Iranian drone bombs Israeli oil tanker in retaliation for Isfahan explosion An Israeli-linked oil tanker was attacked one week ago by Iranian forces, BBC Persia reported on Friday 17 February. Though not initially reported, the Liberia-flagged “Campo Square” oil tanker was attacked on 10 February, and is owned by Zodiac Maritime, a shipping company led by Israeli billionaire Eyal Ofer.

Iranische Drohne bombardiert israelischen Öltanker als Vergeltung für Explosion in Isfahan

18. Februar 2023

Ein mit Israel verbundener Öltanker wurde vor einer Woche von iranischen Streitkräften angegriffen, berichtete BBC Persia am Freitag, den 17. Februar.

Der unter der Flagge von Liberia fahrende Öltanker “Campo Square” wurde am 10. Februar angegriffen. Er gehört der Reederei Zodiac Maritime, die von dem israelischen Milliardär Eyal Ofer geleitet wird, obwohl dies zunächst nicht gemeldet wurde.

US-Militärquellen zufolge setzte der Iran Shahed-136-Selbstmorddrohnen der iranischen Revolutionsgarden sowie Marineschiffe der Elitetruppe im Persischen Golf ein.

Hochrangige israelische Sicherheitsbeamte bestätigten den Bericht und vermuteten, dass es sich bei dem iranischen Angriff um einen Racheversuch für Angriffe gegen den Iran handelte, die Israel zugeschrieben werden.

Der Iran hat Israel beschuldigt, in den vergangenen Jahren eine Reihe sensibler militärischer und nuklearer Anlagen angegriffen zu haben.

Es wurden keine Verletzten gemeldet, und der Schaden am Tanker war angeblich nicht erheblich.

Am 14. Februar berichteten iranische Staatsmedien jedoch, dass der Iran zwei israelische Offiziere als Vergeltung für einen Sabotageanschlag vom 29. Januar in Isfahan getötet habe.

Einem Bericht der iranischen Staatsmedien zufolge bestätigte ein israelischer Sprecher, dass zwei israelische Offiziere bei Unfällen getötet worden seien. Dem Bericht zufolge haben andere israelische Quellen darauf hingewiesen, dass die Tötung der beiden Offiziere im Rahmen einer iranischen Operation als Reaktion auf den Anschlag in Isfahan erfolgte.

Am 29. Januar kam es in einem Munitionsdepot des iranischen Verteidigungsministeriums in der Stadt Isfahan zu einer starken Explosion. Nach israelischen Angaben handelte es sich dabei um einen Drohnenangriff mit einer Sprengfalle. Es wurden keine Todesopfer gemeldet. Außerdem brach in einer großen Raffinerie in Teheran ein Großbrand aus. Die Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar.

Tage später gaben iranische Beamte Israel die Schuld an den Angriffen und kündigten Vergeltung an. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeed Irbani, übermittelte dem Interimspräsidenten des UN-Sicherheitsrats ein Schreiben, in dem er behauptete, die ersten in Iran durchgeführten Untersuchungen deuteten darauf hin, dass das “zionistische Regime” für den “Terroranschlag” auf die Einrichtung des Verteidigungsministeriums in Isfahan verantwortlich sei.

Irbani schrieb weiter, dass “der Iran das legitime Recht hat, seine nationale Sicherheit zu verteidigen und entschlossen auf jede Bedrohung oder Ungerechtigkeit des ‘zionistischen Regimes’ zu jeder Zeit und an jedem Ort zu reagieren.”

Der iranische Angriff auf den mit Israel verbundenen Öltanker erfolgte in einer Zeit, in der sich die US-Regierung und sechs Golfstaaten zu einer verstärkten Zusammenarbeit gegen den Iran verpflichtet hatten. Bloomberg berichtete am 17. Februar, die USA und die Golfstaaten “äußerten sich besorgt über Irans verstärkte Zusammenarbeit mit “staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren”, eine offensichtliche Anspielung auf Irans angebliche Unterstützung Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine, und bezeichneten “Teheran als wachsende Bedrohung für die regionale Sicherheit”. Übersetzt mit Deepl.com

