Iraq and Syria Survived the U.S.-NATO Attack and the Destruction March 2003 and March 2011 have a great deal in common, but that is not where the story begins, Steven Sahiounie writes. The 20 th anniversary of the U.S. attack on Iraq for regime change coincides with the 12 th anniversary of the U.S. attack on Syria for regime change.

© Foto: needpix.com

Irak und Syrien überlebten den US-NATO-Angriff und die Zerstörung



Von Steven Sahiounie



24. März 2023

Der März 2003 und der März 2011 haben viel gemeinsam, aber das ist nicht der Punkt, an dem die Geschichte beginnt, schreibt Steven Sahiounie.

Der 20. Jahrestag des US-Angriffs auf den Irak zum Zwecke des Regimewechsels fällt mit dem 12. Jahrestag des US-Angriffs auf Syrien zum Zwecke des Regimewechsels zusammen. Jahrestag des US-Angriffs auf Syrien zum Zwecke des Regimewechsels. Der März 2003 und der März 2011 haben viel gemeinsam, aber das ist nicht der Punkt, an dem die Geschichte beginnt.

Die Zerstörung zweier Nationen, die Seite an Seite im Nahen Osten sitzen, begann 1996 mit dem Strategiepapier “A Clean Break”, das von dem Mann verfasst wurde, der als “Architekt des Irakkriegs” bekannt ist.

“A Clean Break” wurde unter anderem von Richard T. Perle, einem amerikanischen Juden aus New York, verfasst. Dass er als Jude geboren wurde, ist für diese Geschichte nicht ausschlaggebend, wohl aber, dass er ein israelischer Agent ist. Wenn man an sensiblen und streng geheimen Plänen für die USA arbeitet, sollte man sich vergewissern, dass man den USA und keinem anderen Land der Welt die Treue geschworen hat. Perle war zwar Amerikaner, aber seine Loyalität galt einem anderen Land.

Perle übergab das Papier an Benjamin Netanjahu, der gerade zum israelischen Premierminister gewählt worden war. In dem Papier werden die Gründe dargelegt, warum die USA den Irak und Syrien angreifen und zerstören sollten. Nach dem Amtsantritt von Präsident Bill Clinton wurde ihm das Papier zur Stellungnahme vorgelegt, was er jedoch ablehnte. Doch als am 11. September 2001 das WTC in New York City bombardiert wurde, war die Zeit reif, das Papier abzustauben, und Perle und seine Mitarbeiter fanden in Präsident George W. Bush einen willigen Partner.

Perle war Vorsitzender des Defense Policy Board, das für die Entwicklung von Gründen für die USA, andere Länder anzugreifen, verantwortlich war. Das Pentagon entwickelt keine Politik, es wird lediglich gebeten zu berichten, ob ein geplanter Angriff erfolgreich durchgeführt werden kann oder nicht. Es gibt ein altes Sprichwort: “Die Aufgabe eines Soldaten ist es nicht, das Warum zu hinterfragen, die Aufgabe eines Soldaten ist es, zu tun oder zu sterben”. Kriege und Anschläge der USA können nicht dem Pentagon angelastet werden, sondern dem Oval Office, dem Außenministerium, der CIA und dem Defense Policy Board.

Der Anschlag vom 11. September 2001 wurde auf Befehl von Osama bin Laden verübt, einem in Afghanistan lebenden saudischen Staatsangehörigen und Anführer der Al-Qaida, einer Terrorgruppe, die der politischen Ideologie des radikalen Islams folgt, also der gleichen Ideologie wie die Muslimbruderschaft, die in den USA Hunderte von Anhängern hat.

Der Trick war, wie konnte die Bush-Regierung Al Qaida mit Saddam Hussein, dem Führer des Irak, in Verbindung bringen? Der Direktor der CIA, George Tenet, erklärte Bush wiederholt, dass es keine Verbindung gäbe.

Die zweite Strategie der Bush-Regierung bestand darin, den Einmarsch in den Irak damit zu begründen, dass Saddam Hussein über “Massenvernichtungswaffen” (MVW) verfüge. Die CIA war in der Lage, diese Prämisse zu untermauern, und zwar nicht auf der Grundlage von Fakten, sondern auf der Grundlage der Vorstellung, dass Hussein Massenvernichtungswaffen haben könnte. Als Tenet nach den Massenvernichtungswaffen gefragt wurde, antwortete er: “Wir werden sie finden, wenn wir dort sind”. Das erwies sich als Wunschdenken, denn Tausende von bewaffneten und hochqualifizierten US-Soldaten, die jahrelang jeden Winkel im Irak durchkämmten, fanden keine Massenvernichtungswaffen.

Wie kam es also dazu, dass die amerikanische Öffentlichkeit und der Kongress den Lügen der Bush-Regierung Glauben schenkten? Das geschah durch die US-Mainstream-Medien. Die Bush-Regierung fütterte die wichtigsten Journalisten der angesehensten Medien mit falschen Informationen. Die Journalisten waren nicht in der Lage, die Informationen über die Massenvernichtungswaffen persönlich zu überprüfen, und sie weigerten sich, ihre Quellen preiszugeben, bei denen es sich um hochrangige Beamte der US-Regierung handelte. Ohne die Komplizenschaft der Medien hätten die Argumente für einen Krieg gegen den Irak niemals geglaubt werden können.

