Stellen wir uns einmal vor, hier hätte Deutschland als Beispiel, die Bibel oder das Alte Testament verbrannt. Was wäre für ein Aufschrei durch die Welt erschallt. Aber wenn es den Koran betrifft scheinen die Uhren anders zu gehen. Diese Koran Verbrennung ist eine Provokation für jeden Muslim und anständigen Menschen. Wie kann Schweden und seine Polizei so einen Frevel dulden? Es hat sich damit nicht nur disqualifiziert und seine „Werte“ bewiesen. Irak hat vollkommen recht den Botschafter Schwedens als „Persona non grata“ zu erklären. Die Türkei wird Schweden und seinen gewünschten Nato-Beitritt sicher nochmals überdenken. Evelyn Hecht-Galinski



Der irakische Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani in Bagdad, Irak, am 21. Januar 2023 [IRAKISCHES PRESSEMINISTERIUM/Anadolu Agency]

Irak erklärt den schwedischen Botschafter in Bagdad zur Persona non grata

20. Juli 2023

Die irakischen Behörden haben am Donnerstag den schwedischen Botschafter in Bagdad zur „Persona non grata“ erklärt, nachdem die schwedische Polizei die Koranverbrennung vor der irakischen Botschaft genehmigt hatte, wie das Büro des irakischen Premierministers laut Anadolu Agency berichtet.

Der irakische Premierminister Mohammed Shia Al Sudani wies das Außenministerium seines Landes an, seinen Geschäftsträger in Stockholm abzuberufen.

Das Büro des irakischen Premierministers teilte auf Twitter mit, dass Al Sudani auch den schwedischen Botschafter in Bagdad aufgefordert habe, das Land zu verlassen.

Der Schritt erfolgte „als Reaktion auf die wiederholte Erlaubnis der schwedischen Regierung, Kopien des heiligen Koran zu verbrennen, islamische Heiligtümer zu beleidigen und die irakische Flagge zu verbrennen.“

Zuvor hatte der Irak am Donnerstag damit gedroht, seine diplomatischen Beziehungen zu Schweden abzubrechen, sollte es in Zukunft erneut zu einer Schändung des heiligen Buches der Muslime, des Korans, kommen.

Als Reaktion auf die Verbrennung einer Korankopie in Schweden stürmten Demonstranten im Irak am frühen Donnerstag die schwedische Botschaft in Bagdad und setzten sie in Brand.

Das schwedische Außenministerium verurteilte den Angriff auf seine Botschaft in Bagdad und bezeichnete ihn als „schwere Verletzung“ des Wiener Übereinkommens. Übersetzt mit Deepl.com

