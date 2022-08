With Iran deal closer than ever Israel presses for war While Israeli Defense Minister Benny Gantz was launching his assault on seven Palestinian NGOs on Thursday, Prime Minister Yair Lapid was pressing the United States closer to an attack on Iran that could send the entire region into an unprecedented conflict.

Yair Lapid nimmt an einer Kabinettssitzung im Büro des Premierministers in Jerusalem teil, 15. Mai 2022. (Foto: Abir Sultan/Pool via REUTERS/Dateifoto)

Während der Iran andeutet, dass er für ein neues Atomabkommen offen ist, drängt Yair Lapid die USA zu einem Angriff, der die gesamte Region verwüsten würde.



Iran-Deal näher denn je – Israel drängt auf Krieg

Von Mitchell Plitnick

19. August 2022





Während der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz am Donnerstag seinen Angriff auf sieben palästinensische Nichtregierungsorganisationen startete, drängte Premierminister Yair Lapid die Vereinigten Staaten zu einem Angriff auf den Iran, der die gesamte Region in einen noch nie dagewesenen Konflikt stürzen könnte.

Lapid richtete eine Botschaft an das Weiße Haus: “In der gegenwärtigen Situation ist es an der Zeit, vom Tisch wegzugehen. Alles andere wäre eine Botschaft der Schwäche an den Iran”. Dies sagte er bei einem Treffen mit dem scheidenden US-Abgeordneten Ted Deutch (D-FL) und dem US-Botschafter in Israel, Tom Nides.

“Jetzt ist es an der Zeit, sich zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, was zu tun ist, um den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen”, so Lapid weiter. Angesichts der Tatsache, dass der Iran derzeit nicht nur unter den Sanktionen leidet, unter denen er vor dem Abschluss des JCPOA (Iran Nuclear Deal) im Jahr 2015 zu leiden hatte, sondern auch unter den “Maximaldruck”-Sanktionen, die Donald Trump dem Land auferlegt hat und die der amtierende Präsident Joe Biden nie aufheben wollte, ist es unwahrscheinlich, dass Lapid noch mehr Sanktionen im Sinn hat.

Lapid reagierte auf die jüngste Wendung im JCPOA-Drama, eine Wendung, die nicht zufällig auch die Möglichkeit einer Rückkehr zu dem Abkommen, das die Vereinigten Staaten 2018 einseitig und ohne jegliche Rechtfertigung aufgekündigt haben, näher denn je gebracht hat.

Am 8. August legte die Europäische Union einen ihrer Ansicht nach endgültigen Entwurf eines Abkommens zur vollständigen Wiederherstellung des JCPOA vor und erklärte, dass dieser nicht weiter verhandelt werden könne. Die Vereinigten Staaten stimmten sofort zu, dass der Entwurf die Grundlage für ein Abkommen sein könnte; dies war nicht überraschend, da er dem Abkommen, das die USA im März zu akzeptieren bereit waren, sehr ähnlich war.

Der Iran reagierte in dieser Woche mit einigen Vorbehalten, aber mit der klaren Botschaft, dass einige Änderungen den Entwurf zu einem Abkommen machen könnten, das er unterzeichnen könnte. Da das Abkommen sowohl Washington als auch Teheran als “Nimm es an oder lass es bleiben”-Angebot präsentiert wurde, behauptet Israel, dies sei gleichbedeutend mit einer iranischen Ablehnung. Das ist eine sträflich leichtsinnige Haltung gegenüber einem Kurs, der sehr wahrscheinlich zu einem regionalen Krieg führen wird. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Iran einige berechtigte Bedenken hat und dies nicht, wie von einigen dargestellt, nur eine Hinhaltetaktik ist.

Die Bedenken des Irans

Es gibt drei Punkte, die nach iranischer Auffassung im “endgültigen Text” behandelt werden müssen; ein Text, von dem wohlgemerkt nur wenige erwarten, dass er wirklich endgültig ist, solange weder Teheran noch Washington ihn rundweg ablehnen oder unüberwindbare Forderungen an seine Fertigstellung stellen.

