Rassismus, Diskriminierung und jüdischer Exklusivität gegründet sind. Wir behaupten, dass ein Staat als Institution niemals Gegenstand von Diskriminierung sein kann, sondern lediglich von Ablehnung und Kritik.

7.- Schließlich untergräbt die Erklärung der IHRA die Meinungsfreiheit derjenigen, die den Staat Israel und den Zionismus in Frage stellen. Übersetzt mit Deepl.com

