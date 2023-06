Irak erhält von den USA grünes Licht für die Zahlung einer Gasrechnung in Höhe von 2,76 Milliarden Dollar an den Iran



Via The Cradle, Tyler Durdan 12. Juni 2023

Der Vorsitzende der gemeinsamen iranisch-irakischen Handelskammer, Yahya Al-e Eshaq, gab am 10. Juni bekannt, dass der Irak iranische Gelder im Wert von 2,76 Mrd. USD für Gasexporte, die Bagdad schuldet, freigegeben hat. Der Irak hatte von den USA eine Sanktionsaufhebung erhalten, um die Zahlung zu leisten.

Nach Angaben eines ungenannten Beamten des Außenministeriums, der mit der Nachrichtenagentur Reuters sprach, erhielt Außenminister Fuad Hussein am Donnerstag am Rande der Konferenz in Riad von US-Außenminister Antony Blinken die Erlaubnis, die Zahlung zu leisten.

iranfmnew.jpg

US-Außenminister Antony Blinken mit dem irakischen Ministerpräsidenten Fuad Hussein, Wiki Commons

Eshaq sagte am Samstag gegenüber iranischen Medien, dass die freigegebenen Mittel die Forderungen der iranischen Zentralbank (CBI) erfüllen und den Kauf von im Land benötigten Gütern sicherstellen werden. Er fügte hinzu, dass die Mittel erheblich zur Stabilisierung des Devisenmarktes beitragen könnten.

“Ein Teil der im Irak blockierten iranischen Gelder war für die Hadsch-Pilger bestimmt, ein anderer Teil wurde für grundlegende Güter verwendet”, sagte der iranische Handelsbeamte gegenüber lokalen Medien.

Im April erklärte Eshaq, Teheran und Bagdad hätten “mehrere Lösungen gefunden, um unsere Schulden bei der irakischen Zentralbank zu begleichen, so dass die ausstehenden Zahlungen des Irak an den Iran in den nächsten drei bis fünf Monaten schrittweise abgewickelt werden”.

Das grüne Licht der USA für die Freigabe des Geldes folgt auf Berichte, wonach iranische und US-amerikanische Unterhändler kürzlich in der omanischen Hauptstadt Maskat “Annäherungsgespräche” geführt haben, bei denen omanische Beamte zwischen ihnen hin und her gingen und Botschaften übermittelten.

Den Quellen zufolge zielten die Gespräche darauf ab, die Spannungen als Grundlage für künftige Gespräche über ein neues Atomabkommen zwischen den Parteien zu deeskalieren.

2015 unterzeichneten Iran und mehrere Weltmächte, darunter die USA, den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), der dem iranischen Atomprogramm im Gegenzug zu Sanktionserleichterungen erhebliche Beschränkungen auferlegte.

Washington zog sich 2018 aus dem Abkommen zurück und leitete eine Sanktionskampagne mit “maximalem Druck” gegen die Islamische Republik ein.

Nach monatelangen Gesprächen zwischen dem Iran und den verbleibenden Unterzeichnern des JCPOA beendeten die USA im vergangenen September – unter starkem israelischem Druck – jede Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Abkommens.

Seitdem hat der Iran seine Beziehungen zu Saudi-Arabien im Rahmen eines von China vermittelten Abkommens wiederhergestellt und arbeitet Berichten zufolge gemeinsam mit den Golfstaaten an der Bildung eines “Seebündnisses” zum Schutz des nördlichen Indischen Ozeans.

Anfang dieser Woche berichteten iranische Medien, dass eingefrorene iranische Guthaben in Höhe von 24 Milliarden Dollar aus dem Irak und Südkorea bald freigegeben würden.

Aufgrund der gegen den Iran verhängten Sanktionen darf der Irak iranische Energieimporte nur über eine bis zu 120 Tage dauernde Ausnahmeregelung beziehen und bezahlen – eine Politik, die vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eingeführt und von Biden beibehalten wurde. Die Sanktionen haben auch die Zahlungen des Iraks für Importe behindert und das Land in einen hohen Zahlungsrückstand gebracht. Übersetzt mit Deepl.com