Die Frage der Einstufung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) als ausländische terroristische Organisation (FTO) schien einst unüberwindbar. Doch der Iran bot einen Kompromiss an, der dazu beitragen könnte, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Einstufung als FTO zu mildern. Die IRGC ist im Iran allgegenwärtig, im Guten wie im Schlechten, und die Tatsache, dass ihre Finanzabteilung aufgrund dieser Einstufung nicht mehr funktionieren kann, würde den wirtschaftlichen Aufschwung des Irans behindern.

Teheran zog sich daher von der Forderung zurück, die IRGC von der Liste zu streichen, und änderte sie in eine Forderung, stattdessen einige ihrer Tochtergesellschaften von der Liste zu streichen, vor allem Khatam-al Anbiya Construction Headquarters, ein großes Ingenieurbüro. Das Unternehmen unterliegt seit 2007 den Sanktionen der USA.

Zweitens möchte der Iran, dass ein Verfahren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gegen ihn eingestellt wird. In diesem Fall geht es um drei ungeklärte Vorfälle mit Nuklearmaterial, die die IAEO entdeckt hat. Der Textentwurf sieht vor, dass die IAEO das Verfahren einstellt, wenn der Iran eine glaubwürdige Erklärung für das entdeckte Nuklearmaterial liefert.

Berichten zufolge enthielt die iranische Antwort auf den “endgültigen Entwurf” keine Angaben zu dem IAEO-Fall. Dies ist insofern bemerkenswert, als der Iran verständlicherweise zutiefst besorgt war, dass diese Angelegenheit dazu benutzt werden könnte, um zumindest einige Sanktionserleichterungen zunichte zu machen, selbst wenn der JCPOA wieder in Kraft gesetzt würde, insbesondere wenn die IAEO den Fall an den UN-Sicherheitsrat weiterleiten würde. Das Schweigen Teherans könnte darauf hindeuten, dass es die Formel einer glaubwürdigen Erklärung im Gegenzug für die Einstellung des Verfahrens für akzeptabel hält.

Schließlich will Teheran die Zusicherung, dass die Vereinigten Staaten diesmal ihr Wort halten werden. Dabei geht es vor allem um Trumps ungerechtfertigten Rückzug aus dem Abkommen, aber auch um die Tatsache, dass die amerikanische Rhetorik, sogar während der Obama-Regierung, Investitionen in Iran verhinderte, die wirtschaftliche Erholung Irans einschränkte und die Vorteile, die Iran aus dem Abkommen zog, minimierte.

Dies ist ein schwierigeres Thema. In Bezug auf die ersten beiden Punkte sagt der Iran, die USA hätten “Flexibilität gezeigt”, was darauf hindeutet, dass diese Frage der Garantien die schwierigste ist. Ob er will oder nicht, Biden kann nicht versprechen, dass ein künftiger Präsident nicht genau das tun wird, was Trump getan hat. Und er kann nichts tun, wenn ein Mitglied des Kongresses, egal welcher Partei, sich entschließt, drohende Erklärungen gegenüber dem Iran abzugeben, die jeder Investor als Warnung verstehen wird, dort nicht zu investieren.

Die derzeitige Überlegung scheint zu sein, dass das erneuerte JCPOA “Entschädigungen” enthalten würde, die dem Iran “bestimmte wirtschaftliche Erträge” garantieren würden, selbst wenn die USA wieder aussteigen. Teheran scheint dies zu akzeptieren, möchte aber, dass dies in der neuen Vereinbarung festgeschrieben wird, was bisher nicht der Fall ist.

All dies sind vernünftige Lösungen für die verbleibenden Probleme, und genau diese Vernünftigkeit erklärt Lapids kriegerische Reaktion.

