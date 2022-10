Iran können unseren Energiebedarf decken und Russland unseren Gasbedarf. Aber dank Ampel und “feministischer Werte” Außenpolitik haben wir nur noch von den USA befohlene Feinde, die wir voller Hass mit transatlantischen Eifer bekämpfen. So geht es direkt in den wirtschaftlichen kalten Absturz. Evelyn Hecht-Galinski

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, hat einen Zusammenhang zwischen den Gesprächen zur Wiederbelebung des Iran-Abkommens und der Energiekrise in Europa infolge des Krieges in der Ukraine ausgeschlossen. Zugleich erinnerte der iranische Diplomat die europäischen Staaten daran, dass Iran in der Lage sei, einen Teil der weltweiten Nachfrage nach Energieträgern zu decken.

Kanaani wies auf einer Pressekonferenz am Montag auf die Probleme hin, mit denen die europäischen Länder angesichts des Krieges auf ihrem Kontinent zu kämpfen haben. Teheran begrüße den Krieg in der Ukraine nicht und sei über den Konflikt beunruhigt, erklärte er.

Auf die Frage, ob die Energieprobleme der Europäischen Union die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens beeinflussen würden, sagte Kanaani:

“Iran ist ein Exporteur von Energie und Öl. Iran kann definitiv die Nachfrage eines Teils der Welt befriedigen.”

Auf die Berichte über die Lieferung iranischer Waffen an Russland angesprochen, sagte der Sprecher:

“Unsere Haltung ist glasklar und wurde bereits erklärt. Wir sind keine Partei im Ukraine-Krieg. Unsere Beziehungen werden sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine aufrechterhalten und finden im Rahmen einer gegenseitigen Zusammenarbeit statt.”

Bei einem Treffen mit einem polnischen Diplomaten am Sonntag betonte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, dass sein Land keiner der am Ukraine-Krieg beteiligten Parteien Waffen geliefert habe, und bekräftigte die Unterstützung Teherans für Pläne zur Beendigung des Konflikts.

Die EU-Staaten sehen sich kurz vor dem Winter mit einer schweren Energiekrise konfrontiert. Die Gaspreise haben Rekordhöhen erreicht. Die Verknappung des Angebots durch den Ukraine-Krieg schürt Ängste in der Bevölkerung. Russland lieferte etwa 40 Prozent des Gasverbrauchs der Europäischen Union über Pipelines. Diese Exporte wurden um 75 Prozent gekürzt. Das Land liefert weiterhin Gas durch die Ukraine sowie über die TurkStream-Pipeline auch durch die Türkei und das Schwarze Meer.