Die Ereignisse, die zum ersten Tag der Bombardierung in Bagdad führten, entwickelten sich so schnell, dass die “roten Fahnen” des Zweifels übersehen wurden. Hans Blix kehrte gerade in sein Hotel in Bagdad zurück, als Bush der Welt im Fernsehen ankündigte, dass er den Beginn der Bombardierung innerhalb von 24 Stunden anordnen würde. Blix war geblendet, als ihm am Eingang des Hotels ein Mikrofon ins Gesicht gehalten wurde. Zunächst glaubte er dem Befehl von Bush nicht und wiederholte die Ergebnisse seiner Besuche zahlreicher Stätten im Irak, wonach Hussein keine Massenvernichtungswaffen besaß, da sie zuvor zerstört worden waren.

Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Bombardierung pünktlich zu beginnen. Während die Bomben auf Bagdad fielen, war Blix zurück in New York und übergab dem UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon seinen detaillierten Bericht, in dem er darlegte, dass der Angriff von Bush auf einer Lüge beruhte. Die Medien berichteten darüber, aber es war zu spät, um die Kriegsmaschinerie zu stoppen.

Die Vereinigten Staaten waren nicht allein. Das Vereinigte Königreich und viele der NATO-Verbündeten haben sich dem Bush-Krieg gegen den Irak angeschlossen. Sie alle tragen die Verantwortung für ihre Beteiligung an einem ungerechtfertigten Krieg, der Millionen von Menschen das Leben kostete. Die US-Koalitionspartner machen für ihre Entscheidung, sich zu beteiligen, die Tatsache verantwortlich, dass sie den US-Geheimdienstinformationen und den Lügen Glauben schenkten. Ein weiterer Faktor für ihre Entscheidung, der Führung der USA zu folgen, war die Tatsache, dass die USA die einzige “Supermacht” waren. Diese Zeiten sind vorbei, da die internationale Gemeinschaft die neue multipolare Welt anerkennt.

Als Perle 1996 das Buch “A Clean Break” für den israelischen Staatschef verfasste, war der Angriff auf Syrien darin enthalten, eine Art “2 für 1”-Idee. Wenn man den Irak und Syrien gleichzeitig ausschaltet, wird Israel ein sicherer Ort sein. Als Donald Rumsfeld 2003 an der Planung des Angriffs auf den Irak beteiligt wurde, riet er davon ab, Syrien mit einzubeziehen. Seine Entscheidung beruhte auf dem Wissen, dass die Zerstörung zweier Länder ein zu großes Ziel ist, um es zu erreichen. Er beschloss, sich nur auf die Zerstörung des Irak zu konzentrieren.

Syrien wurde nicht angegriffen, und der Krieg nebenan griff nicht auf die Grenze über. Syrien nahm 2 Millionen irakische Flüchtlinge auf, und Angelina Jolie und Brad Pitt kamen 2009 nach Damaskus und trafen Präsident Assad wegen seiner Politik der offenen Tür für irakische Flüchtlinge.

Die Pläne zur Zerstörung Syriens begannen in einem Papier von Perle aus dem Jahr 1996, und im März 2011 hatte die Regierung von Präsident Obama bereits mit ihren Plänen zur Schaffung eines “neuen Nahen Ostens” begonnen, und Obama nutzte die NATO, um beim Angriff, der Invasion und der Besetzung Libyens zu helfen. Der US-NATO-Angriff auf Libyen war der Vorläufer des Angriffs auf Syrien, bei dem syrische Anhänger der verbotenen Muslimbruderschaft zum Einsatz kamen und später durch internationale Terroristen ersetzt wurden, die dem radikalen Islam folgen, wie Al Qaida und schließlich ISIS.

Heute liegt der Irak in Trümmern. Er wurde nie wiederaufgebaut. Große Gebiete haben immer noch kein Wasser, keinen Strom und keine medizinische Versorgung. Die Infrastruktur des Irak ist kaputt. Die irakische Verfassung wurde von den Invasoren ausgearbeitet und hat das Parlament zu einem konfessionellen und ethnischen Quotensystem gemacht. In den USA wäre es undenkbar, gewählte Ämter auf Religion oder ethnische Zugehörigkeit zu gründen, aber es waren die US-Invasoren, die die irakische Verfassung entwickelt haben, die das Land in ein undurchführbares System der Korruption eingesperrt hat, das darauf beruht, wer die Eltern waren und wo sie lebten. Die USA bestanden auch darauf, dass die irakische Regierungsform ein parlamentarisches System ist, das das Land im Chaos gefangen gehalten hat, da es im Gegensatz zum US-amerikanischen Präsidialsystem keinen zentralen Führer gibt, der die Dinge durchsetzen kann.

Syrien hat sich dem Angriff der USA und der NATO widersetzt, und das Volk hat sich gewehrt. Jetzt, nach 12 Jahren, besteht die Möglichkeit, dass dem syrischen Volk bessere Tage bevorstehen und die Hoffnung auf einen Wiederaufbau. Auch im Irak besteht die Hoffnung, dass das Leid, das sie unter den brutalen Invasoren, die Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübten, ertragen mussten, in die Geschichte eingehen und ein neues Kapitel der Sicherheit und des Wohlstands aufgeschlagen werden kann. Übersetzt mit Deepl.com

Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist, der in Syrien lebt. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