All dies sind vernünftige Lösungen für die verbleibenden Probleme, und gerade ihre Vernünftigkeit erklärt die kriegerische Reaktion Lapids. Die Wahlsaison ist nicht die Zeit, in der ein amtierender israelischer Premierminister das Schreckgespenst eines nuklearen Irans abschwächen möchte. Nach all den negativen Äußerungen, die sowohl Lapid als auch sein Hauptkonkurrent, der Oppositionsführer Benjamin Netanjahu, über das Iran-Abkommen gemacht haben, wird dessen Wiederherstellung als großer Rückschlag angesehen werden.

Israel-Lobby kämpft um Gegenmaßnahmen

Lapid wird sicherlich nicht versuchen, Biden in dem Maße zu untergraben, wie es Netanjahu 2015 mit Barack Obama getan hat, indem er offen mit den Republikanern zusammenarbeitet. Dass er sich an Deutch wendet – der zwar in den Ruhestand geht, aber nach wie vor einer der einflussreichsten Demokraten im Kongress ist und darauf erpicht ist, seinen nächsten Arbeitgebern, dem antipalästinensischen American Jewish Committee, seinen Wert zu zeigen -, deutet darauf hin, dass er im Capitol Hill ein ganzes Gericht mobilisieren will.



Das macht diesen Moment zu einem “alle Mann an Deck”-Moment. Jüngste Umfragen zeigen, dass eine starke Mehrheit der US-Bürger weiterhin eine Rückkehr zum JCPOA unterstützt. Aber die Gegner des Abkommens werden sich Lapids Widerstand zunutze machen, und der kann stärker sein als der von Netanjahu im Jahr 2015. Lapid und Biden haben ein viel besseres Verhältnis als Obama zu Netanjahu, und Biden ist sowohl deutlich weniger dem JCPOA verpflichtet als auch viel vorsichtiger und sympathischer mit den israelfreundlichen Kräften im eigenen Land als sein früherer Chef.

Dennoch sitzt die Abneigung gegen eine Beteiligung der USA an einem weiteren Nahostkonflikt sehr tief. Darüber hinaus haben Gruppen wie AIPAC, die Foundation for the Defense of Democracies und andere kriegs- und regimewechselbefürwortende Institutionen zwar ein beträchtliches Gewicht auf dem Capitol Hill, aber sie haben absolut keine Argumente gegen die eindeutige Tatsache, dass der Iran das JCPOA einhielt, bevor wir uns aus ihm zurückzogen, und seitdem der Fähigkeit zum nuklearen Ausbruch deutlich näher gekommen ist, unabhängig davon, ob er tatsächlich beabsichtigt, eine Bombe zu bauen, was weit weniger sicher ist, als die USA und Israel es darstellen.

Auch Lapid bietet keine brauchbare Alternative zur Diplomatie. Er gibt nur allgemeine, kriegstreiberische Plattitüden von sich. “Die EU hat dem Iran ein letztes Angebot unterbreitet, das nicht mit den Grundsätzen übereinstimmt, zu denen sich die Amerikaner verpflichtet haben, und hat festgestellt, dass das Angebot lautet: ‘Nimm es an oder lass es bleiben’. Der Iran lehnt das Angebot ab, und deshalb ist es jetzt an der Zeit, aufzustehen und zu gehen. Alles andere wäre ein Zeichen der Schwäche.”

Er wisse aber nicht, was zu tun sei, wenn die USA den Tisch verlassen würden. “Jetzt ist es an der Zeit, sich zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, was wir in Zukunft tun können, um den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen.

Nächste Woche wird der nationale Sicherheitsberater Israels in Washington eintreffen, um sich mit seinem amerikanischen Amtskollegen zu treffen. Im Vorfeld dieses Treffens ist es an der Zeit, die Stimme laut und deutlich zu erheben. Nur 8 % der Amerikaner befürworten eine militärische Option mit dem Iran. Neben einer solchen Mehrheit, die die Diplomatie befürwortet, bedeutet das, was der Premierminister eines fremden Landes, insbesondere eines Apartheidstaates, will, weniger als nichts. Das müssen wir jedem in Washington klar machen. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: Die Grenzen der progressiven Politik. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

Sie können ihn auf Twitter unter @MJPlitnick finden.

