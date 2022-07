Interview mit Dr. Yavuz Özoguz Pars Today

Dieses Interview mit meinem Freund, Dr. Yavuz Özoguz möchte ich allen meinen Unterstützern ans Herz legen. So wie die Repressalien heute Muslime, ihre Vereine und “politische Nähe” trifft, um sie mit schwerwiegenden Konsequenzen zu verfolgen, die bis zu Eingriffen des Verfassungsschutzes gehen, so kann es und das ist meine Befürchtung, demnächst einmal jedem Deutschen gehen, der sich dem “Mainstream widersetzt” oder nicht den gängigen Normen entspricht! Wehret den Anfängen!

Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals an die unsägliche Documenta Antisemitismus Debatte erinnern, die ich für gefährlich halte. Diese politischen Einmischungen in die Kultur und ihre künstlerische Freiheit international anerkannter Künstler wirft kein gutes Bild auf Deutschland. Schlimmer noch, ausländische Künstler werden es sich demnächst sehr gut überlegen, ob es ratsam ist nach Deutschland zu kommen und sich hier künstlerisch zu betätigen oder auszustellen. Erneut wird es auch noch eine Bundestagsdebatte zu der Documenta geben, ebenso unnötig, wie schon die IHRA Antisemitismusdebatte, Es kann und darf nicht sein, dass jüdisch-israelische-Lobbygruppen, unter Bezug auf den Holocaust entscheiden was und wer antisemitisch ist. Alles nur um vor den tatsächlichen israelischen Besatzungsverbrechen und Völkerrechtsverbrechen in Palästina abzulenken. Warum gibt es nicht endlich eine Bundestagsdebatte zum Thema Palästina und illegale Besatzung durch den “jüdischen Staat” seit 74 Jahren. Nicht das “Existenzrecht Israels” ist der Punkt sondern es ist das überfällige Existenzrecht eines freien unbesetzten Palästina für alle Palästinenser. Free Palestine!

Evelyn Hecht-Galinski

Interview mit Dr. Yavuz Özoguz Muslime insbesondere die Schiiten in Deutschland sind derweil Repressionen ausgesetzt. Ihre Moscheen und Vereine werden geschlossen.

