Interview mit Yavuz Özoguz auf tv1 mit Stefan Magnet

Dr. Özoguz warnt: Der Great Reset soll Deutschland endgültig zerstören

28. März 2023



Dr. Yavuz Özoğuz gilt als Iran-Kenner, gläubiger Muslim und Betreiber einer der größten muslimischen Online-Portale Deutschlands. Er sagt: Über den Iran wird gelogen, weil er eine Antwort auf das globalistische Vernichtungsprogramm gibt. Und Deutschland muss endlich zu sich selbst finden, um den Untergang abzuwenden! Der „Great Reset“, das betrügerische Geldsystem, der Wertezerfall, Zerstörung der Familie und die Geschichtslügen: Bei all diesen Themen spricht der Muslim Dr. Yavuz Özoğuz dieselbe Sprache wie die meisten „Rechten“. Bei den Themen „Islamisierung“ und „Bevölkerungsaustausch“ hat er naturgemäß andere Ansichten. Gibt es dennoch die Möglichkeit einer Verständigung? Ja, sagt Özoğuz. Die Menschen müssten eben verstehen, dass „eine Hand voll Leute“ die westliche Welt beherrscht und 99,9% unterdrückt. Und das würde nur durch „teile und herrsche“ funktionieren. Wird dieses Spiel durchschaut, könnten alle Menschen guten Willens gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft bauen. Özoğuz wünscht sich eine friedliche Zukunft, das „Paradies auf Erden“, in dem Muslime, Christen, Juden und alle Menschen der Erde in Frieden miteinander leben könnten. Respekt und Achtung voreinander sei eine Grundbedingung. Özoğuz bekennt sich zur iranischen Befreiungstheologie, die besagt: „Wir entscheiden selbst, was in unserem Land geschieht!“ Deshalb wäre der Iran auch der globalistischen Agenda ein Dorn im Auge, denn immerhin würden jene Kräfte, die die USA steuern, eine weltweite Herrschaftsstruktur errichten wollen. „Und wir sprechen nicht von irgendwelchen Marionetten oder Zirkusfiguren, sondern von denen, die wirklich die Macht in Händen halten.“ Der Iran nehme für sich das Recht auf Selbstbestimmung in Anspruch. Und so verteidigt Dr. Özoğuz auch die nationale Gesetzgebung und Verfassung der Islamischen Republik Iran, den strengen Islam, das Kopftuch und die islamische Ehe, den kompromisslosen Kampf gegen Drogen und die Todesstrafe für Menschenhändler und Drahtzieher bei Pädophilen-Netzwerken. Dr. Yavuz Özoğuz ist Betreiber der Portale http://muslim-markt.de und http://www.eslam.de und Autor mehrerer Bücher.